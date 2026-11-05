REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » ZUS ma nowy plan. Wiemy już, co stanie się z emeryturami w 2027 r. Wielu seniorów na pewno się zdziwi

ZUS ma nowy plan. Wiemy już, co stanie się z emeryturami w 2027 r. Wielu seniorów na pewno się zdziwi

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2026, 06:53
Adam Kuchta
Adam Kuchta
seniorka, dokument, zus, emeryt 2027
ZUS opublikował nowy plan. Wiemy, co stanie się z emeryturami i rentami w 2027 roku. Wielu seniorów mocno się zdziwi
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ZUS właśnie odkrył karty i przedstawił oficjalny plan finansowy FUS na 2027 rok. Dokument ten przynosi kluczowe wiadomości dla milionów Polaków. ZUS podał nie tylko dokładną kwotę, jaką przeznaczy na wypłaty, ale też ujawnił nowe, prognozowane stawki przeciętnych świadczeń oraz wskaźnik waloryzacji. Co ciekawe, na liście wydatków pojawiły się pozycje, które bezpośrednio wpłyną na portfele konkretnych grup świadczeniobiorców. Sprawdź, na jakie przelewy mogą nastawiać się seniorzy i kto zyska najwięcej na nadchodzących zmianach.

Przeciętna liczba emerytów i rencistów mocno w górę. ZUS ujawnił nowy plan i kwotę, jaka trafi do portfeli seniorów

ZUS przedstawił plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na 2027 r. Zakłada on 539 mld zł przychodów i 537,2 mld zł kosztów. Z planu wynika, że składki na ubezpieczenia społeczne pozostaną głównym źródłem przychodów FUS. W 2027 r. mają wynieść 428,8 mld zł. To o 24,6 mld zł więcej niż w 2026 r. Plan przewiduje również 91,7 mld zł dotacji z budżetu państwa oraz 15,4 mld zł wpłat z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), które wynikają z tzw. suwaka bezpieczeństwa.

REKLAMA

REKLAMA

W 2027 roku na emerytury i renty przewidziano 471,3 mld zł. To niespełna 88 proc. wszystkich kosztów FUS. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów przekroczy 8,7 mln osób, to o 113 tys. więcej niż w 2026 r." - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty wyniesie blisko 4530 zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rekordowe wydatki na wypłaty dla milionów Polaków. Wiemy, kto zyska najwięcej na zmianie przepisów o rencie wdowiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że na wzrost wydatków wpłyną: waloryzacja świadczeń, większa liczba świadczeniobiorców oraz zmiana zasad wypłat renty wdowiej. W prognozie przyjęto wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,96 proc.

W stycznia 2027 roku wzrośnie również drugi składnik renty wdowiej – z 15 proc. do 25 proc. drugiego świadczenia. Wdowy i wdowcy objęci tym programem mają więc zagwarantowaną podwyżkę.

REKLAMA

Nie tylko emerytury i renty. Miliardy złotych popłyną na inne świadczenia ZUS – w tym na jedną, kluczową pozycję

Na pozostałe świadczenia FUS zaplanowano 50,5 mld zł. Blisko połowę tej kwoty będą stanowić wypłaty zasiłków chorobowych. FUS finansuje również działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2027 r. odpis na ten cel wyniesie 6,7 mld zł. Będzie stanowić 1,25 proc. wszystkich wydatków FUS. Jak zaznaczył Zakład, to najniższy udział odpisu w wydatkach funduszu w ostatnich kilkunastu latach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Plan uwzględnia także blisko 5 mld zł na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz środki na działania prewencyjne. Na prewencję rentową, która obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą, przewidziano 436 mln zł. Na prewencję wypadkową ma być przeznaczonych 188 mln zł.

Finanse ZUS pod lupą. Są twarde dane o inflacji, pensjach i tym, kto naprawdę zapłaci za emerytury

Prognozy wskazują, że sytuacja finansowa FUS w 2027 r. pozostanie stabilna. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów polska gospodarka wzrośnie o 3 proc., a inflacja wyniesie 2,8 proc. Zatrudnienie utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2026 r., natomiast przeciętne wynagrodzenie będzie wyższe o 5,9 proc.

Przychody ze składek mają się zwiększyć o 6,1 proc. w porównaniu z 2026 r. Wydatki na emerytury i renty wzrosną o 7,6 proc. Składki pokryją 79,8 proc. kosztów FUS. ZUS podkreślił, że pozostałą część zabezpieczy przede wszystkim dotacja z budżetu państwa, co zagwarantuje terminową wypłatę świadczeń.

Zobacz również:
Powiązane
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka wyjaśnia, co z podatkiem od darowizn
Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka wyjaśnia, co z podatkiem od darowizn
Dzierżawa rolnicza tylko na piśmie! Nowe zasady dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Dzierżawa rolnicza tylko na piśmie! Nowe zasady dla właścicieli gruntów i dzierżawców
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Dokumentacja pracownicza to nie tylko akta osobowe. Jak znaleźć odpowiednie miejsce dla dokumentów?
05 lis 2026

Jak pracownicy działów kadr powinni radzić sobie z problemami związanymi z zamieszczaniem poszczególnych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy w odpowiednich częściach dokumentacji pracowniczej? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w obowiązujących przepisach.
Nagrody jubileuszowej sprzed dnia zatrudnienia pracodawca nie musi wypłacać
05 lis 2026

Nie kończą się problemy pracodawców z sektora publicznego związane z wypłatą nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo na podstawie znowelizowanych przepisów dotyczących stażu pracy. Znamy najnowsze wyjaśnienia RIO dotyczące tej tematyki.
Opublikowano kalendarz szczepień 2027. Co ze szczepieniem przeciwko HPV?
05 lis 2026

Opublikowano już komunikat Ministra Zdrowia w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2027 r. To on nazywany jest potocznie kalendarzem szczepień. W dokumencie wprowadzono pewne zmiany. A co ze szczepieniami przeciwko HPV?
Prezydent Karol Nawrocki już to podpisał. Wiele długów w ZUS zostanie automatycznie skasowanych
04 lis 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę deregulacyjną, która z mocy prawa umarza stare długi w ZUS. Rządowa reforma ma na celu likwidację tzw. „martwych dusz” w rejestrach i zaoszczędzenie milionów złotych na bezskutecznych postępowaniach windykacyjnych. Wielki proces czyszczenia kont obejmie około 7100 płatników składek, a łączna kwota objęta abolicją szacowana jest na blisko 315 milionów złotych.

REKLAMA

Czy przechowywanie w aktach osobowych CV i listu motywacyjnego jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?
04 lis 2026

Dokumentami, które zwyczajowo trafiają do rąk potencjalnego pracodawcy w procesie rekrutacyjnym są CV i list motywacyjny kandydata. Choć przepisy jasno regulują to, na jakich zasadach ich odbiorca może przetwarzać zawarte w nich dane, to jednak nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z nimi, gdy strony zdecydują się na zawarcie stosunku pracy.
Czy Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny to docelowy model rozwoju Senior Living w Polsce?
05 lis 2026

Polskę czeka potężna transformacja demograficzna, która całkowicie zmieni rynek nieruchomości. Tradycyjne domy opieki odchodzą do lamusa, a ich miejsce może zająć zupełnie nowa koncepcja urbanistyczna. Wielopokoleniowe Kampusy Mieszkalne (MGLC) łączą strefy mieszkalne dla rodzin z dziećmi ze strefami dla seniorów, tworząc wraz ze strefami usługowymi oraz rekreacyjnymi jeden zintegrowany ekosystem. Sprawdź, na czym polega ten model i jak ma zapobiegać samotności starszych osób bez odbierania im prywatności.
Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia”
04 lis 2026

24 listopada 2026 r. odbędzie się konferencja Uniwersytetu Vizja we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań, uwzględniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci będą też dyskutować o doświadczeniach związanych z wyciekami danych.
Do 19 listopada uczestnicy PPK otrzymają po 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej
04 lis 2026

Do 19 listopada uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą otrzymać po 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej. Łącznie na ich rachunki trafi 30,3 mln zł. Pieniądze zostaną przekazane automatycznie, nie jest konieczne składanie wniosków.

REKLAMA

Program Mama 4+ – komu przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające i jak je otrzymać?
04 lis 2026

Program Mama 4+ stanowi formę wsparcia dla osób, które poświęciły życie zawodowe na wychowanie co najmniej czworga dzieci. Jest skierowany przede wszystkim do rodziców, którzy z tego powodu nie wypracowali prawa do emerytury lub otrzymują świadczenie w niewielkiej wysokości. Jego głównym celem jest zapewnienie podstawowych środków utrzymania na starość.
ZUS zaprasza wszystkich klientów na bezpłatne e-szkolenia. Jakie szkolenia on-line w listopadzie?
04 lis 2026

W listopadzie ZUS organizuje wiele e-szkoleń, na które zaprasza wszystkich klientów. Dotyczą one takich zagadnień jak: zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłków i wiele innych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA