Poczta Polska podpisała nowy układ zbiorowy. Wiadomo, co zmieni się od 2027 roku

Zarząd Poczty Polskiej i organizacje związkowe, które przystąpiły do rokowań, podpisały nowy zakładowy układ zbiorowy pracy (ZUZP), podała spółka. Zgodnie z planem nowy układ ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku i będzie obowiązywał przez trzy lata.

Porozumienie jest wynikiem czteromiesięcznych negocjacji zarządu i ponad 50 związków zawodowych, a także efektem intensywnych prac grup roboczych powołanych przez prezes Poczty Polskiej Magdalenę Gaj, podano.

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Nowy zakładowy układ zbiorowy pracy ma obowiązywać od 2027 roku

"To ważny dzień dla Poczty Polskiej. Od wielu lat strategię rozwoju Poczty przedstawiano i próbowano wdrożyć wbrew lub przy ogromnym, sceptycznym nastawieniu samych pracowników. A to od nich i od ich zaangażowania zależy skuteczność realizacji planów rozwojowych spółki. Właśnie dlatego jednym z najważniejszych celów, które postawiłam sobie jako nowy prezes było uspokojenie nastrojów wśród pracowników i zbudowanie w nich przekonania, że rozwój Poczty jest możliwy" - powiedziała Gaj, cytowana w komunikacie.

"Cieszę się, że wspólnie ze związkami zawodowymi udało nam się ustalić porozumienie, które gwarantuje bezpieczeństwo i stabilny rozwój dla naszych pracowników, a nam jako zarządowi daje przewidywalne ramy budżetowe, w których możemy się poruszać. Podpisanie ZUZP to ogromny krok w kierunku realizacji nowej strategii rozwoju Poczty" - dodała.

Kogo obejmie nowy układ zbiorowy pracy?

Układ obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w spółce - z wyłączeniem członków rady nadzorczej, członków zarządu, dyrektorów i zastępców dyrektorów oraz doradców i ekspertów zarządu, podano także.

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Najważniejsze korzyści wpisane w układ:

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- ustalenie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego

Wynagrodzenie zasadnicze co najmniej na poziomie płacy minimalnej. Gwarancja ta dotyczy samej pensji zasadniczej pracownika zatrudnionego na pełny etat. Dla osób pracujących w niepełnym wymiarze wysokość wynagrodzenia ustalana będzie proporcjonalnie do wymiaru etatu.

- coroczna waloryzacja

Układ przewiduje coroczne zwiększanie wynagrodzeń zasadniczych o co najmniej 3 proc. Waloryzacja ma obowiązywać ze skutkiem od 1 stycznia danego roku. Podwyższenie wynagrodzenia wynikające ze zmiany minimalnego wynagrodzenia, awansu lub zwiększenia wymiaru etatu nie zastępuje waloryzacji i będzie realizowane odrębnie.

- nagrody jubileuszowe

Pracownicy będą nabywać prawo do nagrody po osiągnięciu określonego stażu pracy w Poczcie Polskiej - po raz pierwszy po 15 latach, a następnie co pięć lat, aż do 45 lat pracy. Jej wysokość kształtuje się od 4 do 13 tys. zł.

- dodatkowe świadczenie roczne

Będzie ono przysługiwać pracownikom zatrudnionym w Spółce przez cały rok kalendarzowy, na warunkach określonych w Układzie. Wypłata nastąpi najpóźniej do końca lutego następnego roku.

- dodatkowa wpłata pracodawcy na PPK

Wpłata podstawowa finansowana przez Pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązał się dokonywać dobrowolnej wpłaty dodatkowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia osobom korzystającym z tego sposobu oszczędzania.

- możliwość otrzymywania odznaczeń

Pracownikom mogą być przyznane odznaczenia, w szczególności: odznaczenia państwowe (Medal za Długoletnią Służbę i Medal za Ofiarność i Odwagę) oraz odznaczenia resortowe (Zasłużony dla Łączności i Zasłużony dla Transportu). Ponadto pracownikom Spółki mogą być przyznane wyróżnienia pamiątkowe „35 lat w Służbie Poczcie".

- odprawy emerytalno-rentowe

Pracownikom kończącym zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy będzie przysługiwać jednorazowa odprawa. Jej wysokość będzie zależeć od stażu pracy w Spółce.

- środki na premie

Układ przewiduje fundusz premiowy w wysokości nie mniejszej niż 12 proc. funduszu wynagrodzeń zasadniczych. Zasady przyznawania indywidualnych premii określi Regulamin premiowania" - czytamy w komunikacie.

W ramach podpisanego zakładowego układu zbiorowego pracy uporządkowane zostały również tabele zaszeregowania. Układ przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia w ramach tej samej kategorii oraz awansu do wyższej kategorii. Decyzje będą uwzględniać m.in. jakość i terminowość pracy, osiągane wyniki, kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe. Tabele zaszeregowań w podpisanym dokumencie mają charakter przejściowy i obowiązują do czasu opracowania docelowej wersji uzgodnionej wspólnie przez pracodawcę i stronę społeczną, przekazano.

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