REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Ułatwienia dla rodziców i opiekunów w uzyskaniu 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy

Ułatwienia dla rodziców i opiekunów w uzyskaniu 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 października 2026, 13:57
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
800 plus świadczenie wychowawcze rodzice dzieci ZUS
Ułatwienia dla rodziców i opiekunów w uzyskaniu 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd przyjął projekt ustawy o automatycznym odnawianiu świadczenia wychowawczego na kolejny rok. Do tej pory rodzice każdego roku musieli składać nowy wniosek, jednak ZUS będzie sam przedłużać prawo do 800 plus. Będą jednak wyjątki. Jakie?

800 plus – comiesięczne pieniądze na dziecko

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Nie ma przy tym znaczenia dochód osiągany przez rodzinę. Celem świadczenia 800 plus jest wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

REKLAMA

REKLAMA

Rodzicie i opiekunowie dzieci wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu powinni skorzystać z: platformy eZUS, portalu Emp@tia, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

Zobacz również:

Będzie automatyczne odnawianie wniosku o 800 plus

Rodzice skarżyli się na obowiązek corocznego składania wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego. Każdego roku trzeba bowiem składać do ZUS wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy – nawet wtedy, gdy w ich życiu rodzinnym nie zachodziła żadna zmiana. Chociaż ten proces jest szybki i intuicyjny, to w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest on zbędny.

Ułatwienia w tym zakresie były zapowiadane już od dłuższego czasu i 20 października rząd przyjął projekt ustawy zakładającej zmiany w świadczeniu wychowawczym. Projekt przewiduje automatyczne odnawianie prawa do 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania wniosków przez rodziców i opiekunów.

REKLAMA

Zobacz również:

Ograniczenie formalności i ułatwienie korzystania ze świadczenia 800 plus

Jak to będzie wyglądało po wejściu ustawy w życie? Projekt zakłada, że ZUS, przy użyciu systemu teleinformatycznego, będzie sam przedłużał prawo do świadczenia na podstawie danych, które zostały wcześniej podane przez rodzica lub opiekuna. Obowiązkiem rodzica będzie zawiadomienie ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, ale też np. o zmianie danych osobowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Proponowana w projekcie zmiana ma ograniczyć formalności i ułatwić rodzinom korzystanie ze świadczenia. Wystarczy tylko raz złożyć wniosek po narodzeniu dziecka, a ZUS będzie sam przedłużał wypłaty.

Zobacz również:

Kiedy ZUS automatycznie nie przedłuży wniosku o 800 plus

Niestety, w niektórych sytuacjach nadal trzeba będzie złożyć nowy wniosek o świadczenie. Złożenie wniosku będzie konieczne:

  • jeżeli zmieni się sytuacja rodzinna. Osoba uprawniona będzie mogła zmodyfikować wcześniej przekazane informacje, tak aby ZUS mógł prawidłowo ustalić prawo do świadczenia,
  • jeśli rodzice z dzieckiem wrócą z zagranicy i konieczne będzie ponowne ustalenie prawa do świadczenia,
  • w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie wychowawcze.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie przepisów dotyczących osób, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem. Celem jest umożliwienie przyznania świadczenia osobom faktycznie sprawującym opiekę na podstawie orzeczenia sądu.

Zobacz również:

Wejście zmian w życie

Do zastosowania automatycznego przyznawania świadczenia 800 plus niezbędne jest dostosowanie przez ZUS systemów informatycznych do nowych funkcjonalności. Z tego powodu nowe przepisy nie wejdą w życie od razu. Planowany termin rozpoczęcia działania nowych zasad to okres świadczeniowy 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.

Powiązane
Zniżki i ulgi na rachunki za energię, transport i leki. Czy Karta Małej Rodziny będzie wsparciem dla seniorów?
Zniżki i ulgi na rachunki za energię, transport i leki. Czy Karta Małej Rodziny będzie wsparciem dla seniorów?
Dodatkowe 60 dni okresu zasiłku opiekuńczego. Jest projekt nowelizacji ustawy zasiłkowej i Kodeksu pracy
Dodatkowe 60 dni okresu zasiłku opiekuńczego. Jest projekt nowelizacji ustawy zasiłkowej i Kodeksu pracy
Czy zostanie wprowadzona karta pilnego dostępu do toalety? Petycja w Sejmie
Czy zostanie wprowadzona karta pilnego dostępu do toalety? Petycja w Sejmie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Które wcześniejsze emerytury mają znaczenie? Emerytura w szczególnych warunkach, o szczególnym charakterze, pomostowa i inne świadczenia
21 paź 2026

Wcześniejsza emerytura może przysługiwać osobom, które przez lata wykonywały określone rodzaje pracy. Przepisy przewidują kilka rozwiązań, w tym emeryturę w szczególnych warunkach, emeryturę pomostową i świadczenia branżowe. Ubezpieczeni powinni znać różnice między nimi, aby ocenić swoje uprawnienia i odpowiednio przygotować dokumentację.
Czy zostanie wprowadzona karta pilnego dostępu do toalety? Petycja w Sejmie
21 paź 2026

Karta pilnego dostępu do toalety to temat petycji, którą zajmuje się sejmowa Komisja do spraw Petycji. Czy Komisja rozpatrzy petycję w sprawie przepisów wprowadzających kartę pilnego dostępu do toalety?
System kaucyjny w Polsce. Co powinniśmy wiedzieć?
21 paź 2026

Ochrona środowiska poprzez ograniczanie ilości odpadów stanowi obecnie jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Rosnąca konsumpcja i duże zużycie opakowań jednorazowych sprawiają, że konieczne staje się poszukiwanie skutecznych rozwiązań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. Jednym z takich rozwiązań jest system kaucyjny, od niedawna funkcjonujący w Polsce, ale także innych krajach.
Dwie ustawy w Sejmie w sprawie aborcji. Jak głosowano?
20 paź 2026

Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu. Trybunał Konstytucyjny sześć lat temu uznał tę przesłankę za niekonstytucyjną. A także uchwalił nowelizację Kodeksu karnego, która przewiduje częściową dekryminalizację aborcji za zgodą kobiety oraz pomoc w aborcji w przypadku ciężkiej wady płodu.

REKLAMA

Ile kosztuje ubezpieczenie hulajnogi elektrycznej? Czy ubezpieczenie i rejestracja są obowiązkowe?
20 paź 2026

Hulajnogi elektryczne są coraz bardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Korzystają z nich zarówno dorośli, jak i osoby niepełnoletnie. Wielu użytkowników zadaje sobie pytanie - czy istnieje wymóg ubezpieczenia e-hulajnogi?
Zrównanie zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem. Posłowie jednak nie odpuszczają w Sejmie
21 paź 2026

Zasiłek pielęgnacyjny otrzymuje około 1 mln osób. Ich liczba nie zmniejsza się – zjawisko spadku liczby świadczeniobiorców wystąpiło w zasiłkach rodzinnych (bo tam działają zamrożone progi dochodowe, które wraz z podwyżkami pensji minimalnej przekracza coraz więcej osób potrzebujących pomocy). Pomimo mniej więcej stałej liczby osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego ucichły protesty dotyczące jego niskiej wysokości. Wynosi ona zaledwie 215,84 zł, i to już od 1 listopada 2019 r. Protesty były widoczne jeszcze w 2025 r. (na forach internetowych, u interweniujących posłów składających w Sejmie interpelacje oraz w petycjach). Strona rządowa jednolicie komunikowała: „Zasiłek pielęgnacyjny być może podniesiemy, ale w 2027 r. albo 2028 r.”. Osoby niepełnosprawne zrozumiały, że w trudnej sytuacji budżetowej nie da się wywrzeć presji skutkującej podwyżką tego świadczenia np. od 1 stycznia 2027 r. Jednym słowem, w mojej ocenie osoby niepełnosprawne odpuściły walkę o podwyżkę tego zasiłku.
Za co senior nie musi płacić? Przykłady dla osób 60+, 65+, 70+ i 75+
20 paź 2026

Wokół ulg dla osób starszych narosło wiele mitów. Tak naprawdę samo osiągnięcie określonego wieku nie zawsze spowoduje, iż emeryt będzie całkowicie zwolniony z wielu opłat. Jakie są zatem najważniejsze bezpłatne usługi dla osób, które ukończyły 60, 65, 70 czy 75 lat?
Nawożenie azotem na jesieni - MRiRW przypomina terminy i zasady
20 paź 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w komunikacie z 20 października 2026 r. przypomniało o jesiennych terminach stosowania nawozów zawierających azot, określonych w tzw. programie azotanowym. Terminy zależą od rodzaju nawozu, sposobu użytkowania gruntu oraz jego lokalizacji. W wyjątkowych sytuacjach przepisy umożliwiają późniejsze nawożenie na gruntach ornych.

REKLAMA

Dodatkowe 60 dni okresu zasiłku opiekuńczego. Jest projekt nowelizacji ustawy zasiłkowej i Kodeksu pracy
20 paź 2026

Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zwiększy o 60 dni okres zasiłku opiekuńczego w razie ciężkiej choroby dziecka. W sumie okres ten wyniesie nawet 120 dni w roku kalendarzowym. Zmienią się też przepisy Kodeksu pracy dotyczące tzw. zwolnienia na opiekę nad dzieckiem.
Nawet 1667 zł rocznie więcej. Tyle ma przynieść „15. emerytura” w praktyce. Jest to nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację
20 paź 2026

W październiku 2026 roku do Sejmu trafił nowy projekt poselski przygotowany przez Konfederację, który politycy nazwali programem „15. emerytura dla seniorów”. Wbrew tradycyjnym programom socjalnym, propozycja ta nie zakłada wypłaty gotówki z budżetu, lecz rewolucję w przepisach. Pracujący emeryci mają zostać całkowicie zwolnieni z części składki rentowej, co przełoży się na automatycznie wyższe pensje. Na konta seniorów może trafiać od kilkuset do ponad 1600 złotych rocznie więcej, a system ma zadziałać bez jakichkolwiek formalności.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA