REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nawet 1667 zł rocznie więcej. Tyle ma przynieść „15. emerytura” w praktyce. Jest to nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację

Nawet 1667 zł rocznie więcej. Tyle ma przynieść „15. emerytura” w praktyce. Jest to nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2026, 11:23
Adam Kuchta
Adam Kuchta
15. emerytura
Nawet 1667 zł rocznie w kieszeni. Tyle dokładnie ma przynieść 15. emerytura w praktyce
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W październiku 2026 roku do Sejmu trafił nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację, który politycy nazwali programem „15. emerytura dla seniorów”. Wbrew tradycyjnym programom socjalnym, propozycja ta nie zakłada wypłaty gotówki z budżetu, lecz rewolucję w przepisach. Pracujący emeryci mają zostać całkowicie zwolnieni z części składki rentowej, co przełoży się na automatycznie wyższe pensje. Na konta seniorów może trafiać od kilkuset do ponad 1600 złotych rocznie więcej, a system ma zadziałać bez jakichkolwiek formalności.

Do Sejmu trafił waśnie projekt poselski przygotowany przez Konfederację, który został nazwany programem „15. emerytura dla seniorów”. Posłowie Konfederacji postulują w nim, aby pracujący emeryci byli zwolnieni z opłacania wynoszącej 1,5 proc. części składki rentowej. Według posłów koszt takiego zwolnienia dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 480 mln zł rocznie, mógłby być pokrywany m.in. z dotacji budżetowej.

REKLAMA

REKLAMA

Koniec z pobieraniem składki na coś, z czego emeryt i tak nie skorzysta

Składka rentowa wynosi 8 proc. podstawy wymiaru - bezpośrednio z pensji pracującego potrącane jest 1,5 proc., podczas gdy pozostałe 6,5 proc. opłaca pracodawca. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk powiedział, że emeryt „co do zasady nie może już zostać rencistą”, a mimo to musi odprowadzać składkę rentową.

Dlatego właśnie Konfederacja przygotowała projekt noweli zakładający, że emeryci nie płaciliby część składki rentowej, która obciąża pracownika (1,5 proc.). Pozostałe 6,5 proc. opłacane przez pracodawcę pozostałoby bez zmian, aby „nie destabilizować rynku”.

Nawet 1667 zł rocznie w kieszeni. Tyle dokładnie ma przynieść „15. emerytura” w praktyce

Według wyliczeń Konfederacji emeryt pracujący za minimalne wynagrodzenie zyskałby ok. 72 zł miesięcznie, czyli 865 zł rocznie. Przy wynagrodzeniu na poziomie średniej krajowej byłoby to 139 zł miesięcznie i 1667 zł rocznie. „To dla emerytów są kwoty bardzo duże, które mogą wydać na leki, rachunki czy inne swoje potrzeby” - powiedział poseł Wilk.

REKLAMA

Podkreślił, że propozycja Konfederacji nie tworzy nowego programu socjalnego ani urzędów, a emeryci nie musieliby składać wniosków w tej sprawie. „My automatycznie chcemy po prostu przestać zabierać emerytom ich własne pieniądze” - powiedział.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koszt zmian oszacowany. ZUS podał kluczowe liczby pracujących seniorów

Natomiast poseł Krzysztof Szymański - powołując się na dane ZUS - powiedział, że pod koniec 2025 r. było w Polsce 880 tys. pracujących emerytów, z czego ponad 550 tys. podlegało obowiązkowi opłacania składek emerytalnych i rentowych. Koszt dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu zwolnienia z opłacania 1,5 proc. składki dla pracujących emerytów Szymański oszacował na około 480 mln zł rocznie.

Zdaniem pomysłodawców, wprowadzenie „15. emerytury” w formie ulgi składkowej zadziała jak silny bodziec motywacyjny, który zachęci kolejnych seniorów do pozostania na rynku pracy. Większa liczba legalnie zatrudnionych emerytów to z kolei wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku dochodowego (PIT) oraz pozostałych składek, w tym zdrowotnej, co mogłoby z nawiązką zrekompensować początkowe koszty proponowanego zwolnienia.

Skąd wziąć 480 milionów? Konfederacja wskazuje dwa źródła finansowania

Poseł Konfederacji powiedział, że te środki mogłyby pochodzić z dotacji budżetowej dla FUS. „Dotacje budżetowe są już używane dosyć powszechnie w obecnym rządzie, na przykład na cele mediów publicznych. 2 miliardy złotych można przekazać na samą telewizję, więc jak rozmawiamy o 400 milionach, to myślę, że możemy zobaczyć, że jeżeli ktoś chce, to może” - powiedział Szymański.

Drugim źródłem finansowania zmiany miałyby być według Konfederacji oszczędności wynikające z postulowanego przez ugrupowanie ograniczenia świadczeń dla cudzoziemców. Szymański przypomniał, że Konfederacja złożyła już projekt ograniczający dopłaty do minimalnych emerytur dla cudzoziemców a pracuje również nad kolejnym projektem, który ma - jak mówił - „uszczelnić system wypłaty 13. i 14. emerytury”, czyli nie wypłacać ich cudzoziemcom.

Czy „15. emerytura” wejdzie w życie? Sejm zdecyduje

Projekt ustawy trafił już na biurka marszałka Sejmu, a o dalszych losach programu „15. emerytura dla seniorów” zdecydują teraz posłowie wszystkich ugrupowań. Choć propozycja Konfederacji budzi spore emocje ze względu na powiązanie jej finansowania z ograniczeniem świadczeń dla cudzoziemców, to wizja dodatkowych 1667 zł rocznie w kieszeniach pracujących seniorów bez wątpienia zyska ich ogromne poparcie.

Czy ekipa rządząca większość poprze te rewolucyjne zmiany w składkach ZUS, czy też projekt utknie w sejmowych komisjach? Najbliższe tygodnie i debata parlamentarna dadzą jasną odpowiedź na pytanie, czy pracujący emeryci faktycznie zyskają automatyczną ulgę w portfelach.

Zobacz również:
Powiązane
ZUS z kontem na minimum 120 tys. zł. Nowy warunek wypłaty emerytury w Polsce? Nowy projekt ustawy
ZUS z kontem na minimum 120 tys. zł. Nowy warunek wypłaty emerytury w Polsce? Nowy projekt ustawy
ZUS ujawnia, o co najczęściej pytają Polacy doradcę emerytalnego. Okazuje się też, że jedna decyzja może drastycznie zmienić Twoją emeryturę
ZUS ujawnia, o co najczęściej pytają Polacy doradcę emerytalnego. Okazuje się też, że jedna decyzja może drastycznie zmienić Twoją emeryturę
Ważne zmiany dla kupujących. Koniec z podatkiem od drobnych zakupów
Ważne zmiany dla kupujących. Koniec z podatkiem od drobnych zakupów
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowy podatek od SUV-ów? Miasta będą szukały sposobów na pogodzenie rosnących rozmiarów samochodów z ograniczoną przestrzenią
20 paź 2026

Samochody stają się coraz większe, ale przestrzeń na miejskich ulicach pozostaje niezmienna. Szacuje się, że do 2040 roku Warszawa może stracić nawet 17,5 tys. miejsc parkingowych. Z podobnym problemem zmierzą się także inne polskie miasta. Jednym z rozważanych rozwiązań jest wprowadzenie dodatkowego podatku od dużych samochodów, w tym popularnych SUV-ów.
Trzynastka 2026/2027. Kto dostanie dodatkowe wynagrodzenie mimo długiej nieobecności w pracy?
20 paź 2026

Pracownicy zatrudnieni w jednostkach sfery budżetowej mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Jednak, aby z niego skorzystać, muszą spełnić warunki określone przez ustawodawcę. Jednym z nich jest osiągnięcie odpowiedniego stażu efektywnej pracy w trakcie roku. Wymóg ten nie dotyczy jednak każdego. Dlaczego?
Tyle naprawdę zarabiają Polacy. GUS ujawnił nową medianę: 7695 zł to dopiero początek niespodzianek
20 paź 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował przełomowe dane o zarobkach w Polsce, które bezlitośnie obalają mit „średniej krajowej”. Podczas gdy przeciętne wynagrodzenie otarło się o barierę 9651,59 zł, realny obraz portfeli Polaków pokazuje mediana na poziomie 7695,00 zł brutto. Nowy raport ujawnia gigantyczne, sięgające nawet kilkudziesięciu procent dysproporcje płacowe między kobietami a mężczyznami, a także wielką przepaść w zarobkach zależną od wielkości firmy.
Zachowek dla teścia, teściowej. Czy to możliwe?
19 paź 2026

Rodzice spadkodawcy są w kręgu osób uprawnionych do zachowku. Nie zawsze jednak po śmierci małżonka, wdowa czy wdowiec muszą wypłacać zachowki teściom. Sporo zależy od tego czy spadkodawca miał dzieci. Jakie są najważniejsze przepisy?

REKLAMA

Sejm na żywo 20 października 2026 r. [Transmisja online]
20 paź 2026

Dziś pierwszy dzień 67. Posiedzenia Sejmu RP, które potrwa 4 dni. Gdzie oglądać transmisję online?
Pracodawca łatwiej rozliczy pracownika z czasu trwania badań okresowych. Czy e-orzeczenia zakończą spory z pracownikami?
20 paź 2026

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. To jednak nie oznacza, że pracownikowi przysługuje z tego tytułu cały dzień wolny od pracy. Zasady rozliczania czasu pracy w dniu wykonywania obowiązkowych badań z zakresu medycyny pracy były źródłem nieporozumień. To się jednak kończy.
W ZUS trudno ze świadczeniem rehabilitacyjnym. Także na bolesną cieśń nadgarstka i chory kręgosłup [List]
20 paź 2026

Po publikacjach o kłopotach w "przejściu" z zasiłku chorobowego na świadczenie rehabilitacyjne czytelnicy opisują swoje doświadczenia z tym zasiłkiem. Nie jest łatwo go uzyskać.
Pracowałeś w Holandii? Sprawdź, czy należy Ci się emerytura AOW
19 paź 2026

Już 6 tys. Polaków pobiera wyższe świadczenie dzięki pracy w Holandii. Prawo do holenderskiej emerytury państwowej (AOW) należy się w przypadku pracy lub mieszkania w Holandii. Już 20 października w Warszawie oraz 22 października w Opolu odbędą się bezpłatne dni informacyjne, podczas których na pytania odpowiedzą eksperci z holenderskiego Sociale Verzekeringsbank (SVB) oraz polskiego ZUS.

REKLAMA

SKOK-i na krawędzi opłacalności. Tańszy pieniądz i sankcja kredytu darmowego mogą zjeść kapitał kas
19 paź 2026

Sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych zarobił w 2025 r. 40,3 mln zł, a jego kapitał przewyższa ustawowe minimum o zaledwie 93,3 mln zł [1]. Taki bufor pochłonęłaby już bazowa fala roszczeń z tytułu sankcji kredytu darmowego (SKD): po przeniesieniu na kasy szacunków liczonych dla banków to 100–133 mln zł strat. Do tego każda obniżka stóp NBP automatycznie obniża dopuszczalne oprocentowanie pożyczek, a 77% aktywów sektora należy do jednej instytucji, Kasy Stefczyka.
Minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy. Co pracodawca musi zapewnić zimą?
19 paź 2026

Wraz z nadejściem zimy zaczynają się chłody. Niska temperatura może mieć wpływ na warunki, w których pracownicy wykonują pracę. Jakie obowiązki ma pracodawca, jakie uprawnienia przysługują pracownikom?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA