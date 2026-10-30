REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Co pracodawca musi zapewnić zimą?

Dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Co pracodawca musi zapewnić zimą?

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 października 2026, 08:22
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
zima minimalna temperatura pomieszczenie pracy PIP biuro praca zimno
Dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Co pracodawca musi zapewnić zimą?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wraz z nadejściem zimy zaczynają się chłody. Niska temperatura może mieć wpływ na warunki, w których pracownicy wykonują pracę. Jakie obowiązki ma pracodawca? Jakie uprawnienia przysługują pracownikom?

Dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniu pracy

Minimalne temperatury w pomieszczeniach pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tymi przepisami w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania).

REKLAMA

REKLAMA

Temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K). Podane temperatury są temperaturami minimalnymi i niekiedy, zwłaszcza w pracy biurowej, mogą powodować uczucie chłodu. Najlepsze samopoczucie zapewnia temperatura od 20°C do 24°C.

Ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń pracy

Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. W pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca, powinny być zainstalowane urządzenia grzewcze, które pozwolą na ogrzewanie pomieszczeń w okresach obniżonej temperatury. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację. Nie mogą one powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70°C przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45°C – w pozostałych przypadkach.

REKLAMA

Minimalna temperatura przy pracy na zewnątrz

Przepisy BHP nie określają dolnej granicy temperatury, przy której można wykonywać pracę na otwartej przestrzeni. Obowiązkiem pracodawcy jest takie zorganizowanie stanowisk pracy znajdujących się poza pomieszczeniami, by pracownicy byli chronieni przed warunkami atmosferycznymi, w tym opadami i niską temperaturą. W razie pracy na zewnątrz pracodawcy organizujący ten tryb zadań mają bezwzględny obowiązek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • zapewnienia zadaszonego pomieszczenia do ogrzania (gdzie panuje minimum 16°C),
  • udostępnienia napojów i posiłków profilaktycznych od 1 listopada do 31 marca,
  • wyposażenia pracowników w odzież ochronną dobraną do warunków atmosferycznych.
Zobacz również:

Prawo pracownika do powstrzymania się od pracy

W pewnych okolicznościach pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy. Jest to możliwe wtedy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Należy pamiętać, że przepisy nie określają temperatury, od której pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy. Sytuacją usprawiedliwiającą powstrzymanie się pracownika od pracy z pewnością jest bardzo niska temperatura w miejscu pracy. Jest to niezgodne z przepisami BHP i zagraża zdrowiu pracownika.

O fakcie powstrzymania się od pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić przełożonego. Ponadto pracownik może oddalić się z miejsca zagrożenia w sytuacji, kiedy pomimo że powstrzymał się od pracy, zagrożenie nadal istnieje, również powiadamiając o tym fakcie przełożonego.

Należy podkreślić, że pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w podanych wyżej przypadkach. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w tych przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zobacz również:

Kara za zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach pracy

Pracodawca odpowiada za zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury. W razie niedopełnienia tego obowiązku pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodawcy grozi kara w wysokości nawet 60 tys. zł.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
Powiązane
Sołtysowe 2026. Kiedy zmiana wysokości świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?
Sołtysowe 2026. Kiedy zmiana wysokości świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa?
Zniżki i ulgi na rachunki za energię, transport i leki. Czy Karta Małej Rodziny będzie wsparciem dla seniorów?
Zniżki i ulgi na rachunki za energię, transport i leki. Czy Karta Małej Rodziny będzie wsparciem dla seniorów?
Okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika. Kiedy zwrot kosztów przez pracodawcę?
Okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika. Kiedy zwrot kosztów przez pracodawcę?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Politycy, ludzie kultury, nauki i sportu. Oni odeszli w minionych 12 miesiącach
30 paź 2026

W ciągu minionych 12 miesięcy pożegnaliśmy wiele osób znanych z pierwszych stron gazet i nie tylko. W artykule przedstawiamy zmarłych z zagranicy.
Naliczanie odprawy emerytalnej nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać?
30 paź 2026

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśniła, czy wynagrodzenie za realizację projektów unijnych uwzględnia się przy naliczaniu odprawy emerytalnej nauczyciela. RIO wskazała, że wynagrodzenie za realizację projektów unijnych nie stanowi podstawy obliczenia wysokości takiej odprawy.
Gwałtowny zwrot w sprawie ZondaCrypto. Poszkodowani znaleźli sposób na odzyskanie milionów, ale kluczowa jest jedna data
30 paź 2026

Ponad 30 tysięcy poszkodowanych w aferze giełdy ZondaCrypto wciąż drży o swoje oszczędności, podczas gdy w prokuraturze zamrożone leżą gigantyczne środki. Przełomowy ruch ich pełnomocnika może jednak całkowicie zmienić reguły gry w Polsce. Do rąk ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka trafiła rewolucyjna propozycja, która ma odebrać państwu pierwszeństwo do przejmowania majątków przestępców. Czasu na decyzję jest dramatycznie mało, bo urzędników goni nieubłagany unijny termin. Sprawdź, na czym polega ten plan i dlaczego może on uratować tysiące oszukanych Polaków.
Szkoły w Polsce zamknięte w poniedziałek 2 listopada 2026 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi?
30 paź 2026

Dzień Zaduszny (potocznie zwany Zaduszkami), który przypada 2 listopada, to w 2026 r. poniedziałek. Z tego powodu, że Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, w tym roku wypada w niedzielę – wiele szkół w Polsce zdecydowało się na odwołanie zajęć lekcyjnych w poniedziałek 2 listopada, aby zapewnić uczniom 3-dniowy weekend. Czy w tym dniu szkoły rzeczywiście mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

REKLAMA

Te urzędy będą zamknięte 2 listopada. Pracownicy będą mieli wolne, a petenci nie załatwią żadnych spraw
30 paź 2026

Jak wynika z doniesień prasowych, 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny przypadający w 2026 roku w poniedziałek, wiele urzędów pozostanie zamkniętych. Dlaczego tak będzie, skoro święto 1 listopada wypada w niedzielę, a pracodawcy nie muszą za ten dzień wyznaczyć pracownikom innego wolnego?
Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice
30 paź 2026

Wysłuchanie dziecka stanowi sposób wyrażenia przez dziecko opinii w sprawach, które je bezpośrednio dotyczą. Wprowadzenie tego uregulowania prawnego spowodowało upodmiotowienie dziecka. Jakie są główne założenia tego uregulowania?
Przykre skutki korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
30 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.

REKLAMA

Czy żona dziedziczy wszystko po mężu? Przepisy i przykłady
29 paź 2026

Po śmierci męża żona może odziedziczyć cały spadek, ale tylko w określonych przypadkach. W praktyce często małżonek obejmuje majątek w zbiegu z dziećmi czy teściami. Oto przykłady!
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
29 paź 2026

Choć czasy, w których pracownik spędzał całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy odeszły już w niepamięć, to nadal zmiana pracy nie jest czymś, co przydarza się codziennie. To sprawia, że towarzyszący jej proces ubiegania się o zatrudnienie rodzi pytania. Między innymi te dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA