Demografia wymusi rewolucję. Tak będą wyglądać mieszkania dla seniorów w Polsce do 2050 roku

Rynek Senior Living w Polsce stoi u progu gigantycznej transformacji do 2050 roku, wywołanej jednym z najszybszych procesów starzenia się społeczeństwa w Europie. Tradycyjny model opieki rodzinnej gwałtownie się wyczerpuje, co tworzy ogromną lukę na rynku nieruchomości i zmusza do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań typu Assisted Living (mieszkań ze wsparciem zewnętrznym). Nowe trendy, innowacje technologiczne oraz nadchodząca konferencja branżowa zaplanowana na 28 października 2026 roku pokazują, że polski sektor prywatny musi pilnie stworzyć nową infrastrukturę dla osób starszych, łączącą niezależne mieszkania z zaawansowanymi usługami opiekuńczymi i medycznymi.

rozwiń >

Opracowanie zostało przygotowane w związku z planowaną na dzień 28. października 2026 roku przez Senior Housing & Healthcare Association wespół z JLL Living Investments Poland konferencją pt. „Later-Life Living in Poland: Investment, Regulation & Innovation” i stanowi głos w dyskusji poświęconej zagadnieniom, które mają być poruszane podczas tej konferencji.

REKLAMA

REKLAMA

Czy Polska jest przygotowana na rozwój nowoczesnego mieszkalnictwa senioralnego? Jakie rozwiązania w tym zakresie sprawdziły się w Europie Zachodniej? Czego oczekują seniorzy -przyszli mieszkańcy, od tego typu budownictwa? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby kapitał prywatny zaangażował się w budowę nowej infrastruktury mieszkaniowej dla seniorów w Polsce? Jakie modele finansowania są adekwatne dla tego typu budownictwa? Pytanie goni pytanie. W najbliższej dekadzie odpowiedzi na te pytania będą miały znaczenie zarówno społeczne, jak i gospodarcze. Nadchodząca konferencja daje szansę na ich znalezienie, a co najmniej to sposobność do rozpoczęcia procesu ich poszukiwania.

Wstęp

Postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa stwarza warunki dla rozwoju nowego, perspektywicznego segmentu rynku nieruchomości — Senior Living. Jego istotą jest tworzenie nowoczesnych środowisk zamieszkania, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań seniorów, umożliwiających zachowanie niezależności, aktywności oraz możliwie długiego samodzielnego życia.

Artykuł przedstawia perspektywy rozwoju tego rynku w Polsce do 2050 roku, uwzględniając uwarunkowania demograficzne, doświadczenia dojrzałych rynków europejskich, modele mieszkalnictwa, mechanizmy finansowania inwestycji, bariery regulacyjne oraz rolę innowacji technologicznych.

REKLAMA

Szczególną uwagę poświęcono zintegrowanym modelom Senior Living, w których niezależne mieszkalnictwo łączy się z dostępem do infrastruktury usługowej, zdrowotnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej. W opracowaniu zasygnalizowano autorską koncepcję Couple-Centered Integrated Senior Living (CISL™), model finansowania CISL Investment System™ oraz system technologicznego wsparcia AMICA™, przygotowane przez Fundację Opieki PRO-TUTELA. Przedstawiono również możliwość adaptacji istniejących nieruchomości na potrzeby mieszkalnictwa senioralnego oraz ideę powstania kampusów wielopokoleniowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W opracowaniu wskazuje się, że rozwój sektora Senior Living może otworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla deweloperów, funduszy nieruchomościowych i inwestorów indywidualnych, pod warunkiem stworzenia odpowiednich ram prawnych, profesjonalnych struktur operatorskich i ekonomicznie efektywnych modeli biznesowych.

1. Demografia nie pozostawia wyboru

Polska wchodzi w okres głębokiej transformacji demograficznej. Starzenie się społeczeństwa (należące do jednych z najszybszych w Europie), zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym, niski wskaźnik urodzeń (jeden z najniższych w Europie) prowadzący do zmian w strukturze rodzin i gospodarstw domowych, oraz migracja krajowa i zagraniczna, to wszystko są czynniki powodujące, że dotychczasowe sposoby organizowania i modele organizacyjne opieki nad osobami starszymi nie prowadzą do wystarczających, satysfakcjonujących rozwiązań. Problem ten pogłębia brak rozwiązań systemowych w zakresie finansowania opieki senioralnej. Deficyt ten nie jest jednak przedmiotem niniejszych rozważań. Z uwagi na swoją złożoność temat wymaga odrębnej dogłębnej analizy.

W tym miejscu należy w związku z tym tylko stwierdzić, że systemowe zaniechania w tym względzie są istotnym hamulcem dla wdrożenia koniecznych i celowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie opieki senioralnej; ale równocześnie, paradoksalnie, zaniechania te stanowią szansę dla, nieskrępowanego więzami rozwiązań istniejących, procesu poszukiwania rozwiązań innowacyjnych.

Według prognozy Głównego Urzędu Statystycznego udział osób w wieku co najmniej 65 lat w populacji Polski wzrośnie z około 21% w 2025 roku do około 23% w roku 2035. A w perspektywie 2060 roku może osiągnąć nawet około 30%. Jednocześnie w górę przesuwa się liczebność najstarszych grup wiekowych, w których najczęściej występuje zjawisko wielochorobowości, ograniczenie ogólnej sprawności i mobilności oraz przypadki dysfunkcji kognitywnych, przede wszystkim demencji. To wszystko prowadzi do wzrostu zapotrzebowanie na długoterminowe wsparcie i opiekę.

Prognozy te nie są jedynie informacją statystyczną. Oznaczają strukturalną zmianę popytu na mieszkania, usługi i infrastrukturę zdrowotną i opiekuńczą, na prozdrowotne programy prewencyjne mające na celu healthy ageing (zdrowe starzenie się), a także na nowe modele finansowania potrzeb związanych ze starością oraz na nowoczesne formy mieszkalnictwa dostosowanego do potrzeb seniorów, poprawiającego jakość ich życia.

W raporcie firmy JLL autorstwa Urszuli Kowalskiej, dyrektor w Living Investments, Poland, opublikowanym w dniu 11. czerwca br i poświęconym tematowi rynku nieruchomości senioralnych w Polsce, stwierdza się, że: „Polski rynek nieruchomości senioralnych stoi u progu strukturalnej transformacji. Napędzają ją cztery zbieżne czynniki: bezprecedensowe w skali UE tempo starzenia się społeczeństwa, wyczerpywanie się modelu opieki nieformalnej, zmiana postaw wobec opieki instytucjonalnej oraz rosnąca siła nabywcza seniorów i ich dzieci.” Trudno się z tym nie zgodzić. Przy czym należałoby jeszcze dodać jeden, bardzo ważny, piąty czynnik: dynamicznie rosnący brak personelu opiekuńczego. Ponadto wyraźnym staje się zjawisko, łączące się niejako bezpośrednio z czwartym czynnikiem wymienionym przez autorkę opracowania, a mianowicie przesuwanie się ciężaru opieki domowej nad seniorami z barków członków rodziny na barki osób ku temu zatrudnianych, czyli na barki opieki zewnętrznej, mniej lub bardziej kwalifikowanej.

W tym miejscu należy stwierdzić, że Polski system opieki senioralnej opiera się obecnie na trzech podstawowych filarach, z czego najmocniejszym (ok. 80% całego systemu, wg WHO) jest nadal pomoc i opieka rodzinna, czyli tak zwana „pomoc nieformalna”.

Drugi filar stanowią usługi opieki na dochodzenie (tzw. ambulatoryjne), komercyjne lub finansowane ze środków publicznych, świadczone w miejscu zamieszkania seniora.

I wreszcie trzeci filar stanowią instytucjonalne formy opieki całodobowej, świadczonej przez domy pomocy społecznej - DPSy, zakłady opiekuńczo-lecznicze – ZOLe, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze - ZPOy, czy prywatne domy opieki senioralnej – DOSy.

Łatwo jest zauważyć, że powyższa kolejność jest nieprzypadkowa i wynika z kosztochłonności każdego z tych filarów, od najbardziej korzystnego, tj. najtańszego, do najdroższego. Od najmilej widzianego przez seniora, do przyjmowanego z konieczności, ale jednocześnie coraz powszechniej akceptowanego społecznie.

Powyższy podział systemu opieki senioralnej na ww. trzy filary rzutuje bezpośrednio na rynek mieszkalnictwa senioralnego: od samodzielnego zamieszkiwania (Independent Living) w swoim mieszkaniu / apartamencie, po obiekty opieki całodobowej (Care Home). Pomiędzy nimi istnieje jednak istotna przestrzeń, w której mieszczą się osoby nie wymagające (jeszcze) stałej opieki instytucjonalnej, lecz które nie są już w stanie samodzielnie organizować dla siebie wszystkich aspektów codziennego życia. Luka ta staje się bardzo istotna w przypadku małżeństw i par, w których jedna osoba stopniowo traci samodzielność z przyczyn pogarszającego się stanu zdrowia, podczas gdy druga przejmuje na siebie coraz większy ciężar obowiązków domowych, powiększany stopniowo o konieczność coraz bardziej intensywnej opieki nad współmałżonkiem, czy partnerem. Lukę tą zapełnia tzw. Assisted Living, czyli zamieszkiwanie w swoim mieszkaniu / apartamencie wspierane według potrzeby usługami z zewnątrz. To właśnie w tej przestrzeni tkwi największa szansa rozwoju rynku Senior Living — rynku, którego potencjał w Polsce pozostaje w dużej mierze niewykorzystany.

2. Senior Living to nie dom opieki w nowym opakowaniu

Jedną z podstawowych przeszkód w rozwoju polskiego rynku Senior Living jest utożsamianie mieszkalnictwa senioralnego z domem opieki, podczas gdy pojęcie to obejmuje znacznie szersze spektrum rozwiązań: od mieszkań przystosowanych do potrzeb osób starszych, poprzez osiedla senioralne z usługami, po zintegrowane kompleksy mieszkalne, kampusy / condominia, oferujące mieszkania/apartamenty i otoczenie wokół nich bez barier architektonicznych, szerokie spektrum usług codziennych, rehabilitację, wsparcie medyczne i usługi opiekuńcze.

Istotą nowoczesnego podejścia do Senior Living jest odejście od traktowania seniora wyłącznie jako odbiorcy świadczeń opiekuńczych. Osoba starsza pozostaje mieszkańcem, konsumentem, uczestnikiem życia społecznego. Korzysta ona też z usług w zakresie odpowiadającym jej rzeczywistym potrzebom i możliwościom. W praktyce oznacza to rozdzielenie dwóch elementów: prawa do zamieszkiwania w danym miejscu oraz dostępu do określonego pakietu usług. Najlepiej, aby oba te elementy można byłoby realizować w tym samym miejscu. W takim przypadku mamy do czynienia z Integrated Senior Living, przy czym stopień integracji zależny jest od koncepcji danego projektu.

Istotą Senior Living w formule zintegrowanej jest tym samym prowadzenie przez seniora niezależnego gospodarstwa domowego w swoim lub najmowanym mieszkaniu / apartamencie, połączone z możliwością korzystania na miejscu z możliwie szerokiego zakresu usług, czy to związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czy to gastronomicznych, typu beauty, rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych, medycznych, etc. Co jest tutaj szczególnie ważne i charakterystyczne, korzystanie z tego kompleksowego zakresu usług (na ile, zależy to od projektu) może być samodzielnie dostosowywany do indywidualnych potrzeb. Celem oferty powinno być tutaj nie tyle uruchomienie procesu longevity, czyli podtrzymania długowieczności, ile healthy ageing, długowieczności w miarę zdrowej i z zachowaniem sprawności psychofizycznej. Ten proces, realizowany w ramach modelu Integrated Senior Living określany jest jako ageing in place, czyli jako proces starzenia się na miejscu, to jest bez konieczności zmiany miejsca zamieszkania ze względu na stan zdrowia i poziom wymaganego wsparcia i koniecznej opieki. Nota bene, ageing in place to trend notowany w europejskiej strategii rozwoju Senior Living, jednocześnie cel, którego realizacja sprzyja wydłużaniu okresu samodzielnego życia seniorów. W Holandii, na przykład, ma powstać do 2030 roku 290 tysięcy nowych mieszkań dla seniorów, podporządkowanych realizacji tego celu.

Model budownictwa w zakresie Integrated Senior Living, podporządkowany celowi ageing in place, pozwala ograniczać konieczność kolejnych przeprowadzek, szczególnie dotkliwych w zaawansowanym wieku. W przypadku par małżeńskich i partnerskich pozwala on na uniknięcie, lub znaczne przesuniecie w czasie, dramatu rozstania po wieloletnim pożyciu, gdy to z przyczyn zdrowotnych jedno z małżonków / partnerów musi opuścić wspólne miejsce zamieszkania i udać się do placówki opieki całodobowej (Care Home).

Powyższe można podsumować stwierdzeniem, że przyszłość i clou rynku mieszkalnictwa senioralnego nie tkwi zatem w budowaniu większej liczby obiektów stacjonarnej całodobowej opieki senioralnej z większą ilością łóżek, ile na realizacji projektów, które zapewniają seniorom środowisko umożliwiające długie i samodzielne życie, przedłużając ich wspólnie przeżywaną starość.

3. Czego Polska może nauczyć się od dojrzałych rynków europejskich w zakresie mieszkalnictwa senioralnego?

W Europie Zachodniej rozwój mieszkalnictwa senioralnego ma znacznie dłuższą historię, chociaż poszczególne państwa wypracowały odmienne modele organizacyjne i finansowe.

W Niemczech, obok odrębnie regulowanych placówek opiekuńczych, funkcjonuje szeroki segment *Betreutes Wohnen*, czyli mieszkań z dostępem do usług wspierających. Dla wielu tutejszych seniorów priorytetem staje się możliwość zachowania niezależności mieszkaniowej przy równoczesnej możliwości korzystaniu z usług zewnętrznych oferowanych w tym samym miejscu. Swój rozwój model ten zawdzięcza szczególnie dynamicznemu wzrostowi kosztów pobytu w placówkach opieki całodobowej, gdzie miesięczna dopłata do pobytu z własnej kieszeni zbliża się do kwoty, średnio, 3 500 euro (wzrost r/r o ponad 20%), przy kwocie przeciętnej emerytury wynoszącej niespełna 1 600 euro.

Holandia rozwija różnorodne formy mieszkalnictwa senioralnego, kładąc nacisk na budownictwo zintegrowane z opieką środowiskową. Szczególną uwagę poświęca się tutaj przeciwdziałaniu izolacji społecznej i organizowaniu usług możliwie blisko miejsca zamieszkania (o czym było powyżej).

W Danii istotną rolę odgrywają dostępność do mieszkań bez barier architektonicznych oraz organizacja wsparcia seniorów w ramach lokalnych społeczności, z silnym udziałem samorządów.

W Wielkiej Brytanii rozwija się segment Integrated Retirement Communities, w którym niezależne apartamenty, przestrzenie wspólne i usługi opiekuńcze stanowią element kampusu. Model ten, odpowiadający Integrated Senior Living, uważany jest tam za szczególnie interesujący i coraz częściej przyciąga kapitał instytucjonalny poszukujący długoterminowych inwestycji.

W tym miejscu warto jest też pokusić się o trzy szczególnie istotne spostrzeżenia:

Po pierwsze, mieszkalnictwo senioralne powinno być traktowane jako odrębny segment rynku nieruchomości i usług, a nie jedynie jako część systemu pomocy społecznej i opieki na starość.

Po drugie, powodzenie inwestycji zależy nie tylko od standardu samej nieruchomości, ale od profesjonalnej organizacji możliwie szerokiego zakresu usług oferowanych na miejscu, tj. w miejscu zamieszkania seniorów oraz od zarządzania obiektem.

Po trzecie, najlepsze rezultaty, społeczne i ekonomiczne, daje łączenie niezależnego mieszkania z dostępnymi w miarę potrzeb usługami zdrowotnymi, rehabilitacyjnymi, opiekuńczymi i społecznymi.

Warto też zaznaczyć, że Polska rozwijając modele w zakresie Senior Living powinna wykorzystać doświadczenia innych krajach płynące z realizacji inwestycji na tym obszarze oraz dążyć do wypracowania rozwiązań odpowiadających własnym uwarunkowaniom demograficznym, ekonomicznym i kulturowym.

4. Couple-Centered Integrated Senior Living — para seniorów jako punkt wyjścia i fokus.

Statystyki pokazują, że w Polsce jest około 3,9 mln gospodarstw domowych, w których żyją pary w wieku powyżej 65 lat. Większość z nich mieszka w budownictwie posiadającym istotne bariery architektoniczne, czyli zasadniczo niedostosowanym do potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Zaspokajanie jakichkolwiek potrzeb opiekuńczych jest często w takich przypadkach utrudnione, niekiedy wręcz niemożliwe: czwarte piętro bez windy, mąż na wózku, żona z niesprawnością psychosomatyczną. Ta sytuacja obrazuje najlepiej, jak ważne jest kompleksowe, zintegrowane podejście do problemu Senior Living, tj. odnośnie samego budownictwa, jak i usług świadczonych na miejscu, które dla obojga małżonków mogą mieć zdecydowanie różny charakter a wspólny w zakresie usług wspierających prowadzenie gospodarstwa domowego. Brak odpowiedniego rozwiązania z punktu widzenia potrzeb obojga małżonków może skutkować koniecznością ich rozdzielenia i skierowania jednego z nich, w tym przypadku męża na wózku inwalidzkim, do stacjonarnej opieki całodobowej.

Koncepcją wychodząca naprzeciw tego typu problemom wynikającym z braku rozwiązań w zakresie Integrated Senior Living, jest opracowany przez Fundację Opieki PRO-TUTELA (OPP) model pod nazwą Couple-Centered Integrated Senior Living (CISL™), czyli koncepcja opieki realizowanej w ramach projektów z zakresu budownictwa zintegrowanego, zorientowanej na sytuację i potrzeby małżeństw / par senioralnych.

Punktem wyjścia dla modelu CISL™ jest stosunkowo prosta obserwacja i konstatacja: znaczna część rozwiązań opiekuńczych organizowana jest obecnie wokół jednej osoby wymagającej wsparcia i pomocy, chociaż konsekwencje utraty sprawności psychofizycznej przez jednego z małżonków/partnerów najczęściej dotykają obojga/obu z nich. Model ten wychodzi zatem naprzeciw utartym schematom podejścia do problemu opieki senioralnej jako opieki skierowanej wyłącznie na seniora jej potrzebującego,

Przykładem może być tutaj też małżeństwo/para, w którym u jednej osoby rozwija się choroba Alzheimera lub Parkinsona, a druga stopniowo staje się pełnoetatowym opiekunem. Z biegiem czasu dochodzi nie tylko do pogorszenia stanu osoby chorej, lecz również do fizycznego i psychicznego przeciążenia jej partnera, nieformalnego opiekuna. Ostatecznie para ta, lub rodzina, staje przed wyborem pomiędzy trudną do zorganizowania we własnym zakresie opieką domową a umieszczeniem chorego małżonka/partnera/członka rodziny w placówce opieki całodobowej, co oznacza dramat rozdzielenia.

Model CISL™ proponuje zatem podejście, w którym podstawową jednostką planowania w zakresie Senior Living nie jest pojedyncza osoba, lecz para seniorów, której należy stworzyć warunki dla długoletniego, wspólnego życia pod jednym dachem.

Model ten integruje pięć zasadniczych obszarów:

- Independent Living — niezależne, dostosowane do wieku, potrzeb psychofizycznych i możliwości ekonomicznych mieszkanie;

- Integrated Care — skoordynowany dostęp do usług opiekuńczych i zdrowotnych;

- Continuous Therapy — systematyczną rehabilitację, fizjoterapię i terapię dostosowaną do schorzeń oraz potrzeb mieszkańców;

- Couple Support — wsparcie obojga partnerów w obowiązkach życiowych i bytowych, nakierowane przede wszystkim na odciążenie osoby sprawującej opiekę;

- Healthy Longevity — profilaktykę nakierowaną na zdrowy styl życia, włączając w to aktywność i korzystanie z natury w ramach Healing Environment, uczestnictwo społeczne oraz działania służące możliwie długiemu zachowaniu sprawności, fizycznej i kognitywnej.

Celem jest stworzenie zintegrowanego środowiska mieszkalnego, społecznego i terapeutycznego.

Istotną kwestią jest tutaj, że dla realizacji modelu CISL™ podstawę w zakresie środowiska mieszkalnego nie musi stanowić wyłącznie nowa inwestycja budowlana. Model ten może być realizowany również w obiektach adoptowanych: w istniejących hotelach pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, obiektach rehabilitacyjnych i kompleksach uzdrowiskowych. Takie podejście, określane jako Adaptive Reuse, może ograniczać początkowe nakłady inwestycyjne oraz skracać czas potrzebny do uruchomienia przedsięwzięcia, pod warunkiem że adaptowane obiekty spełnią m. in. uwarunkowania związane z Healing Environment w zakresie lokalizacji, architektury, środowiska sprzyjającego zdrowiu, dobrostanowi, rekonwalescencji i procesom terapeutycznym, do tego odpowiednie wymagania funkcjonalne i prawne. Nota bene, Adoptive Reuse to zjawisko coraz częściej występujące w zakresie Senior Living w Niemczech, w Szwajcarii i w Austrii, gdzie coraz większa ilość hoteli i pensjonatów jest zamykana m. in. w związku z procesami demograficznymi, czyli starzeniem się społeczeństwa, co implikuje brak wystarczającego popytu na usługi hotelowo-turystyczne poza sezonem. W tym przypadku adaptacja obiektu pod potrzeby seniorów-rezydentów oznacza obłożenie przez cały rok. Należy jednak podkreślić, że zdecydowanie nie każdy obiekt tego typu nadaje się do adaptacji w kierunku Senior Living.

Z punktu widzenia polskiego rynku szczególnie interesujące dla Senior Living, w tym dla Adaptive Reuse, mogą być lokalizacje w miejscowościach dysponujących rozwiniętą infrastrukturą rehabilitacyjną, uzdrowiskową i rekreacyjną, której potencjał nie jest w pełni wykorzystywany poza tradycyjnym sezonem turystycznym. Dotyczy to także hoteli i ośrodków wellness & spa położonych w lokalizacjach spełniających kryteria healing environment, których nadmiar, gdy się śledzi ich wyniki ekonomiczne, jest wyraźnie widoczny w Polsce.

5. Ocena Senior Living: czego oczekuje senior, a czego inwestor?

Warunkiem rozwoju sektora Senior Living jest zrozumienie, że oczekiwania z nim związane są różne z różnych perspektyw.

Z perspektywy seniora przedmiotem zakupu lub najmu nie jest wyłącznie powierzchnia mieszkalna. Jest nim również przewidywalność warunków życia, bezpieczeństwo, dostępność usług oraz możliwość pozostania w znanym sobie środowisku pomimo postępujących ograniczeń sprawności i zdrowia.

Z perspektywy inwestora, pełniącego jednocześnie funkcję operatora, przedsięwzięcie składa się natomiast z kilku odrębnych, choć powiązanych ze sobą elementów natury ekonomicznej, które mają wpływ na rentowność inwestycji. Trzy podstawowe z nich powinny być analizowane oddzielnie, mimo, że dla mieszkańca tworzą jedną zintegrowaną ofertę. Należą do nich:

Sama nieruchomość, której wartość (cena) zależy od lokalizacji zgodnej z przeznaczeniem, tj. spełniającej kryteria stawiane tego typu budownictwu, jej standardu i infrastruktury oraz możliwości alternatywnego lub hybrydowego wykorzystania.

Działalność operatorska, obejmująca m. in. zarządzanie mieszkaniami i usługami, administrację i utrzymanie infrastruktury. Przychody inwestora-operatora mogą pochodzić z opłat mieszkaniowych, pakietów serwisowych, usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjnych i socjalnych. Ważnym aspektem tutaj jest rozważenie możliwości (lub konieczności) świadczenia ww. usług klientom zewnętrznym.

Wreszcie same usługi kwalifikowane: zdrowotne, rehabilitacyjne i opiekuńcze, których rentowność zależy między innymi od rzeczywistego zapotrzebowania i wykorzystania, dostępności i kwalifikacji personelu, organizacji pracy oraz sposobu finansowania korzystania z nich. Szczególnie interesującym rozwiązaniem jest udostępnianie infrastruktury rehabilitacyjnej i terapeutycznej nie tylko mieszkańcom kampusu, lecz również lokalnej społeczności. Pozwala to zwiększyć stopień wykorzystania zaplecza usługowego oraz ograniczyć uzależnienie ekonomiki przedsięwzięcia od liczby seniorów-rezydentów.

Z perspektywy inwestora nie można jednak pomijać kwestii ryzyka. Potencjalne zapotrzebowanie związane z procesami demograficznymi nie oznacza bowiem automatycznie efektywnego popytu. Ostateczna skala rynku zależeć będzie m. in. od dochodów i majętności seniorów, możliwości ich wsparcia przez rodziny, akceptacji społecznej dla tego typu budownictwa, wysokości czynszów i opłat oraz dostępności alternatywnych rozwiązań a także tendencji dotyczących nieformalnej opieki domowej.

Polski rynek, jak każdy, będzie potrzebował w obszarze Senior Living ofert z różnych segmentów w zakresie standardu i ceny — od ofert premium po rozwiązania przeznaczone dla osób o średnich dochodach. Podobnie ma to miejsce, nota bene, na rynku całodobowej opieki stacjonarnej, gdzie różnice w cenie za pobyt wynoszą ponad 300%, aczkolwiek i tutaj brak jest czytelnych kryteriów oceny adekwatności ceny do oferowanego standardu.

Zadanie wypracowania konkretnych kategorii w zakresie standard-cena, gdzie standard obejmuje nie tylko kwestie budownictwa, ale i jego otoczenia oraz infrastruktury usługowej, wydaje się być działaniem sprzyjającym rozwojowi rynku w zakresie Senior Living.

6. Nowa architektura finansowania: od nieruchomości hotelowych do Senior Living

Jedną z możliwości przyspieszenia inwestycji w obszarze Senior Living jest wykorzystanie mechanizmów finansowania znanych z rynku aparthoteli i condohoteli, odpowiednio zmodyfikowanych do specyfiki mieszkalnictwa senioralnego i jego funkcjonowania.

Stosując te rozwiązania inwestorzy indywidualni lub instytucjonalni mogliby nabywać określone jednostki mieszkalne bądź uczestniczyć kapitałowo w całym przedsięwzięciu, powierzając ich / jego eksploatację profesjonalnemu operatorowi.

Opracowany przez Fundację Opieki PRO-TUTELA model inwestycyjny CISL Investment System™, związany z realizacją modelu CISL™, rozwija tę logikę w kierunku nie tylko samego powiązania inwestycji mieszkaniowej i usługowej z długoterminową organizacją usług mieszkalnych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych i zdrowotnych świadczonych na miejscu, ale także na łączeniu przychodów osiąganych z tych poza mieszkalnych obszarów działalności, realizowanych w ramach jednej inwestycji (obiektu, kompleksu/kampusu), ich pool’owaniu i dzieleniu przez operatora zgodnie z odpowiednim algorytmem, w którym determinantą podziału jest wielkość w m² posiadanego/-ych lokalu/-i, determinująca z kolei wielkość udziału w częściach wspólnych nieruchomości. Oznacza to konkretnie w przypadku inwestora zewnętrznego nie tylko osiąganie przychodów z tytułu najmu przez seniora/-ów posiadanego/-ch przez niego lokalu/-i (co jest nota bene typowym rozwiązaniem stosowanym w obszarze condohoteli), ale także udział w przychodach osiąganych tytułem usług świadczonych na miejscu, które w wielu przypadkach należą do usług wysokomarżowych. W odróżnieniu od typowej inwestycji hotelowej istotną rolę odgrywa tutaj relatywnie stabilny, długoterminowy charakter zamieszkiwania - w wielu przypadkach po kres życia. Charakter przeznaczenia i sposób wykorzystania obiektu likwiduje, lub co najmniej bardzo ogranicza sezonowość, choć jednocześnie zwiększa odpowiedzialności operatora odnośnie szeroko rozumianej jakości świadczonych usług.

Możliwy jest również model hybrydowy, w którym część infrastruktury mieszkalnej i cała usługowa pozostaje własnością jednego podmiotu, np. pierwotnego właściciela nieruchomości, a poszczególne jednostki mieszkalne należą do odrębnych inwestorów, m. in. samych seniorów, czy też członków ich rodzin.

CISL Investment System™ należy jednak zdecydowanie odróżnić od ofert obiecujących gwarantowany zwrot z inwestycji, gdzie przychód pochodzi wyłącznie z wynajmu posiadanego lokalu i bazuje w głównej mierze na spontanicznych decyzjach pobytowych, głównie w sezonie turystycznym. Historia i analiza rynku condohoteli pokazują, że prognozowana (i oferowana) rentowność gwarantowana nie może zastępować rzetelnego, realnego podejścia do kwestii długoterminowych przepływów finansowych, zarówno odnośnie przychodów, jak i kosztów i marż.

Tym samym dla wiarygodności inwestycji konieczne są przejrzyste relacje pomiędzy właścicielem nieruchomości, inwestorami, operatorem i usługodawcami, jasny podział kosztów oraz mechanizmy zapewniające kontynuację świadczenia usług w razie problemów

finansowych operatora, czy związanych z ogólnym kryzysem.

Szczególną wartością dla inwestorów z sektora Senior Living może okazać się nie samo oczekiwanie wzrostu wartości tego typu nieruchomości, lecz połączenie stabilnych w długim okresie czasu przychodów czerpanych z długookresowego wynajmu lokali (long-term rent) z popytem na tego rodzaju mieszkalnictwo oraz z jego korzystną strukturą wynikającą ze stabilnej sytuacji ekonomicznej najemców-seniorów (emerytury i własny majątek oraz przychody z niego), oraz, w przypadku CISL Investment System™, z udziałem w przychodach ze świadczenia najemcom szerokiego wachlarza profesjonalnym usług.

7. Bariery prawne: rynek potrzebuje przejrzystych reguł

Jak w przypadku każdej inwestycji budowlanej, tak i w przypadku budownictwa dla seniora zastosowanie znajdują przepisy w zakresie planowania przestrzennego, prawa budowlanego, dotyczące własności i najmu nieruchomości, Ponadto, w zależności od rzeczywistego zakresu działalności, przepisy w zakresie pomocy społecznej, działalności leczniczej, ochrony konsumentów czy ochrony danych osobowych. Wydaje się, że celowym byłoby wypracowanie jednego kompleksowego reżimu prawnego obejmującego wszystkie formy mieszkalnictwa senioralnego. To prawdopodobnie ułatwiło by i przyspieszyło rozwój nowoczesnego Senior Living w Polsce.

Szczególnie problem regulacyjny pojawia się wówczas, gdy jedno przedsięwzięcie ma mieć charakter zintegrowany, tj. łączyć niezależne mieszkania, usługi hotelowe, bytowe, codzienne, rekreracyjne, socjalne, rehabilitację, świadczenia zdrowotne i pomoc opiekuńczą. Brak jednoznacznych standardów dla tego rodzaju zintegrowanych projektów może prowadzić do niepewności regulacyjnej, zwiększając koszty przygotowania inwestycji. Przy czym rozwiązanie polegające na wspólnej regulacji nie powinno osłabiać obecnych norm i regulacji chroniących osoby starsze. Potrzebne jest zatem stworzenie czytelnych zasad funkcjonowania różnych kategorii mieszkalnictwa senioralnego, odpowiadających pełnemu zakresowi faktycznie świadczonych usług w ramach jednego projektu.

Warto rozważyć wprowadzenie również standardów dotyczących dostępności architektonicznej, bezpieczeństwa, organizacji usług, kompetencji personelu, przejrzystości umów oraz ochrony praw mieszkańców. Nie może być bowiem przykładowo tak, jak ma to miejsce obecnie często na rynku niemieckim, że zmiana właściciela nieruchomości, na przykład domu opieki senioralnej prowadzonego w formule „betreutes Wohnen” (mieszkania serwisowanego), pociąga za sobą wypowiedzenie umów najmu wieloletnim najemcom, często seniorom w podeszłym wieku. Tutaj obowiązywanie długoletnich umów najmu bez względu na zmianę właściciela obiektu, stanowi niezbędne minimum odnośnie zabezpieczenia praw i interesów najemców.

Równie istotne w przypadku Integrated Senior Living byłyby regulacje ułatwiające współpracę podmiotów prowadzących w jednym miejscu działalność mieszkaniową, rehabilitacyjną, opiekuńczą i leczniczą — bez zacierania granic odpowiedzialności zawodowej i prawnej. Rozwiązaniem tej kwestii może być pozycja operatora odpowiedzialnego wobec mieszkańców jednoosobowo / jednopodmiotowo za pełny zakres usług świadczonych on-side, m. in. za ich jakość i bezpieczeństwo.

Tym samym rysuje się tutaj, jako szczególnie ważna w przypadku projektów Integrated Senior Living, kwestia odpowiedzialności za utrzymanie standardu obiektu i jakości oferowanych usług. Rola operatora pełniącego funkcję podmiotu odpowiedzialnego „za całość” wydaje się być trudna do przecenienia. Rozłożenie odpowiedzialności na barki wielu podmiotów, usługodawców, może doprowadzić do jej rozmycia i sytuacji konfliktowych i sporów z seniorami-rezydentami, skutkujących finalnie ich decyzjami o zmianie miejsca zamieszkania. W kontekście tego, że rynek Senior Living będzie się rozwijał w głównej mierze na zasadzie ściśle komercyjnej, sytuacja braku centralnego podmiotu odpowiadającego za całość funkcjonowania obiektu (kondominium / kampusu) może powodować generowanie opinii, które negatywnie rzutować mogą na funkcjonowanie i ekonomikę pojedynczych, „niedopilnowanych” odpowiednio przedsięwzięć, a w konsekwencji tego, na rozwój całej branży, zniechęcając inwestorów do angażowania weń swego kapitału.

8. Partnerstwo publiczno-prywatne jako mechanizm rozwoju rynku

Nowoczesne mieszkalnictwo senioralne może stać się również interesującym obszarem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Samorządy dysponują bowiem nieruchomościami: terenami inwestycyjnymi, a niekiedy również niewykorzystanymi budynkami komunalnymi, czy obiektami użyteczności publicznej oraz są odpowiedzialne za sprawy i usługi społeczne na swym terenie. Sektor prywatny dysponuje natomiast kapitałem, kompetencjami inwestycyjnymi, doświadczeniem developerskim i operatorskim oraz zdolnością organizowania i prowadzenia szerokiego zakresu usług.

Połączenie tych zasobów może umożliwić rozwój projektów, które w tradycyjnym modelu finansowania byłyby trudne do zrealizowania. Przykładowo samorząd mógłby udostępnić nieruchomość na odpowiednio określonych warunkach, a partner prywatny odpowiadałby za adaptację lub budowę, wyposażenie i eksploatację kompleksu. W zamian część mieszkań albo określona pula usług mogłaby być dostępna dla mieszkańców gminy na preferencyjnych zasadach.

Możliwy jest również wariant, w którym prywatny kompleks senioralny oferuje lokalnej społeczności dostęp do rehabilitacji, usług dziennych i działań profilaktycznych na uprzywilejowanych warunkach.

Warunkiem powodzenia jest tutaj jednak rzeczywisty i prawidłowo wyceniony podział ryzyka, obowiązków oraz korzyści pomiędzy stronami współpracy. PPP nie oznacza automatycznego finansowania inwestycji przez „rękę publiczną” ani gwarancji rentowności dla partnera prywatnego. Stanowi natomiast narzędzie, które pozwala połączyć cele społeczne, za które odpowiedzialny na swym terenie jest partner publiczny, z profesjonalną realizacją inwestycji i wieloletnim zarządzaniem infrastrukturą, leżącymi po stronie partnera prywatnego.

9. Projektowanie przestrzeni jako element profilaktyki i terapii

Nowoczesne kompleksy senioralne powinny być projektowane nie tylko z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie mieszkańców, lecz również o podtrzymaniu ich zdolności funkcjonalnych. Tutaj ważną rolę pełni architektura, która może i powinna sprzyjać aktywności oraz pozytywnie wpływać na samopoczucie mieszkańców.

Dostęp do przestrzeni wspólnych, odpowiednie ich oświetlenie i doświetlenie, czytelny układ komunikacyjny, bezpieczne i dogodne ciągi piesze i ścieżki spacerowe, teren zielony i jego mała architektura, wyznaczone miejsca dla spotkań i wspólnego spędzania czasu przez mieszkańców, z wygodnymi i łatwo dostępnymi miejscami do siedzenia, a także infrastruktura rekreacyjna mogą wpływać na codzienną mobilność i aktywność na zewnątrz oraz chęć do uczestnictwa w życiu społecznym.

W przypadku osób z zaburzeniami poznawczymi szczególnego znaczenia nabiera przewidywalność otoczenia ułatwiająca orientację przestrzenną i przemieszczanie się, w połączeniu z eliminacją lub co najmniej ograniczeniem czynników powodujących dezorientację, czy dekoncentrację.

W modelu CISL™ architektura stanowi integralny element kompleksowo zaprojektowanego środowiska zamieszkania, ekosystemu podporządkowanego kryteriom healing environment, które poprzez integrację przestrzeni mieszkalnej z organizacją życia codziennego oraz oferowanymi na miejscu usługami, w szczególności w zakresie opieki, rehabilitacji i terapeutycznych, zyskuje charakter Therapeutic Living Environment. Nie oznacza to przypisywania samej architekturze właściwości terapeutycznych. Chodzi o świadome kształtowanie warunków, które wspierają regularną aktywność, kontakty społeczne, zdrowie i poczucie bezpieczeństwa.

Ważną rolę mogą odgrywać również celowo zaprojektowane przestrzenie przeznaczone dla par, w których jedna osoba wymaga intensywniejszej pomocy, na przykład enklawy dla par z demencją. Możliwość wspólnego korzystania nie tylko z apartamentu, ale strefy publicznej, przy równoczesnym zapewnieniu w każdej chwili profesjonalnego wsparcia, powinna być brana pod uwagę już na etapie projektowania, a nie dopiero w chwili, gdy stanu zdrowia jednego lub obojgu partnerów ulegnie pogorszeniu. Tym samym projektowanie przestrzeni w kondominiach / kampusach / kompleksach mieszkaniowych przeznaczonych dla seniorów powinna uwzględniać zasadę inkluzywności, jako ich immanentną cechę.

10. Technologia wspierająca opiekę i bezpieczeństwo

W nadchodzącej dekadzie rozwój Senior Living będzie coraz silniej związany z wprowadzaniem technologii cyfrowych, sztucznej inteligencji i robotyki do codziennej praktyki pobytowo-opiekuńczej. Przy czym nie chodzi tutaj wyłącznie o automatyzację procesów administracyjnych, systemy alarmowe, czy monitorujące.

Istotnym wyzwaniem jest obecnie tworzenie rozwiązań rzeczywiście przydatnym osobom starszym, ich rodzinom oraz personelowi opiekuńczemu. To ostatnie znaczenie jest szczególnie ważne w obliczu kryzysu rąk do pracy w opiece, który już dzisiaj z wielka mocą dotyka sektor opiekuńczy w całej Europie, zarówno w opiece instytucjonalnej, jak i domowej.

Jednym z rozwijanych w tym kierunku projektów jest AMICA Adaptive Multimodal Integrated Care Assistant™, Intelligent Care Support System — interaktywny system wspierania opieki senioralnej opracowywany przez Fundację Opieki PRO-TUTELA. Jest on pomyślany z przeznaczeniem zarówno dla środowiska domowego, w tym opieki w ramach modelu Live-In (Pflege24), jak i dla instytucjonalnych form opieki, świadczonej w ramach Care Homes.

Koncepcja systemu AMICA zakłada wykorzystanie nowych technologii połączonych ze sztuczną inteligencją (AI) dla umożliwienia naturalnej interakcji systemu z użytkownikiem. Podstawowym celem tutaj nie jest zastępowanie opiekuna robotem, lecz wspieranie seniora i opiekuna w codziennych czynnościach, ułatwianie komunikowania się, organizacja czasu i zajęć, oraz nadzorowanie bezpieczeństwa osoby starszej. Tym samym systemy tego rodzaju mogą pełnić rolę interaktywnego asystenta przypominającego o czynnościach dnia codziennego, ułatwiającego kontakt z bliskimi, wspierającego aktywizację oraz umożliwiającego zgłaszanie potrzeby pomocy. Szczególnie ważny jest tutaj aspekt bezpieczeństwa w czasie, gdy obecność opiekuna przy podopiecznym, z takich czy innych względów, nie jest możliwa.

W tradycyjnej opiece Live-In (zatrudniony opiekun mieszka w gospodarstwie domowym podopiecznego) rodzina często oczekuje niemal nieprzerwanej obecności i gotowości opiekuna do interwencji, co zdecydowanie odbiega od regulacji prawnych obowiązujących w tego typu relacjach zatrudnienia. Inną kwestią są tutaj możliwości i wytrzymałość psychofizyczna opiekuna, ograniczone potrzebą odpoczynku, snu i koniecznością realizowania innych, własnych obowiązków. System AMICA przyczynia się do zmniejszenia istotnej luki pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistymi możliwościami organizacyjnymi w tego typu opiece. System jest także przydatny w modelu CISL™, gdzie wspiera i odciąża małżonka/partnera pełniącego funkcję opiekuna, zdejmując z niego, obciążające fizycznie a przede wszystkim psychicznie, odium bycia dostępnym na zawołanie przez 24/7. Natomiast w obiektach Senior Living system AMICA może usprawniać kontakt mieszkańców z personelem i wspierać koordynację usług.

Cyfrowego wsparcia nie należy jednak utożsamiać z całodobowym nadzorem medycznym, czy gwarancją natychmiastowej interwencji. Technologia może zwiększać skuteczność opieki, ale nie zwalnia ona operatorów z obowiązku jej prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami i potrzebami zorganizowania, z zapewnienia odpowiednio licznego personelu o odpowiednich kwalifikacjach, z ustalenia odpowiednich procedur i schematów postępowania etc.

Pilotażowe wykorzystanie Intelligent Care Support Systems, takich jak AMICA, umożliwi ocenę faktycznej wartości dodanej nowoczesnych technologii cyfrowych dla samych mieszkańców, ich rodzin, personelu i operatorów.

11. ESG a Senior Living - społeczna wartość inwestycji senioralnych

Wymogi inwestycyjne dotyczące projektów realizowanych w zakresie Senior Living dobrze ilustrują zależności pomiędzy trzema obszarami ESG: środowiskiem, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym.

W wymiarze środowiskowym istotne znaczenie mają budownictwo energooszczędne, modernizacja istniejących obiektów stwarzająca możliwość ich dalszej eksploatacji (przez co ogranicza się zużycie nowych zasobów) oraz projektowanie samych budynków i otaczającej ich infrastruktury z myślą o długim okresie użytkowania.

Wymiar społeczny jest jeszcze bardziej widoczny. Dobrze zorganizowane mieszkalnictwo senioralne może sprzyjać zachowaniu samodzielności, ograniczaniu samotności, wspieraniu rodzin oraz poprawie dostępu do usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych. Może również generować nowe miejsca pracy — nie tylko w zawodach opiekuńczych, ale także w rehabilitacji, gastronomii, zarządzaniu nieruchomościami, w nowych technologiach i usługach społecznych. Jednocześnie wysoki standard ESG wymaga zagwarantowania odpowiednich warunków pracy i przeciwdziała przeciążeniu personelu.

W wymiarze zarządczym kluczowe znaczenie mają przejrzystość finansowania i rozliczeń z inwestorami i użytkownikami (rezydentami), odpowiedzialność operatora, ochrona praw mieszkańców, jakość świadczonych usług oraz kontrola ryzyka.

Samo zakwalifikowanie inwestycji jako przedsięwzięcia społecznie użytecznego nie wystarcza jednak do uznania jej za zrównoważoną. Potrzebne są mierzalne wskaźniki efektów: poziom samodzielności mieszkańców, dostępność usług, satysfakcja rodzin, wskaźnik rotacji pracowników, czy trwałość materialno-ekonomiczna przedsięwzięcia.

Dopiero takie podejście w procesie budowania zaufania inwestorów pozwala na rzetelną ocenę rzeczywistego oddziaływania społecznego Senior Living i na wiarygodne przedstawienie jej wyników inwestorom.

12. Co musi się wydarzyć, aby polski rynek Senior Living przyciągnął kapitał?

Uwarunkowany procesami demograficznymi wzrost liczby seniorów stwarza potencjał popytowy na rynku Senior Living, ale samo to zjawisko nie wystarczy do uruchomienia inwestycji w tym zakresie na dużą skalę. Potrzebne są przede wszystkim przewidywalne warunki prowadzenia działalności, rzetelna kalkulacja finansowo-ekonomiczna, sprawdzone modele biznesowe, które można powielać w różnych lokalizacjach, wypracowane standardy oraz ujednolicone regulacje. Tutaj ważną rolę pełnić mogą projekty pilotażowe (np. w zakresie modelu CISL™), których doświadczenia i rezultaty, poddane odpowiedniemu audytowi, mogłoby następnie posłużyć do opracowania standardów architektonicznych, organizacyjnych, modeli i schematów zarządczych, modeli finansowania i rozliczania oraz wypracowania zasad współpracy międzysektorowej.

Kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia do sektora Senior Living w Polsce kapitału i dla uzyskania dostępności do długoterminowego finansowania tego typu inwestycji, (co będzie znacząco determinować dynamikę rozwoju tego sektora), będzie miało wypracowanie dla niego kategorii mieszkaniowych i opiekuńczych w oparciu o określone standardy oraz uregulowanie współpracy pomiędzy uczestnikami tego rynku, inwestorami, samorządami i sektorem ochrony zdrowia.

Sprawy rozwoju sektora Senior Living w Polsce nie ułatwia także stosunkowo duże (na dzisiaj) rozproszenie podmiotowe w zakresie instytucjonalnej opieki senioralnej w Polsce w sektorze prywatnym, gdzie niespełna 700 obiektów oferuje zaledwie 28 000 miejsc, co daje średnią zaledwie 40 miejsc na obiekt - obiektywnie patrząc znacznie poniżej opłacalności, jeżeli koszty prowadzenia działalności miałyby uwzględniać odpowiedni standard pobytowo-opiekuńczy. Dla porównania w DPSach jest to ponad 90 miejsc. W Niemczech średnio ilość miejsc wynosi w placówkach prywatnych 70, czyli o ponad 70% więcej, jak w Polsce, w placówkach organizacji non-profit 60, natomiast, co ciekawe, w placówkach publicznych 80 miejsc, zatem o ponad 10% mniej, jak w Polsce. To rozproszenie skutkuje brakiem na rynku operatorów rynku prywatnego z doświadczeniem kierowania dużymi jednostkami opieki senioralnej, czy ich sieciami. Tutaj należałoby się zapewne posiłkować na początku współpracą z operatorami zagranicznymi, posiadającymi know-how i doświadczenie odpowiednie dla obiektów, których skala i pozycja na rynku rokuje pozytywnie na przyszłe wyniki finansowo-ekonomiczne.

Jak widać zatem, prywatny rynek sektora Senior Living w Polsce potrzebuje dopiero przedsięwzięć dużej skali, których wyniki można by poddać obiektywnej ocenie — zarówno pod względem jakości życia mieszkańców, jak i ich efektywności ekonomicznej.

W przypadku modelu CISL™ szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy kompleksowe, zintegrowane podejście łączące miejsce zamieszkania z możliwością korzystania na miejscu z szerokiego zakresu usług bytowo-zdrowotnych oraz opiekuńczych, uwzględniających bieżące potrzeby obojga partnerów, pozwala istotnie odciążyć system zaopatrzenia w usługi opieki senioralnej, ograniczyć przeciążenie rodzin w zakresie opieki, efektywniej wykorzystać coraz bardziej ograniczone zasoby kadrowe oraz w sposób istotny opóźniać konieczność korzystania z bardziej intensywnych form opieki oferowanych w ramach całodobowej opieki instytucjonalnej.

13. Kierunki rozwoju Senior Living w Polsce

W perspektywie najbliższych dziesięciu-dwudziestu lat polski rynek Senior Living może rozwijać się w kilku kierunkach jednocześnie.

Najprostsze modele będą koncentrować się na dedykowanym seniorom budownictwie mieszkalno-usługowym, dostosowanym do potrzeb seniorów w zakresie bezpieczeństwa, bez wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych, z łatwo dostępnymi usługami bytowymi i zaspokajającymi codzienne potrzeby, znajdującymi się w najbliższym otoczeniu.

Bardziej zaawansowane modele połączą ww. usługi z dostępem do usług w zakresie opieki, rehabilitacji i wsparcia medycznego oraz z centrami dziennych usług socjalnych (np. kluby seniora, centra dziennej opieki dla osób z demencją etc.). To modele znane pod nazwami Mieszkanie Wspomagane, Assisted Living, czy Betreutes Wohnen.

Największy potencjał rozwojowy mogą jednak posiadać kompleksowe rozwiązania realizowane w ramach kampusów wielopokoleniowych - Multigenerational Living Campus, tj. kondominiów integrujących część przeznaczoną dla rodzin z dziećmi (Family Living Quarter), z wyraźnie odrębną częścią przeznaczoną dla seniorów (Senior Living Quarter), ze wspólnym terenem zielonym o charakterze parku (lub z dostępem do parku istniejącego, lub do lasu), najlepiej z mini zoo pośrodku (lamy, owce, kozy, osiołki), z boiskami sportowymi i placami zabaw dla dzieci, z centrami fitness i basenami, centrami dla uprawiania jogi, mindfullness itp.; w których część przeznaczona dla seniorów łączy mieszkalnictwo ze świadczeniem na miejscu ogólnie dostępnych usług w zakresie profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji i fizjoterapii, szeroko zakrojonych specjalistycznych usług medycznych, łącznie z centrum pierwszej pomocy, oraz miejscami dla rozwijania aktywności społecznej, tworząc jeden skoordynowany ekosystem. Przykładem takiego kierunku rozwoju Senior Living jest koncepcja CISL™ Couple-Centered Integrated Senior Living, uzupełniona rozwiązaniami technologicznymi wspierającymi codzienne funkcjonowanie seniorów.

Kampusu wielopokoleniowego nie należy traktować jako osiedla, na którym mieszkają ludzie w różnym wieku. Jest on bowiem świadomie zaprojektowanym środowiskiem zamieszkania, w którym odrębność przestrzeni mieszkalnych różnych pokoleń (Residential Quarters) łączy się z integracją infrastruktury, usług i życia społecznego (Services & Community Hub). To połączenie celowo zróżnicowanej struktury wieku mieszkańców z równie celowo zaprojektowaną integracją międzypokoleniową powinno stanowić fundament definicji oraz uzasadnienie innowacyjności tego modelu w perspektywie rozwoju Senior Living w Polsce w latach 2025–2035.

Samo zróżnicowanie oferty w zakresie Senior Living nie oznacza jednak, że wszystkie osoby starsze opuszczą swoje zasiedziałe gniazdo i przeprowadzą się do wyspecjalizowanych kompleksów. Rozbudowany rynek Senior Living powinien zwiększać wachlarz dostępnych możliwości mieszkaniowych. Jego znaczenie polegać powinno na stworzeniu realnej alternatywy dla tych seniorów, których potrzeby przekraczają możliwości w pełni samodzielnego życia, ale których kondycja psychofizyczna nie uzasadnia jeszcze korzystania z całodobowej opieki instytucjonalnej. To powinna być także możliwość dla działania predyktywnego tych par, które zdając sobie sprawę z ograniczających się z biegiem czasu możliwości do życia w pełni samodzielnego, chcą wyprzedzić skutki postępujących procesów starzenia się i będą upatrywać szczególnie w Integreted Senior Living szansę i możliwość przedłużenia okresu wspólnego mieszkania pod jednym dachem we w miarę dobrej kondycji psychofizycznej. Dla par bezdzietnych zamieszkanie na kampusie wielopokoleniowym to z jednej strony szansa na znalezienie namiastki życia w rodzinie wielopokoleniowej, a z drugiej strony możliwości zapewnienia sobie stosownego wsparcia, być może ze znamionami tradycyjnej opieki domowej.

14. Perspektywa 2035: od rynku opieki do zintegrowanej gospodarki długowieczności

Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu myślenia o starości. Dotychczasowa debata w Polsce koncentruje się głównie na tym, kto i za jakie środki zapewni opiekę coraz liczniejszej populacji osób starszych. Brak systemu finansowania opieki senioralnej, np. na wzór niemieckich kas opieki, utrudnia poszukiwanie sensownych ekonomicznie rozwiązań. Okrojenie w ostateczności do kwoty 1 mld złotych na 3 lata (do końca 2028 roku) zapowiadanego szumnie w ostatniej akcji wyborczej bonu senioralnego (co daje per capita na seniora 75+ 30 groszy dziennie), kompromituje totalnie obecny układ władzy w oczach ponad trzymilionowej społeczności seniorów 75+ i ich rodzin, pozostawiając przy tym problem (i seniorów) de facto samym sobie.

Tym bardziej staje się ważna miarodajna i rzetelna odpowiedź na pytanie, jak stworzyć warunki, w których seniorzy będą mogli możliwie długo zachowywać samodzielność, sprawność, więzi rodzinne i uczestnictwo w życiu społecznym? Odpowiedź prowadzi daleko poza tradycyjny sektor opieki. Obejmuje rynek nieruchomości, usługi zdrowotne, rehabilitację, technologie, architekturę, inwestycje infrastrukturalne, długoterminowe finansowanie inwestycji i politykę społeczną.

W tym sensie Senior Living może stać się jednym z ważnych obszarów rozwijającej się gospodarki długowieczności — Longevity Economy. Paradoksalnie, Polska bez obciążenia istniejącym i funkcjonującym systemem finansowania opieki (nota bene ten niemiecki ogłosił właśnie deficyt w kwocie 4,4 mld euro) ma szansę nie tylko nadrobić zaległości wobec dojrzałych rynków europejskich, ale również rozwijać własne rozwiązania, wykorzystujące doświadczenia zagraniczne i krajowy potencjał inwestycyjny. Warunkiem jest jednak odejście od fragmentarycznego myślenia o mieszkalnictwie, opiece, profilaktyce i zdrowiu jako oddzielnych obszarach i przejście do myślenia „zintegrowanego”. Przyszłość należy bowiem do przedsięwzięć, które potrafią połączyć te elementy w jeden spójny, społecznie użyteczny i ekonomicznie trwały ekosystem. Takie podejście cechuje właśnie model CISL™.

Wnioski końcowe i rekomendacje

Analiza uwarunkowań demograficznych, doświadczeń europejskich oraz możliwości rozwoju nowych modeli mieszkalnictwa senioralnego prowadzi do zasadniczego wniosku: Senior Living powinien być traktowany jako odrębny, perspektywiczny segment rynku nieruchomości, a nie jako kolejna forma instytucjonalnej opieki senioralnej. Jego fundamentem jest niezależne mieszkalnictwo, natomiast usługi bytowe, zdrowotne, rehabilitacyjne i opiekuńcze stanowią elementy uzupełniające, zwiększające funkcjonalność, atrakcyjność i długoterminową wartość tego produktu.

Dla inwestorów i deweloperów oznacza to konieczność wyjścia poza tradycyjne modele inwestycji mieszkaniowych i hotelowych. Szczególnie obiecującym kierunkiem jest rozwój zintegrowanych kompleksów mieszkalno-usługowych, w tym kampusów wielopokoleniowych, a także adaptacja odpowiednio zlokalizowanych istniejących nieruchomości. Ich potencjał ekonomiczny wynika z możliwości łączenia długoterminowych przychodów z najmu z dodatkowymi strumieniami przychodów generowanymi przez infrastrukturę usługową, przy zachowaniu przejrzystego podziału kosztów i ryzyka inwestycyjnego.

Inwestorom można zarekomendować podejmowanie już obecnie działań zmierzających do identyfikacji atrakcyjnych lokalizacji, zabezpieczania nieruchomości, budowania partnerstw kapitałowych i operatorskich oraz przygotowywania projektów pilotażowych, które pozwolą zweryfikować rzeczywisty popyt, rentowność i możliwości skalowania przedsięwzięć. Równolegle niezbędne jest wypracowanie standardów branżowych, odpowiednich ram regulacyjnych oraz mechanizmów ochrony interesów mieszkańców i inwestorów.

Najbliższe lata mogą okazać się decydujące dla ukształtowania struktury polskiego rynku Senior Living. Podmioty, które jako pierwsze opracują i wdrożą ekonomicznie trwałe, powtarzalne modele inwestycyjne, mają szansę uzyskać istotną przewagę konkurencyjną i wyznaczać przyszłe standardy tego sektora.

Dla inwestorów zasadnicze pytanie nie brzmi już, czy starzenie się społeczeństwa stworzy zapotrzebowanie na nowoczesne mieszkalnictwo senioralne, lecz kto, kiedy i w jaki sposób potrafi przekształcić ten potencjał demograficzny w efektywny popyt i rentowne, długoterminowe przedsięwzięcia. To właśnie teraz otwiera się możliwość współtworzenia nowego, strategicznego segmentu polskiego rynku nieruchomości, zamiast późniejszego konkurowania o miejsce na rynku już ukształtowanym i w miarę dojrzałym.

*Podstawowe źródła:

1) Główny Urząd Statystyczny — prognoza ludności na lata 2023–2060 oraz symulacja demograficzna z 2025 r.;

2) OECD — Health at a Glance 2025;

3) JLL, Living Investment Polska, Rynek nieruchomości senioralnych w Polsce, 2026

4) KIDO Krajowa Izba Domów Opieki

Uwaga: Model CISL™ Couple-Centered Integrated Senior Living, model CISL Investment System™ i AMICA Adaptive Multimodal Integrated Care Assistant™, Intelligent Care Support System, są to rozwijane obecnie autorskie koncepcje Fundacji Opieki PRO-TUTELA / IHSCC International Health & Senior Care Consulting.

Autor opracowania: mgr Jan Rybski

Prezes Fundacji Opieki PRO-TUTELA (OPP)

IHSCC International Health & Senior Care Consulting

Członek Rady Ekspertów LTCF Long-Time Care Foundation w Polsce

Ekspert KIDO Krajowej Izby Domów Opieki

Kontakt: e-mail: fundacjaopieki@pro-tutela.pl