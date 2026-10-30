31 października kończy się termin. Niedostarczenie tego zaświadczenia oznacza utratę prawa do świadczenia
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Jutro mija ostateczny termin dla tych studentów, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS. Do 31 października 2025 r. muszą oni dostarczyć do ZUS zaświadczenie do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Brak dokumentu oznacza utratę prawa do wypłaty renty za październik.
- 31 października mija termin – można stracić świadczenie
- Renta rodzinna będzie wypłacana
- Komu przysługuje renta rodzinna?
31 października mija termin – można stracić świadczenie
Studenci uprawnieni do pobierania renty rodzinnej z ZUS do 31 października powinni dostarczyć do ZUS aktualne zaświadczenie z uczelni. Zaświadczenie potwierdza, że nauka jest kontynuowana i student wciąż spełnia warunki do otrzymywania świadczenia. Jeżeli dokument nie zostanie dostarczony, ZUS wstrzyma wypłatę renty, a pieniądze za październik bezpowrotnie przepadną.
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Zaświadczenie z uczelni muszą dostarczyć osoby, które od października rozpoczęły studia, a także studenci, których poprzednie zaświadczenie straciło już ważność. Powinni oni pamiętać o tym, na jaki okres wystawione jest zaświadczenie. Jeżeli przegapią ten termin i nie dostarczą do ZUS nowego dokumentu potwierdzającego naukę, wówczas nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej. Studenci, którym uczelnia wystawiła zaświadczenie na cały okres studiów nie muszą pilnować tego terminu. ZUS wypłaca rentę przez okres wskazany w dokumencie, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy student faktycznie kontynuuje naukę.
Renta rodzinna będzie wypłacana
Złożenie dokumentu jeszcze w październiku gwarantuje wypłatę renty rodzinnej od tego miesiąca. Jeśli student spóźni się i przyniesie zaświadczenie dopiero w listopadzie, nie dostanie już renty za październik. ZUS zacznie wypłatę dopiero od miesiąca, w którym otrzyma dokument.
Studentom, którzy pobierają rentę rodzinną i do 31 października dostarczą zaświadczenie do ZUS, świadczenie będzie wypłacane bez przerwy.
Studenci, którzy przerwali lub zakończyli naukę, mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, czekają ich przykre konsekwencje, bo nadpłaconą, nienależnie pobraną rentę rodzinną będzie trzeba później zwracać z odsetkami.
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Komu przysługuje renta rodzinna?
Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać dziecko do 16 roku życia po śmierci rodzica, a jeśli kontynuuje ono naukę, to maksymalnie do 25. roku życia. Jeśli 25. urodziny studenta przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów.
Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1749 z późn. zm.)
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