REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » 31 października mija ostateczny termin. Niedostarczenie tego zaświadczenia oznacza utratę prawa do świadczeń

31 października mija ostateczny termin. Niedostarczenie tego zaświadczenia oznacza utratę prawa do świadczeń

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 13:32
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
studia student studenci renta rodzinna zaświadczenie z uczelni kontynuowanie nauki ZUS
31 października mija ostateczny termin. Niedostarczenie tego zaświadczenia oznacza utratę prawa do świadczeń
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Już wkrótce mija ostateczny termin dla tych studentów, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS. Do 31 października 2025 r. muszą oni dostarczyć do ZUS zaświadczenie do wniosku o kontynuowanie wypłaty renty. Brak dokumentu oznacza utratę prawa do wypłaty renty za październik.

31 października mija termin – można stracić świadczenie

Studenci uprawnieni do pobierania renty rodzinnej z ZUS do 31 października powinni dostarczyć do ZUS aktualne zaświadczenie z uczelni. Zaświadczenie potwierdza, że nauka jest kontynuowana i student wciąż spełnia warunki do otrzymywania świadczenia. Jeżeli dokument nie zostanie dostarczony, ZUS wstrzyma wypłatę renty, a pieniądze za październik bezpowrotnie przepadną.

REKLAMA

REKLAMA

Zaświadczenie z uczelni muszą dostarczyć osoby, które od października rozpoczęły studia, a także studenci, których poprzednie zaświadczenie straciło już ważność. Powinni oni pamiętać o tym, na jaki okres wystawione jest zaświadczenie. Jeżeli przegapią ten termin i nie dostarczą do ZUS nowego dokumentu potwierdzającego naukę, wówczas nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej. Studenci, którym uczelnia wystawiła zaświadczenie na cały okres studiów nie muszą pilnować tego terminu. ZUS wypłaca rentę przez okres wskazany w dokumencie, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy student faktycznie kontynuuje naukę.

Zobacz również:

Renta rodzinna będzie wypłacana

Złożenie dokumentu jeszcze w październiku gwarantuje wypłatę renty rodzinnej od tego miesiąca. Jeśli student spóźni się i przyniesie zaświadczenie dopiero w listopadzie, nie dostanie już renty za październik. ZUS zacznie wypłatę dopiero od miesiąca, w którym otrzyma dokument.

Ważne

Studentom, którzy pobierają rentę rodzinną i do 31 października dostarczą zaświadczenie do ZUS, świadczenie będzie wypłacane bez przerwy.

Studenci, którzy przerwali lub zakończyli naukę, mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobią, czekają ich przykre konsekwencje, bo nadpłaconą, nienależnie pobraną rentę rodzinną będzie trzeba później zwracać z odsetkami.

REKLAMA

Zobacz również:

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać dziecko do 16 roku życia po śmierci rodzica, a jeśli kontynuuje ono naukę, to maksymalnie do 25. roku życia. Jeśli 25. urodziny studenta przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia, czy się uczą.

Zobacz również:
Powiązane
Sołtysowe 2026. Jaka wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa? Kiedy zmiana wysokości?
Sołtysowe 2026. Jaka wysokość świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa? Kiedy zmiana wysokości?
Ułatwienia dla rodziców i opiekunów w uzyskaniu 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy
Ułatwienia dla rodziców i opiekunów w uzyskaniu 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy
Czy zostanie wprowadzona Karta pilnego dostępu do toalety? Petycja w Sejmie
Czy zostanie wprowadzona Karta pilnego dostępu do toalety? Petycja w Sejmie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
29 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.
Czy żona dziedziczy wszystko po mężu? Przepisy i przykłady
29 paź 2026

Po śmierci męża żona może odziedziczyć cały spadek, ale tylko w określonych przypadkach. W praktyce często małżonek obejmuje majątek w zbiegu z dziećmi czy teściami. Oto przykłady!
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
29 paź 2026

Choć czasy, w których pracownik spędzał całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy odeszły już w niepamięć, to nadal zmiana pracy nie jest czymś, co przydarza się codziennie. To sprawia, że towarzyszący jej proces ubiegania się o zatrudnienie rodzi pytania. Między innymi te dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

REKLAMA

Wrzuciłeś opis wynalazku do AI? Możesz stracić szansę na patent
29 paź 2026

Opis wynalazku wklejony do narzędzia AI może pozbawić go nowości, a tym samym szansy na patent. Rzeczniczka patentowa wyjaśnia, kiedy ryzyko jest realne i jak się przed nim uchronić.
Warunki bytowe w policyjnych miejscach zatrzymań – kolejna opinia RPO do projektu zmian przepisów
29 paź 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił kolejną opinię związaną z planowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmianami przepisów dotyczących pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych. Jakie kwestie wzbudzają niepokój RPO ?
NFZ szybko zwraca koszty leczenia za granicą. Polskie szpitale czekają na pieniądze nawet rok. PTO: nowe przepisy zagrażają polskiej okulistyce
29 paź 2026

W dniu 22 października 2026 r. Sejm przyjął ustawę, która sankcjonuje wypłatę z NFZ zwrotu kosztów leczenia w innym państwie UE, EFTA i Wielkiej Brytanni - na konto pośredników. Okuliści obawiają się wzrostu turystyki medycznej, m.in. na operacje zaćmy. Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany określa jako doprecyzowujące. - Nie tworzą nowego mechanizmu finansowania ani nowej ścieżki wypłat - powiedział PAP rzecznik NFZ Jakub Gołąb.
Renta wdowia nie dla wszystkich. Czy będzie podwyżka świadczenia?
29 paź 2026

Czy renta wdowia obejmie także osoby, które owdowiały przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat? Młodsze wdowy i wdowcy również powinni mieć prawo do łączenia świadczeń, nawet jeśli stracili współmałżonka przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja w sprawie renty wdowiej.

REKLAMA

Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem
28 paź 2026

Po śmierci właściciela konta bankowego rodzina nie zawsze musi czekać na zakończenie formalności spadkowych, żeby otrzymać zgromadzone tam oszczędności. Jest jednak warunek. Właściciel rachunku musi wcześniej dopełnić określonej formalności. Wyjaśniamy, kto może otrzymać pieniądze i jakie ograniczenia przewiduje Prawo bankowe.
Przywileje seniora. Jakie zniżki i świadczenia dla osób 60+? [LISTA]
29 paź 2026

Niektóre ulgi są dostępne dla seniorów dopiero, gdy ukończą oni 70 lub 75 lat. Jakie zatem przywileje mają seniorzy w wieku 60+ czy 65+? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA