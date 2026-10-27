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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci

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27 października 2026, 09:23
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ten dodatek do emerytury przysługuje za urodzenie dzieci
Shutterstock

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Nawet 1978,49 zł dodatku do emerytury przysługuje za urodzenie i wychowanie lub wychowanie co najmniej czworo dzieci. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłaca ZUS lub KRUS osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i nie mają odpowiednich środków utrzymania.

Komu przysługuje prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające ma na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci. O to świadczenie może wystąpić:

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  • matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci;
  • ojciec, który wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dziecka dotyczy dziecka własnego, dziecka współmałżonka, dziecka przysposobionego lub dziecka przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

Świadczenie może być przyznane osobom zamieszkującym w Polsce i posiadającym po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) na terytorium Polski przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli są:

  • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Polski obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest specjalnym świadczeniem nieskładkowym, finansowanym z budżetu państwa. Wniosek mogą złożyć osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, dla mężczyzn – 65 lat) i nie posiadają niezbędnych środków utrzymania.

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Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

Jaka jest wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego? Wysokość świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury, która od 1 marca 2026 r. wynosi 1978,49 zł. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury.

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Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego w przypadku osoby, która nie ma prawa do żadnego świadczenia, odpowiadać będzie kwocie najniższej emerytury. Zanim dojdzie do jego wypłaty ZUS lub KRUS zbada m.in. sytuację dochodową danej osoby.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane.

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Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające

W celu ustalenia prawa do świadczenia zainteresowani powinni złożyć w jednostce organizacyjnej ZUS wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające (ERSU). Jeżeli do wydania decyzji w sprawie przyznania świadczenia właściwy jest Prezes KRUS, wniosek składany jest w jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające zawiera:

  • dane osoby, która ubiega się o świadczenie:
  • żądanie wnioskodawcy ze wskazaniem świadczenia, o jakie się ubiega;
  • wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;
  • podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego;
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem;
  • informację o numerach PESEL dzieci;
  • oświadczenie (ERU) o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu) bądź za pośrednictwem poczty.

Prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 1577)
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Źródło: INFOR
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