REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli solidny zjazd w dół

Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli solidny zjazd w dół

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 listopada 2026, 17:15
oprac. Adam Kuchta
Nowy sondaż CBOS polityka
Nowy sondaż CBOS przyniósł mocne zaskoczenie. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli bolesny zjazd w dół
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Najnowszy sondaż zaufania publicznego CBOS przyniósł głębokie przetasowania na szczytach polskiej polityki, które mogą całkowicie zmienić dotychczasowy układ sił. Podczas gdy jeden z liderów zanotował spektakularny wynik i z ogromną przewagą zdominował zestawienie, kilku kluczowych graczy z rządu i opozycji ma poważne powody do niepokoju. Wyniki pokazują jednoznacznie, komu Polacy bezgranicznie wierzą, a kogo chcieliby jak najszybciej odsunąć w cień – zwłaszcza że aż pięć głośnych nazwisk przekroczyło krytyczną granicę społecznego odrzucenia.

Polityczne trzęsienie ziemi w najnowszym badaniu opinii publicznej. Polacy właśnie wystawili jednoznaczne oceny najważniejszym ludziom w państwie, a uzyskane wyniki mogą całkowicie zredefiniować układ sił na szczytach władzy. Podczas gdy część liderów zaliczyła bolesny zjazd, a kilku z nich przekroczyło krytyczną granicę społecznego odrzucenia, na samym czele zestawienia uformowała się nietykalna trójka. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika przede wszystkim to, że „pierwsze miejsca w rankingu zaufania zajmują: prezydent Karol Nawrocki z zaufaniem na poziomie 53 proc., wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski z 44 proc. deklaracji zaufania i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42 proc. badanych". Co jednak najważniejsze, tuż za ich plecami kryją się dane, które dla wielu partyjnych strategów będą potężnym szokiem.

REKLAMA

REKLAMA

Prezydent Nawrocki i szef dyplomacji na fali wznoszącej, ale to trzecie miejsce na podium ujawnia niepokojący trend dla koalicji rządzącej

W najnowszym sondażu zaufania do polityków autorstwa CBOS na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 53 proc. badanych - tyle samo co we wrześniu. Brak zaufania do prezydenta deklaruje 34 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.), a 9 proc. - obojętność.

Na drugim miejscu znalazł się Radosław Sikorski, szef MSZ, wobec którego zaufanie deklaruje 44 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. od ubiegłego miesiąca). Sikorskiemu nie ufa 32 proc. (spadek o 3 pkt proc. względem września). 12 proc. deklaruje obojętność wobec Sikorskiego. 8 proc. badanych wskazało natomiast brak znajomości tego polityka.

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajmuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42 proc. badanych (o 3 pkt. proc. mniej niż we wrześniu). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 32 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), a 14 proc. jest wobec niego obojętnych. Również Kosiniaka-Kamysz nie rozpoznaje 8 proc. respondentów.

REKLAMA

Poważne ostrzeżenie dla kluczowych postaci Platformy Obywatelskiej – premier i prezydent Warszawy tracą zaufanie Polaków

Czwarte miejsce w zestawieniu zajął premier Donald Tusk, któremu ufa 36 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc. względem września), nie ufa mu 51 proc. (bez zmian). 9 proc. jest wobec Tuska obojętnych, a 1 proc. respondentów deklaruje jego nieznajomość.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Piąty w rankingu zaufania jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 35 proc. badanych (spadek o 4 pkt. proc. względem września), nie ufa zaś 45 proc. (brak zmian). 13 proc. jest wobec Trzaskowskiego obojętnych, a 2 proc. badanych deklaruje jego nieznajomość.

Gwałtowny zjazd lidera Konfederacji i niespodziewany awans lewicy, czyli jak Polacy ocenili sejmowych radykałów i nowych ministrów

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajmują: lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, któremu ufa 34 proc. badanych (mniej o 3 pkt. proc. w porównaniu z wrześniem), a nie ufa 33 proc.(więcej o 1 pkt proc.), 16 proc. deklaruje wobec niego obojętność, a 12 proc., że go nie zna; szef MSZ Waldemar Żurek oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, którym ufa po 29 proc. badanych (odpowiednio spadek o 1 i o 2 pkt proc.), Żurkowi nie ufa 27 proc. (mniej o 1 pkt proc.) a Czarzastemu 37 proc. (mniej o 2 pkt proc.). 11 proc. deklaruje obojętność wobec Żurka, a 13 proc. - wobec Czarzastego; nie rozpoznaje ich odpowiednio 28 i 16 proc. respondentów.

Dalej uplasował się lider partii Razem Adrian Zandberg, któremu ufa 28 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), a nie ufa - 26 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). 17 proc. jest wobec niego obojętnych, a 25 proc. badanych go nie rozpoznaje. Zaufaniem na poziomie 26 proc. cieszy się minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak; nie ufa mu 22 proc. respondentów, 13 proc. deklaruje obojętność, a 34 proc. go nie rozpoznaje. Siemoniak nie był ujęty w poprzednim sondażu.

Marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ufa 26 proc. (mniej o 1 pkt proc.); nie ufa jej 32 proc. (bez zmian względem września), 17 proc. jest wobec niej obojętnych, a 20 proc. nie wie, kto to jest. Liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa obecnie 26 proc. badanych, o 5 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Nie ufa mu 48 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.), a 15 proc. jest wobec niego obojętnych; nie rozpoznaje go 7 proc.

Zobacz również:

Byłemu premierowi, liderowi Rozwoju Plus Mateuszowi Morawieckiemu ufa 26 proc. badanych (mniej o 2 pkt proc.). Nieufność wobec niego deklaruje 54 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), 15 proc. deklaruje wobec niego obojętność; nie rozpoznaje go 2 proc. respondentów. 24 proc. badanych deklaruje zaufanie do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego; to spadek o 1 pkt proc. 19 proc. jest wobec niego nieufnych (spadek o 2 proc.), a 10 proc. deklaruje wobec niego obojętność; nie rozpoznaje go 42 proc. badanych.

Szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu ufa 23 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a 27 proc. - nie (spadek o 2 pkt proc); 11 proc. pozostaje wobec niego obojętnych, a nie rozpoznaje go 35 proc. respondentów. Wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego darzy zaufaniem 22 proc. (mniej o 2 pkt proc.), a 19 proc. mu nie ufa (spadek o pkt proc.); 11 proc. deklaruje obojętność wobec niego, nie rozpoznaje go 42 proc. respondentów.

Kolejne miejsce z zaufaniem respondentów na poziomie 22 proc. zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński (mniej o 4 pkt. proc.); nie ufa mu 60 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc. względem września). 13 proc. badanych pozostaje wobec niego obojętnych, a 1 proc. nie rozpoznaje lidera PiS. Wiceszefowi PiS Przemysławowi Czarnkowi ufa 20 proc. badanych (mniej o 2 pkt proc.), nie ufa mu zaś 52 proc. badanych (bez zmian). 12 proc. badanych jest wobec niego obojętnych, 11 proc. deklaruje nieznajomość tego polityka.

Również 20 proc. badanych - bez zmian względem września - deklaruje zaufanie wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna; nie ufa mu natomiast 59 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 12 proc. deklaruje obojętność, a 6 proc. - nieznajomość tego polityka. Zaufanie do ministry środowiska i liderki ugrupowania Centrum Pauliny Hennig-Kloski jest na poziomie 19 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.); nie ufa jej 28 proc. (bez zmian), a 12 proc. jest wobec niej obojętnych. Większość odpowiedzi - 35 proc. - wskazuje na nieznajomość tej polityczki.

Dramatycznie niska rozpoznawalność znanych twarzy z rządu i parlamentu – ci politycy są dla większości Polaków całkowicie anonimowi

Najmniej rozpoznawalnym politykiem w zestawieniu jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL. Nie rozpoznaje go 56 proc. respondentów; 18 proc. deklaruje wobec niego zaufanie, 11 proc. - nieufność i tyle samo obojętność. Zgorzelski nie był ujęty w poprzednim sondażu.

Ostatnie miejsce zajmuje już była liderka Polski 2050 i ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ufa jej 17 proc. badanych (mniej o 2 pkt proc.), nie ufa zaś 26 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność deklaruje 13 proc. badanych, a 38 nie rozpoznaje ministry.

Czarna lista polskiej sceny politycznej, czyli pięć głośnych nazwisk, którym nie ufa ponad połowa społeczeństwa

Pierwsze pięć miejsc w rankingu nieufności zajmują:

  • Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 60 proc. badanych,
  • Grzegorz Braun - 59 proc.,
  • Mateusz Morawiecki - 54 proc.,
  • Przemysław Czarnek - 52 proc.,
  • Donald Tusk - 51 proc.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 1-11 października na próbie liczącej 1028 osób. 60,7 proc. wywiadów przeprowadzono metodą wywiadów osobistych (CAPI), 25,3 proc. - telefonicznych (CATI), a 14 proc. - przez internet (CAWI).

Powiązane
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy już konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły do urzędu, ale skarbówka odmówiła zwolnienia podatkowego od darowizn
Brat spłacił dług podatkowy. Pieniądze poszły do urzędu, ale skarbówka odmówiła zwolnienia podatkowego od darowizn
Pieniądze na leki dla seniorów. Można dostać nawet 1800 zł w Mszanie Dolnej
Pieniądze na leki dla seniorów. Można dostać nawet 1800 zł w Mszanie Dolnej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Znamy kalendarz szczepień na 2027 rok. Co ze szczepieniem przeciwko HPV?
04 lis 2026

Opublikowano już komunikat Ministra Zdrowia w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2027 r. To on nazywany jest potocznie kalendarzem szczepień. W dokumencie wprowadzono pewne zmiany. A co ze szczepieniami przeciwko HPV?
Prezydent Karol Nawrocki już to podpisał. Wiele długów w ZUS zostanie automatycznie skasowanych
04 lis 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę deregulacyjną, która z mocy prawa umarza stare długi w ZUS. Rządowa reforma ma na celu likwidację tzw. „martwych dusz” w rejestrach i zaoszczędzenie milionów złotych na bezskutecznych postępowaniach windykacyjnych. Wielki proces czyszczenia kont obejmie około 7100 płatników składek, a łączna kwota objęta abolicją szacowana jest na blisko 315 milionów złotych.
Czy przechowywanie w aktach osobowych CV i listu motywacyjnego jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?
04 lis 2026

Dokumentami, które zwyczajowo trafiają do rąk potencjalnego pracodawcy w procesie rekrutacyjnym są CV i list motywacyjny kandydata. Choć przepisy jasno regulują to, na jakich zasadach ich odbiorca może przetwarzać zawarte w nich dane, to jednak nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z nimi, gdy strony zdecydują się na zawarcie stosunku pracy.
Czy Wielopokoleniowy Kampus Mieszkalny to docelowy model rozwoju Senior Living w Polsce?
04 lis 2026

Polskę czeka potężna transformacja demograficzna, która całkowicie zmieni rynek nieruchomości. Tradycyjne domy opieki odchodzą do lamusa, a ich miejsce może zająć zupełnie nowa koncepcja urbanistyczna. Wielopokoleniowe Kampusy Mieszkalne (MGLC) łączą strefy mieszkalne dla rodzin z dziećmi ze strefami dla seniorów, tworząc wraz ze strefami usługowymi oraz rekreacyjnymi jeden zintegrowany ekosystem. Sprawdź, na czym polega ten model i jak ma zapobiegać samotności starszych osób bez odbierania im prywatności.

REKLAMA

Konferencja „Gotowość polskich firm do ochrony danych osobowych i reagowania na cyberzagrożenia”
04 lis 2026

24 listopada 2026 r. odbędzie się konferencja Uniwersytetu Vizja we współpracy z Krajowym Rejestrem Długów pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań, uwzględniające sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Prelegenci będą też dyskutować o doświadczeniach związanych z wyciekami danych.
Do 19 listopada uczestnicy PPK otrzymają po 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej
04 lis 2026

Do 19 listopada uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą otrzymać po 250 zł jednorazowej wpłaty powitalnej. Łącznie na ich rachunki trafi 30,3 mln zł. Pieniądze zostaną przekazane automatycznie, nie jest konieczne składanie wniosków.
Program Mama 4+ – komu przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające i jak je otrzymać?
04 lis 2026

Program Mama 4+ stanowi formę wsparcia dla osób, które poświęciły życie zawodowe na wychowanie co najmniej czworga dzieci. Jest skierowany przede wszystkim do rodziców, którzy z tego powodu nie wypracowali prawa do emerytury lub otrzymują świadczenie w niewielkiej wysokości. Jego głównym celem jest zapewnienie podstawowych środków utrzymania na starość.
ZUS zaprasza wszystkich klientów na bezpłatne e-szkolenia. Jakie szkolenia on-line w listopadzie?
04 lis 2026

W listopadzie ZUS organizuje wiele e-szkoleń, na które zaprasza wszystkich klientów. Dotyczą one takich zagadnień jak: zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, podstawa wymiaru zasiłków i wiele innych.

REKLAMA

Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Nadchodzi prawdziwe trzęsienie ziem. Tego w przepisach nigdy dotąd nie było
04 lis 2026

Bóle głowy, żołądka, poczucie zmęczenia, kłopoty z koncentracją, bezsenność, a nawet symptomy depresji czy myśli samobójcze. Do tego może prowadzić mobbing. Choć o prześladowaniu w miejscu pracy mówi się coraz częściej, to jednak trudno określić jaka jest skala tego zjawiska, bo ofiary mobbingu boją się temu przeciwstawić. Są jednak tacy, którzy zdecydowali się na wniesienie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Ci, którzy doznają tego rodzaju psychicznej przemocy zyskają teraz ustawowe wsparcie. 5 listopada do kodeksu pracy wchodzą przełomowe zmiany.
Świadczenie 800+ w 2027 roku. Czy będzie trzeba składać wniosek?
03 lis 2026

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Kluczowa zmiana zakłada wprowadzenie mechanizmu automatycznego ustalania prawa do świadczenia 800+ na kolejny okres. Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, to rodzice nie będą musieli co roku wnioskować o świadczenie wychowawcze.

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA