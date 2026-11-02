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ZUS ma nowy plan. Wiemy już, co stanie się z emeryturami w 2027 r. Wielu seniorów mocno się zdziwi

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02 listopada 2026, 08:03
Adam Kuchta
Adam Kuchta
seniorka, dokument, zus, emeryt 2027
ZUS opublikował nowy plan. Wiemy, co stanie się z emeryturami i rentami w 2027 roku. Wielu seniorów mocno się zdziwi
Shutterstock

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ZUS właśnie odkrył karty i przedstawił oficjalny plan finansowy FUS na 2027 rok. Dokument ten przynosi kluczowe wiadomości dla milionów Polaków. ZUS podał nie tylko dokładną kwotę, jaką przeznaczy na wypłaty, ale też ujawnił nowe, prognozowane stawki przeciętnych świadczeń oraz wskaźnik waloryzacji. Co ciekawe, na liście wydatków pojawiły się pozycje, które bezpośrednio wpłyną na portfele konkretnych grup świadczeniobiorców. Sprawdź, na jakie przelewy mogą nastawiać się seniorzy i kto zyska najwięcej na nadchodzących zmianach.

Przeciętna liczba emerytów i rencistów mocno w górę. ZUS ujawnił nowy plan i kwotę, jaka trafi do portfeli seniorów

ZUS przedstawił plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na 2027 r. Zakłada on 539 mld zł przychodów i 537,2 mld zł kosztów. Z planu wynika, że składki na ubezpieczenia społeczne pozostaną głównym źródłem przychodów FUS. W 2027 r. mają wynieść 428,8 mld zł. To o 24,6 mld zł więcej niż w 2026 r. Plan przewiduje również 91,7 mld zł dotacji z budżetu państwa oraz 15,4 mld zł wpłat z otwartych funduszy emerytalnych (OFE), które wynikają z tzw. suwaka bezpieczeństwa.

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W 2027 roku na emerytury i renty przewidziano 471,3 mld zł. To niespełna 88 proc. wszystkich kosztów FUS. Przeciętna miesięczna liczba emerytów i rencistów przekroczy 8,7 mln osób, to o 113 tys. więcej niż w 2026 r." - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z kolei przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty wyniesie blisko 4530 zł, czyli o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Rekordowe wydatki na wypłaty dla milionów Polaków. Wiemy, kto zyska najwięcej na zmianie przepisów o rencie wdowiej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnił, że na wzrost wydatków wpłyną: waloryzacja świadczeń, większa liczba świadczeniobiorców oraz zmiana zasad wypłat renty wdowiej. W prognozie przyjęto wskaźnik waloryzacji na poziomie 103,96 proc.

W stycznia 2027 roku wzrośnie również drugi składnik renty wdowiej – z 15 proc. do 25 proc. drugiego świadczenia. Wdowy i wdowcy objęci tym programem mają więc zagwarantowaną podwyżkę.

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Nie tylko emerytury i renty. Miliardy złotych popłyną na inne świadczenia ZUS – w tym na jedną, kluczową pozycję

Na pozostałe świadczenia FUS zaplanowano 50,5 mld zł. Blisko połowę tej kwoty będą stanowić wypłaty zasiłków chorobowych. FUS finansuje również działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2027 r. odpis na ten cel wyniesie 6,7 mld zł. Będzie stanowić 1,25 proc. wszystkich wydatków FUS. Jak zaznaczył Zakład, to najniższy udział odpisu w wydatkach funduszu w ostatnich kilkunastu latach.

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Plan uwzględnia także blisko 5 mld zł na Fundusz Rezerwy Demograficznej oraz środki na działania prewencyjne. Na prewencję rentową, która obejmuje m.in. rehabilitację leczniczą, przewidziano 436 mln zł. Na prewencję wypadkową ma być przeznaczonych 188 mln zł.

Finanse ZUS pod lupą. Są twarde dane o inflacji, pensjach i tym, kto naprawdę zapłaci za emerytury

Prognozy wskazują, że sytuacja finansowa FUS w 2027 r. pozostanie stabilna. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów polska gospodarka wzrośnie o 3 proc., a inflacja wyniesie 2,8 proc. Zatrudnienie utrzyma się na poziomie zbliżonym do 2026 r., natomiast przeciętne wynagrodzenie będzie wyższe o 5,9 proc.

Przychody ze składek mają się zwiększyć o 6,1 proc. w porównaniu z 2026 r. Wydatki na emerytury i renty wzrosną o 7,6 proc. Składki pokryją 79,8 proc. kosztów FUS. ZUS podkreślił, że pozostałą część zabezpieczy przede wszystkim dotacja z budżetu państwa, co zagwarantuje terminową wypłatę świadczeń.

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Źródło: INFOR
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