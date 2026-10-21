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Czy zostanie wprowadzona karta pilnego dostępu do toalety? Petycja w Sejmie

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21 października 2026, 10:26
[Data aktualizacji 21 października 2026, 10:42]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
toaleta łazienka petycja
Petycja w Sejmie: Czy zostanie wprowadzona karta pilnego dostępu do toalety?
Shutterstock

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Karta pilnego dostępu do toalety to temat petycji, którą zajmuje się sejmowa Komisja do spraw Petycji. Czy Komisja rozpatrzy petycję w sprawie przepisów wprowadzających kartę pilnego dostępu do toalety?

Petycja w sprawie karty pilnego dostępu do toalety

W maju 2026 r. do Sejmu została złożona petycja w sprawie wprowadzenia „Karty pilnego dostępu do toalety”. Krzysztof Łuczka, autor petycji, proponuje nowelizację:

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  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - poprzez wprowadzenie przepisów umożliwiających przyznawanie „Karty pilnego dostępu do toalety” osobom, których dochód nie przekracza ustawowo określonego progu dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, jako formy wsparcia w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – poprzez wprowadzenie przepisów umożliwiających wydawanie „Karty pilnego dostępu do toalety” przez lekarzy osobom z udokumentowanymi schorzeniami powodującymi nagłą i pilną potrzebę skorzystania z toalety oraz określających obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zapewnienia posiadaczom Kart nieodpłatnego dostępu do toalety,
  • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie — w zakresie doprecyzowania obowiązku zapewnienia dostępu do toalet w obiektach użyteczności publicznej i handlowych oraz zasad ich nieodpłatnego udostępniania posiadaczom Karty.

Ponadto w petycji zaproponowano zmianę innych ustaw regulujących obowiązki przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz ludności w zakresie zapewnienia dostępu do urządzeń sanitarnych, tak aby jednolicie uregulować obowiązek honorowania „Karty pilnego dostępu do toalety” w obiektach ogólnodostępnych.

Dla kogo karta pilnego dostępu do toalety?

Celem proponowanych zmian prawa jest zapewnienie godnego, nieodpłatnego dostępu do toalety w przestrzeni publicznej osobom najuboższym, w szczególności bezdomnym, którzy bywają postrzegani jako osoby niepożądane. Jednocześnie celem petycji jest zapewnienie dostępu do toalety osobom borykającym się z poważnymi problemami zdrowotnymi, tj. chorobami przewodu pokarmowego, układu moczowego, schorzeniami neurologicznymi, czy kobietom w ciąży.

Według autora petycji obecne przepisy nie dają jednolitej, ogólnopolskiej ochrony. Dostęp do toalety w obiektach ogólnodostępnych zależy od regulaminu, dobrej woli właściciela, a nie od obiektywnych potrzeb zdrowotnych. Powoduje to, że zarówno najubożsi, jak i osoby poważnie chore mogą doświadczać wykluczenia – utrudnionego lub kosztownego dostępu do możliwości zaspokojenia potrzeb fizjologicznych.

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Konieczny dezyderat do ministra zdrowia

Opinię o petycji wydało Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu. W opinii podkreślono, że według obowiązujących przepisów ustawowym obowiązkiem gminy jest zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych. Istnieją więc podstawy prawne dla podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego działań zmierzających do rozwiązania problemu zidentyfikowanego w petycji. Ograniczony dostęp do szaletów publicznych jest skutkiem nieadekwatnego do rzeczywistych potrzeb stosowania przepisów ustawy, a nie braku właściwych norm.

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Według sejmowego Biura Ekspertyz i Opinii jedną z barier stojących na przeszkodzie rozbudowie sieci szaletów publicznych są koszty związane z ich budową, utrzymaniem i eksploatacją. Skoro zapewnienie dostępu do szaletów publicznych jest zadaniem własnym gminy, które napotyka na trudności z uwagi na kwestię kosztów, to wątpliwości budzi projektowanie przepisów, które obowiązki we wskazanym zakresie nakładałyby na podmioty prywatne bez jednoczesnego zapewnienia środków na ten cel. Obciążanie podmiotów prywatnych kosztami związanymi z realizacją zadań publicznych, do których realizacji na mocy obowiązujących przepisów są jednostki samorządu terytorialnego, należałoby rozpatrywać w kontekście konstytucyjnych gwarancji wolności działalności gospodarczej.

Biuro Ekspertyz i Opinii rekomenduje skierowanie do ministra zdrowia dezyderatu z prośbą o ocenę zasadności zmiany przepisów określających obowiązki gmin w zakresie zapewnienia dostępu do szaletów publicznych, które umożliwiałyby realizację celu wskazanego w petycji.

Co dalej z petycją?

Komisja do Spraw Petycji zaplanowała rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia Karty pilnego dostępu do toalety na posiedzeniu komisji w dniu 21 października.

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Źródło: INFOR
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