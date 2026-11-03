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Nowy sondaż CBOS. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli bolesny zjazd

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03 listopada 2026, 18:21
oprac. Adam Kuchta
Nowy sondaż CBOS polityka
Nowy sondaż CBOS przyniósł mocne zaskoczenie. Jeden polityk deklasuje konkurencję, a znani liderzy zaliczyli bolesny zjazd w dół
Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl Fot . Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl Fot. Martyna Niecko / Agencja Wyborcza.pl
GazetaPrawna.pl

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Najnowszy sondaż zaufania publicznego CBOS przyniósł głębokie przetasowania na szczytach polskiej polityki, które mogą całkowicie zmienić dotychczasowy układ sił. Podczas gdy jeden z liderów zanotował spektakularny wynik i z ogromną przewagą zdominował zestawienie, kilku kluczowych graczy z rządu i opozycji ma poważne powody do niepokoju. Wyniki pokazują jednoznacznie, komu Polacy bezgranicznie wierzą, a kogo chcieliby jak najszybciej odsunąć w cień – zwłaszcza że aż pięć głośnych nazwisk przekroczyło krytyczną granicę społecznego odrzucenia.

Polityczne trzęsienie ziemi w najnowszym badaniu opinii publicznej. Polacy właśnie wystawili jednoznaczne oceny najważniejszym ludziom w państwie, a uzyskane wyniki mogą całkowicie zredefiniować układ sił na szczytach władzy. Podczas gdy część liderów zaliczyła bolesny zjazd, a kilku z nich przekroczyło krytyczną granicę społecznego odrzucenia, na samym czele zestawienia uformowała się nietykalna trójka. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez CBOS wynika przede wszystkim to, że „pierwsze miejsca w rankingu zaufania zajmują: prezydent Karol Nawrocki z zaufaniem na poziomie 53 proc., wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski z 44 proc. deklaracji zaufania i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42 proc. badanych". Co jednak najważniejsze, tuż za ich plecami kryją się dane, które dla wielu partyjnych strategów będą potężnym szokiem.

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Prezydent Nawrocki i szef dyplomacji na fali wznoszącej, ale to trzecie miejsce na podium ujawnia niepokojący trend dla koalicji rządzącej

W najnowszym sondażu zaufania do polityków autorstwa CBOS na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki, któremu ufa 53 proc. badanych - tyle samo co we wrześniu. Brak zaufania do prezydenta deklaruje 34 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc.), a 9 proc. - obojętność.

Na drugim miejscu znalazł się Radosław Sikorski, szef MSZ, wobec którego zaufanie deklaruje 44 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. od ubiegłego miesiąca). Sikorskiemu nie ufa 32 proc. (spadek o 3 pkt proc. względem września). 12 proc. deklaruje obojętność wobec Sikorskiego. 8 proc. badanych wskazało natomiast brak znajomości tego polityka.

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajmuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 42 proc. badanych (o 3 pkt. proc. mniej niż we wrześniu). Kosiniakowi-Kamyszowi nie ufa 32 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), a 14 proc. jest wobec niego obojętnych. Również Kosiniaka-Kamysz nie rozpoznaje 8 proc. respondentów.

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Poważne ostrzeżenie dla kluczowych postaci Platformy Obywatelskiej – premier i prezydent Warszawy tracą zaufanie Polaków

Czwarte miejsce w zestawieniu zajął premier Donald Tusk, któremu ufa 36 proc. respondentów (spadek o 1 pkt proc. względem września), nie ufa mu 51 proc. (bez zmian). 9 proc. jest wobec Tuska obojętnych, a 1 proc. respondentów deklaruje jego nieznajomość.

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Piąty w rankingu zaufania jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 35 proc. badanych (spadek o 4 pkt. proc. względem września), nie ufa zaś 45 proc. (brak zmian). 13 proc. jest wobec Trzaskowskiego obojętnych, a 2 proc. badanych deklaruje jego nieznajomość.

Gwałtowny zjazd lidera Konfederacji i niespodziewany awans lewicy, czyli jak Polacy ocenili sejmowych radykałów i nowych ministrów

Kolejne miejsca w rankingu zaufania zajmują: lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, któremu ufa 34 proc. badanych (mniej o 3 pkt. proc. w porównaniu z wrześniem), a nie ufa 33 proc.(więcej o 1 pkt proc.), 16 proc. deklaruje wobec niego obojętność, a 12 proc., że go nie zna; szef MSZ Waldemar Żurek oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, którym ufa po 29 proc. badanych (odpowiednio spadek o 1 i o 2 pkt proc.), Żurkowi nie ufa 27 proc. (mniej o 1 pkt proc.) a Czarzastemu 37 proc. (mniej o 2 pkt proc.). 11 proc. deklaruje obojętność wobec Żurka, a 13 proc. - wobec Czarzastego; nie rozpoznaje ich odpowiednio 28 i 16 proc. respondentów.

Dalej uplasował się lider partii Razem Adrian Zandberg, któremu ufa 28 proc. badanych (wzrost o 1 pkt. proc.), a nie ufa - 26 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). 17 proc. jest wobec niego obojętnych, a 25 proc. badanych go nie rozpoznaje. Zaufaniem na poziomie 26 proc. cieszy się minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak; nie ufa mu 22 proc. respondentów, 13 proc. deklaruje obojętność, a 34 proc. go nie rozpoznaje. Siemoniak nie był ujęty w poprzednim sondażu.

Marszałek Senatu Małgorzacie Kidawie-Błońskiej ufa 26 proc. (mniej o 1 pkt proc.); nie ufa jej 32 proc. (bez zmian względem września), 17 proc. jest wobec niej obojętnych, a 20 proc. nie wie, kto to jest. Liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi ufa obecnie 26 proc. badanych, o 5 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Nie ufa mu 48 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.), a 15 proc. jest wobec niego obojętnych; nie rozpoznaje go 7 proc.

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Byłemu premierowi, liderowi Rozwoju Plus Mateuszowi Morawieckiemu ufa 26 proc. badanych (mniej o 2 pkt proc.). Nieufność wobec niego deklaruje 54 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.), 15 proc. deklaruje wobec niego obojętność; nie rozpoznaje go 2 proc. respondentów. 24 proc. badanych deklaruje zaufanie do ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego; to spadek o 1 pkt proc. 19 proc. jest wobec niego nieufnych (spadek o 2 proc.), a 10 proc. deklaruje wobec niego obojętność; nie rozpoznaje go 42 proc. badanych.

Szefowi MSWiA Marcinowi Kierwińskiemu ufa 23 proc. (spadek o 1 pkt proc.), a 27 proc. - nie (spadek o 2 pkt proc); 11 proc. pozostaje wobec niego obojętnych, a nie rozpoznaje go 35 proc. respondentów. Wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego darzy zaufaniem 22 proc. (mniej o 2 pkt proc.), a 19 proc. mu nie ufa (spadek o pkt proc.); 11 proc. deklaruje obojętność wobec niego, nie rozpoznaje go 42 proc. respondentów.

Kolejne miejsce z zaufaniem respondentów na poziomie 22 proc. zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński (mniej o 4 pkt. proc.); nie ufa mu 60 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc. względem września). 13 proc. badanych pozostaje wobec niego obojętnych, a 1 proc. nie rozpoznaje lidera PiS. Wiceszefowi PiS Przemysławowi Czarnkowi ufa 20 proc. badanych (mniej o 2 pkt proc.), nie ufa mu zaś 52 proc. badanych (bez zmian). 12 proc. badanych jest wobec niego obojętnych, 11 proc. deklaruje nieznajomość tego polityka.

Również 20 proc. badanych - bez zmian względem września - deklaruje zaufanie wobec lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna; nie ufa mu natomiast 59 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 12 proc. deklaruje obojętność, a 6 proc. - nieznajomość tego polityka. Zaufanie do ministry środowiska i liderki ugrupowania Centrum Pauliny Hennig-Kloski jest na poziomie 19 proc. badanych (spadek o 1 pkt. proc.); nie ufa jej 28 proc. (bez zmian), a 12 proc. jest wobec niej obojętnych. Większość odpowiedzi - 35 proc. - wskazuje na nieznajomość tej polityczki.

Dramatycznie niska rozpoznawalność znanych twarzy z rządu i parlamentu – ci politycy są dla większości Polaków całkowicie anonimowi

Najmniej rozpoznawalnym politykiem w zestawieniu jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL. Nie rozpoznaje go 56 proc. respondentów; 18 proc. deklaruje wobec niego zaufanie, 11 proc. - nieufność i tyle samo obojętność. Zgorzelski nie był ujęty w poprzednim sondażu.

Ostatnie miejsce zajmuje już była liderka Polski 2050 i ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ufa jej 17 proc. badanych (mniej o 2 pkt proc.), nie ufa zaś 26 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność deklaruje 13 proc. badanych, a 38 nie rozpoznaje ministry.

Czarna lista polskiej sceny politycznej, czyli pięć głośnych nazwisk, którym nie ufa ponad połowa społeczeństwa

Pierwsze pięć miejsc w rankingu nieufności zajmują:

  • Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 60 proc. badanych,
  • Grzegorz Braun - 59 proc.,
  • Mateusz Morawiecki - 54 proc.,
  • Przemysław Czarnek - 52 proc.,
  • Donald Tusk - 51 proc.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 1-11 października na próbie liczącej 1028 osób. 60,7 proc. wywiadów przeprowadzono metodą wywiadów osobistych (CAPI), 25,3 proc. - telefonicznych (CATI), a 14 proc. - przez internet (CAWI).

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Źródło: INFOR
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