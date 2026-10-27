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Mobbing i dyskryminacja w pracy – od 5 listopada 2026 r. duże zmiany w przepisach

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27 października 2026, 12:37
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zmiany prawa 2026 - mobbing i dyskryminacja w pracy
Mobbing i dyskryminacja w pracy – od 5 listopada 2026 r. duże zmiany w przepisach
Shutterstock

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W dniu 5 listopada 2026 r. wejdą w życie przepisy ustawy z 19 czerwca 2026 r. zmieniającej Kodeks pracy oraz Kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, obejmujące zarówno przesłanki odpowiedzialności, jak i zasady dochodzenia roszczeń przez pracowników. Jedną z najważniejszych zmian jest nowa definicja mobbingu, która nie wymaga już wykazania długotrwałości nękania jako odrębnej przesłanki jego stwierdzenia. Przepisy określają też bardziej szczegółowo obowiązki pracodawców w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. Zmieniają się ponadto zasady dochodzenia zadośćuczynienia i odszkodowania, w tym minimalna wysokość zadośćuczynienia za mobbing.

W poniższym zestawieniu porównujemy dotychczasowe i nowe regulacje, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii istotnych dla pracodawców: definicji mobbingu, obowiązków związanych z dokumentacją i procedurami wewnętrznymi, odpowiedzialności za mobbing oraz ochrony przed dyskryminacją i nierównym traktowaniem.

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Mobbing – najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy i Kodeksie postępowania cywilnego

Zagadnienie

BYŁO – do 4.11.2026

BĘDZIE – od 5.11.2026

Definicja mobbingu

Uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, wywołujące określone skutki lub mające na celu ich wywołanie.

Mobbing oznacza zachowania polegające na uporczywym nękaniu pracownika.

Długotrwałość zachowań

Długotrwałość stanowi jedną z przesłanek ustawowej definicji mobbingu.

Zniesiony zostaje odrębny wymóg długotrwałości. Uporczywość oznacza powtarzalny, nawracający lub stały charakter nękania.

Zachowania incydentalne

Jednorazowe zachowania co do zasady nie spełniają przesłanek uporczywości i długotrwałości.

Ustawa wprost wyłącza zachowania incydentalne z definicji mobbingu, nawet jeżeli naruszają dobra osobiste pracownika.

Cel i skutki zachowań

Definicja wymaga wystąpienia określonych skutków lub celu zachowania, np. poniżenia, ośmieszenia lub izolowania pracownika.

Stwierdzenie mobbingu nie wymaga wykazania określonego celu sprawcy ani wystąpienia wskazanych wcześniej skutków.

Przykłady zachowań mobbingowych

Kodeks pracy nie zawiera odrębnego, szczegółowego katalogu przejawów mobbingu.

Wprowadzony zostaje otwarty katalog zachowań, obejmujący m.in. upokarzanie, zastraszanie, nieuzasadnioną krytykę, utrudnianie pracy i izolowanie pracownika, jeżeli przybierają postać uporczywego nękania.

Sprawca mobbingu

Definicja nie wymienia wprost poszczególnych kategorii osób mogących dopuścić się mobbingu.

Ustawa wskazuje, że zachowania mogą pochodzić m.in. od pracodawcy, przełożonego, współpracownika, podwładnego lub osoby wykonującej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, indywidualnie bądź w grupie.

Nakłanianie do mobbingu

Brak odrębnego przepisu wprost zaliczającego nakazywanie lub zachęcanie innych osób do mobbingu do zachowań stanowiących mobbing.

Ustawa wyraźnie obejmuje definicją również nakazywanie podejmowania zachowań mobbingowych oraz zachęcanie do nich.

Uzasadniona krytyka pracownika

Granica pomiędzy dopuszczalną krytyką a mobbingiem wynika przede wszystkim z wykładni przepisów i orzecznictwa.

Ustawa wyraźnie stanowi, że uzasadnione i wyrażone we właściwej formie działania wobec pracownika, w tym rozliczanie z pracy i jej krytyka, nie stanowią mobbingu.

Ocena mobbingu

Ocena okoliczności konkretnej sprawy wynika z praktyki stosowania prawa i orzecznictwa.

Ustawodawca wprost wskazuje, że ocena ma charakter zindywidualizowany i uwzględnia zarówno rodzaj zachowań, jak i sytuację pracownika.

Obowiązki pracodawców i procedury wewnętrzne - co się zmienia

Zagadnienie

BYŁO – do 4.11.2026

BĘDZIE – od 5.11.2026

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi

Pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi. Kodeks pracy nie określa szczegółowego ustawowego modelu tych działań.

Pracodawca ma obowiązek systematycznego przeciwdziałania mobbingowi, w szczególności poprzez prewencję, wykrywanie, właściwe reagowanie, działania naprawcze i wsparcie osób dotkniętych mobbingiem.

Dokumentacja antymobbingowa

Brak powszechnego obowiązku wprowadzenia odrębnego regulaminu antymobbingowego.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 10 pracowników ma obowiązek określić reguły, procedury i częstotliwość działań w wymaganych ustawą obszarach. Jeżeli nie zostały one określone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, pracodawca przyjmuje odrębny regulamin na podstawie art. 94³a KP.

Zakres regulacji

Polityki antymobbingowe mogą określać zasady zapobiegania mobbingowi oraz rozpatrywania skarg; ich szczegółowa treść nie wynika z jednolitego ustawowego katalogu.

Regulacje mają określać reguły, procedury i częstotliwość działań dotyczących przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, naruszaniu zasady równego traktowania oraz godności i innych dóbr osobistych pracowników.

Uzgadnianie odrębnego regulaminu

Brak szczególnego ustawowego trybu uzgadniania odrębnego regulaminu antymobbingowego.

Nowy art. 94³a określa tryb uzgadniania regulaminu z organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników oraz postępowanie w razie braku porozumienia w terminie 30 dni.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 10 pracowników

Obowiązuje ich ogólny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, bez wymogu posiadania odrębnego regulaminu.

Nadal są zobowiązani do przeciwdziałania mobbingowi, ale nie zostają objęci szczególnym obowiązkiem regulaminowym wynikającym z art. 94³a § 1.

Roszczenia pracowników i odpowiedzialność pracodawcy - zmiany od 5 listopada 2026 r.

Zagadnienie

BYŁO – do 4.11.2026

BĘDZIE – od 5.11.2026

Zadośćuczynienie za mobbing

Pracownik może dochodzić zadośćuczynienia, jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia.

Pracownik, który doznał mobbingu, może dochodzić zadośćuczynienia bez konieczności wykazywania rozstroju zdrowia jako odrębnej przesłanki tego roszczenia.

Minimalna wysokość zadośćuczynienia

Brak ustawowego minimum. Pracownik może dochodzić odpowiedniej sumy za doznaną krzywdę.

Minimalne zadośćuczynienie wynosi sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Odszkodowanie za mobbing

Pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, może dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie.

Pracownik, który doznał mobbingu, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Nowy art. 94³ § 11 KP nie przewiduje odrębnej minimalnej wysokości odszkodowania.

Roszczenia pracodawcy wobec sprawcy

Brak szczególnej regulacji regresowej w art. 94³ KP; zastosowanie mogą znajdować odpowiednie przepisy ogólne.

Pracodawca, który wypłacił świadczenie z tytułu mobbingu, może dochodzić wyrównania szkody od sprawcy, proporcjonalnie do stopnia winy sprawcy i pracodawcy.

Właściwość sądu

Właściwość rzeczowa w sprawach pracowniczych dotyczących mobbingu wynika z dotychczasowych zasad KPC.

Sprawy z zakresu prawa pracy dotyczące mobbingu, ochrony dóbr osobistych oraz naruszenia zasady równego traktowania należą do właściwości sądów rejonowych bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Podstawa roszczenia wskazana przez pracownika

Brak szczególnego rozwiązania odpowiadającego nowemu art. 477⁶a KPC.

Sąd nie może oddalić określonego powództwa o zadośćuczynienie lub odszkodowanie, jeżeli ustalony stan faktyczny uzasadnia je z innego tytułu niż wskazany przez pracownika.

Dyskryminacja i równe traktowanie – pozostałe zmiany

Zagadnienie

BYŁO – do 4.11.2026

BĘDZIE – od 5.11.2026

Dyskryminacja przez założenie i skojarzenie

Brak wyraźnego uregulowania tych dwóch form dyskryminacji w przepisach KP.

Ustawa wprost obejmuje dyskryminację przez błędne przypisanie pracownikowi określonej cechy oraz przez jego powiązanie z osobą posiadającą taką cechę.

Roszczenia z tytułu nierównego traktowania

Osobie, wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, przysługuje odszkodowanie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę albo do odszkodowania. W razie wielokrotnego naruszenia zasady równego traktowania minimalna wysokość zadośćuczynienia wynosi trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

Ciężar dowodu

Szczególne zasady rozkładu ciężaru dowodu wynikają z dotychczasowych przepisów i ich wykładni.

Nowy art. 18³f wyraźnie reguluje obowiązek uprawdopodobnienia naruszenia przez osobę zgłaszającą oraz obowiązek wykazania przez pracodawcę, że nie doszło do naruszenia.

Ochrona przed działaniami odwetowymi

Kodeks pracy chroni pracownika korzystającego z uprawnień związanych z naruszeniem zasady równego traktowania oraz pracownika udzielającego mu wsparcia.

Ochrona obejmuje pracowników korzystających z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia przepisów prawa pracy oraz osoby udzielające im wsparcia. Pracownik dotknięty działaniami odwetowymi może dochodzić zadośćuczynienia w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę albo odszkodowania. Ochrona nie obejmuje osób, które wiedziały, że nie doszło do naruszenia prawa pracy.

Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu

Pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji i nierównemu traktowaniu.

Wprowadzony zostaje wyraźny obowiązek systematycznych działań prewencyjnych, wykrywania naruszeń, reagowania, podejmowania działań naprawczych i wspierania osób dotkniętych nierównym traktowaniem.

Joanna Jędrzejewska, Counsel, Baker Tilly Legal Poland

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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