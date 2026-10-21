Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych (FKSO) po rozszerzeniu zakresu — komu realnie pomaga, a komu nie

Zmiana z 2023 r. rozszerzyła zakres Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych (FKSO) i do dziś pozostaje słabo znana. Mechanizm jest prosty: poszkodowany po szczepieniu może ubiegać się o świadczenie bez procesu sądowego. W praktyce to, komu Fundusz realnie pomaga, wynika nie z intencji ustawodawcy, lecz z kilku konkretnych warunków. Ich analiza pokazuje, że część poszkodowanych jest poza systemem, choć ich sytuacja bywa równie ciężka.

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Piszę wyłącznie o konstrukcji prawnej. Nie oceniam szczepień ani ich bezpieczeństwa. Przedmiotem analizy jest to, jak zaprojektowano mechanizm kompensacyjny.

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Co Fundusz oferuje

Według obowiązującej konstrukcji świadczenie może sięgać 100 tys. zł, a wniosek podlega opłacie wynoszącej 235 zł. Fundusz obejmuje szczepienia obowiązkowe wykonane od 1 stycznia 2023 r.. Administratorem Funduszu jest Rzecznik Praw Pacjenta, a sprawę rozpoznaje się z udziałem opinii ekspertów. Z punktu widzenia poszkodowanego atutem jest brak konieczności prowadzenia procesu. Dla porównania: pozew cywilny wymaga wskazania odpowiedzialnego podmiotu, udowodnienia winy lub wady produktu i trwa zwykle dłużej.

Próg, który decyduje o wszystkim

Najważniejszy warunek to hospitalizacja trwająca co najmniej 14 dni. To kryterium organizacyjno-medyczne, a nie kryterium trwałości skutków. Rodzi to kilka konsekwencji. Po pierwsze, ciężkie skutki mogą nie zmieścić się w progu. Poważny uszczerbek neurologiczny lub narządowy nie zawsze wymaga długiego pobytu w szpitalu. Pacjent może być leczony ambulatoryjnie, w trybie krótszych hospitalizacji albo w ośrodkach rehabilitacyjnych, które nie zawsze liczą się jako hospitalizacja.

Po drugie, kryterium premiuje długość pobytu, nie rozmiar utraty zdrowia. Dwie osoby z podobnym trwałym uszczerbkiem mogą mieć zupełnie inne szanse na wypłatę, zależnie od tego, jak wyglądał przebieg leczenia. Po trzecie, próg odcina znaczną część poszkodowanych. Trudno wskazać dokładną skalę, bo wymagałoby to danych z Rzecznika Praw Pacjenta.

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Limit 100 tys. zł a skala szkody

Limit świadczenia ma sens jako konstrukcja ubezpieczeniowa, ale przy trwałym uszczerbku jego wystarczalność bywa ograniczona. Świadczenie ma składać się z kwoty zależnej od ciężkości zdarzenia oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Przy skutkach wymagających wieloletniej rehabilitacji, adaptacji mieszkania, sprzętu lub opieki, a także przy utracie zdolności do pracy, górny limit może okazać się niewystarczający wobec skali rzeczywistych kosztów. To nie jest zarzut wobec samego mechanizmu: kompensacja bez dowodzenia winy nigdy nie obejmuje pełnej szkody. Jest to jednak istotna informacja dla osób, które planują, czy poprzestać na wniosku do Funduszu.

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Opłata i bariera informacyjna

Opłata od wniosku jest niewielka w porównaniu z kosztami procesu sądowego, więc sama w sobie rzadko stanowi barierę. Większą przeszkodą jest wiedza. Osoba po ciężkim zdarzeniu często nie wie, że istnieje ścieżka pozasądowa, jakie dokumenty są potrzebne i w jakim terminie trzeba działać. Zmiana z 2023 r. pozostaje słabo znana, a w efekcie część uprawnionych nie korzysta z Funduszu wcale lub korzysta po czasie.

Fundusz a droga sądowa

W środowisku prawniczym podkreśla się, że wniosek do Funduszu nie wyklucza dochodzenia roszczeń cywilnych. Moim zdaniem to kluczowe dla oceny całości systemu: Fundusz nie jest alternatywą zamykającą inne drogi, lecz jednym z narzędzi. Nie jest przesądzone, jak świadczenie z Funduszu wpływa na wysokość późniejszych roszczeń.

Komu Fundusz pomaga, a komu nie

Pomaga, gdy szczepienie mieści się w zakresie, hospitalizacja trwała co najmniej 14 dni, a szkoda mieści się w limicie. Wtedy droga pozasądowa daje szybszy dostęp do świadczenia bez konieczności udowadniania winy. Pomaga w ograniczonym stopniu, gdy skutki są trwałe i kosztowne, a limit nie pokrywa całości szkody. Wtedy konieczne jest rozważenie dalszych roszczeń.

Nie pomaga, gdy skutki są ciężkie, ale hospitalizacja była krótsza niż próg, albo gdy szczepienie nie mieści się w zakresie Funduszu. Ta grupa jest odesłana do drogi sądowej.

Wnioski

Zmiana z 2023 r. stworzyła realny mechanizm, ale o jego wartości decydują progi wejścia. Najpoważniejszy z nich, czas hospitalizacji, nie jest miarą rozmiaru szkody. Dopóki nie będzie danych o skali odmów i ich przyczynach, trudno ocenić, ilu poszkodowanych faktycznie korzysta z Funduszu. Warto, by te dane zostały publicznie udostępnione.

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