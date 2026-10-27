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Nawet 1667 zł więcej w portfelu. Tyle ma przynieść „15. emerytura” w praktyce. Jest to nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację

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27 października 2026, 17:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
15. emerytura
Nawet 1667 zł rocznie w kieszeni. Tyle dokładnie ma przynieść 15. emerytura w praktyce
Shutterstock

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W październiku 2026 roku do Sejmu trafił nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację, który politycy nazwali programem „15. emerytura dla seniorów”. Wbrew tradycyjnym programom socjalnym, propozycja ta nie zakłada wypłaty gotówki z budżetu, lecz rewolucję w przepisach. Pracujący emeryci mają zostać całkowicie zwolnieni z części składki rentowej, co przełoży się na automatycznie wyższe pensje. Na konta seniorów może trafiać od kilkuset do ponad 1600 złotych rocznie więcej, a system ma zadziałać bez jakichkolwiek formalności.

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Do Sejmu trafił waśnie projekt poselski przygotowany przez Konfederację, który został nazwany programem „15. emerytura dla seniorów”. Posłowie Konfederacji postulują w nim, aby pracujący emeryci byli zwolnieni z opłacania wynoszącej 1,5 proc. części składki rentowej. Według posłów koszt takiego zwolnienia dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 480 mln zł rocznie, mógłby być pokrywany m.in. z dotacji budżetowej.

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Koniec z pobieraniem składki na coś, z czego emeryt i tak nie skorzysta

Składka rentowa wynosi 8 proc. podstawy wymiaru - bezpośrednio z pensji pracującego potrącane jest 1,5 proc., podczas gdy pozostałe 6,5 proc. opłaca pracodawca. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk powiedział, że emeryt „co do zasady nie może już zostać rencistą”, a mimo to musi odprowadzać składkę rentową.

Dlatego właśnie Konfederacja przygotowała projekt noweli zakładający, że emeryci nie płaciliby część składki rentowej, która obciąża pracownika (1,5 proc.). Pozostałe 6,5 proc. opłacane przez pracodawcę pozostałoby bez zmian, aby „nie destabilizować rynku”.

Nawet 1667 zł rocznie w kieszeni. Tyle dokładnie ma przynieść „15. emerytura” w praktyce

Według wyliczeń Konfederacji emeryt pracujący za minimalne wynagrodzenie zyskałby ok. 72 zł miesięcznie, czyli 865 zł rocznie. Przy wynagrodzeniu na poziomie średniej krajowej byłoby to 139 zł miesięcznie i 1667 zł rocznie. „To dla emerytów są kwoty bardzo duże, które mogą wydać na leki, rachunki czy inne swoje potrzeby” - powiedział poseł Wilk.

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Podkreślił, że propozycja Konfederacji nie tworzy nowego programu socjalnego ani urzędów, a emeryci nie musieliby składać wniosków w tej sprawie. „My automatycznie chcemy po prostu przestać zabierać emerytom ich własne pieniądze” - powiedział.

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Koszt zmian oszacowany. ZUS podał kluczowe liczby pracujących seniorów

Natomiast poseł Krzysztof Szymański - powołując się na dane ZUS - powiedział, że pod koniec 2025 r. było w Polsce 880 tys. pracujących emerytów, z czego ponad 550 tys. podlegało obowiązkowi opłacania składek emerytalnych i rentowych. Koszt dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania 1,5 proc. składki dla pracujących emerytów Szymański oszacował na około 480 mln zł rocznie.

Zdaniem pomysłodawców, wprowadzenie „15. emerytury” w formie ulgi składkowej zadziała jak silny bodziec motywacyjny, który zachęci kolejnych seniorów do pozostania na rynku pracy. Większa liczba legalnie zatrudnionych emerytów to z kolei wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego (PIT) oraz pozostałych składek, w tym zdrowotnej, co mogłoby z nawiązką zrekompensować początkowe koszty proponowanego zwolnienia.

Skąd wziąć 480 milionów? Konfederacja wskazuje dwa źródła finansowania

Poseł Konfederacji powiedział, że te środki mogłyby pochodzić z dotacji budżetowej dla FUS. „Dotacje budżetowe są już używane dosyć powszechnie w obecnym rządzie, na przykład na cele mediów publicznych. 2 miliardy złotych można przekazać na samą telewizję, więc jak rozmawiamy o 400 milionach, to myślę, że możemy zobaczyć, że jeżeli ktoś chce, to może” - powiedział Szymański.

Drugim źródłem finansowania zmiany miałyby być według Konfederacji oszczędności wynikające z postulowanego przez ugrupowanie ograniczenia świadczeń dla cudzoziemców. Szymański przypomniał, że Konfederacja złożyła już projekt ograniczający dopłaty do minimalnych emerytur dla cudzoziemców a pracuje również nad kolejnym projektem, który ma - jak mówił - „uszczelnić system wypłaty 13. i 14. emerytury”, czyli nie wypłacać ich cudzoziemcom.

Czy „15. emerytura” wejdzie w życie? Sejm zdecyduje

Projekt ustawy trafił już na biurka marszałka Sejmu, a o dalszych losach programu „15. emerytura dla seniorów” zdecydują teraz posłowie wszystkich ugrupowań. Choć propozycja Konfederacji budzi spore emocje ze względu na powiązanie jej finansowania z ograniczeniem świadczeń dla cudzoziemców, to wizja dodatkowych 1667 zł rocznie w kieszeniach pracujących seniorów bez wątpienia zyska ich ogromne poparcie.

Czy ekipa rządząca większość poprze te rewolucyjne zmiany w składkach ZUS, czy też projekt utknie w sejmowych komisjach? Najbliższe tygodnie i debata parlamentarna dadzą jasną odpowiedź na pytanie, czy pracujący emeryci faktycznie zyskają automatyczną ulgę w portfelach.

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PRZYKŁAD: Ile „15. emerytura” zostawi w kieszeni seniora?

Wprowadzenie ulgi w składce rentowej oznacza, że im więcej pracujący emeryt zarabia, tym większą korzyść finansową odniesie w skali roku. Oto jak propozycja Konfederacji przekłada się na konkretne kwoty przy różnych poziomach wynagrodzeń:

  • Minimalne wynagrodzenie (4 806 zł brutto): Emeryt zyskuje 72 zł miesięcznie, co daje 865 zł dodatkowo w skali roku.
  • Średnia krajowa (ok. 9 266 zł brutto): Portfel seniora rośnie o 139 zł miesięcznie, czyli o 1 667 zł rocznie.
  • Przykładowe zarobki (6 700 zł brutto): Zysk wynosi 100,50 zł miesięcznie, co generuje 1 206 zł oszczędności rocznie.
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Źródło: INFOR
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