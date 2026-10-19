SKOK-i na krawędzi opłacalności. Tańszy pieniądz i sankcja kredytu darmowego mogą zjeść kapitał kas

Sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zarobił w 2025 r. 40,3 mln zł, a jego kapitał przewyższa ustawowe minimum o zaledwie 93,3 mln zł [1]. Taki bufor pochłonęłaby już bazowa fala roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego (SKD): po przeniesieniu na kasy szacunków liczonych dla banków to 100–133 mln zł strat. Do tego każda obniżka stóp NBP automatycznie obniża dopuszczalne oprocentowanie pożyczek, a 77% aktywów sektora należy do jednej instytucji, Kasy Stefczyka.

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Jeden sektor, jedna kasa

Kasa Stefczyka to 76,9% aktywów sektora: 7,64 mld zł z 9,93 mld zł na koniec 2025 r. [1][3]. Razem z drugą w kolejności SKOK im. Z. Chmielewskiego (0,92 mld zł) to 86,1%. Każda z pozostałych kas ma od 0,1% do 1,5% aktywów.



Na koniec 2025 r. działało 18 kas. Po dwóch połączeniach (SKOK Śląsk z SKOK Boże Dary 31.12.2025 i SKOK Ziemi Rybnickiej z SKOK Szopienice 30.06.2026) zostało 16 kas oraz Kasa Krajowa [2].



Kasa Stefczyka to także ok. 852 tys. członków (65% sektora), 288 placówek, 6,94 mld zł depozytów (ok. 76%) i 5,62 mld zł pożyczek (dane kasy na 30.11.2025) [4]. Jej zysk netto za 2025 r., 45,2 mln zł [3], był wyższy niż wynik całego sektora według KNF (40,3 mln zł) [1]. Wynika z tego, że pozostałe kasy łącznie nie zarobiły nic (−4,9 mln zł), choć to porównanie dwóch różnych źródeł danych (patrz „Jakość danych”).



Teza, że pozostałe SKOK-i to sprawa marginalna, jest więc prawdziwa co do skali. Dla oceny ryzyka oznacza to jednak, że przyszłość sektora to w praktyce przyszłość Kasy Stefczyka.

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Tabela 1. SKOK-i według aktywów, dane za 2025 r.

Kasa Aktywa (mln zł) Udział w aktywach sektora Fundusze bilansowe / aktywa Wynik netto 2025 (mln zł) ROA* Kasa Stefczyka 7 636,7 76,9% 3,5% 45,16 0,59% SKOK im. Z. Chmielewskiego 916,0 9,2% 4,2% 3,28 0,36% SKOK im. Unii Lubelskiej 146,8 1,5% 0,4% −0,41 −0,28% SKOK Energia 126,1 1,3% 4,2% 0,32 0,25% SKOK Szopienice 124,2 1,3% 8,7% 0,64 0,52% SKOK Ziemi Rybnickiej** 95,2 1,0% 2,0% −0,48 −0,50% SKOK Centrum 91,4 0,9% 6,0% 0,21 0,22% SKOK Wisła 86,0 0,9% 3,7% 0,19 0,22% SKOK Boże Dary*** 78,7 0,8% 20,1% 0,45 0,57% Krakowska SKOK 73,3 0,7% 5,0% 0,06 0,09% Regionalna SKOK im. Brata Alberta 35,3 0,4% 6,9% 0,36 1,02% SKOK Progres 33,8 0,3% 18,3% 0,08 0,24% SKOK w Kostrzynie nad Odrą 11,4 0,1% 12,8% 0,01 0,06% SKOK przy Dezamet 9,5 0,1% 11,6% 0,02 0,19% 4 kasy bez danych za 2025 r.**** 466,4 4,7% – – – Sektor (KNF) 9 930,8 100% 4,2% 40,31 0,41%

* ROA uproszczone: wynik netto / aktywa na koniec roku. ** Przyłączona do SKOK Szopienice 30.06.2026. *** Przejęła SKOK Śląsk 31.12.2025. **** SKOK im. E. Kwiatkowskiego, Zachodniopomorska SKOK, SKOK Świdnik, SKOK Śląsk; aktywa to różnica między sumą sektora a sumą 14 kas. Fundusze bilansowe nie są funduszami własnymi liczonymi do współczynnika wypłacalności. Źródło: sprawozdania finansowe kas [3][5], KNF [1], zestawienie autora [35].

Rekordowe stopy, mizerne wyniki

Przy najwyższych od 20 lat stopach procentowych sektor SKOK tracił pieniądze: w 2023 r. 49,9 mln zł, w 2024 r. 11,8 mln zł [6][1]. Banki w tym czasie zarabiały rekordowo; w 2025 r. ich ROA wyniosło 1,4%, a ROE 16,4% [9]. Współczynnik wypłacalności sektora kas był przez trzy lata z rzędu (2022–2024) poniżej ustawowego minimum 5% [6][7].

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Tabela 2. Wyniki sektora SKOK na tle stopy referencyjnej NBP

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Rok Stopa referencyjna NBP (koniec roku) Wynik netto sektora (mln zł) Współczynnik wypłacalności Liczba kas 2020 0,10% +2,9 5,16% 23 2021 1,75% +11,2 – – 2022 6,75% +99,6 4,22% 19 2023 5,75% −49,9 4,44% 18 2024 5,75% −11,8 (pierwotnie −1,8) 4,83% (pierwotnie 4,60%) 18 2025 4,00% +40,3 6,04% 18

Źródła: KNF [1][6], PAP/Forsal na podstawie KNF [7][8], stopy NBP [38]. Dane za 2024 r. KNF skorygował w raporcie za 2025 r.; obie wersje podajemy.

W latach 2020–2025 sektor zarobił łącznie 92,2 mln zł. To średnio 15 mln zł rocznie przy ok. 10 mld zł aktywów, czyli ROA ok. 0,15% rocznie.



Rok 2025 nie dowodzi trwałej poprawy. Wynik narastająco wynosił 16,5 mln zł po I kwartale, 28,2 mln zł po II, 30,8 mln zł po III i 40,3 mln zł na koniec roku [1]. Kwartalnie to 16,5, potem 11,7, 2,6 i 9,5 mln zł.



Druga połowa 2025 r. przyniosła 12,1 mln zł zysku, o 57% mniej niż pierwsza. W tym czasie RPP obniżyła stopę referencyjną z 5,25% do 4,00% [10]. Roczne tempo zysku z II półrocza to ok. 24 mln zł.



Marże są cienkie. W Kasie Stefczyka zysk netto to 5,9% przychodów (45,2 z 768,4 mln zł) [3]. Wystarczy spadek przychodów o 6% przy niezmienionych kosztach, by wynik spadł do zera.

Kapitał pożyczony od samych siebie

Współczynnik wypłacalności sektora wzrósł w 2025 r. z 4,83% do 6,04%, ale nie dzięki zyskom [1]. Zysk za 2025 r. nie zasilił jeszcze funduszy, a straty do pokrycia urosły o 11,1 mln zł, do 345,4 mln zł. Poprawę dało dokapitalizowanie: udziały członków +59,0 mln zł (+62%), zobowiązania podporządkowane +37,4 mln zł (+29%) i udziały Kasy Krajowej +7,9 mln zł.



Nadwyżka funduszy własnych ponad wymóg wynosi 93,3 mln zł, czyli 1,04 pkt proc. aktywów ważonych ryzykiem (ok. 9,0 mld zł). To cała poduszka, która dzieli sektor od spadku poniżej ustawowego minimum 5%.

Tabela 3. Fundusze własne sektora SKOK (mln zł)

Składnik 2024 2025 Zmiana Udział w funduszach 2025 Udziały objęte przez Kasę Krajową 312,3 320,3 +7,9 58,9% Fundusz z aktualizacji wyceny 164,4 166,9 +2,5 30,7% Zobowiązania podporządkowane 127,8 165,2 +37,4 30,4% Udziały członków 95,3 154,3 +59,0 28,4% Fundusz zasobowy 63,4 64,9 +1,5 11,9% Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków 17,6 17,4 −0,2 3,2% Straty do pokrycia −334,3 −345,4 −11,1 −63,5% Fundusze własne razem 446,6 543,5 +96,9 100% Wymóg kapitałowy 462,4 450,2 −12,2 – Nadwyżka / niedobór −15,8 +93,3 +109,2 – Współczynnik wypłacalności 4,83% 6,04% +1,21 pkt proc. –

Źródło: KNF [1]; 2024 r. według danych porównawczych z raportu za 2025 r.

Bez udziałów Kasy Krajowej, zobowiązań podporządkowanych i funduszu z aktualizacji wyceny fundusze własne sektora byłyby ujemne: −108,8 mln zł. Głównym „inwestorem” jest Kasa Krajowa, czyli instytucja samych kas. Jej fundusze własne to 25 mln zł, fundusz stabilizacyjny 258 mln zł, a według KNF „jedynym źródłem finansowania jej działalności są środki pozyskane od kas” [1].



Kasy trzymają w Kasie Krajowej 1,6 mld zł depozytów; lokaty w niej to 72,9% ich aktywów płynnych [1]. System wspiera się więc pieniędzmi samych kas i ma niewiele zapasu na kolejne dokapitalizowanie.



Największa kasa była niedawno poniżej progu. Na koniec 2024 r. w kasach ze współczynnikiem 0–5% było 7,25 mld zł depozytów, 78% sektora [6]. Bez Kasy Stefczyka tej kwoty nie da się zebrać, bo wszystkie pozostałe kasy mają razem ok. 2,1 mld zł depozytów. Z prostej arytmetyki wynika więc, że największa kasa miała wtedy współczynnik poniżej ustawowego minimum. W 2025 r. w kasach poniżej 5% zostało już tylko 79 mln zł depozytów [1].

Klienci, których nie chciały banki

Portfel kas jest ponad dwukrotnie gorszej jakości niż bankowy. Przeterminowane jest 19,75% kredytów brutto (1,46 mld zł), w tym 12,0% ponad 3 miesiące i 8,2% ponad rok [1]. W bankach kredyty konsumpcyjne z utratą wartości (faza 3) to 5,5% [9].

Zaległości powyżej roku wzrosły w 2025 r. o 22,7%, a odpisy o 15,1% [1]. Działo się to mimo sprzedaży wierzytelności za 277 mln zł w 2025 r. i 442 mln zł w 2024 r. [1][6]. Co piąta złotówka portfela (1,31 mld zł, 19,5%) to należności restrukturyzowane: 43,2 tys. umów, czyli 18,4% wszystkich rachunków kredytowych.

Ryzyko klientów widać w cenie. Klasyczna pożyczka gotówkowa w Kasie Stefczyka miała w grudniu 2025 r. RRSO ok. 25,6%, pożyczka online ok. 13,1% [13]. Kredyty dla firm są marginesem (68 mln zł), ale przeterminowane jest 95% kredytów MSP i 74% kredytów przedsiębiorców indywidualnych [1].

Po drugiej stronie bilansu są niemal wyłącznie depozyty członków: 9,1 mld zł, w 98,9% od osób prywatnych, w 76% terminowe, w 98% z terminem do roku [1]. Za lokaty kasy płaciły więcej niż banki: 5,58% wobec 4,81% w grudniu 2023 r. i 3,97% wobec 3,83% w grudniu 2024 r. [6][1]. W grudniu 2025 r. premia zniknęła (3,42% wobec 3,41%), a depozyty spadły w ciągu roku o 222 mln zł (−2,4%). Koszty odsetkowe to 46,3% kosztów działalności operacyjnej kas [1].

Tabela 4. SKOK a banki, 2025 r.

Miara SKOK Banki ROA 0,41% 1,4% ROE 7,42% 16,4% Kapitał współczynnik wypłacalności 6,04% (minimum 5%) łączny współczynnik kapitałowy 21,0% Kredyty z problemami 12,0% przeterminowanych ponad 3 mies. 5,5% kredytów konsumpcyjnych w fazie 3 Oprocentowanie lokat terminowych, XII 2025 3,42% 3,41%

Źródła: KNF [1][9]. Miary kapitału i jakości portfela liczy się w obu sektorach różnymi metodami, więc porównanie pokazuje skalę, a nie dokładną różnicę.

Obniżki stóp tną kasy podwójnie

Oprocentowanie pożyczek ogranicza limit odsetek maksymalnych: dwukrotność odsetek ustawowych, czyli 2 × (stopa referencyjna NBP + 3,5 pkt proc.) [12]. Gdy RPP obniża stopy o 0,25 pkt proc., limit spada o 0,5 pkt proc. Jeśli umowa przewiduje więcej, kasa i tak może pobrać tylko odsetki maksymalne [12].

Tabela 5. Stopa NBP a limit oprocentowania pożyczek

Okres Stopa referencyjna NBP Odsetki maksymalne do maja 2025 r. 5,75% 18,5% od grudnia 2025 r. 4,00% 15,0% od marca 2026 r. (stan na wrzesień 2026 r.) 3,75% 14,5% scenariusz: dwie obniżki o 0,25 pkt proc. 3,25% 13,5%

Źródła: art. 359 § 2¹ k.c. [12], decyzje RPP [10][11]; scenariusz zgodny z oczekiwaniami ekonomistów cytowanymi przez Finwire [11].

Od maja 2025 r. do marca 2026 r. stopa referencyjna spadła o 2 pkt proc., a limit oprocentowania pożyczek o 4 pkt proc. Przykład z akt sądowych: umowę pożyczki z kasą z Gdyni z września 2022 r. oprocentowano na 17% [26]. Od marca 2026 r. kasa może na niej pobierać najwyżej 14,5%.



Skala dla sektora: 1 pkt proc. rentowności portfela kredytowego (6,72 mld zł netto) to ok. 67 mln zł odsetek rocznie. To 1,7 raza więcej niż cały zysk sektora za 2025 r. Kasy nie ujawniają, jaka część portfela jest oprocentowana powyżej obecnego limitu, więc dokładnego ubytku nie da się policzyć.



Koszty finansowania spadają wolniej. Średnie oprocentowanie lokat w kasach spadło w 2025 r. o 0,55 pkt proc. (z 3,97% do 3,42%), a stopa referencyjna o 1,75 pkt proc. [1][10]. Pole do dalszych cięć jest małe: kasy płacą już tyle co banki, a depozyty członków to ich jedyne źródło finansowania.



RPP utrzymała we wrześniu 2026 r. stopę 3,75% przy inflacji 3,4% [11]. Ekonomiści ING widzą przestrzeń do kolejnych obniżek dopiero w połowie 2027 r. [11]. Każda z nich zabierze kasom kolejne 0,5 pkt proc. limitu.

Sankcja kredytu darmowego: od 20 do 95 procent

Sankcja kredytu darmowego (art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim) pozwala konsumentowi oddać tylko pożyczony kapitał, bez odsetek i opłat, jeśli kredytodawca naruszył obowiązki informacyjne [39]. Oświadczenie można złożyć do roku od wykonania umowy. Ryzykiem objęty jest więc cały bieżący portfel kas i pożyczki spłacone w ostatnich 12 miesiącach.

Linia orzecznicza dopiero się kształtuje:

TSUE, C-472/23 (13 lutego 2025 r.). Sankcja jest proporcjonalna, gdy naruszenie mogło podważyć możliwość oceny zakresu zobowiązania. Zawyżone RRSO z powodu klauzuli uznanej później za nieuczciwą nie przesądza o naruszeniu [14]. To wyrok korzystny dla kredytodawców.

TSUE, C-744/24 (23 kwietnia 2026 r.). Kredytodawca nie może naliczać odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji i ubezpieczenia, których konsument faktycznie nie dostał. Może uwzględnić koszt ich sfinansowania w oprocentowaniu całej kwoty [15][16]. O samej sankcji Trybunał nie przesądził; według NBP wyrok zwiększył niepewność co do kosztów prawnych [17].

Sąd Najwyższy. W lipcu 2025 r. zawiesił sprawę z pięcioma pytaniami o SKD (III CZP 15/25) do czasu wyroków TSUE w polskich sprawach [18]. Jednolitej wykładni wciąż nie ma.

Tabela 6. Jak często wygrywają konsumenci: dane z różnych źródeł

Źródło Okres Dane Najskuteczniejsi pełnomocnicy specjalizujący się w SKD 2026 do 95% wygranych; dotyczy wyselekcjonowanych spraw, Votum [20] po 23.04.2026 52% prawomocnych wyroków korzystnych dla klientów; 1 180 pozwów; ok. 1 tys. nowych umów miesięcznie ZBP, dane banków [19] IV–VII 2026 ok. 1,5 tys. wyroków, prawie 80% korzystnych dla banków; do 31.03.2026: 104 704 reklamacje i 27 241 pozwów Ministerstwo Sprawiedliwości [19] I kw. 2026 4 375 nowych spraw; 75% pozwów wniosły firmy, które kupiły roszczenia; z 449 załatwionych 9 oddalono, 128 załatwiono inaczej, liczby uwzględnionych MS nie podało Rzecznik Finansowy [21] 2025 5 724 wnioski w sprawach SKD wobec 2 131 w 2024 r. (+169%)

Rozrzut nie musi oznaczać sprzeczności, bo każde źródło liczy inne sprawy. Kancelarie wybierają najmocniejsze umowy, a banki liczą wszystkie wyroki. Votum twierdzi, że jego statystyka poprawia się z każdym dniem; banki, że także po kwietniowym wyroku wygrywają większość spraw.

Kasy są poza statystykami bankowymi [22]. Do Rzecznika Finansowego trafiło w 2025 r. 347 wniosków dotyczących SKOK, czyli 3% wniosków z rynku bankowego i kapitałowego; ilu dotyczyło SKD, nie podano [21].

O jakości umów kas wiadomo sporo. W 2013 r. UOKiK zakwestionował w umowach SKOK m.in. błędnie liczone RRSO, odsetki od kredytowanych prowizji i ubezpieczeń oraz niejasne klauzule zmiany oprocentowania; kontrola objęła m.in. Kasę Stefczyka, SKOK Kujawiak i SKOK Wołomin [23]. SKOK Jaworzno nie podawała w umowach stopy oprocentowania, tylko formułę „krotności stopy referencyjnej powiększonej o marżę” [24].

W maju 2026 r. sąd unieważnił umowę pożyczki hipotecznej SKOK im. Kopernika z 2008 r. Klauzula zmiennego oprocentowania dawała kasie „praktycznie nieograniczoną możliwość” jednostronnej zmiany warunków [25]. Pełnomocnicy prowadzący sprawy SKD wskazują, że oprocentowanie zmieniane uchwałą zarządu i odsetki od kredytowanej prowizji były w umowach kas częste.

Nie każda wada kończy się jednak sankcją. We wrześniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Gdyni oddalił powództwo o SKD przeciw kasie z Gdyni (w zanonimizowanym wyroku: SKOK im. F. S.) [26]. Umowa z 2022 r. jasno informowała, że oprocentowana jest kwota obejmująca kredytowane koszty. Wyrok zapadł jednak przed C-744/24.

Po kwietniowym wyroku Sąd Okręgowy w Białymstoku (czerwiec 2026 r., sprawa przeciw bankowi) uznał, że niedopuszczalność odsetek od kosztów „nie przesądza” o naruszeniu obowiązków informacyjnych [27]. Konsument może więc odzyskać odsetki od prowizji, ale niekoniecznie wszystkie koszty kredytu.

Patrząc jednak na poziom RRSO udzielonych kredytów podawana przez Kasę Stefczyka nie można mieć wątpliwości, że wiekszośćc kredytow sprzedawanych przez tą kasę zaiwierają mechanizm naliczania odsetek od skredytowanych kosztów.

Regulacja SKD stoi w miejscu. W maju 2026 r. premier odebrał UOKiK upoważnienie do prac nad wdrożeniem dyrektywy CCD2, a projekt ustawy (UC82) wycofano [28]. W czerwcu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek apelował o osobną ustawę o SKD [29]. Nawet łagodniejsze przepisy obejmą raczej nowe umowy, bo o ocenie umowy decyduje prawo z dnia jej zawarcia [36].

Ile kasy mogą stracić

Przykład z wyroku z Gdyni pokazuje skalę na jednej umowie. Kasa wypłaciła 55,1 tys. zł, kredytując 5,1 tys. zł prowizji i ubezpieczenia; oprocentowanie wynosiło 17%, RRSO 24,28% [26]. Przy okresie spłaty ok. 4 lat, który odpowiada temu RRSO, całkowity koszt kredytu to ok. 29 tys. zł, ponad połowa wypłaconej kwoty (obliczenia własne).

Tyle kasa traci, jeśli sąd uzna sankcję kredytu darmowego. Jeśli uzna tylko, że niedozwolone były odsetki od kredytowanych kosztów (C-744/24), strata to ok. 2 tys. zł, czyli czternaście razy mniej. Od tej różnicy zależy przyszłość sektora.

Nadwyżka kapitałowa sektora (93,3 mln zł) to równowartość pełnego kosztu ok. 3,2 tys. takich umów. Cały zysk za 2025 r. to ok. 1,4 tys. umów.

Dla banków koszty SKD szacowano (według „Parkietu”, na podstawie danych NBP) na 3–4 mld zł w scenariuszu bazowym, ok. 20 mld zł w pesymistycznym (30% wadliwych umów) i ok. 60 mld zł, gdyby zakwestionowano wszystkie umowy [30]. Portfel kas (7,4 mld zł brutto) to 3,32% kredytów konsumpcyjnych banków (222,9 mld zł) [1][9]. Proporcjonalne przeniesienie tych scenariuszy na kasy daje następujące wyniki.

Tabela 7. Scenariusze kosztów SKD dla banków przeniesione na SKOK-i

Scenariusz Koszt dla banków Strata SKOK Fundusze własne po stracie Współczynnik wypłacalności po stracie Lata zysku z 2025 r. na odbudowę Bazowy, dolna granica 3 mld zł 99,5 mln zł 444,0 mln zł 4,93% 2,5 Bazowy, górna granica 4 mld zł 132,7 mln zł 410,8 mln zł 4,56% 3,3 Pesymistyczny (30% umów) ok. 20 mld zł 663,6 mln zł −120,1 mln zł ujemny 16,5 Wszystkie umowy ok. 60 mld zł 1 990,9 mln zł −1 447,3 mln zł ujemny 49,4

Punkt wyjścia: fundusze własne 543,5 mln zł, współczynnik 6,04%, minimum 5%. Obliczenia własne na podstawie [1][9][30].

Już scenariusz bazowy spycha sektor poniżej ustawowego minimum. Przy tempie zysku z II półrocza 2025 r. (ok. 24 mln zł rocznie) odbudowa kapitału zajęłaby 4–5,5 roku.

Drugie ujęcie: ile umów trafi do sądu i jak często konsumenci wygrają. Pełną ekspozycję portfela kas szacujemy na 1,99 mld zł, czyli 26,9% portfela, tak jak w szacunku dla banków (60 z 222,9 mld zł). Strata to ekspozycja × odsetek zaskarżonych umów × skuteczność.

Tabela 8. Strata sektora (mln zł) i współczynnik wypłacalności po stracie

Umowy zaskarżone Skuteczność 20% (dane banków) Skuteczność 52% (Votum) Skuteczność 95% (najskuteczniejsi pełnomocnicy) 5% 20 → 5,82% 52 → 5,46% 95 → 4,99% 10% 40 → 5,59% 104 → 4,89% 189 → 3,94% 20% 80 → 5,15% 207 → 3,74% 378 → 1,84% 30% 119 → 4,71% 311 → 2,59% 567 → −0,27%

Dziś współczynnik wynosi 6,04%, minimum to 5%. Obliczenia własne.

Próg jest niski. Wystarczy, że sądy przyznają SKD w ok. 4,7% umów (licząc wartościowo), by sektor spadł poniżej 5%. Przy ok. 27% kapitał znika całkowicie.

Na razie skala roszczeń jest daleka od takich poziomów, ale szybko rośnie. Wniosków do Rzecznika Finansowego przybyło w rok o 169%, a Votum pozyskuje ok. 1 tys. nowych umów miesięcznie [20][21].

To symulacja, nie prognoza. Zakłada, że umowy kas są obciążone ryzykiem SKD w podobnej relacji do salda jak umowy banków; przy wyższym RRSO w kasach koszt może być wyższy. Strata obciąża kapitał jednorazowo, przy niezmienionych aktywach ważonych ryzykiem (9,0 mld zł). W praktyce rozłożyłaby się na lata, część to utracone przyszłe odsetki, a sądy mogą zasądzać tylko zwrot odsetek od prowizji.

Kto to przejmie?

SKOK-ów nikt dotąd nie przejmował za darmo. Upadłości i przejęcia z lat 2014–2019 kosztowały BFG łącznie ok. 5,05 mld zł; do końca 2019 r. fundusz odzyskał z mas upadłości 873 mln zł [31]. W 2016 r. żadna kasa nie chciała przejąć SKOK Polska i KNF musiała szukać chętnego wśród banków [34].

Tabela 9. Koszty upadłości i przejęć SKOK dla BFG

Zdarzenie Okres Koszt BFG Wypłaty depozytów w 11 upadłych kasach (246,5 tys. deponentów) 2014–2019 4 366,6 mln zł w tym SKOK Wołomin 2014–2019 2 242,1 mln zł w tym SKOK Wspólnota 2014–2019 812,0 mln zł Wsparcie przejęć 8 kas przez banki 2014–2019 681,5 mln zł w tym SKOK Kopernik przez Bank Pekao [32] 2015 101,9 mln zł dotacji w tym SKOK Jaworzno przez Alior Bank [33] 2019 110 mln zł dotacji i gwarancja pokrycia strat

Źródło: BFG według Demagogu [31], Forsal [32][33].

Dziś problemem byłaby skala. Depozyty samej Kasy Stefczyka (6,94 mld zł) to 1,6 raza więcej niż wszystkie wypłaty BFG dla upadłych SKOK-ów z lat 2014–2019 i ponad trzy razy więcej niż w SKOK Wołomin [4][31].



Kupujący dostałby portfel, w którym 12% kredytów jest przeterminowanych ponad 3 miesiące, a odpisy pokrywają 76% tej kwoty [1]. Do tego 19,5% portfela po restrukturyzacji, ryzyko SKD bez ustalonej linii orzeczniczej i pożyczki, których oprocentowanie maleje z każdą obniżką stóp. Bez „posagu” od BFG albo gwarancji na roszczenia konsumenckie trudno o rachunek ekonomiczny, który uzasadniłby takie przejęcie.



Konsolidacja wewnątrz sektora trwa, ale dotyczy małych kas: SKOK Śląsk połączyła się z SKOK Boże Dary, a SKOK Ziemi Rybnickiej z SKOK Szopienice [2].

Co przemawia przeciw czarnemu scenariuszowi

Rok 2025 przyniósł wyraźną poprawę. Sektor zarobił 40,3 mln zł po dwóch latach strat, a współczynnik wypłacalności wzrósł do 6,04%. W kasach poniżej 5% zostało 79 mln zł depozytów zamiast 7,25 mld zł, a kas w programach naprawczych jest 8 zamiast 9 [1][6].

Płynność jest bezpieczna. Aktywa płynne to 18,9% aktywów (ok. 1,9 mld zł), a kredyty netto stanowią 73,9% depozytów [1].

Sądy nie przyznają sankcji automatycznie. Według danych banków większość powództw o SKD jest oddalana [19], a TSUE wymaga oceny proporcjonalności [14]. Sąd w Gdyni oddalił powództwo przeciw kasie [26].

Finansowanie potaniało. Premia, jaką kasy płaciły za lokaty ponad stawki bankowe, zniknęła [1].

Państwo chce ograniczyć nadużycia. Minister sprawiedliwości zapowiada ustawę o SKD, a NBP rekomenduje proporcjonalność sankcji [17][29].

Oszczędności są chronione. Depozyty w SKOK są gwarantowane przez BFG do równowartości 100 tys. euro na deponenta [37], a przeciętny depozyt to ok. 6,9 tys. zł na członka [1]. Ryzyko dotyczy kapitału i udziałów członkowskich kas, a nie gwarantowanych oszczędności.

Wnioski

1. Los sektora to los Kasy Stefczyka. Ma 77% aktywów i zarobiła w 2025 r. więcej niż cały sektor.

2. Wysokie stopy nie zbudowały kasom kapitału. W 2023 i 2024 r. sektor tracił, a w latach 2022–2024 miał współczynnik wypłacalności poniżej ustawowego minimum.

3. Obniżki stóp biją w kasy mocniej niż w banki. Każde 0,25 pkt proc. cięcia obniża limit oprocentowania pożyczek o 0,5 pkt proc. II półrocze 2025 r. dało o 57% mniejszy zysk niż I. Model drogich pożyczek dla ryzykownych klientów, finansowanych krótkimi lokatami, może przy niskich stopach przestać się bilansować.

4. Poduszka kapitałowa jest za mała na SKD. Nadwyżka 93,3 mln zł jest mniejsza niż przeniesiony na kasy bazowy scenariusz kosztów SKD (100–133 mln zł). Scenariusz pesymistyczny oznacza ujemne fundusze własne.

5. Kapitał pochodzi z wnętrza systemu. 59% funduszy własnych to udziały Kasy Krajowej, którą finansują same kasy. Zdolność do kolejnego dokapitalizowania jest niewielka.

6. Przejęcie wymagałoby publicznych pieniędzy. Dotychczasowe przejęcia SKOK-ów przez banki wymagały wsparcia BFG. Przy skali Kasy Stefczyka i portfelu obciążonym SKD „posag” musiałby być najpewniej wielokrotnie większy.

7. O wyniku zdecyduje kilka zmiennych. To skuteczność pozwów po wyroku C-744/24, stanowisko Sądu Najwyższego, kształt ustawy o SKD, decyzje RPP w 2027 r. i kwartalne dane KNF o kasach.

Krzysztof Szymański, ekonomista

Przypisy:

1. KNF, Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w IV kwartale 2025 roku, 2026; dane sprawozdawcze, nieaudytowane.

2. KNF, Podmioty sektora kas spółdzielczych, stan na październik 2026 r.

3. KRS Radar, SKOK im. Franciszka Stefczyka: sprawozdanie finansowe za 2025 r.

4. Kasa Stefczyka, kwartalnik „Czas Stefczyka” nr 239 (I kw. 2026), dane na 30.11.2025.

5. Bizraport.pl, profile KRS kas ze sprawozdaniami za 2025 r., np. SKOK im. Z. Chmielewskiego; pełna lista linków w zestawieniu źródłowym [35].

6. KNF, Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w IV kwartale 2024 roku, 2025.

7. Forsal (PAP), Zysk netto SKOK-ów. KNF podał wyniki za 2022 r., 16.03.2023.

8. Forsal (PAP), KNF: wynik finansowy netto SKOK-ów spadł w 2020 r. do 2,91 mln zł, 19.03.2021.

9. KNF, Informacja o sytuacji sektora bankowego w 2025 roku, 2026.

10. Analizy.pl, Decyzja ws. stóp procentowych – marzec 2026, 04.03.2026.

11. Finwire, Stopy procentowe: RPP we wrześniu 2026, 08.09.2026.

12. Kodeks cywilny, art. 359 § 2¹ i § 2² (odsetki maksymalne).

13. Totalmoney.pl, Kredyt gotówkowy w Kasie Stefczyka: warunki, 16.12.2025.

14. Bankowe ABC, Wyrok TSUE w sprawie Lexitor (C-472/23); wyrok z 13.02.2025.

15. Gazeta Prawna, TSUE: wyrok w sprawie odsetek od kosztów kredytu (C-744/24), 23.04.2026.

16. Infor.pl, adw. Wojciech Wandzel, TSUE nie rozdaje darmowych kredytów, a SKD nie wynika z prawa unijnego, 29.05.2026.

17. XYZ.pl, NBP: finanse stabilne, rośnie ryzyko geopolityczne, 16.06.2026 (o Raporcie o stabilności systemu finansowego NBP).

18. Prawo.pl, SN nie podjął uchwały ws. SKD (III CZP 15/25), 30.07.2025.

19. Money.pl, Kredyt, za który bank może nie dostać ani grosza odsetek. Państwo dopiero zaczęło liczyć te sprawy, 24.07.2026; dane Ministerstwa Sprawiedliwości i ZBP.

20. XYZ.pl, Votum: wygrywamy 52 proc. spraw dotyczących sankcji kredytu darmowego, 24.09.2026.

21. Rzecznik Finansowy, Sprawozdanie z działalności za 2025 r., 2026.

22. Infor.pl, Sankcja kredytu darmowego: liczba pozwów może eksplodować po wyroku TSUE, 18.03.2026.

23. e-prawnik.pl, Umowy ze SKOK-ami sprawdzone przez UOKiK, 23.12.2013.

24. UOKiK, decyzja nr RBG-2/2013 wobec SKOK Jaworzno, 27.03.2013.

25. Direct.money.pl, Sąd unieważnił pożyczkę SKOK. Klient odzyska odsetki i prowizję, 26.05.2026.

26. Sąd Rejonowy w Gdyni, wyrok z 25.09.2025, I C 312/25.

27. Sąd Okręgowy w Białymstoku, wyrok z 29.06.2026, II Ca 1043/24.

28. Bankier.pl, UOKiK odsunięty. Rząd wstrzymuje prace nad ustawą o kredycie konsumenckim, 27.05.2026.

29. Bankier.pl, Żurek: Ustawa o sankcji kredytu darmowego jest niezbędna, 02.06.2026.

30. Parkiet, Franki już nie martwią banków. Teraz problem to SKD, 14.07.2026.

31. Demagog, Jaką kwotę wypłacono poszkodowanym w związku z upadkiem SKOK-ów?, 17.03.2021; dane z raportu rocznego BFG za 2019 r.

32. Forsal, BFG udzielił 101,9 mln zł wsparcia Pekao na restrukturyzację SKOK Kopernik, 16.02.2015.

33. Forsal, Alior Bank otrzyma wsparcie BFG na restrukturyzację SKOK Jaworzno, 20.11.2019.

34. Bankier.pl, Kolejny SKOK może upaść. KNF szuka chętnych na Kasę Polska, 09.02.2016.

35. Dane zebrane od KNF i ze sprawozdań kas

36. Infor.pl, Zmiana ustawy o kredycie konsumenckim nie działa wstecz, 12.03.2026.

37. Kasa Stefczyka, Zapisy dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

38. Totalmoney.pl, Stopa referencyjna NBP: historia zmian (poziomy na koniec roku).

39. Ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, art. 45.