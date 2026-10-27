Podstawa wznowienia postępowania. NSA w składzie 7 sędziów pozostawił przedstawione zagadnienie prawne bez rozpoznania

Jak wynika z informacji przedstawionej na profilu Naczelnego Sądu Administracyjnego w mediach społecznościowych, w dniu 26 października 2026 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego skierowanego do rozstrzygnięcia postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 czerwca 2026 r. (sygn. akt III FSK 551/26), podjął uchwałę o pozostawieniu przedstawionego zagadnienia prawnego bez rozpoznania (sygn. akt III FPS 2/26). W tle sprawy powraca lutowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący tzw. testów bezstronności sędziów administracyjnych oraz 84 inne wyroki Trybunału Konstytucyujnego, które od kwietnia 2024 r. do teraz nie zostały opublikowane.

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Podstawy wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego

O co chodziło w sprawie? Naczelny Sąd Administracyjny nie podzielając stanowiska zaprezentowanego w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 maja 2025 r. (sygn. akt II FPS 1/25) postanowił przedstawić do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.

Przypomnijmy, że zgodnie z przytoczoną uchwałą, Artykuł 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (…) w związku z art. 190 ust. 4 i art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić podstawę wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego także w przypadku, gdy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją dotyczy przepisów stanowiących podstawę wydania prawomocnego orzeczenia niekończącego postępowania w sprawie, w tym orzeczenia w przedmiocie prawa pomocy.

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Podstawą postępowania było zażalenie sędziego

Zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, którego dotyczy uchwała z 26 października 2026 r. wyłoniło się w toku rozpoznawania przez NSA złożonej przez sędziego skargi o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA wydanym na skutek zażalenia tego sędziego od postanowienia o wyłączeniu sędziego od rozpoznania sprawy ze skargi kasacyjnej, w trybie uregulowanym w art. 5a p.u.s.a. Analizując wniosek skarżącej NSA powziął wątpliwość, co do jego dopuszczalności nie podzielając stanowiska zaprezentowanego w uchwale NSA z 26 maja 2025 r. (sygn. akt II FPS 1/25). Sąd uznał, że zobowiązany jest do sformułowania pytania prawnego na skład poszerzony. Brzmiało ono następująco:

Czy artykuł 272 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (…) w związku z art. 190 ust. 4 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (…), może stanowić podstawę wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego także w przypadku, gdy rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją RP dotyczy przepisów stanowiących podstawę wydania prawomocnego orzeczenia niekończącego postępowania w sprawie, w tym orzeczenia w przedmiocie badania spełniania przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności (…)?

Co wskazał NSA podejmując uchwałę o pozostawieniu zagadnienia prawnego bez rozpoznania?

Między innymi wskazano, że prawodawca wyraźnie powiązał początek biegu terminu na wniesienie skargi o wznowienie sprawy z wejściem w życie orzeczenia TK. Momentu tego nie sposób utożsamiać z wcześniejszym publicznym ogłoszeniem sentencji wyroku lub publikacji wyroku na stronach internetowych TK. To sprawia, że formalnie nie był możliwy wniosek o wznowienie postępowania dot. testu bezstronności, bo nie zaistniało zdarzenie prawne inicjujące bieg terminu do wniesienia takiej skargi. Skoro wyrok TK nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw, to nie można przyjmować, że wywołał on skutek prawny w postaci usunięcia z systemu prawnego przepisu, którego dotyczył. Jak wskazał sędzia NSA, skoro warunkiem wejścia w życie ustaw oraz rozporządzeń jest ich ogłoszenie, to „warunkiem koniecznym usunięcia z systemu prawa normy uznanej przez TK za niekonstytucyjną jest ogłoszenie orzeczenia Trybunału w taki sam sposób, w jaki zostały ogłoszone przepisy zawierające niekonstytucyjna normę.