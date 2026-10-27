Klienci mBanku podpiszą dokumenty zdalnie za pomocą jednorazowego podpisu kwalifikowanego mSzafir. Taki e-podpis posiada moc prawną podpisu odręcznego i jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Uznaje się go we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

Jednorazowy podpis kwalifikowany w mBanku

Klienci private banking w mBanku, jako pierwsi na rynku, mogą zdalnie zatwierdzać umowy, aneksy i dyspozycje dotyczące nie tylko usług bankowych, ale też usług wealth management. Bank wspólnie z KIR udostępnił możliwość korzystania z jednorazowego podpisu kwalifikowanego mSzafir. Do jego złożenia wystarczy telefon lub komputer z dostępem do internetu.

REKLAMA

REKLAMA

Co można zrobić dzięki e-podpisowi?

Korzystanie z jednorazowego podpisu kwalifikowanego pozwala uprościć wiele spraw związanych z podejmowaniem decyzji, na przykład inwestycyjnych. Dzięki niemu klienci mBanku mogą podpisać umowę, aneks czy złożyć dyspozycje dotyczące usług wealth management z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

– W bankowości prywatnej liczy się wygoda i elastyczność. Dzięki mSzafir klienci mogą podpisywać umowy, aneksy i dyspozycje z dowolnego miejsca, a doradcy zyskują możliwość sprawnego dopasowania dokumentów do indywidualnych potrzeb klientów. To rozwiązanie usprawnia również obsługę osób prawnych i reprezentantów spółek, którzy mogą realizować formalności całkowicie zdalnie – powiedziała Aleksandra Żukowska, Dyrektorka Departamentu Bankowości Prywatnej mBanku.

Korzystanie z e-podpisu

Jak działa jednorazowy podpis kwalifikowany mSzafir? Dla klientów mBanku rozwiązanie jest bezpłatne i nie wymaga wykupienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego. Dokumenty, które mają być podpisane mBank wystawi klientowi w serwisie transakcyjnym, aplikacji mobilnej lub poprzez stronę banku. Jedyne, co klient powinien zrobić, to potwierdzić swoją tożsamość oraz zgodzić się na wygenerowanie i użycie podpisu kwalifikowanego mSzafir.

REKLAMA

Sposób obsługi zależy od tego, gdzie dana osoba prowadzi konto. Klienci, którzy mają konto osobiste w mBanku, odbiorą dokumenty do podpisu w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej. Osoby nieposiadające konta w mBanku, na przykład reprezentanci spółek korzystających z wealth management, będą autoryzować dokumenty przez stronę banku, a tożsamość potwierdzać w aplikacji mObywatel lub przez mojeID w swoim banku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie trzeba posiadać własnego podpisu kwalifikowanego

– Naszym celem jest, aby klienci bankowości prywatnej mogli korzystać z zaawansowanych usług finansowych w bezpieczny i wygodny sposób, jak z codziennych usług bankowych. Dzięki integracji z mSzafir dokumenty można podpisywać bezpośrednio w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej mBanku, bez konieczności posiadania własnego podpisu kwalifikowanego. To kolejny element konsekwentnie rozwijanej cyfrowej obsługi klientów private banking – powiedziała Edyta Bogacka, Dyrektorka Departamentu Klienta Bankowości Prywatnej.

– Coraz większa popularność korzystania z e-podpisu dowodzi, że tradycyjny obieg dokumentów systematycznie ustępuje miejsca szybkim, zdalnym rozwiązaniom. Jego znaczenie rośnie wraz z zakresem spraw, które możemy realizować przez internet. Zastosowanie mSzafira w procesach cyfrowej obsługi klientów private banking i wealth management w mBanku to dla nas powód do dużej satysfakcji – komentuje Elżbieta Włodarczyk, Dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny w KIR.

Ważne Kwalifikowany e-podpis mSzafir ma moc prawną podpisu odręcznego i jest zgodny z obowiązującymi przepisami i uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Źródło: KIR