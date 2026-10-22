„Małpki” w systemie kaucyjnym, mleko i chemia poza nim. Ministerstwo odpowiada na interpelację poselską

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odkrywa karty w sprawie przyszłości gospodarki o obiegu zamkniętym. Choć resort oficjalnie potwierdza plany włączenia do systemu kaucyjnego tzw. „małpek” oraz wydłużenia ważności bonów z maszyn, istotne pytania o harmonogram legislacyjny wciąż pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi. Co ciekawe, w ministerialnych planach pojawia się wyraźna luka informacyjna dotycząca stawek kaucji dla nowych opakowań oraz ostatecznego terminu wejścia w życie przepisów, o które dopytywał w interpelacji poseł Bartosz Józef Kownacki.

Wielkie rozszerzenie systemu kaucyjnego? Poseł pyta o mleko i chemię, a w odpowiedzi pada jasna deklaracja

Poseł Bartosz Józef Kownacki złożył interpelację w sprawie planowanego rozszerzenia systemu kaucyjnego o opakowania szklane jednorazowego użytku oraz opakowania po produktach mlecznych i chemii gospodarczej. „W nawiązaniu do mającej miejsce w dniu 30 września konferencji podsumowującej rok funkcjonowania systemu kaucyjnego zwracam się z prośbą o przedstawienie szczegółowych informacji na temat zaawansowania prac nad zapowiadanym rozszerzeniem tego mechanizmu. Zgodnie z obecnym stanem prawnym system kaucyjny obejmuje jednorazowe butelki plastikowe do 3 litrów, puszki metalowe do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra. Poza systemem pozostaje jednak wciąż szeroka gama opakowań, które generują potężny strumień odpadów i stanowią istotne obciążenie dla środowiska naturalnego oraz logistyki samorządowej gospodarowania odpadami” - pisze poseł.

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„W swoich ostatnich oraz licznych innych publicznych wypowiedziach, m.in. z 18 i 27 maja oraz 25 czerwca 2026 roku, zarówno Pani Minister, jak i wiceminister Anita Sowińska, jednoznacznie wskazywały na konieczność objęcia kaucją szkła jednorazowego. Szczególny nacisk położono na małe opakowania szklane po napojach alkoholowych o pojemności do 300 ml, potocznie nazywane „małpkami”, których dzienna sprzedaż w Polsce sięga kilku milionów sztuk. Jednocześnie, budując spójny, efektywny i nowoczesny system gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), nie sposób ograniczać się wyłącznie do jednej frakcji. Pełne uszczelnienie systemu wymaga pochylenia się nad innymi strumieniami odpadów opakowaniowych, które obecnie trafiają na składowiska lub są zagospodarowywane w sposób nieoptymalny. Mowa tu przede wszystkim o plastikowych opakowaniach po płynnych produktach mlecznych oraz plastikowych opakowaniach po chemii gospodarczej i środkach czystości. Kompleksowe podejście do problemu pozwoli uniknąć fragmentaryzacji przepisów i ułatwi konsumentom segregację, standaryzując nawyki recyklingowe” - czytamy w interpelacji.

Mając na uwadze powyższe, a także zapowiadany start prac nad nowelizacją ustawy, poseł zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

Jaki jest dokładny harmonogram prac legislacyjnych nad zapowiedzianą ustawą rozszerzającą system kaucyjny? Czy wniosek o wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został już formalnie złożony? Jaki ostatecznie zakres opakowań szklanych jednorazowego użytku przewiduje ministerstwo w przygotowywanym projekcie? Czy system obejmie wyłącznie opakowania alkoholowe o małej pojemności (tzw. małpki), czy też resort planuje – zgodnie z wcześniejszymi kierunkowymi zapowiedziami z czerwca br. – włączenie wszystkich jednorazowych butelek szklanych na napoje? Jaki okres dostosowawczy dla przedsiębiorców i operatorów systemu planuje wprowadzić resort w odniesieniu do włączenia do systemu szkła jednorazowego? Czy podtrzymywany jest wskazywany 2028 rok jako realny termin wejścia w życie tych przepisów? Czy ministerstwo rozważa włączenie do systemu kaucyjnego plastikowych opakowań po produktach mlecznych (np. mleko, kefiry, jogurty pitne)? Jeśli tak, to w jakim horyzoncie czasowym, a jeśli nie, to jakie konkretnie argumenty, poza sanitarnymi, decydują o ich trwałym wyłączeniu? Czy Ministerstwo Klimatu i Środowiska analizuje możliwość lub zasadność objęcia systemem kaucyjnym (bądź pokrewnym systemem zwrotu) plastikowych opakowań po chemii gospodarczej, kosmetykach i środkach czystości, które stanowią znaczący procent odpadów z tworzyw sztucznych w gospodarstwach domowych? Na jakim poziomie planowane jest ustalenie stawki kaucji dla nowo wprowadzanych do systemu opakowań szklanych jednorazowego użytku?

Resort potwierdza rewolucję: Małpki i dłuższe bony w drodze

Anita Sowińska, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziała wprost, że „kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie przyjęło jeszcze zakresu projektu ustawy, w związku z czym nie ma możliwości podania dokładnych szczegółów na ten temat”. Natomiast, jak napisano, zgodnie z konferencją1 Ministr Pauliny Hennig-Kloski oraz Anity Sowińskiej w projekcie ustawy uwzględnione zostanie wydłużenie okresu ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne z 30 do 90 dni oraz objęcie systemem kaucyjnym małych szklanych butelek po alkoholu, czyli tzw. „małpek”.

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W projekcie ustawy przewidziany zostanie odpowiedni okres dostosowawczy (vacatio legis), który pozwoli producentom, sklepom i operatorom przygotować infrastrukturę do nowych wymogów w sposób sprawny i bezpieczny dla uczestników rynku. „Na dzień dzisiejszy wniosek o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów nie został złożony. Nadal trwają prace wewnętrzne nad projektem” - informuje resort.

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Mleko bez kaucji. Ministerstwo stawia wyraźną granicę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska „nie planuje włączenia do systemu kaucyjnego opakowań po produktach mlecznych ze względów sanitarnych. Jednocześnie warto zauważyć, że zgodnie z art. 50 ust. 4 lit. d rozporządzenia 2025/402 ust. 2 (obowiązek ustanowienia systemu kaucyjnego dla odpowiednich formatów opakowań) nie ma zastosowania do opakowań mleka i przetworów mlecznych wymienionych w załączniku I część XVI do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013”.

Chemia domowa i kosmetyki też bez kaucji. Resort odpowiada krótko

Czy resort klimatu analizuje możliwość objęcia systemem kaucyjnym plastikowych opakowań po chemii gospodarczej, kosmetykach i środkach czystości? „Taka możliwość lub zasadność nie jest przedmiotem analizy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska” - przekazał resort w odpowiedzi na zapytanie posła.

1 https://www.gov.pl/web/klimat/5-mld-opakowan-w-12-miesiecy-system-kaucyjny-rozwija-sie-w-ekspresowym-tempie

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2025/40 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1020 i dyrektywy (UE) 2019/904 oraz uchylenia dyrektywy 94/62/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz.U. L, 2025/40, 22.1.2025).