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Strona główna » Prawo » Wiadomości » Pojawiły się trzy roszczenia. Cała Polska przygotowuje się do walki ze słupami, kablami, wodociągami i gazociągami

Pojawiły się trzy roszczenia. Cała Polska przygotowuje się do walki ze słupami, kablami, wodociągami i gazociągami

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22 października 2026, 13:28
[Data aktualizacji 22 października 2026, 13:48]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Pojawiły się trzy roszczenia. Cała Polska przygotowuje się do walki ze słupami, kablami, wodociągami i gazociągami
Pojawiły się trzy roszczenia. Cała Polska przygotowuje się do walki ze słupami, kablami, wodociągami i gazociągami
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Wyrok Trybunału Konstytucyjnego otworzył możliwość dochodzenia pieniędzy od potężnych firm zarządzających infrastrukturą służącą do dostarczania wody, prądu i gazu. I to w odniesieniu do inwestycji sprzed 50 - 60 lat. Istota rozstrzygnięcia TK jest prosta – terminy zasiedzenia 20 albo 30 lat dla np. linii przesyłowej prądu biegną od 3 sierpnia 2008 r. I nie ma znaczenia, że słupy stoją na naszej ziemi od np. 1974 roku. Daje to możliwość podnoszenia trzech roszczeń: 1) wynagrodzenie za służebność przesyłu, 2) wynagrodzenie za 6 lat wstecz za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez np. zakład energetyczny i 3) żądanie usunięcia słupów i kabli energetycznych z naszej działki. Roszczenie nr 3 ma szansę na realizację w wyjątkowych sytuacjach i prawie na pewno nie będzie obejmowało wodociągów i gazociągów. To nierealne wywalczyć przed sądem przesunięcie poza naszą działkę np. wodociągu z wyjątkiem jakichś sytuacji ekstremalnego naruszenia prawa własności. Pomimo trudności sądzę, że sporo osób będzie próbowało w sądach pozbyć się linii energetycznej biegnącej przez sam środek potencjalnej działki budowlanej, która wolna od tego obciążenia może nawet podwoić swoją wartość.

To wszystko dzięki dwóm sędziowskim rozstrzygnięciom:

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1) wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2025 r. (sygn. akt P 10/16) i

2) postanowienie Sądu Najwyższego z 19 marca 2026 r. (sygn. akr II CSKP 1045/24).

Rozstrzygnięcia te mają znaczenie m.in w sytuacji, gdy w minionych czasach nie została wydana decyzja:

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1) na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczenia nieruchomości,

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2) art. 70 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości lub

3) art. 124 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

a pomimo to na działce został wybudowany wodociąg, gazociąg albo infrastruktura do przesyłania prądu.

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Od strony prawnej walka prawna do której przygotowują się Polacy jest bardzo prosta

W 2008 wprowadzono do kodeksu cywilnego nową instytucją - służebność przesyłu. Od 3 sierpnia 2008 roku obowiązują nowe art. 305¹-305⁴ Kodeksu cywilnego, które ją wprowadziły. Właściciele wodociągów, gazociągów, słupów i kabli elektroenergetycznych (naziemnych i podziemnych) muszą dysponować tą służebnością. Nie mają bo jest to nowość dla roku 2008 r., której nie można wyprowadzić z zapisów prawa cywilnego np. dla 1980 roku, kiedy powstał wodociąg. Dlatego wszystko co działo się przed 2008 rokiem na nieruchomości w związku z wodociągiem, gazociągiem, instalacją do przesyłu prądu (słupy, kable napowietrzne, kable w ziemi) nie ma znaczenia. Chyba, że instalacje te były posadowione 100% zgodnie z prawem dla roku inwestycji. W praktyce nikt nie przejmował się w 1970 albo 1980 prawami właścicieli ziemi przez którą przeprowadzano np. gazociąg. Nawet w przypadku poszanowania tych praw pozostaje kwestia płatności za nową instytucją jaką jest od 2008 roku służebność przesyłu i ostatnie 6 lat korzystania z nieruchomości.

Chodzi nie tylko o pieniądze. TK dał pretekst do usunięcia z działki słupa albo kabli. Niektórzy próbują nawet z wodociągami i gazociągami

Wspomniane przygotowania polegają na zdobyciu przez właścicieli działek mieszkalnych, przemysłowych i rolnych obciążonych wodociągiem, gazociągiem, słupami energetycznymi i liniami przesyłowymi odpowiednich dokumentów. To pierwszy krok. Mają potwierdzać brak podstawy prawnej dla umieszczenia na naszej działce infrastruktury do przesyłania energii czy wody. Potem jest etap negocjacji z np. przedsiębiorstwem energetycznym co do dwóch źródeł pieniędzy:

  1. wartość służebności przesyłowej, która zalegalizuje np. kabel przesyłowy nad działką
  2. wynagrodzenie za korzystanie z działki przez dostawcę prądu za ostatnie 6 lat (termin wynika z maksymalnych terminów przedawnienia).

W przypadku porażki negocjacji pozostaje sąd cywilny. I tu najciekawsze. Pomimo braku publikacji wyroku TK, sądy stosują argumentację Trybunału. Podobną sytuację mieliśmy z przeliczaniem emerytur pomniejszanych przez wypłaty za okres emerytur wcześniejszych – także nie było publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw.

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Przykładowe wyroki uznające rozstrzygnięcie TK o infrastrukturze energetycznej (pomimo braku publikacji w Dzienniku Ustaw)

POSTANOWIENIE z dnia 29 kwietnia 2026 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie IV Wydział Cywilny Odwoławczy (sygnatura akt IV Ca 248/17) link do uzasadnienia

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Julita Wyrębiak-Romero

Protokolant: Kinga Drozd

W tej sprawie cofamy się o 10 lat. Mamy 2016 r. Chodzi o nieruchomość o powierzchni 2 ha dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą. W 1966 roku na części działki rozpoczęto budowę odcinka gazociągu. 21 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy w Otwocku wydaje postanowienie w którym stwierdził, że Skarb Państwa nabył z dniem 19 października 1977 roku przez zasiedzenie służebność gruntową o treści odpowiadającej dzisiejszej służebności przesyłu na tej nieruchomości. W praktyce z użytkowania zostaje wyłączony pas o szerokości po 3 metry w każdą stronę od gazociągu (musi być wolny od jakichkolwiek budynków, drzew lub krzewów).

I tu wchodzi do gry TK, który wyklucza takie zasiedzenie poprzez powołanie się na przepisy sprzed 2008 r. o służebnościach gruntowych. Dzięki TK 29 kwietnia 2026 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie może stwierdzić - "Nie ma zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa", co otwiera drogę do płatności na rzecz właściciela działki. Sąd w Warszawie orzeka:

"Stwierdzenie, że nie jest możliwe posiadanie służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przed datą wejścia w życie przepisów regulujących tę instytucję (tj. przed 3 sierpnia 2008 r.) implikuje wniosek o niedopuszczalności zasiedzenia tego rodzaju prawa w tym czasie. W związku z powyższym termin do zasiedzenia objętej wnioskiem nieruchomości mógłby upłynąć najwcześniej 3 sierpnia 2028 r., co uzasadniało oddalenie wniosku, o czym Sąd orzekł w pkt 1 postanowienia. Należało mieć na względzie, że już kilka lat temu uczestniczka podjęła działania zmierzające do usunięcia urządzeń przesyłowych z jej nieruchomości."

Jak widać z tej sprawy właścicielka nieruchomości podejmuje nierealne według mnie starania o usunięcie gazociągu ze swojej działki. Zobaczymy, czy się jej to uda.

Sąd odniósł się także do braku publikacji wyroku TK wskazując, że:

"W dniu 2 grudnia 2025 roku Trybunał Konstytucyjny kwestię tę rozstrzygnął wydając wyrok w sprawie P 10/16. Zauważyć należy, że z uwagi na istniejący aktualnie w Polsce spór prawny, dotyczący również Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie to nie zostało w sposób przewidziany prawem opublikowane. Sytuacja ta nie może jednak powodować, że sprawy obywateli nie będą rozstrzygane. Dodatkowo wskazać należy, że każdy orzekający Sąd powszechny w ramach tzw. rozproszonej kontroli konstytucyjnej, ma uprawnienie by kwestie podlegające ocenie Trybunału Konstytucyjnego, również niezależnie ocenić."

Polacy walczą też z magistralami ciepłowniczymi

Przykładem jest spór właścicielki nieruchomości przez którą przechodzi magistrala ciepłownicza w ten sposób, że przebiega ona częściowo nad powierzchnią ziemi w ogrodzie, a następnie przechodzi przez garaż, przy ścianie oraz przy suficie. Magistrala powstała w 1969 r. i przebiegała wówczas pod ziemią, co uległo zmianie w 1992 r., kiedy to w wyniku przebudowy w części ogrodowej poprowadzona została nad ziemią jako napowietrzna oraz została poprowadzona przez garaż.

W sprawie tej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w rozstrzygnięciu z 2026-03-18 link do uzasadnienia powołał się na wyrok TK pomimo braku jego publikacji.

Ważne

Sąd podzielił stanowisko wyrażone przez TK w wyroku z 2 grudnia 2025 r. sygn. akt P 10/16, zgodnie z którym przepisy umożliwiają nabycie przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa, przed wejściem w życie art. 305(1)-305(4) k.c., w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu.

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Źródło: INFOR
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