Wyższe emerytury dla kobiet urodzonych w latach 1949 – 1952 (np. o 909 zł). Adwokat: są solidne argumenty prawne do walki w sądzie z ZUS-em o podwyżkę świadczeń

Kobiety urodzone w latach 1949–1952 nie powinny rezygnować z dochodzenia przeliczenia emerytury tylko dlatego, że mogły wystąpić o emeryturę powszechną przed 2013 r. Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego („TK”) wydanego w sprawie o sygn. akt SK 140/20 nie wyłącza tych roczników, a postanowienie TK z czerwca 2026 r. dostarcza im kolejnego ważnego argumentu. Z kolei październikowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie pokazuje, że także kobieta z rocznika 1952 może uzyskać przynajmniej częściowe usunięcie odliczeń pobranych wcześniej emerytur. W mojej ocenie są podstawy, aby domagać się ochrony dalej idącej — pisze adwokat Konrad Giedrojć.

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Skąd problem starszych roczników z emeryturami

W sprawach emerytalnych rok urodzenia bywa traktowany niemal jak wyrok. Kobietom z roczników 1949–1952 mówi się, że nie należą do grupy poszkodowanej, bo mogły złożyć wniosek o emeryturę powszechną przed wejściem w życie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Tym samym miały rzekomo możliwość uniknięcia pomniejszenia podstawy obliczenia tego świadczenia (emerytury należnej w powszechnym wieku emerytalnym dla kobiet – obecnie 60 lat) o sumę kwot pobranych emerytury wcześniejszych.



Przypomnijmy: przy przechodzeniu na emeryturę powszechną (tzw. przeliczaniu emerytury wcześniejszej) ZUS odejmuje sumę pobranych emerytur wcześniejszych w kwotach brutto od „kapitału emerytalnego” służącego obliczeniu nowej emerytury. Dopiero pozostałą kwotę (na którą składa się kapitał początkowy i składki na indywidualne konto emerytalne płacone od 1999 r.) dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia. Efektem zwykle jest niższa emerytura powszechna, niekiedy nadal mniej korzystna niż dotychczas wypłacana emerytura wcześniejsza.



Przepis nakazujący takie odliczenie (art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej) został ogłoszony 6 czerwca 2012 r., a wszedł w życie 1 stycznia 2013 r. Kobiety z roczników 1949–1952 osiągały wiek 60 lat przed tą drugą datą, czyli przed 1 stycznia 2013 r. Stąd argument wielu sądów, że powinny były być zaradne i odpowiednio wcześnie wystąpić o nowe świadczenie. Wtedy odliczenia by nie było. Tylko czy obywatel ma obowiązek uprzedzać niekonstytucyjne skutki działania państwa i aktywnie bronić się przed takim działaniem i tylko wtedy, jeżeli podejmie taką obronę, to zasługuje na ochronę, a w innym wypadku akceptujemy niekonstytucyjne przepisy?

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Sentencja wyroku TK nie wyłącza roczników 1949–1952

Wyrok TK z 4 czerwca 2024 r., wydanym w sprawie o sygn. akt SK 140/20, zakwestionował art. 25 ust. 1b w zakresie dotyczącym osób, które złożyły wniosek o wskazane w nim wcześniejsze świadczenia (emerytury wcześniejsze należne z różnych tytułów, w tym np. nauczycielskie) przed 6 czerwca 2012 r. W sentencji nie zapisano, że ochroną objęte są wyłącznie osoby, które do końca 2012 r. nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Nie zamieszczono też jakiekolwiek wzmianki o wyłączeniu kobiet urodzonych w latach 1949–1952. Przepis został uznany za niekonstytucyjny bez tych dodatkowych uwarunkowań.



To rozróżnienie jest zasadnicze. Sentencja zawiera rozstrzygnięcie o zakresie niekonstytucyjności przepisu. Uzasadnienie wyjaśnia motywy orzeczenia i jest istotną wskazówką interpretacyjną, ale w mojej ocenie nie powinno dopisywać do jednoznacznego rozstrzygnięcia dodatkowej przesłanki pozbawiającej część obywateli ochrony.



Nie pomijam trudności: w uzasadnieniu SK 140/20 Trybunał rzeczywiście wskazał na możliwość uniknięcia odliczeń przez osoby, które nabyły prawo do emerytury powszechnej przed 2013 r. Właśnie na ten fragment powołują się sądy odmawiające ochrony starszym rocznikom. Spór dotyczy zatem tego, czy taka wypowiedź może zawęzić zakres sentencji. Opowiadam się za pierwszeństwem rozstrzygnięcia, zwłaszcza wobec tego, co Trybunał stwierdził następnie w 2026 r.

Postanowienie z 2026 roku daje istotny argument

W postanowieniu z 25 czerwca 2026 r., wydanym w sprawie o sygn. akt SK 76/22, opublikowanym 16 lipca 2026 r. w OTK ZU, seria A, poz. 93, TK umorzył postępowanie ze skargi konstytucyjnej kobiety urodzonej właśnie w 1951 r., która wcześniejszą emeryturę pobierała od 2009 r., a powszechny wiek emerytalny osiągnęła w 2011 r.



Przyczyną umorzenia była zbędność ponownego orzekania wobec wcześniejszego rozstrzygnięcia SK 140/20 — zastosowanie zasady ne bis in idem. Trybunał uznał bowiem, że tamten wyrok, z 2024 r., obejmuje również sytuację skarżącej i otwiera jej drogę do naprawienia skutków zastosowania zakwestionowanej regulacji.



Nie jest to nowy wyrok stwierdzający niekonstytucyjność. To jednak mocny argument przeciw automatycznemu wyłączaniu starszych roczników: Trybunał odmówił ponownego badania skargi kobiety z rocznika 1951 właśnie dlatego, że uznał jej problem za już rozstrzygnięty i to na jej korzyść.

Emerytka nie musi naprawiać błędów ustawodawcy

Moje zastrzeżenia do orzecznictwa sądów sprowadzają się przede wszystkim do tego, że wymaga się od emerytek – i to post factum, gdy już wiadomo o skutkach przepisu art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej – szczególnej zapobiegliwości. Kobieta przechodząca na wcześniejszą emeryturę np. w 2007 albo 2009 r. podejmowała decyzję według ówczesnych reguł. Nie przewidywała, że prawidłowo wypłacone świadczenia zostaną później odjęte od podstawy emerytury powszechnej. Nikt kto przeszedł na emeryturę wcześniejszą np. w 2007 r., a nawet wcześniej raczej nie śledził później zmian ustawodawczych, a ZUS o tym nie informował, które wprowadzały przedmiotowe odliczenie i istotnie zmieniały zasady ustalania wysokości emerytury powszechnej. Tak samo wyglądała sytuacja kobiety urodzonej w 1953 r. albo w latach następnych, o ile wystąpiła o wcześniejsze świadczenie przed 6 czerwca 2012 r. Dodać należy, że np. w przypadku nauczycielek kobiety te po uzyskaniu emerytury wcześniejszej często kontynuowały zatrudnienie i na właściwą, powszechną emeryturę przechodziły później niż ukończyły 60 lat, po 2012 r. Z ich perspektywy składanie wniosku przed 2013 r. nie miało żadnego sensu, bo skoro pracowały i tak ta emerytura nie byłaby wypłacana.



Nie przekonuje mnie odpowiedź, że emerytka mogła złożyć przed 2013 r. odpowiedni wniosek i w ten sposób ochronić się przed nowym przepisem. Mogła bowiem uniknąć skutku tylko dzięki podjęciu dodatkowej czynności. Nie mogła natomiast cofnąć lat pobierania wcześniejszej emerytury ani wrócić do sytuacji sprzed decyzji o zakończeniu lub ograniczeniu aktywności zawodowej.

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Ważne Zasada zaufania obywatela do państwa powinna chronić właśnie tak podjęte, długofalowe decyzje. Jeżeli państwo najpierw pozwala ułożyć życie według określonych reguł, a później zmienia na niekorzyść finansowe skutki wcześniejszego wyboru, nie powinno przerzucać całej odpowiedzialności na obywatela, który nie zdążył przed zmianą przepisów.

Nie oznacza to prawa do niezmienności całego systemu emerytalnego ani zwolnienia z obowiązku znajomości ogłoszonego prawa. Ustawodawca może zmieniać zasady na przyszłość. Czym innym jest jednak zmiana przyszłych zasad, a czym innym obciążenie nowym skutkiem pieniędzy pobranych wiele lat wcześniej, zgodnie z prawem i bez informacji, że staną się podstawą późniejszego odliczenia. To nie może być akceptowane w praworządnym kraju.

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Półroczny okres na reakcję bywa pozorny

Warto też uważniej przyjrzeć się argumentowi o ponad półrocznym vacatio legis. Kobieta, która 60 lat kończyła dopiero w listopadzie albo grudniu 2012 r., nie miała przez cały ten okres możliwości skutecznego uzyskania emerytury powszechnej. Uprawnienie nabywała dopiero pod koniec roku.



W sprawie rozpoznanej ostatnio przez sądy w Kielcach i Krakowie emerytka ukończyła 60 lat 15 listopada 2012 r. Od osiągnięcia tego wieku do końca roku pozostawało około półtora miesiąca. Nie jest więc trafne przedstawianie sytuacji wszystkich kobiet z rocznika 1952 tak, jakby każda miała pełne pół roku na realizację już istniejącego prawa.



Nie przesądza to samo przez się o wygranej. Osłabia jednak schematyczne uzasadnienie odmowy, które nie uwzględnia rzeczywistego czasu na reakcję. Jest on bowiem istotny. Jeszcze ważniejsze pozostaje to, że nawet szybko złożony wniosek nie byłby cofnięciem wcześniejszej decyzji życiowej, lecz próbą ratowania się przed jej nowymi konsekwencjami.

Sąd Apelacyjny w Krakowie przyznał częściową ochronę

W wyroku z 12 października 2026 r., wydanym w sprawie o sygn. akt III AUa 105/25, Sąd Apelacyjny w Krakowie rozstrzygnął sprawę kobiety urodzonej 15 listopada 1952 r. Wniosek o wcześniejszą emeryturę złożyła 21 marca 2012 r., a o emeryturę powszechną wystąpiła 27 maja 2014 r.



Sąd Okręgowy w Kielcach w wyroku z 4 grudnia 2024 r., V U 1524/24, nakazał obliczenie jej emerytury z pominięciem art. 25 ust. 1b. W uzasadnieniu odwołał się wprost do wyroku TK w sprawie o sygn. akt SK 140/20, uznając, że emerytka znajduje się w grupie objętej tym orzeczeniem.



Sąd Apelacyjny zaakceptował to stanowisku Sądu Okręgowego w Kielcach, choć nakazał pominąć odliczenie kwot wcześniejszej emerytury wypłaconych do osiągnięcia przez ubezpieczoną powszechnego wieku emerytalnego. Nie usunął zatem wszystkich odliczeń, ale utrzymał ochronę za część okresu pobierania świadczenia.



Zatem sam rocznik 1952 nie zamknął drogi do korzystnego przeliczenia. Obecnie czekam na pisemne uzasadnienie tego wyroku.

W każdym wypadku odliczenie nie powinno obejmować świadczeń sprzed 2013 roku

W mojej ocenie właściwe jest żądanie przede wszystkim całkowitego pominięcia odliczeń na podstawie zakresu wyroku TK z 2024 r. w sprawie o sygn. akt SK 140/20, wzmocnionego postanowieniem TK z 2026 r. w sprawie o sygn. akt SK 76/22.



Jeżeli jednak sąd tak dalekiej ochrony nie zaakceptuje, pozostaje argument za wyłączeniem przynajmniej tych kwot, które zostały wypłacone do 31 grudnia 2012 r. Dopiero bowiem od 1 stycznia 2013 r. obowiązywała reguła przypisująca pobieraniu świadczenia nową, niekorzystną konsekwencję. W większości wypadków i tak oznacza to znaczny wzrost emerytury powszechnej.



Na pewno nie wystarczy tu samo hasło, że prawo nie działa wstecz. Przeciwnicy tej wykładni wskazują, że ZUS stosuje nowe prawo do emerytury powszechnej ustalanej już po zmianie. Odpowiedź powinna dotyczyć istoty operacji: przy obliczeniu nowego świadczenia sięga się do wypłat zakończonych, pobranych i skonsumowanych przed wejściem przepisu w życie i dopiero następczo obciąża się je nowym skutkiem.

Argument przeciw działaniu prawa wstecz ma oparcie w orzecznictwie

Takie podejście pojawiło się w wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 7 czerwca 2017 r., który został wydany w sprawie o sygn. akt III AUa 984/16. Sąd dopuścił odliczenie wyłącznie emerytur pobranych od 1 stycznia 2013 r. Wskazał, że sięgnięcie do wcześniejszych wypłat prowadziłoby do działania prawa wstecz i naruszenia pewności prawa.



Orzeczenie dotyczyło mężczyzny oraz obliczenia emerytury w związku z art. 55 ustawy. Nie jest zatem wyrokiem wydanym bezpośrednio w sprawie kobiety z roczników 1949–1952 ani rozstrzygnięciem po SK 140/20. Dostarcza jednak wyraźnego argumentu dotyczącego tej samej granicy czasowej i skutków wprowadzenia art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej.

Co jeszcze przemawia za starszymi emerytkami

Dodatkowego argumentu dostarcza zasada równości. Kobieta i mężczyzna z tego samego rocznika mogli przejść na wcześniejszą emeryturę w tym samym, niezawierającym mechanizmu odliczeń stanie prawnym. Mężczyzna osiągał jednak wiek powszechny później i z tego powodu bywa uznawany za osobę zasługującą na ochronę, podczas gdy kobiecie odmawia się jej dlatego, że wcześniej ukończyła 60 lat. I w tym wypadku niższy wiek emerytalnych faktycznie wpływa negatywnie na wysokość emerytury, o czym nieustannie mówią środowiska eksperckie, wskazujące na konieczność wydłużenia wieku emerytalnego dla kobiet.



I choć nie twierdzę, że każda różnica wynikająca z wieku emerytalnego jest niedopuszczalna, to pytanie brzmi, czy różny termin uzyskania kolejnego świadczenia wystarczająco uzasadnia odmienne traktowanie tej samej decyzji podjętej w zaufaniu do państwa. Cechą istotną dla analizowanego naruszenia jest przecież nieprzewidywalność odliczenia w chwili wyboru wcześniejszej emerytury.



Warto też oddzielić cel reformy od sposobu jej wprowadzenia. Ograniczenie wzrostu przyszłej emerytury podczas pobierania wcześniejszej może mieć racjonalne uzasadnienie systemowe. Temu nie przeczę, ale nie wynika z tego jednak konieczność obciążania całej historii wypłat, także sprzed 2013 r. Rozwiązanie ograniczone do przyszłych świadczeń w przypadku opisanych roczników byłoby mniej dotkliwe i pozwalałoby realizować cel ustawodawcy z większym poszanowaniem zaufania obywateli.

Istnieją także niekorzystne wyroki

Trzeba zaznaczyć, że wynik sporu nie jest pewny. Uchwała siedmiu sędziów SN z 28 listopada 2019 r., która została wydana w sprawie o sygn. akt III UZP 5/19, dopuściła stosowanie art. 25 ust. 1b do kobiety z rocznika 1952, która prawo do emerytury powszechnej nabyła w 2012 r., a wniosek złożyła w 2016 r. Za wystarczającą ochronę uznano możliwość skorzystania ze starych zasad w okresie poprzedzającym wejście nowelizacji w życie. Podobne stanowisko przyjął SA w Lublinie w wyroku z 7 stycznia 2026 r., który został wydany w sprawie o sygn. akt III AUa 481/25. Odmówił ochrony emerytce, która mogła wystąpić o emeryturę powszechną przed 2013 r.



Nie można zatem pisać, że wszystkie sądy akceptują przedstawioną argumentację. Można natomiast podkreślić, że uchwała z 2019 r. poprzedza zarówno wyrok w sprawie o sygn. akt SK 140/20, jak i postanowienie w sprawie o sygn. akt SK 76/22, a lubelski wyrok zapadł przed tym drugim orzeczeniem. W nowych sprawach trzeba konfrontować dotychczasowe stanowisko właśnie z tymi rozstrzygnięciami, zamiast poprzestawać na powtarzaniu argumentu o niewykorzystanej możliwości złożenia wniosku.

Sąd Najwyższy również dostrzega spór o granicę odliczeń

W postanowieniu z 18 czerwca 2026 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II USKP 47/26, SN przekazał powiększonemu składowi pytanie dotyczące mężczyzny urodzonego w 1950 r. Problem dotyczy tego, czy odliczać świadczenia dopiero od osiągnięcia wieku powszechnego, czy już od 1 stycznia 2013 r.



To pytanie nie dotyczy bezpośrednio kobiet z omawianych roczników, ale potwierdza znaczenie problemu czasowego zakresu odliczeń.

Jak dochodzić przeliczenia emerytury i co można uzyskać

W praktyce należy sprawdzić datę wniosku o wcześniejszą emeryturę, podstawę jej przyznania, datę osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego oraz to, czy posiadamy decyzję, w której zastosowano odliczenie. To ostatnie jest szczególne ważne, bo nadal spotykam się w praktyce ze sprawami, w których emeryt walczy „z wiatrakami”, bo zaskarża odmowę przeliczenia emerytury wcześniejszej, a zapomniał złożyć wcześniej wniosek o przyznanie emerytury powszechnej, w której byłoby przedmiotowe odliczenie.



Przy prawomocnej decyzji ZUS o przyznaniu emerytury powszechnej istotną drogą pozostaje wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia na podstawie art. 114 ustawy emerytalnej, oparty na pominięciu standardu konstytucyjnego, a zależnie od okoliczności również na błędzie organu. W postanowieniu z 12 maja 2026 r., II UZ 70/26, SN wskazał na potrzebę merytorycznego zbadania takiego żądania, z uwzględnieniem art. 114 i kontroli zgodności przepisu z Konstytucją.



We wniosku warto sformułować żądanie pełnego pominięcia odliczeń. Od decyzji odmownej co do zasady przysługuje odwołanie do sądu, składane za pośrednictwem ZUS w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji.



Osobnym zagadnieniem pozostaje wyrównanie za przeszłość. Art. 133 ustawy przewiduje możliwość wypłaty za okres do trzech lat wstecz w razie błędu organu, ale nie oznacza to automatycznego wyrównania w każdej sprawie.



Nawet częściowe usunięcie odliczeń może jednak dać wymierny efekt. W uproszczonym przykładzie pozostawienie w podstawie obliczenia dodatkowych 200 tys. zł (czyli anulowanie odliczenia 200 tys. zł z łącznego 300.000 zł), przy niezmienionym dzielniku 220 miesięcy dalszego trwania życia, zwiększa obliczoną emeryturę o 909 zł brutto miesięcznie i to przed dalszymi waloryzacjami. Pokazuje to dlaczego także spór o część odliczonej kwoty ma znaczenie.



Kobiety z roczników 1949–1952 mają więc argumenty, aby dochodzić swoich praw. Nie obiecywałbym każdej pełnej wygranej. Nie zgadzam się jednak z zamykaniem im drogi samym stwierdzeniem, że urodziły się zbyt wcześnie i powinny były przewidzieć skutki zmiany prawa, na bieżąco je śledzić i reagować. W czasach „biegunki legislacyjnej” jest to skrajnie trudne zadanie, wręcz niemożliwe. Nie pamiętam, aby w 2012 r. ktoś o tej zmianie informował, ją nagłaśniał, w tym aby ZUS wysyłał alarmujące pisma do emerytek. Postanowienie SK 76/22 oraz częściowo korzystny wyrok krakowski dają podstawy do działania.



adw. Konrad Giedrojć

www.giedrojc.eu