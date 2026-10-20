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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił nową medianę: 7695 zł to dopiero początek niespodzianek

Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił nową medianę: 7695 zł to dopiero początek niespodzianek

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20 października 2026, 08:19
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił nową medianę
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił nową medianę: 7695 zł to dopiero początek niespodzianek
Shutterstock

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Główny Urząd Statystyczny opublikował przełomowe dane o zarobkach w Polsce, które bezlitośnie obalają mit „średniej krajowej”. Podczas gdy przeciętne wynagrodzenie otarło się o barierę 9651,59 zł, realny obraz portfeli Polaków pokazuje mediana na poziomie 7695,00 zł brutto. Nowy raport ujawnia gigantyczne, sięgające nawet kilkudziesięciu procent dysproporcje płacowe między kobietami a mężczyznami, a także wielką przepaść w zarobkach zależną od wielkości firmy.

W kwietniu 2026 roku mediana wynagrodzeń w polskiej gospodarce narodowej wyniosła 7695,00 zł brutto, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie osiągnęło poziom 9651,59 zł. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego, opracowany według nowej klasyfikacji PKD 2025, ukazuje znaczące dysproporcje płacowe w zależności od wielkości firmy, sektora gospodarki oraz płci pracowników. Możesz zapoznać się z pełnymi wynikami badania na stronie GUS.

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Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej: ile naprawdę trafia do naszych portfeli?

Jak podaje GUS w swojej najnowszej publikacji o wynagrodzeniach w Polsce: Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r. wyniosła 7695,00 zł. Oznacza to, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a drugiej połowie nie niższe. Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci - wśród mężczyzn wyniosła 7877,52 zł (102,4% wartości ogółem), natomiast wśród kobiet - 7545,48 zł (98,1% wartości ogółem)”.

Wielkość firmy ma znaczenie. Dane GUS wyraźnie pokazują wielką przepaść między korporacjami a mikrobiznesem: „Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano, podobnie jak w poprzednich okresach, w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób - 9098,87 zł (118,2% wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób - na poziomie płacy minimalnej, tj. 4806,00 zł (62,5% wartości ogółem)” - czytamy w dokumencie.

Wykres 1. Dynamika mediany wynagrodzeń miesięcznych nominalnych brutto

Wykres 1. Dynamika mediany wynagrodzeń miesięcznych nominalnych brutto

GUS

Krezusi i groszowe stawki: jak wyglądają skrajności w polskich zarobkach?

Analiza rozwarstwienia płacowego w Polsce pokazuje, jak ogromny dystans dzieli najmniej i najlepiej zarabiających pracowników. Z danych GUS wynika także, jak głębokie nierówności dochodowe i różnice w zarobkach kobiet oraz mężczyzn występują na skrajnych biegunach drabiny płacowej.

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„W kwietniu 2026 r. 10% najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10% najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14926,00 zł (decyl dziewiąty). W większości decyli wynagrodzenia były zróżnicowane ze względu na płeć zatrudnionych. Największa nominalna różnica w wynagrodzeniach według płci wystąpiła w decylu dziewiątym i wyniosła 1675,98 zł na korzyść mężczyzn” - napisał GUS.

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Wykres 2. Decyle wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej według płci

Wykres 2. Decyle wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej według płci

GUS

Średnia krajowa pod lupą. Kto winduje statystyki, a kto zarabia poniżej przeciętnej?

Obok mediany bardzo ważnym wskaźnikiem kondycji naszych portfeli pozostaje średnia płaca w gospodarce narodowej. Jest ona tradycyjnie mocno zawyżana przez zarobki najlepiej opłacanych specjalistów oraz gigantów rynkowych. Co wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego?

Z analizy GUS w zakresie rozkładu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynika, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r. wyniosło 9651,59 zł, wśród mężczyzn - 10075,14 zł (co stanowiło 104,4% przeciętnego wynagrodzenia ogółem), natomiast wśród kobiet - 9218,90 zł (95,5% przeciętnego wynagrodzenia ogółem). Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość przeciętnego wynagrodzenia odnotowano, podobnie jak w poprzednich okresach, w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób - 11457,32 zł (118,7% wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób - 6324,06 zł (65,5% wartości ogółem)”.

Wykres 3. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto

Wykres 3. Dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nominalnego brutto

GUS

Finanse, IT i... niespodzianka w budownictwie. Liderzy płacowi według PKD 2025

Dane GUS jasno pokazują również na to, jak bardzo wynagrodzenia były zróżnicowane ze względu na rodzaj działalności. „W kwietniu 2026 r. najwyższą medianę, wynoszącą 13007,75 zł, odnotowano w sekcji Działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (sekcja K). W 15 z 20 analizowanych sekcji PKD 2025 mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa niż mediana wynagrodzeń kobiet. Największa różnica procentowa wystąpiła w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja L) - mężczyźni zarabiali o 34,5% więcej niż kobiety. W 5 sekcjach mediana wynagrodzeń kobiet była wyższa od mediany wynagrodzeń mężczyzn, a największa różnica procentowa wystąpiła w sekcji Budownictwo (sekcja F) - kobiety zarabiały o 36,8% więcej niż mężczyźni” - podano w raporcie.

Natomiast, jak podaje urząd statystyczny: Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2026 r. odnotowano w sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja L), gdzie wyniosło 17202,48 zł. Największa różnica procentowa pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn a przeciętnym wynagrodzeniem kobiet była również w tej sekcji - wyniosła 48,9% na korzyść mężczyzn. W 6 sekcjach przeciętne wynagrodzenie kobiet było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn, a największa różnica procentowa, podobnie jak w poprzednich okresach, wystąpiła w sekcji Budownictwo (sekcja F) - wyniosła 19,2% na korzyść kobiet”.

Wykres 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto

Wykres 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto

GUS

Nowe zasady liczenia. Co zmieniło się w raporcie GUS? Źródło danych: wyniki badania GUS „Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r.”

GUS wyjaśnia: „Od danych za styczeń 2026 r. wyniki badania opracowywane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1936). W związku z tą zmianą dane według sekcji PKD, jak również sektorów gospodarki narodowej, nie są w pełni porównywalne z wynikami z poprzednich okresów.

Prezentowane dane o wynagrodzeniach obejmują wypłaty pieniężne z tytułu stosunku pracy lub stosunku służbowego dla zatrudnionych, a także wypłaty z tytułu umów zleceń, umów o dzieło oraz umów agencyjnych w przypadku, gdy umowy te zostały zawarte z tym samym pracodawcą bądź na rzecz tego samego pracodawcy, u którego dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy.

W tablicach publikacyjnych znajduje się szerszy zakres danych o rozkładzie wynagrodzeń. Kartogramy prezentujące dane z badania „Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej” dostępne są na Portalu Geostatystycznym. Symbole sekcji PKD 2025:

  • A - Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo;
  • B - Górnictwo i wydobywanie;
  • C - Przetwórstwo przemysłowe;
  • D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
  • E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
  • F - Budownictwo;
  • G - Handel hurtowy i detaliczny;
  • H - Transport i gospodarka magazynowa;
  • I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
  • J - Działalność wydawnicza i nadawcza oraz związana z produkcją i dystrybucją treści;
  • K - Działalność usługowa w zakresie telekomunikacji, programowania komputerowego, doradztwa, infrastruktury obliczeniowej oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
  • L - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
  • M - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
  • N - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
  • O - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
  • P - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne;
  • Q - Edukacja;
  • R - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  • S - Działalność związana z kulturą, sportem i rekreacją;
  • T - Pozostała działalność usługowa.

Dane dla sekcji Pozostała działalność usługowa (T) obejmują również zatrudnionych w sekcjach Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (U) oraz Organizacje i zespoły eksterytorialne (V).”

źródło i autor: Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r., GUS

Zobacz również:

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wynagrodzenia gus dane zarobki

GUS

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Źródło: INFOR
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Prawo
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił nową medianę: 7695 zł to dopiero początek niespodzianek
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Główny Urząd Statystyczny opublikował przełomowe dane o zarobkach w Polsce, które bezlitośnie obalają mit „średniej krajowej”. Podczas gdy przeciętne wynagrodzenie otarło się o barierę 9651,59 zł, realny obraz portfeli Polaków pokazuje mediana na poziomie 7695,00 zł brutto. Nowy raport ujawnia gigantyczne, sięgające nawet kilkudziesięciu procent dysproporcje płacowe między kobietami a mężczyznami, a także wielką przepaść w zarobkach zależną od wielkości firmy.
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