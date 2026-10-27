Prof. Piątkowski: 800 plus, 13. i 14. emerytura tylko dla niezamożnych. Polski „złoty wiek” gospodarczy skończy się gdy nie zmniejszymy nieefektywnego socjalu i nie zwiększymy nakładów na naukę i nowe technologie

Polska przeżywa najlepszy okres gospodarczy w swojej historii, jest najszybciej rozwijającym się dużym krajem Unii Europejskiej. Ale temu osiągnięciu może zagrozić narastający deficyt budżetowy i dług publiczny, który do końca bieżącej dekady może sięgnąć aż 80% PKB. Prof. Marcin Piątkowski, wybitny ekonomista, były ekspert Banku Światowego i MFW tłumaczy, dlaczego wydawanie miliardów złotych na nieefektywny socjal oraz brak inwestycji w naukę mogą zniweczyć „złoty wiek” Polski. „Polska nie stanie się jednym z liderów Europy, jeśli nie zaczniemy budować własnych technologii i marek. Dzisiaj przejadamy pieniądze i strzelamy sobie rozwojowego samobója” – uważa prof. Piątkowski.

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Polski „Złoty Wiek” gospodarczy. Szybki wzrost PKB ale rośnie dziura budżetowa i dług publiczny. Od „fiskalnego fundamentalizmu” do „fiskalnego himalaizmu”

Zdaniem prof. Piątkowskiego Polska przeżywa obecnie trwały „złoty wiek gospodarczy” – w bieżącym roku jest najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką w całej Unii Europejskiej. Jednak tym optymistycznym wskaźnikom towarzyszy niepokojący, sięgający 7% PKB deficyt budżetowy oraz najszybszy w historii III RP przyrost długu publicznego.



Według pełnej definicji unijnej (używanej przez Eurostat) zadłużenie Polski przekroczy w tym roku 65% PKB. Z kolei prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wskazują, że do 2030 roku dług osiągnie poziom 75–80% PKB. W porównaniu z innymi gospodarkami Zachodu Polska wciąż pozostaje w stosunkowo bezpiecznym położeniu – średni dług w Unii Europejskiej wynosi około 83% PKB, w strefie euro blisko 90% PKB, we Francji jest prawie dwa razy wyższy niż w Polsce, a w USA przekracza 120% PKB przy rocznym deficycie sięgającym 6%. Polskiemu budżetowi nie grozi też bezpośrednio scenariusz zapaści finansowej w stylu greckim, gdyż kryzys w Grecji był wynikiem nagłego ujawnienia zafałszowanych statystyk i dwukrotnie wyższego rzeczywistego deficytu, niż oficjalnie deklarowano.



Podejście do długu w polskiej debacie ekonomicznej przeszło skrajną ewolucję. Z jednej strony porzucono dawny „fiskalny fundamentalizm” – pogląd reprezentowany m.in. przez prof. Leszka Balcerowicza, zakładający, że każdy deficyt budżetowy powyżej 3% PKB natychmiast wywołuje katastrofę i kryzys gospodarczy. Fakt, że Polska funkcjonuje od trzech lat z wysokim mankiem bez zapaści rynkowej, dowodzi nieprawdziwości tej teorii. Z drugiej strony popadnięto w „fiskalny himalaizm”, w którym rząd niekontrolowanie powiększa zadłużenie, zamiast odnaleźć zrównoważony środek.



Kluczowym zastrzeżeniem prof. Piątkowskiego nie jest sam fakt zaciągania zobowiązań, ale ich struktura. O ile pożyczanie pieniędzy na budowanie „mięśni gospodarki” (innowacje, naukę, infrastrukturę) sprzyja trwaniu „złotego wieku”, o tyle finansowanie nieefektywnych i źle adresowanych wydatków konsumpcyjnych stanowi „życie ponad stan” i przejadanie kapitału.

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Kim jest prof. Marcin Piątkowski? Prof. Marcin Piątkowski to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich ekonomistów na arenie międzynarodowej, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz wykładowca w Guanghua School of Management na Pekińskim Uniwersytecie. Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej (SGH) oraz Roosevelt University w Chicago, a stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskiwał pod kierunkiem prof. Grzegorza Kołodki. Odbył liczny staże badawcze na prestiżowych uczelniach, m.in. na Harvard University i London Business School.



Przez lata zdobywał praktyczne doświadczenie w globalnych instytucjach finansowych:

- Bank Światowy: Jako wiodący ekonomista ds. rozwoju sektora prywatnego (2017–2021) doradzał bezpośrednio rządowi Chin, a w ostatnich latach pracował również dla rządu Indii.

- Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW): Doradca Dyrektora Wykonawczego oraz ekonomista w Departamencie Europejskim w Waszyngtonie.

- Sektor komercyjny i publiczny: Główny Ekonomista banku PKO BP, doradca Wicepremiera i Ministra Finansów RP (2002–2003) oraz analityk w Citicorp w Chicago.

Jest autorem cenionych pozycji z zakresu historii gospodarczej i rozwoju, w tym wydanej przez Oxford University Press książki Europe's Growth Champion oraz głośnej publikacji "Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość".

„Pożyteczne fikcje” w finansach publicznych

W zarządzaniu polskim budżetem istotną rolę odgrywają dwa mechanizmy określane przez prof. Piątkowskiego mianem „pożytecznych fikcji”:

Polska i unijna definicja długu oraz próg konstytucyjny: W Polsce funkcjonują dwie równoległe metody liczenia zadłużenia. Definicja unijna uwzględnia cały dług państwa (w tym zobowiązania zaciągane przez BGK czy PFR), dając wynik około 65% PKB. Definicja krajowa pomija te instytucje pozabudżetowe, co obniża wykazywany dług o około 10 punktów procentowych (poniżej 55% PKB). To właśnie tej łagodniejszej, krajowej definicji dotyczy konstytucyjny limit zadłużenia na poziomie 60% PKB. Mimo że wyłączanie BGK i PFR jest w istocie prawną „fikcją”, historycznie pełniło niezwykle pożyteczną rolę: pomogło Polsce zbudować wiarygodność na rynkach międzynarodowych po 1996 roku i dało ministrom finansów oręż do odrzucania politycznie umotywowanych, nierealistycznych obietnic. Jednocześnie oficjalna strategia Ministerstwa Finansów wskazuje na wysokie ryzyko przekroczenia progu 55% z ustawy o finansach publicznych w 2028 roku, co wymusiłoby ustawowe zaciskanie polityki fiskalnej od 2030 roku.

Unijne kryteria z Maastricht (3% deficytu i 60% długu): Limity te zostały wpisane do traktatów unijnych bez twardych uzasadnień naukowych i są powszechnie łamane przez większość państw członkowskich. Unijna Procedura Nadmiernego Deficytu bywa w praktyce „bezzębna” – Komisja Europejska nigdy nie nałożyła dotkliwych sankcji finansowych na kraje przekraczające te progi (przykładem są Niemcy, Francja czy przez lata łamiąca zasady Rumunia). Mimo to 3-procentowy limit służy jako skuteczny straszak, pozwalający politykom dyscyplinować wydatki i tłumaczyć społeczeństwu konieczność powściągliwości.

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Rynki finansowe mogą zażądać wyższych odsetek

Choć wysoki deficyt nie wywołuje natychmiastowej katastrofy, powiązanym z nim zagrożeniem jest gwałtowny wzrost kosztów finansowania. Koszt obsługi 10-letnich polskich obligacji skarbowych wzrósł z poziomu poniżej 2% w czasie pandemii do 6,3% obecnie, co oznacza ponad trzykrotne podrożenie nowego długu.

Sytuację skomplikował klincz polityczny oraz wchodzenie w kolejne cykle wyborcze. Rząd ma ograniczone możliwości podnoszenia dochodów (ze względu na ryzyko weta prezydenckiego, m.in. wobec planów podwyżki akcyzy na alkohol) oraz brak przestrzeni do politycznie niepopularnych cięć wydatków. Agencje ratingowe i inwestorzy zagraniczni obserwują, czy rząd posiada przygotowane „ustawy w szufladzie” stabilizujące finanse. Jeżeli rynki uznają brak perspektyw na naprawę budżetu, mogą „zastrajkować”, żądając rentowności na poziomie 8–10% za polskie obligacje, co realnie zagroziłoby płynności państwa.

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Cztery filary rosnącego deficytu: Skąd wzięła się dziura w budżecie?

Gwałtowny skok deficytu budżetowego do poziomu 7% PKB wywołał falę krytyki politycznej, jednak zdaniem prof. Marcina Piątkowskiego wymaga on chłodnej i precyzyjnej analizy ekonomicznej. Za ogromnym wzrostem zadłużenia nie stoi pojedyncza decyzja, lecz cztery główne źródła wydatków, z których każde ma odmienną specyfikę, genezę i stopień uzasadnienia.



1. Wydatki na obronność: Koszt wojny i odstraszania

Pierwszym i najbardziej oczywistym czynnikiem jest bezpośrednia reakcja na rosyjską agresję na Ukrainę. Polska musiała skokowo podnieść budżet wojskowy z dotychczasowych 3% PKB do prawie 5% PKB, stając się względnie największym inwestorem w zdolności obronne w całym sojuszu NATO. Profesor Piątkowski podkreśla jednak, że choć inwestycje w armię są bezdyskusyjną koniecznością ze względów bezpieczeństwa narodowego, to wbrew powszechnemu mniemaniu zwiększone nakłady na obronność reprezentują raptem od 1/4 do maksymalnie 1/3 wzrostu całego deficytu. Oznacza to, że za pozostałe 2/3 do 3/4 narastającego długu odpowiadają czynniki czysto wewnętrzne.

2. Sztywne wydatki społeczne (tzw. socjal): Kosztowne świadczenia bez kryteriów dochodowych



Drugim filarem rosnącej dziury budżetowej są rozbudowane transfery socjalne. Kluczową rolę odgrywa tu waloryzacja programu 500+ do 800+, która została uchwalona tuż przed wyborami parlamentarnymi i trwale podniosła sztywne wydatki państwa.

Drugim elementem tej kategorii są dodatkowe świadczenia dla emerytów. Wprowadzone w 2019 roku (13. emerytura) oraz w 2021 roku (14. emerytura) świadczenia miały w swoich założeniach charakter tymczasowych „chwilówek” podnoszących dochody seniorów. Ostatecznie jednak wpisano je na stałe do systemu prawnego. Obecnie sama obsługa 13. i 14. emerytury kosztuje budżet państwa ponad 33 miliardy złotych rocznie.



Profesor wskazuje, że głównym problemem tych transferów jest brak jakiegokolwiek adresowania i powszechność: wypłaca się je uniwersalnie wszystkim, niezależnie od majątku czy wysokości podstawowej emerytury, co sprawia, że trafiają również do osób zamożnych, niepotrzebujących wsparcia państwa.

3. Rewaloryzacja płac w sferze budżetowej: Nadrabianie skutków inflacji



Trzecim źródłem wzrostu deficytu była decyzja o podniesieniu wynagrodzeń w sferze budżetowej – w tym o 30% dla nauczycieli oraz o 20% dla pozostałych pracowników sektora publicznego.



Prof. Piątkowski zauważa, że choć krok ten znacząco obciążył budżet, trudno go krytykować w kategoriach ekonomicznej rozrzutności. W rzeczywistości podwyżki te stanowiły jedynie wymuszoną rewaloryzację i wyrównanie strat, jakie pracownicy budżetówki ponieśli w wyniku wieloletniej, wysokiej inflacji postcovidowej. Bez podniesienia płac sferze publicznej groziłaby zapaść kadrowa, a podobną decyzję musiałby podjąć każdy urzędujący rząd.

4. Koszty obsługi długu publicznego: Trzykrotne podrożenie finansowania

Czwartym, niezwykle groźnym czynnikiem jest drastyczny wzrost kosztów pozyskiwania kapitału na rynkach finansowych. W trakcie pandemii COVID-19 Polska finansowała swoje potrzeby po historycznie niskich kosztach – rząd emitował 10-letnie obligacje skarbowe z oprocentowaniem poniżej 2% rocznie.



Obecnie sytuacja uległa diametralnej zmianie. Za te same 10-letnie obligacje państwo musi płacić inwestorom 6,3% rocznie. Koszt zaciągania nowego długu wzrósł więc ponad trzykrotnie. Gdy całe zadłużenie państwa przekracza 60% PKB, tak wysoka rentowność obligacji oznacza, że sama obsługa dotychczasowych i nowych zobowiązań pochłania dziesiątki miliardów złotych, uszczuplając pulę środków dostępnych na inwestycje rozwojowe.

Rekomendacje prof. Piątkowskiego: Jak skierować finanse publiczne na bezpieczną ścieżkę

Aby uchronić finanse publiczne przed utratą kontroli i sprawić, by wyższy dług rzeczywiście budował przyszły potencjał rozwojowy kraju, prof. Marcin Piątkowski proponuje zestaw konkretnych i systemowych reform:

Reforma 800 plus - wprowadzenie kryteriów dochodowych

Zdaniem ekonomisty program 500+ (obecnie 800+) w pierwszym okresie po wprowadzeniu spłacił się i zrealizował swoje podstawowe zadania – doprowadził do odczuwalnego spadku ubóstwa wśród rodzin wielodzietnych. Jednak po dekadzie funkcjonowania impuls demograficzny wygasł, a bezwarunkowa powszechność świadczenia stała się nieracjonalnym obciążeniem dla budżetu. Profesor Piątkowski postuluje uszczelnienie programu 800+ poprzez przywrócenie zasad z jego pierwszej wersji (wypłata świadczenia od drugiego i kolejnego dziecka) lub wprowadzenie progów dochodowych wykluczających osoby zamożne:



„Nie może być tak, że najbogatsi ludzie w Polsce cały czas mogą 800 zł na swoje dziecko dostawać. (...) Najbogatsze 10% milionerów z Wilanowa wcale nie musi tego 800 plus pobierać” - mówi prof. Piątkowski w wywiadzie w programie ZNAM TEN BIZNES na kanale YouTube ZNAM.

Przebudowa 13. i 14. emerytury oraz wsparcie najuboższych seniorów

Krytyka dodatkowych wypłat emerytalnych dotyczy nie tylko ich uniwersalnego charakteru, ale przede wszystkim niszczącego wpływu na architekturę systemu emerytalnego. W wyniku reformy z lat 90. wysokość emerytury miała być ściśle powiązana ze stażem pracy i sumą odłożonych składek. Zmiany wprowadzone w ostatnich latach podważyły tę motywacyjną zasadę:

„13. i 14. emerytura całkowicie zaburza ten system, bo ona mówi Polakowi: 'Słuchaj, ty nie musisz ciężko pracować (...) wystarczy, że skłonisz polityków, żeby ci dali 13. czy 14. emeryturę bez względu na to, ile pracowałeś'” - twierdzi prof. Piątkowski.



Dodatkowo świadczenia te trafiają także do osób o bardzo wysokich uposażeniach, podczas gdy grupa około 400 tys. naprawdę najuboższych seniorów nadal nie otrzymuje adekwatnego wsparcia.



Profesor Piątkowski sugeruje zmiany w tych świadczeniach i podział kwoty 33 miliardów złotych (dziś wydawanych na 13. i 14. emeryturę) na dwa cele:

1) Skierowanie części środków jako celowane wsparcie wyłącznie dla 400 tys. najbardziej potrzebujących emerytów.

2) Przeznaczenie pozostałych zaoszczędzonych miliardów bezpośrednio na badania, rozwój oraz polską naukę.

Zwiększenie nakładów na naukę i B+R do 3% PKB

Obecny poziom finansowania badań i rozwoju w Polsce pozostaje w stagnacji, co prof. Piątkowski określa mianem „rozwojowego samobójstwa”. Zamiast tworzyć fundamenty pod długofalowy wzrost, państwo przejada kapitał na nieefektywne transfery. Aby Polska mogła dołączyć do czołówki gospodarczej Europy na wzór Korei Południowej, Szwajcarii czy Szwecji, konieczne jest podniesienie nakładów na naukę do 3% PKB: „Polska nie stanie się jednym z trzech gospodarchych liderów Europy, jeśli nie zaczniemy budować własnych marek, własnych brandów, własnych technologii, własnych pomysłów na świat”.



Ekonomista przypomina przy tym, że sektor prywatny z natury unika podwyższonego ryzyka finansowego przy przełomowych projektach. To państwo musi wyłożyć pierwszy, cierpliwy kapitał w kluczowych dziedzinach, takich jak sztuczna inteligencja czy fizyka kwantowa, torując drogę późniejszym inwestycjom prywatnym.

Wprowadzenie podatku katastralnego i walka z regresywnością

Model dochodowo-wydatkowy Polski cierpi na głęboką niespójność, którą celnie podsumowuje cytowana w rozmowie diagnoza dr. Dudka (Przewodniczącego Rady Fiskalnej): „mamy szwedzkie wydatki i irlandzkie podatki”. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są w Polsce o 5% PKB niższe niż średnia w krajach rozwiniętych (co stanowi równowartość ponad 200 mld zł). System charakteryzuje się przy tym regresywnością – dzięki ryczałtom i rozliczeniom w ramach jednolitych działalności gospodarczych (JDG) najbogatsi płacą nieproporcjonalnie niższy procent dochodu niż klasa średnia.



W celu zwiększenia sprawiedliwości podatkowej oraz zasilenia budżetu, prof. Piątkowski opowiada się za podatkiem katastralnym od drugiego i kolejnych mieszkań:

„Nie może być tak, że właściciel 200-metrowego mieszkania na Wilanowie wartego miliony złotych płaci 500 zł rocznie podatku od nieruchomości. To jest po prostu absurd”.

Odmrożenie kapitału z „betonu” i rozwój rynku kapitałowego

Obecnie od 2/3 do 75% majątku polskich gospodarstw domowych jest ulokowane w nieruchomościach. Nadmierny popyt na „beton” śrubuje ceny mieszkań, ogranicza ich dostępność dla młodych ludzi i jest jedną z przyczyn katastrofalnie niskiej dzietności.



Rada: Polska powinna przyjąć model bardziej amerykański i stworzyć zachęty do przenoszenia oszczędności na rynek kapitałowy (giełdę, fundusze i finansowanie nowych startupów). Pozytywnymi krokami w tym kierunku są Osobiste Konta Inwestycyjne (OKI) znoszące podatek Belki oraz Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).



Źródło: rozmowa z prof. Piątkowskim w programie ZNAM TEN BIZNES na kanale YouTube ZNAM