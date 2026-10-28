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Będzie więcej obowiązkowych szczepień ochronnych? Resort zdrowia odpowiada na pytanie dot. szczepienia przeciwko HPV

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28 października 2026, 08:40
[Data aktualizacji 28 października 2026, 08:40]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Będzie więcej obowiązkowych szczepień ochronnych?
Będzie więcej obowiązkowych szczepień ochronnych? Resort zdrowia odpowiada na pytanie dot. szczepienia przeciwko HPV
Shutterstock

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Ministerstwo Zdrowia pracuje na rozszerzeniem katalogu obowiązkowych szczepień ochronnych. Od kiedy będzie on szerszy i które roczniki dzieci i młodzieży obejmie? Projekt rozporządzenia wciąż jest na etapie konsultacji publicznych.

Dobrowolny program szczepień przeciwko HPV już działa

We wrześniu 2026 r. do Ministerstwa Zdrowia trafiła interpelacja nr 19828 w sprawie ewaluacji programu bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz planów wprowadzenia obowiązku szczepień. Punktem wyjścia dla sformułowanych w niej pytań był obowiązujący w Polsce od 1 czerwca 2023 r. powszechny, bezpłatny i dobrowolny program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), skierowany początkowo do nastolatków w wieku 12 i 13 lat, a następnie rozszerzony na kolejne grupy wiekowe. W interpelacji zadano szereg pytań, a wśród nich m.in.:
1) ile dzieci zostało zaszczepionych bezpośrednio na terenie szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 oraz 2025/2026? Jak resort ocenia efektywność szkolnego modelu szczepień w porównaniu do szczepień realizowanych w placówkach POZ, a także
2) na jakim etapie legislacyjnym znajdują się prace nad zapowiadanym wprowadzeniem obowiązku szczepień przeciw HPV od 1 stycznia 2027 roku? Czy resort przeprowadził analizy skutków regulacji (OSR) oraz badania opinii społecznej w tym zakresie?

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Rola szkół wyłącznie pomocnicza, kluczowy w tym procesie jest lekarz POZ

W odpowiedzi udzielonej 12 października 2026 r. (nr ZPŚ.050.53.2026.JP) wskazano, że za realizację programu szczepień przeciwko HPV w szkołach odpowiada świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Zadania dyrektora i pracowników szkoły mają w tym zakresie charakter wyłącznie organizacyjny, informacyjny i logistyczny. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie kwalifikacji lekarskiej do szczepienia, wykonanie szczepienia ani wystąpienie ewentualnych niepożądanych odczynów poszczepiennych. W odpowiedzi podkreślono, że szczepienia ochronne dzieci i młodzieży są co do zasady realizowane przez świadczeniodawców POZ na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia gwarantowane lekarza POZ obejmują szczepienia ochronne realizowane na zasadach określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Szczepienia dzieci i młodzieży są zatem co do zasady wykonywane w placówce POZ, w której rodzic lub opiekun prawny złożył deklarację wyboru lekarza POZ. Szczepienie przeprowadza się zgodnie ze schematem ustalonym indywidualnie przez lekarza, po wykonaniu badania kwalifikacyjnego i wykluczeniu przeciwwskazań. W placówce POZ przechowuje się również szczepionki przeznaczone do realizacji szczepień obowiązkowych oraz dokumentację szczepień stanowiącą podstawę sprawozdawczości w tym zakresie

Trwają prace nad obowiązkiem szczepień przeciwko HPV

A co z obowiązkiem szczepień przeciwko HPV? W odpowiedzi poinformowano, że w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad objęciem szczepień przeciwko HPV obowiązkiem szczepień ochronnych. Oznacza to, że toczą się prace nad przygotowaniem niezbędnych rozwiązań legislacyjnych oraz analiza działań organizacyjnych niezbędnych do wdrożenia tego rodzaju zmian. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nr 1820) wciąż jest na etapie konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego. Zgłoszenie go miało miejsce w październiku 2025 roku, a widoczna ostatnia data modyfikacji to grudzień 2025 r. Planowany termin wydania rozporządzenia wskazany w wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia był określony na II półrocze 2026 r. Nowego terminu nie określono.

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Źródło: INFOR
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