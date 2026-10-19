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Minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Co pracodawca musi zapewnić zimą?

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19 października 2026, 13:35
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
zima minimalna temperatura pomieszczenie pracy PIP
Minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Co pracodawca musi zapewnić zimą?
Shutterstock

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Wraz z nadejściem zimy zaczynają się chłody. Niska temperatura może mieć wpływ na warunki, w których pracownicy wykonują pracę. Jakie obowiązki ma pracodawca, jakie uprawnienia przysługują pracownikom?

Jaka jest minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy

Minimalne temperatury w pomieszczeniach pracy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tymi przepisami w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania).

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Temperatura w pomieszczeniach pracy nie może być niższa niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Natomiast w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K). Podane temperatury są temperaturami minimalnymi i niekiedy, zwłaszcza w pracy biurowej, mogą powodować uczucie chłodu. Najlepsze samopoczucie zapewnia temperatura od 20°C do 24°C.

Ogrzewanie i wentylacja pomieszczeń pracy

Pomieszczenia i stanowiska pracy powinny być zabezpieczone przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz. W pomieszczeniach, w których wykonywana jest praca, powinny być zainstalowane urządzenia grzewcze, które pozwolą na ogrzewanie pomieszczeń w okresach obniżonej temperatury. W pomieszczeniach pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację lub klimatyzację. Nie mogą one powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

Strumień powietrza pochodzący z urządzeń wentylacji nawiewnej nie powinien być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Maksymalna temperatura nawiewanego powietrza nie powinna przekraczać 70°C przy nawiewie powietrza na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m od poziomu podłogi stanowiska pracy i 45°C – w pozostałych przypadkach.

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Minimalna temperatura przy pracy na zewnątrz

Przepisy BHP nie określają dolnej granicy temperatury, przy której można wykonywać pracę na otwartej przestrzeni. Obowiązkiem pracodawcy jest takie zorganizowanie stanowisk pracy znajdujących się poza pomieszczeniami, by pracownicy byli chronieni przed warunkami atmosferycznymi, w tym opadami i niską temperaturą. W razie pracy na zewnątrz pracodawcy organizujący ten tryb zadań mają bezwzględny obowiązek:

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  • zapewnienia zadaszonego pomieszczenia do ogrzania (gdzie panuje minimum 16°C),
  • udostępnienia napojów i posiłków profilaktycznych od 1 listopada do 31 marca,
  • wyposażenia pracowników w odzież ochronną dobraną do warunków atmosferycznych.
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Prawo pracownika do powstrzymania się od pracy

W pewnych okolicznościach pracownik ma prawo powstrzymać się od pracy. Jest to możliwe wtedy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Należy pamiętać, że przepisy nie określają temperatury, od której pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy. Sytuacją usprawiedliwiającą powstrzymanie się pracownika od pracy z pewnością jest bardzo niska temperatura w miejscu pracy. Jest to niezgodne z przepisami BHP i zagraża zdrowiu pracownika.

O fakcie powstrzymania się od pracy pracownik obowiązany jest niezwłocznie powiadomić przełożonego. Ponadto pracownik może oddalić się z miejsca zagrożenia w sytuacji, kiedy pomimo że powstrzymał się od pracy, zagrożenie nadal istnieje, również powiadamiając o tym fakcie przełożonego.

Należy podkreślić, że pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w podanych wyżej przypadkach. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w tych przypadkach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

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Kara za zbyt niską temperaturę w pomieszczeniach pracy

Pracodawca odpowiada za zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury. W razie niedopełnienia tego obowiązku pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodawcy grozi kara w wysokości nawet 60 tys. zł.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).
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Źródło: INFOR
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