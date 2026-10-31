REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » „15 emerytura dla seniorów” to ponad 1600 zł więcej w portfelu. Nowy pomysł już w Sejmie

„15 emerytura dla seniorów” to ponad 1600 zł więcej w portfelu. Nowy pomysł już w Sejmie

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 października 2026, 08:38
Adam Kuchta
Adam Kuchta
15. emerytura
Nawet 1667 zł rocznie w kieszeni. Tyle dokładnie ma przynieść 15. emerytura w praktyce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W październiku 2026 roku do Sejmu trafił nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację, który politycy nazwali programem „15. emerytura dla seniorów”. Wbrew tradycyjnym programom socjalnym, propozycja ta nie zakłada wypłaty gotówki z budżetu, lecz rewolucję w przepisach. Pracujący emeryci mają zostać całkowicie zwolnieni z części składki rentowej, co przełoży się na automatycznie wyższe pensje. Na konta seniorów może trafiać od kilkuset do ponad 1600 złotych rocznie więcej, a system ma zadziałać bez jakichkolwiek formalności.

rozwiń >

Do Sejmu trafił waśnie projekt poselski przygotowany przez Konfederację, który został nazwany programem „15. emerytura dla seniorów”. Posłowie Konfederacji postulują w nim, aby pracujący emeryci byli zwolnieni z opłacania wynoszącej 1,5 proc. części składki rentowej. Według posłów koszt takiego zwolnienia dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 480 mln zł rocznie, mógłby być pokrywany m.in. z dotacji budżetowej.

REKLAMA

REKLAMA

Koniec z pobieraniem składki na coś, z czego emeryt i tak nie skorzysta

Składka rentowa wynosi 8 proc. podstawy wymiaru - bezpośrednio z pensji pracującego potrącane jest 1,5 proc., podczas gdy pozostałe 6,5 proc. opłaca pracodawca. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk powiedział, że emeryt „co do zasady nie może już zostać rencistą”, a mimo to musi odprowadzać składkę rentową.

Dlatego właśnie Konfederacja przygotowała projekt noweli zakładający, że emeryci nie płaciliby część składki rentowej, która obciąża pracownika (1,5 proc.). Pozostałe 6,5 proc. opłacane przez pracodawcę pozostałoby bez zmian, aby „nie destabilizować rynku”.

Nawet 1667 zł rocznie w kieszeni. Tyle dokładnie ma przynieść „15. emerytura” w praktyce

Według wyliczeń Konfederacji emeryt pracujący za minimalne wynagrodzenie zyskałby ok. 72 zł miesięcznie, czyli 865 zł rocznie. Przy wynagrodzeniu na poziomie średniej krajowej byłoby to 139 zł miesięcznie i 1667 zł rocznie. „To dla emerytów są kwoty bardzo duże, które mogą wydać na leki, rachunki czy inne swoje potrzeby” - powiedział poseł Wilk.

REKLAMA

Podkreślił, że propozycja Konfederacji nie tworzy nowego programu socjalnego ani urzędów, a emeryci nie musieliby składać wniosków w tej sprawie. „My automatycznie chcemy po prostu przestać zabierać emerytom ich własne pieniądze” - powiedział.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszt zmian oszacowany. ZUS podał kluczowe liczby pracujących seniorów

Natomiast poseł Krzysztof Szymański - powołując się na dane ZUS - powiedział, że pod koniec 2025 r. było w Polsce 880 tys. pracujących emerytów, z czego ponad 550 tys. podlegało obowiązkowi opłacania składek emerytalnych i rentowych. Koszt dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania 1,5 proc. składki dla pracujących emerytów Szymański oszacował na około 480 mln zł rocznie.

Zdaniem pomysłodawców, wprowadzenie „15. emerytury” w formie ulgi składkowej zadziała jak silny bodziec motywacyjny, który zachęci kolejnych seniorów do pozostania na rynku pracy. Większa liczba legalnie zatrudnionych emerytów to z kolei wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego (PIT) oraz pozostałych składek, w tym zdrowotnej, co mogłoby z nawiązką zrekompensować początkowe koszty proponowanego zwolnienia.

Skąd wziąć 480 milionów? Konfederacja wskazuje dwa źródła finansowania

Poseł Konfederacji powiedział, że te środki mogłyby pochodzić z dotacji budżetowej dla FUS. „Dotacje budżetowe są już używane dosyć powszechnie w obecnym rządzie, na przykład na cele mediów publicznych. 2 miliardy złotych można przekazać na samą telewizję, więc jak rozmawiamy o 400 milionach, to myślę, że możemy zobaczyć, że jeżeli ktoś chce, to może” - powiedział Szymański.

Drugim źródłem finansowania zmiany miałyby być według Konfederacji oszczędności wynikające z postulowanego przez ugrupowanie ograniczenia świadczeń dla cudzoziemców. Szymański przypomniał, że Konfederacja złożyła już projekt ograniczający dopłaty do minimalnych emerytur dla cudzoziemców a pracuje również nad kolejnym projektem, który ma - jak mówił - „uszczelnić system wypłaty 13. i 14. emerytury”, czyli nie wypłacać ich cudzoziemcom.

Czy „15. emerytura” wejdzie w życie? Sejm zdecyduje

Projekt ustawy trafił już na biurka marszałka Sejmu, a o dalszych losach programu „15. emerytura dla seniorów” zdecydują teraz posłowie wszystkich ugrupowań. Choć propozycja Konfederacji budzi spore emocje ze względu na powiązanie jej finansowania z ograniczeniem świadczeń dla cudzoziemców, to wizja dodatkowych 1667 zł rocznie w kieszeniach pracujących seniorów bez wątpienia zyska ich ogromne poparcie.

Czy ekipa rządząca większość poprze te rewolucyjne zmiany w składkach ZUS, czy też projekt utknie w sejmowych komisjach? Najbliższe tygodnie i debata parlamentarna dadzą jasną odpowiedź na pytanie, czy pracujący emeryci faktycznie zyskają automatyczną ulgę w portfelach.

Zobacz również:

PRZYKŁAD: Ile „15. emerytura” zostawi w kieszeni seniora?

Wprowadzenie ulgi w składce rentowej oznacza, że im więcej pracujący emeryt zarabia, tym większą korzyść finansową odniesie w skali roku. Oto jak propozycja Konfederacji przekłada się na konkretne kwoty przy różnych poziomach wynagrodzeń:

  • Minimalne wynagrodzenie (4 806 zł brutto): Emeryt zyskuje 72 zł miesięcznie, co daje 865 zł dodatkowo w skali roku.
  • Średnia krajowa (ok. 9 266 zł brutto): Portfel seniora rośnie o 139 zł miesięcznie, czyli o 1 667 zł rocznie.
  • Przykładowe zarobki (6 700 zł brutto): Zysk wynosi 100,50 zł miesięcznie, co generuje 1 206 zł oszczędności rocznie.
Powiązane
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak tak, a nie inaczej
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak tak, a nie inaczej
Nowy bon dla seniora wchodzi w życie. Dla kogo 2500 zł na opiekę w pierwszej kolejności?
Nowy bon dla seniora wchodzi w życie. Dla kogo 2500 zł na opiekę w pierwszej kolejności?
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zasiłek pogrzebowy - nie każdy otrzyma pełne 7000 zł nawet gdy pokryje koszty pogrzebu. Jak uniknąć błędów we wniosku do ZUS?
30 paź 2026

Od stycznia 2026 roku zasiłek pogrzebowy wzrósł z 4 tys. do 7 tys. zł. Samo pokrycie kosztów pochówku nie gwarantuje automatycznej wypłaty pełnej kwoty. ZUS przypomina o zasadach, które decydują o przyznaniu wsparcia.
Bransoletka zamiast celi. W konsultacjach projekt wprowadzający „domowe areszty”
30 paź 2026

Czy w polskim systemie prawnym pojawi się "areszt domowy" czyli dozór elektroniczny jako środek zapobiegawczy w sprawach karnych? Rozpoczęły się konsultacje obszernego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości.
Politycy, ludzie kultury, nauki i sportu. Oni odeszli w minionych 12 miesiącach
30 paź 2026

W ciągu minionych 12 miesięcy pożegnaliśmy wiele osób znanych z pierwszych stron gazet i nie tylko. W artykule przedstawiamy zmarłych z zagranicy.
Naliczanie odprawy emerytalnej nauczyciela – jakie składniki wynagrodzenia uwzględniać?
30 paź 2026

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśniła, czy wynagrodzenie za realizację projektów unijnych uwzględnia się przy naliczaniu odprawy emerytalnej nauczyciela. RIO wskazała, że wynagrodzenie za realizację projektów unijnych nie stanowi podstawy obliczenia wysokości takiej odprawy.

REKLAMA

Gwałtowny zwrot w sprawie ZondaCrypto. Poszkodowani znaleźli sposób na odzyskanie milionów, ale kluczowa jest jedna data
30 paź 2026

Ponad 30 tysięcy poszkodowanych w aferze giełdy ZondaCrypto wciąż drży o swoje oszczędności, podczas gdy w prokuraturze zamrożone leżą gigantyczne środki. Przełomowy ruch ich pełnomocnika może jednak całkowicie zmienić reguły gry w Polsce. Do rąk ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka trafiła rewolucyjna propozycja, która ma odebrać państwu pierwszeństwo do przejmowania majątków przestępców. Czasu na decyzję jest dramatycznie mało, bo urzędników goni nieubłagany unijny termin. Sprawdź, na czym polega ten plan i dlaczego może on uratować tysiące oszukanych Polaków.
Szkoły w Polsce zamknięte w poniedziałek 2 listopada 2026 r. – zaskoczeni rodzice zastanawiają się co z opieką nad dziećmi?
31 paź 2026

Dzień Zaduszny (potocznie zwany Zaduszkami), który przypada 2 listopada, to w 2026 r. poniedziałek. Z tego powodu, że Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, w tym roku wypada w niedzielę – wiele szkół w Polsce zdecydowało się na odwołanie zajęć lekcyjnych w poniedziałek 2 listopada, aby zapewnić uczniom 3-dniowy weekend. Czy w tym dniu szkoły rzeczywiście mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.
Te urzędy będą zamknięte 2 listopada. Pracownicy będą mieli wolne, a petenci nie załatwią żadnych spraw
30 paź 2026

Jak wynika z doniesień prasowych, 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny przypadający w 2026 roku w poniedziałek, wiele urzędów pozostanie zamkniętych. Dlaczego tak będzie, skoro święto 1 listopada wypada w niedzielę, a pracodawcy nie muszą za ten dzień wyznaczyć pracownikom innego wolnego?
Wysłuchanie dziecka a przesłuchanie – kluczowe różnice
30 paź 2026

Wysłuchanie dziecka stanowi sposób wyrażenia przez dziecko opinii w sprawach, które je bezpośrednio dotyczą. Wprowadzenie tego uregulowania prawnego spowodowało upodmiotowienie dziecka. Jakie są główne założenia tego uregulowania?

REKLAMA

Przykre skutki korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
30 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA