Polacy chcą zniesienia zmiany czasu, ale nie ma decyzji, co dalej. Chcemy zostać przy czasie letnim czy zimowym?

Z badania przeprowadzonego w październiku wynika, że Polacy chcą zniesienia zmiany czasu. Nie ma natomiast oficjalnej decyzji, co dalej ze zmianami czasu. Chcemy zostać przy czasie letnim czy zimowym? Kto miałby o tym zdecydować?

Polacy chcą znieść zmiany czasu

Czas letni przez cały rok wybiera 60 proc. dorosłych Polaków, czas zimowy - 16 proc., a zachowanie obecnej zmiany dwa razy do roku 12 proc. Oznacza to, że ze zniesienia zmiany, którego chce łącznie 75 proc. badanych, cztery piąte wskazuje konkretnie czas letni. Jednocześnie 51 proc. Polaków deklaruje, że z powodu wcześniejszego zmroku realnie zmienia coś w swoim rozkładzie dnia. Wynika to z badania Europion Polska zrealizowanego na reprezentatywnej próbie 1 111 dorosłych mieszkańców Polski. Badanie przeprowadzono w październiku 2026 roku, przed przestawieniem zegarków w nocy z 24 na 25 października. Obowiązujące przepisy obejmują wyłącznie rok 2026, a decyzji o tym, co dalej, nadal nie ma.

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- Połowa Polaków przestawia z tego powodu swój dzień: wcześniej wraca, przenosi trening, zmienia godziny pracy - mówi Lidia Przybysławska, Country Manager Europion Polska. - To nie jest narzekanie raz do roku, tylko pięć miesięcy innego trybu życia.

zmiana czasu na letni europion Zmiana czasu na letni - Europion Źródło zewnętrzne

Chcemy zostać przy czasie letnim

Wariant letni wskazuje 49 proc. osób w wieku 16–29 lat i 69 proc. osób po sześćdziesiątce. Różnica jest istotna statystycznie. Wykształcenie nie różnicuje odpowiedzi w ogóle - we wszystkich trzech grupach wynik mieści się między 59 a 60 proc.

zmiana czasu wiek europion Zmiana czasu a wiek - Europion Źródło zewnętrzne

Co przeszkadza najbardziej po zmianie czasu na zimowy?

Zapytani, co przeszkadza im najbardziej po przejściu na czas zimowy, badani najczęściej wskazują wcześnie zapadający zmrok po pracy - 51 proc. Gorsze samopoczucie i mniej energii wybiera 29 proc., problemy ze snem 20 proc., a mniej okazji do aktywności na dworze 19 proc. Zamieszanie z godzinami spotkań, kursów i odbiorów dzieci wskazuje 6 proc. Samą zmianę czasu odczuwa 67 proc. badanych, w tym 34 proc. wyraźnie. Kobiety deklarują silniejsze odczucie niż mężczyźni - 39 wobec 29 proc. wskazań wariantu wyraźnego, różnica istotna statystycznie.

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zmiana czasu co przeszkadza europion Zmiana czasu - co przeszkadza? - Europion Źródło zewnętrzne

Przez zmianę czasu Polacy zmieniają plan dnia

Z powodu wcześniejszego zmroku 51 proc. badanych zmienia coś w rozkładzie dnia. Najczęściej oznacza to wcześniejszy powrót do domu i rzadsze wychodzenie wieczorem (25 proc.), przeniesienie aktywności fizycznej na inną porę lub do pomieszczeń (16 proc.) albo zmianę godzin pracy (11 proc.). Nie zmienia nic 36 proc. Skłonność do przestawiania dnia maleje z wiekiem: deklaruje ją 58 proc. osób w wieku 16–29 lat i 43 proc. osób po sześćdziesiątce. Różnica jest istotna statystycznie.

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zmiana czasu plan dnia europion Zmiana czasu a plan dnia - Europion Źródło zewnętrzne

Kto powinien zdecydować o ustaleniu czasu dla Polski?

Żadna odpowiedź nie zbiera większości. Referendum wskazuje 26 proc. badanych, decyzję Unii Europejskiej wspólną dla wszystkich krajów 23 proc., samodzielną decyzję rządu 21 proc., a parlament po debacie publicznej 8 proc. Tylko 7 proc. uważa, że nie ma potrzeby niczego rozstrzygać.

To pytanie różnicuje elektoraty najsilniej w całym badaniu: decyzję na poziomie unijnym wskazuje 37 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej wobec 16 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a referendum 36 proc. wyborców Konfederacji wobec 18 proc. wyborców KO.

Najważniejsze liczby

60 proc. chce czasu letniego przez cały rok, 16 proc. czasu zimowego

12 proc. popiera zachowanie obecnej zmiany dwa razy do roku, 13 proc. nie ma zdania

67 proc. odczuwa przestawienie zegarków, w tym 34 proc. wyraźnie

51 proc. wskazuje wcześnie zapadający zmrok jako największą niedogodność

6 proc. wskazuje zamieszanie z godzinami spotkań i odbiorów dzieci

51 proc. zmienia coś w rozkładzie dnia z powodu wcześniejszego zmroku

26 proc. chce referendum, 23 proc. decyzji na poziomie Unii Europejskiej

METODOLOGIA: Badanie zrealizowane przez Europion Polska w październiku 2026 metodą CAWI w aplikacji mobilnej, na reprezentatywnej próbie 1 111 dorosłych mieszkańców Polski, przed przestawieniem zegarków. Dane ważone metodą IPF (raking) do struktury Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (GUS) według płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i makroregionu. Efekt projektu (DEFF) 2,32; efektywna liczebność próby 478 obserwacji. Pytanie o największe niedogodności pozwalało na dwa wskazania, więc odsetki nie sumują się do 100 - średnia liczba wskazań wyniosła 1,41. Przekroje według deklarowanych preferencji politycznych nie są kalibrowane do wyników wyborów i mają charakter kierunkowy. Badanie mierzy deklaracje zebrane przed przestawieniem zegarków.

Źródło: Europion