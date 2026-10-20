Nawożenie azotem na jesieni - MRiRW przypomina terminy i zasady

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w komunikacie z 20 października 2026 r. przypomniało o jesiennych terminach stosowania nawozów zawierających azot, określonych w tzw. programie azotanowym. Terminy zależą od rodzaju nawozu, sposobu użytkowania gruntu oraz jego lokalizacji. W wyjątkowych sytuacjach przepisy umożliwiają późniejsze nawożenie na gruntach ornych.

Termin stosowania nawozów zawierających azot ma znaczenie zarówno dla efektywnego wykorzystania składników pokarmowych przez rośliny, jak i dla ograniczania nadmiaru tych składników w środowisku, w tym w wodach.

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Do kiedy można stosować nawozy azotowe jesienią?

MRiRW wyjaśnia, że nawozy naturalne stałe, czyli obornik i pomiot ptasi, można stosować:

- do 31 października - na gruntach ornych;

- do 30 listopada - na trwałych użytkach zielonych, w uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych.



Nawozy azotowe mineralne oraz nawozy naturalne płynne, czyli gnojowicę i gnojówkę, można stosować:

- do 20 października, a w niektórych gminach do 15 lub 25 października - na gruntach ornych;

- do 31 października - na trwałych użytkach zielonych, w uprawach wieloletnich oraz uprawach trwałych.



Terminów tych nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.

Możliwość późniejszego stosowania nawozów jesienią

Ministerstwo informuje też, że nawozy zawierające azot można stosować na gruntach ornych po wyżej wskazanych terminach, w dwóch sytuacjach:



1) w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych - jeżeli niekorzystne warunki pogodowe, np. nadmierne uwilgotnienie gleby lub susza, uniemożliwiły zbiór lub nawożenie w standardowym terminie, nawozy można zastosować później, jednak nie później niż do 30 listopada.

Niekorzystne warunki pogodowe najczęściej występują lokalnie. Dlatego rolnik samodzielnie ocenia możliwość przeprowadzenia jesiennego zbioru i nawożenia, po uwzględnieniu warunków, jakie panują na jego polu. Program azotanowy nie wymaga specjalnego dokumentowania takich przypadków.



2) w przypadku zakładania upraw jesienią, po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach - w takich sytuacjach nawozy można stosować do końca jesieni, pod warunkiem, że:

- dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach mineralnych dla zakładanych upraw nie przekracza 30 kg N/ha;

- termin zbioru przedplonu, datę zastosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy zostaną szczegółowo udokumentowane.

Zakaz stosowania nawozów w określonych warunkach glebowych

Niezależnie od terminu nawożenia oraz możliwości skorzystania z wyjątków, zabronione jest stosowanie nawozów na glebach zalanych wodą, nasyconych wodą, pokrytych śniegiem lub zamarzniętych. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

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Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (Dz.U. z 2023 r. poz. 244) - tzw. program azotanowy, w szczególności rozdział 1.3.

- Ustawa z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, z późniejszymi zmianami.

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