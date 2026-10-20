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Ile kosztuje ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej? Czy ubezpieczenie i rejestracja są obowiązkowe?

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20 października 2026, 14:46
hulajnoga elektryczna, ubezpieczenie
Ile kosztuje ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej? Czy ubezpieczenie i rejestracja są obowiązkowe?
Shutterstock

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Hulajnogi elektryczne są coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Korzystają z nich zarówno dorośli, jak i osoby niepełnoletnie. Wielu użytkowników zadaje sobie pytanie - czy istnieje wymóg ubezpieczenia e-hulajnogi?

Rejestracja i ubezpieczenie

Czy hulajnogę elektryczną należy zarejestrować i ubezpieczyć?

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- W Polsce standardowa hulajnoga elektryczna nie wymaga rejestracji i nie ma w jej przypadku obowiązku zakupu ubezpieczenia OC - chyba, że konstrukcja odbiega od bazowej wersji. Zatem o tym czy konieczna jest rejestracja i ubezpieczenie decydują parametry urządzenia. E-hulajnoga nie może mieć siedzenia i może osiągać maksymalną prędkość 20 km/h. Wtedy nie wymaga rejestracji, a ubezpieczenia OC i NNW są dobrowolne. Jeśli ma siedzenie lub przekracza wspomnianą prędkość to może być uznana za motorower, co wiąże się z obowiązkiem rejestracji i posiadania OC - mówi Marzena Homa, Specjalista ds. rozwoju ubezpieczeń w ANG Odpowiedzialne Finanse.

Jakie dobrowolne ubezpieczenie wybrać?

Wiele osób ze względu na własny komfort decyduje się jednak na ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej. Jakie wybrać ubezpieczenie, by chroniły zarówno e-hulajnogę, jak i osobę kierującą?

- Najlepiej połączyć OC w życiu prywatnym, NNW lub ubezpieczenie na życie z uszczerbkami oraz ubezpieczenie samej hulajnogi. Sama polisa na sprzęt nie ochroni zdrowia kierującego ani nie pokryje kosztów szkód wyrządzonych innym osobom lub ich mieniu - OC chroni właśnie przed takimi kosztami. Z kolei NNW zapewnia odszkodowanie za obrażenia kierującego, a ubezpieczenie hulajnogi chroni ją np. przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. - Taka ochrona obejmuje wówczas sprzęt, kierującego, jak i osoby trzecie. Przed zakupem ubezpieczenia warto dokładnie sprawdzić zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności, limity oraz warunki wypłaty odszkodowania. Warto również sprawdzić ubezpieczenia, które już posiadamy. Przykładowo, OC w życiu prywatnym często jest dodatkiem do ubezpieczenia mieszkania, i w takim przypadku należy upewnić się, czy obejmuje ono jazdę e-hulajnogą oraz jakie przewiduje wyłączenia - zauważa ekspertka ANG Odpowiedzialne Finanse.

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Koszt ubezpieczenia hulajnogi

Ile średnio kosztuje ubezpieczenie hulajnogi?

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- Koszt ubezpieczenia e-hulajnogi zależy przede wszystkim od zakresu ochrony - np. OC, NNW, kradzież, uszkodzenie, assistance - wartości hulajnogi oraz wysokości sumy ubezpieczenia. Orientacyjnie - ubezpieczenie może kosztować od około 50 do 300 zł rocznie, natomiast w przypadku droższych hulajnóg i bardziej kompleksowej ochrony koszt może wynosić około 300–500 zł lub więcej rocznie. O tę kwestię najlepiej zapytać eksperta ubezpieczeniowego, który pomoże wybrać najlepszą opcję - mówi Marzena Homa.

A czy każdą hulajnogę można ubezpieczyć?

- W trakcie ubezpieczania hulajnogi elektrycznej - oprócz jej wartości - znaczenie ma także jej wiek, stan i parametry techniczne. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może określać własne warunki ochrony. W zależności od oferty ubezpieczyciela, maksymalny dopuszczalny wiek hulajnogi może się różnić. Niektóre polisy obejmują hulajnogi do 6 lat od daty zakupu lub produkcji, podczas gdy inne przewidują niższy limit wieku. Skorzystanie z polisy będzie też niemożliwe, gdy hulajnoga waży ponad 20 kg lub przekracza określone wymiary dla UTO (urządzenia transportu osobistego) albo maksymalną prędkość dopuszczalną dla tego pojazdu. Problemem będzie także brak dowodu zakupu, a w przypadku e-hulajnogi z rynku wtórnego - potrzebna może być umowa kupna-sprzedaży. Oczywiście, by móc ubezpieczyć hulajnogę musi ona być w dobrym stanie technicznym - nie może być uszkodzona, niesprawna czy niekompletna.

- Trzeba dodać, że niektóre oferty mogą wymagać zastosowania określonego zabezpieczenia przed kradzieżą, np. odpowiedniego zamka. Warto zachować dowód jego zakupu, ponieważ może być potrzebny przy zgłoszeniu szkody - mówi Marzena Homa z ANG Odpowiedzialne Finanse.

Będzie zmiana przepisów dot. hulajnóg elektrycznych. Limit 20 km/h bez możliwości odblokowania

Czy przed nami są jakieś istotne zmiany prawne związane z hulajnogami elektrycznymi?

​- Tak, w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia, za sprawą której pojawiłby się wymóg, by wszystkie nowo wyprodukowane i sprzedawane w naszym kraju hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu osobistego posiadałyby konstrukcję uniemożliwiającą modyfikację i odblokowanie prędkości powyżej 20 km/h - mówi Marzena Homa.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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