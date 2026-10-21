Rząd przyjął projekt ustawy o automatycznym odnawianiu świadczenia wychowawczego na kolejny rok. Do tej pory rodzice każdego roku musieli składać nowy wniosek, jednak ZUS będzie sam przedłużać prawo do 800 plus. Będą jednak wyjątki. Jakie?

800 plus – comiesięczne pieniądze na dziecko

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat. Nie ma przy tym znaczenia dochód osiągany przez rodzinę. Celem świadczenia 800 plus jest wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

REKLAMA

REKLAMA

Rodzicie i opiekunowie dzieci wnioski o świadczenie wychowawcze mogą składać wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu powinni skorzystać z: platformy eZUS, portalu Emp@tia, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

Zobacz również: Tyle przysługuje członkom rodziny zmarłego pracownika od pracodawcy

Będzie automatyczne odnawianie wniosku o 800 plus

Rodzice skarżyli się na obowiązek corocznego składania wniosku o wypłatę świadczenia wychowawczego. Każdego roku trzeba bowiem składać do ZUS wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy – nawet wtedy, gdy w ich życiu rodzinnym nie zachodziła żadna zmiana. Chociaż ten proces jest szybki i intuicyjny, to w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest on zbędny.

Ułatwienia w tym zakresie były zapowiadane już od dłuższego czasu i 20 października rząd przyjął projekt ustawy zakładającej zmiany w świadczeniu wychowawczym. Projekt przewiduje automatyczne odnawianie prawa do 800 plus na kolejne okresy świadczeniowe, bez konieczności corocznego składania wniosków przez rodziców i opiekunów.

REKLAMA

Ograniczenie formalności i ułatwienie korzystania ze świadczenia 800 plus

Jak to będzie wyglądało po wejściu ustawy w życie? Projekt zakłada, że ZUS, przy użyciu systemu teleinformatycznego, będzie sam przedłużał prawo do świadczenia na podstawie danych, które zostały wcześniej podane przez rodzica lub opiekuna. Obowiązkiem rodzica będzie zawiadomienie ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, ale też np. o zmianie danych osobowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Proponowana w projekcie zmiana ma ograniczyć formalności i ułatwić rodzinom korzystanie ze świadczenia. Wystarczy tylko raz złożyć wniosek po narodzeniu dziecka, a ZUS będzie sam przedłużał wypłaty.

Zobacz również: MSWiA rozważa wprowadzenie w rejestrze PESEL adresu zamieszkania zamiast adresu zameldowania

Kiedy ZUS automatycznie nie przedłuży wniosku o 800 plus

Niestety, w niektórych sytuacjach nadal trzeba będzie złożyć nowy wniosek o świadczenie. Złożenie wniosku będzie konieczne:

jeżeli zmieni się sytuacja rodzinna . Osoba uprawniona będzie mogła zmodyfikować wcześniej przekazane informacje, tak aby ZUS mógł prawidłowo ustalić prawo do świadczenia,

. Osoba uprawniona będzie mogła zmodyfikować wcześniej przekazane informacje, tak aby ZUS mógł prawidłowo ustalić prawo do świadczenia, jeśli rodzice z dzieckiem wrócą z zagranicy i konieczne będzie ponowne ustalenie prawa do świadczenia,

i konieczne będzie ponowne ustalenie prawa do świadczenia, w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie wychowawcze.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie przepisów dotyczących osób, którym sąd powierzył bieżącą pieczę nad dzieckiem. Celem jest umożliwienie przyznania świadczenia osobom faktycznie sprawującym opiekę na podstawie orzeczenia sądu.

Wejście zmian w życie

Do zastosowania automatycznego przyznawania świadczenia 800 plus niezbędne jest dostosowanie przez ZUS systemów informatycznych do nowych funkcjonalności. Z tego powodu nowe przepisy nie wejdą w życie od razu. Planowany termin rozpoczęcia działania nowych zasad to okres świadczeniowy 2027/2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.