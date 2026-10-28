W 2027 roku ferie zimowe, w zależności od województwa, zaczynają się 18 stycznia i kończą 28 lutego. To tradycyjny czas wypoczynku i wyjazdów na zimowiska. Czy do takiego wypoczynku przysługuje dofinansowanie? Sprawdzamy!

Przerwa świąteczna i ferie zimowe w roku szkolnym 2026/2027

W roku szkolnym 2026/2027 zimowa przerwa świąteczna zacznie się w środę 23 grudnia i potrwa do czwartku 31 grudnia. Dzieci wrócą do szkoły w styczniu, ale nie na długo.

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W bieżącym roku szkolnym ferie zimowe zaczynają się 18 stycznia 2027 r. a kończą 28 lutego 2027 r. Ferie, podobnie jak w zeszłym roku, zaplanowane są w trzech terminach, zależnie od województwa:

18 stycznia - 31 stycznia 2027 r. : województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie,

: województwa podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie, 1 lutego - 14 lutego 2027 r. : województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie,

: województwa mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, 15 lutego - 28 lutego 2027 r.: województwa lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Przerwa świąteczna i ferie zimowe to okres, w którym bardzo często korzysta się z wypoczynku. Jak co roku mnóstwo osób będzie starać się o dofinansowanie.

Świadczenia socjalne dla pracowników

Najpopularniejszym źródłem pieniędzy na wypoczynek jest działalność socjalna prowadzona przez pracodawców. Tak zwane wczasy pod gruszą i świadczenie urlopowe są regulowane przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z Funduszu mogą korzystać pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny, a także inne osoby wskazane przez pracodawcę w regulaminie.

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Wczasy pod gruszą wypłacają pracodawcy:

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prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników,

zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu).

Wczasy pod gruszą to świadczenie, które nie ma z góry określonej kwoty. Przy jej ustalaniu należy brać pod uwagę kryterium socjalne, czyli sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika. Oznacza to, że wysokość świadczenia dla poszczególnych pracowników może być różna. Osoby w gorszej sytuacji materialnej, z dziećmi lub pracujące w szczególnie uciążliwych warunkach pracy mogą otrzymać wyższe dofinansowanie.

Z kolei świadczenie urlopowe wypłacają pracodawcy, którzy nie tworzą ZFŚS, i u których poziom zatrudnienia na dzień 1 stycznia danego roku wynosi mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wypłata świadczenia urlopowego nie zależy od kryterium socjalnego.

Dofinansowanie przez FSUSR ferii zimowych dzieci rolników

Nie tylko dzieci pracowników mogą uzyskać dofinansowanie do zimowego wypoczynku. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Składkowego Rolników (FSUSR) tradycyjnie udziela dofinansowania na organizacje wypoczynków zimowych dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Na ferie zimowe w 2026 r. można było uzyskać nawet do 1100 zł dofinansowania.

Organizatorzy wypoczynków wyłaniani są w drodze konkursu ofert ogłaszanego jest na stronie FSUSR. Zwykle Fundusz ogłaszał otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w ramach organizacji wypoczynku zimowego w formie turnusów wyjazdowych dla dzieci rolników. Do konkursu mogły przystępować i ubiegać się o dofinansowanie organizacje pożytku publicznego, organizacje społeczne i zawodowe, związki zawodowe rolników indywidualnych czy izby rolnicze. Niestety, na ferie zimowe w 2027 r. konkurs nie został jeszcze ogłoszony.