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Sejm na żywo 20 października 2026 r. [Transmisja online]

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20 października 2026, 07:30
Co w Sejmie?
Co w Sejmie?
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe
GazetaPrawna.pl

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Dziś pierwszy dzień 67. Posiedzenia Sejmu RP, które potrwa 4 dni. Gdzie oglądać transmisję online?

Co w Sejmie 20 października 2026 r.?

Sejm zajmie się projektami dot. aborcji, przepisami ws. zarobków lekarzy oraz zmianami w progach podatkowych

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Sejm, który we wtorek rozpoczyna posiedzenie, zajmie się dwoma projektami ustaw ws. aborcji.

Sejm będzie obradował cztery dni; zgodnie ze wstępnym harmonogramem, we wtorek posłowie rozpatrzą dwa projekty ustaw dotyczące aborcji.

Chodzi o wspólny projekt posłów Lewicy i Koalicji Obywatelskiej nowelizacji Kodeksu karnego, który dotyczy częściowej dekryminalizacji aborcji za zgodą kobiety z naruszeniem przepisów ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz dekryminalizacji pomocy w samodzielnej aborcji.

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Drugi to projekt ustawy Trzeciej Drogi z lutego 2024 r., który ma na celu odwrócenia skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. Zakłada on przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, co TK uznał sześć lat temu za niekonstytucyjną przesłankę.

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Sejm zajmie się też rządowym projektem zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

We wtorek wieczorem posłowie zajmą się wnioskiem PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Sejm będzie też pracował nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który wprowadza przepisy regulujące funkcjonowanie Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich (OECR).

W porządku obrad są także rządowy oraz prezydencki projekty ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W środę Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych, który zakłada wyłączenie decyzyjności Krajowej Rady Sądownictwa w procedurze wydłużenia orzekania przez sędziego po 65. roku życia.

Posłowie będą też debatować nad dwoma rządowymi projektami zmian w ustawie o zdrowiu publicznym dotyczących tzw. opłaty cukrowej.

W środę Sejm zajmie się rządowym projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Posłowie rozpatrzą także rządowy projekt nowelizacji ustawy, który ma uszczelnić zasady opodatkowania fundacji rodzinnych i ograniczyć możliwości wykorzystywania preferencji podatkowych niezgodnie z celem, dla którego powstała ta instytucja.

W planie posiedzenia jest również rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Sejm będzie pracował nad rządowym projektem podwyższającym od 2027 r. stawki akcyzy na napoje alkoholowe. Według resortu finansów proponowane rozwiązania mają przynieść budżetowi państwa około 1,8 mld zł dodatkowych wpływów z VAT i akcyzy.

W czwartek posłowie będą pracować nad rządowym projektem, który przewiduje wprowadzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w latach 2027–2030.

Sejm zajmie się rządowym projektem zmian Kodeksu karnego wykonawczego, który rozszerza możliwości stosowania dozoru elektronicznego w grupie skazanych na mniej niż 3 lata więzienia.

W czwartek wieczorem zaplanowano blok głosowań, w tym nad poprawkami Senatu do szeregu ustaw (m.in. o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami), a także nad rządowym projektem ustawy o przywróceniu prawa do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego na podstawie prawa przez uregulowanie skutków uchwał Krajowej Rady Sądownictwa podjętych w latach 2018-2025.

Przygotowana przez MS tzw. ustawa praworządnościowa ma na celu uporządkowanie statusu „nieprawidłowo powołanych” sędziów. Generalnie sędziowie, których ma dotyczyć ustawa, powracaliby na wcześniej zajmowane stanowiska lub do poprzednio wykonywanego zawodu. Wyjątkiem mają być uchwały poprzednich KRS dotyczące tzw. początkujących sędziów.

Sejm będzie również głosował nad projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego. Złożony w lipcu 2025 r. projekt PSL przewiduje zniesienie zasady, według której wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. W projekcie zaproponowano także likwidację zakazu startu przez kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa. Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r.

Źródło: PAP, Sejm

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