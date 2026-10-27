Świadczenie wspierające. Jakie są planowane zmiany i czy mogą wejść w życie w 2027 roku?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad nowelizacją ustawy o świadczeniu wspierającym. Z odpowiedzi udzielonej portalowi Infor.pl wynika, iż planowane zmiany dotyczą również opiekunów pobierających tzw. stare świadczenia pielęgnacyjne.

Kto ma prawo do świadczenia wspierającego?

Przypomnijmy, iż świadczenie wspierające zostało wprowadzone w 2024 roku. Początkowo obejmowało osoby z najwyższą punktacją w skali potrzeby wsparcia, a od 2026 roku jest już dostępne dla wszystkich osób uprawnionych. Są nimi dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, które otrzymały wymaganą liczbę punktów w decyzjach wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wypłatą świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kwota świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów w skali potrzeby wsparcia oraz od aktualnej wysokości renty socjalnej. Od 1 marca 2026 roku najniższe świadczenie wspierające wynosi 792 zł, a najwyższe – 4353 zł miesięcznie.

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Równolegle z pojawieniem się świadczenia wspierającego zmieniły się zasady dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego. Dotychczasowi opiekunowie mogli pozostać przy starym świadczeniu na zasadzie praw nabytych. Przepisy uniemożliwiają jednak pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę, której zostało przyznane świadczenie wspierające.

Świadczenie wspierające już po przeglądzie

Pod koniec ubiegłego roku resort rodziny dokonał przeglądu funkcjonowania ustawy o świadczeniu wspierającym. W dokumencie znalazły się rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian m.in. mających na celu skrócenie terminów oczekiwania na wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby. Inne zapowiadane modyfikacje miały dotyczyć ustalania wartości punktowych potrzeby wsparcia.

Świadczenie wspierające do zmiany

Czy aktualnie trwają prace nad nowelizacją przepisów? O szczegóły zapytaliśmy ministerstwo rodziny.

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W odpowiedzi na pytania Infor.pl. wydział prasowy ministerstwa poinformował, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji i skierowało wniosek o jego wpis do wykazu prac. Na obecnym etapie nie można jasno stwierdzić, kiedy projekt zostanie wniesiony na Stały Komitet Rady Ministrów.

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„Projekt zakłada szereg korzystnych zmian dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. Osoby pobierające tzw. stare świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna mogłyby podejmować pracę bez utraty tych świadczeń, podobnie jak osoby korzystające z nowego świadczenia pielęgnacyjnego. Chcemy też znieść obowiązek zwracania świadczeń opiekuńczych za okres, za który osobie z niepełnosprawnością przyznawano świadczenie wspierające. Planujemy ponadto, aby świadczenie wspierające nie było wliczane do dochodu przy sprawdzaniu, czy osoba utrzymująca osobę z niepełnosprawnością może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej” – czytamy w odpowiedzi MRPiPS udzielonej nam 27 października 2026 r.

Ministerstwo planuje też usprawnienie procesu wydawania decyzji, tak aby skrócić czas oczekiwania na ich otrzymanie. „Wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia miałyby być składane wyłącznie elektronicznie, co może zmniejszyć liczbę błędów we wnioskach, zaoszczędzić czas pracowników i przyspieszyć procedury. Jednocześnie osobom, które nie będą mogły samodzielnie złożyć wniosku, zostanie zapewniona odpowiednia pomoc w jego złożeniu Aby usprawnić obsługę ponagleń dotyczących opóźnień w postępowaniach prowadzonych przez wojewódzkie zespoły orzekające, zadanie ich rozpatrywania miałoby zostać przekazane wojewodom” – zapowiada ministerstwo w przesłanej nam odpowiedzi.

Co ważne, celem przygotowywanych zmian jest też poprawa jakości decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. „Zespoły orzekające będą mogły korzystać z dodatkowych informacji na temat funkcjonowania osoby w środowisku, takich jak np. wywiady środowiskowe OPS, dokumenty szkolne, konsultacje lekarskie czy dane z systemu orzecznictwa. W uzasadnionych przypadkach możliwa byłaby również konsultacja z lekarzem. Planowane jest również powołanie koordynatorów merytorycznych w wojewódzkich zespołach orzekających, którzy będą analizować sporządzane opinie, dbać o rzetelność, udzielać specjalistom wsparcia merytorycznego, a także wymieniać informacje z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych’ – przekazał nam wydział prasowy ministerstwa rodziny.

Ponadto projekt przewiduje wzmocnienie nadzoru Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Dostęp do informacji o prowadzonych postępowaniach ma umożliwić lepsze monitorowanie procesu wydawania decyzji i dbanie o ich rzetelność. Według projektu, w przypadkach rozstrzygnięć niezgodnych z przepisami pełnomocnik mógłby wystąpić do wojewody o odwołanie członka zespołu orzekającego.

Od kiedy mogłyby obowiązywać nowe przepisy?

„Termin wejścia w życie nowych przepisów będzie zależał od wpisania projektu ustawy do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, a następnie od przebiegu procesu legislacyjnego, w tym prac parlamentarnych. Na tym etapie zakładamy, że nowe przepisy mogłyby wejść w życie w II–III kwartale 2027 r.” – poinformował Infor.pl resort rodziny.