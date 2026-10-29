REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Nowe obiady w szkołach są niesmaczne? Poseł pisze o posiłkach wyrzucanych do kosza. Minister Zdrowia: To nie ma być rewolucja na talerzu lecz stopniowe poszerzanie różnorodności żywienia

Nowe obiady w szkołach są niesmaczne? Poseł pisze o posiłkach wyrzucanych do kosza. Minister Zdrowia: To nie ma być rewolucja na talerzu lecz stopniowe poszerzanie różnorodności żywienia

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 05:26
Szkolna stołówka
Nowe obiady w szkołach są niesmaczne? Poseł pisze o głodnych dzieciach i posiłkach w koszu. Ministerstwo Zdrowia: „To nie ma być rewolucja na talerzu lecz stopniowe poszerzanie różnorodności żywienia”
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 września 2026 roku w polskich szkołach i przedszkolach obowiązują nowe przepisy dot. żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, co wywołało falę dyskusji wśród rodziców i nauczycieli. Jeden z posłów skierował do resortu zdrowia interpelację, alarmując, że część dzieci „nie jest przyzwyczajona do proponowanych posiłków, nie akceptuje ich smaku lub formy i zwyczajnie ich nie zjada”, a posiłki trafiają do kosza. Ministerstwo Zdrowia odpowiada stanowczo: regulacje były konieczne ze względu na nadwagę u co trzeciego dziecka, ale przepisy prawne nie narzucają sztywnych przepisów kulinarnych i dają placówkom pełną swobodę w dostosowywaniu smaku potraw do potrzeb uczniów.

„Nie da się nakarmić dziecka rozporządzeniem”. Interpelacja poselska do Ministra Zdrowia

Kwestia funkcjonowania nowych wytycznych żywieniowych w szkolnej codzienności stała się tematem interpelacji poselskiej nr 20233, wniesionej 6 października 2026 r. przez posła Grzegorza Pudę. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na narastający niepokój rodziców związany z wprowadzaniem zasad nawiązujących m.in. do założeń tzw. diety planetarnej.

W treści interpelacji poseł podkreślił, że wiele dzieci nie jest przyzwyczajonych do proponowanych dań, nie akceptuje ich smaku lub formy i w efekcie odmawia ich jedzenia. Sytuacja ta rodzi istotne konsekwencje dla rozwoju i codziennego funkcjonowania uczniów.

1) uczeń przebywający w szkole przez wiele godzin bez pełnowartościowego posiłku ma mniej siły, gorsze samopoczucie i trudniej skupia uwagę na zajęciach.

2) Gdy szkolny obiad ląduje w koszu, marnowana jest żywność, opłaty wnoszone przez rodziców oraz potencjał żywieniowy.

3) Głodne dzieci po lekcjach kupują łatwo dostępne słodkie lub słone przekąski, drożdżówk, chipsy - generalnie mało zdrowe produkty wysokoprzetworzone.

W interpelacji padło dobitne stwierdzenie: „Nie da się nakarmić dziecka rozporządzeniem”, po czym poseł sformułował szereg pytań do Ministra Zdrowia. Dopytywał m.in. o to, czy resort posiada dane o skali marnowanej żywności, liczbie rezygnacji z obiadów, czy przed wdrożeniem zmian przebadano poziom akceptacji dań przez dzieci oraz czy w przypadku potwierdzenia problemu ministerstwo jest gotowe zmienić przepisy.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Odpowiedź Ministra Zdrowia: Co trzecie dziecko ma nadwagę, zmiana nawyków jest konieczna

W odpowiedzi z 23 października 2026 r. (ZPN.050.56.2026.KM) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniła (w imieniu ministra zdrowia) powody wydania nowego rozporządzenia z 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2026 r. poz. 197).

Resort podkreślił, że ten akt prawny wypracowano we współpracy z ekspertami m.in. z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, GIS oraz MEN. Potrzeba zmian wynika wprost z badań przeprowadzonych w ramach COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative). To międzynarodowy projekt badawczy koordynowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W Polsce jego realizacją zajmuje się Instytut Matki i Dziecka (IMiD) w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2026.

Według najnowszych wyników badania COSI nadmierna masa ciała dotyczy już 33% dzieci w wieku wczesnoszkolnym – czyli co trzeciego ucznia.

REKLAMA

W diecie dzieci odnotowuje się niewystarczające spożycie warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i nasion roślin strączkowych, przy jednoczesnym częstym sięganiu po słodycze, słodzone napoje oraz żywność typu fast food.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedstawicielka ministerstwa zdrowia podkreśliła cel nowych przepisów:

„Nowe rozporządzenie dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach zostało wprowadzone z jednego zasadniczego powodu: chcemy, aby środowisko, w którym dzieci spędzają znaczną część dnia, wspierało ich zdrowie i pomagało w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych na przyszłość”.

Przepisy a praktyka: „To nie ma być rewolucja na talerzu, lecz stopniowe poszerzanie różnorodności”

Odpowiadając na zarzuty dotyczące wyrzucania obiadów, Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że należy wyraźnie rozgraniczyć same wymogi prawne od ich wykonania w konkretnej stołówce lub cateringu.

Rozporządzenie określa jedynie standardy jakości i różnorodności grup produktów, ale nie narzuca konkretnych receptur kulinarnych, wyglądu dań ani technologii ich przygotowania. Smak, wielkość porcji oraz sposób podania potraw są w pełni zależne od kucharzy w szkolnych stołówkach i dyrekcji danej placówki.

W piśmie resortu padł kluczowy argument: „Sama informacja, że dzieci nie zjadają przygotowanych posiłków, nie przesądza jeszcze o tym, że problem wynika z nowych wymagań”.

Ministerstwo wskazało, że jeśli uczniowie pozostawiają obiady, szkoła powinna najpierw ustalić konkretną przyczynę (np. smak, konsystencję, temperaturę, sposób podania czy samą nowość dania) i dostosować menu po konsultacji z dziećmi i rodzicami. Zamiast nagłych zmian zalecana jest ewolucja:

„Zmiany powinny być wprowadzane rozsądnie i stopniowo, bez gwałtownego odchodzenia od potraw, które dzieci znają i lubią. Nowe wymagania można realizować również poprzez modyfikowanie tradycyjnych dań. Jest to właśnie kierunek, do którego zachęcamy: nie rewolucja na talerzu, lecz stopniowe poszerzanie różnorodności żywienia” – pisze Katarzyna Kęcka w imieniu minister zdrowia.

Brak danych dot. marnowania żywności w Polsce

W odniesieniu do pytań posła o statystyki resort poinformował, że marnowanie żywności jest w Polsce wyzwaniem ogólnokrajowym (ok. 5 mln ton rocznie, z czego około 60% przypada na gospodarstwa domowe). Ponieważ przed 1 września 2026 r. nie prowadzono ewidencji żywności wyrzucanej w szkołach, brak jest punktu odniesienia pozwalającego ocenić, czy skala tego problemu wzrosła po wprowadzeniu przepisów.

Ministerstwo Zdrowia przyznało także, że nie prowadzi centralnego rejestru liczby dzieci rezygnujących z obiadów ani ilości niezjedzonych posiłków. Zapewniono jednocześnie, że realizatorzy żywienia od początku 2026 r. otrzymują stałe wsparcie ze strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) w postaci darmowych przepisów, poradników, szkoleń wideo i dedykowanej skrzynki kontaktowej.

Źródła:
- interpelacja poselska nr 20233 z 6 października 2026 r. do ministra zdrowia i
- odpowiedź z 23 października 2026 r. ministra zdrowia na ww. interpelację.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2026 r. poz. 197)

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
29 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.
Czy żona dziedziczy wszystko po mężu? Przepisy i przykłady
29 paź 2026

Po śmierci męża żona może odziedziczyć cały spadek, ale tylko w określonych przypadkach. W praktyce często małżonek obejmuje majątek w zbiegu z dziećmi czy teściami. Oto przykłady!
Czy do CV trzeba dodać klauzulę dotyczącą przetwarzania danych? Niemal każdy wie, czym jest RODO, ale co z konkretami?
29 paź 2026

Choć czasy, w których pracownik spędzał całe życie zawodowe w jednym zakładzie pracy odeszły już w niepamięć, to nadal zmiana pracy nie jest czymś, co przydarza się codziennie. To sprawia, że towarzyszący jej proces ubiegania się o zatrudnienie rodzi pytania. Między innymi te dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

REKLAMA

Wrzuciłeś opis wynalazku do AI? Możesz stracić szansę na patent
29 paź 2026

Opis wynalazku wklejony do narzędzia AI może pozbawić go nowości, a tym samym szansy na patent. Rzeczniczka patentowa wyjaśnia, kiedy ryzyko jest realne i jak się przed nim uchronić.
Warunki bytowe w policyjnych miejscach zatrzymań – kolejna opinia RPO do projektu zmian przepisów
29 paź 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił kolejną opinię związaną z planowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zmianami przepisów dotyczących pomieszczeń i przestrzeni przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych. Jakie kwestie wzbudzają niepokój RPO ?
NFZ szybko zwraca koszty leczenia za granicą. Polskie szpitale czekają na pieniądze nawet rok. PTO: nowe przepisy zagrażają polskiej okulistyce
29 paź 2026

W dniu 22 października 2026 r. Sejm przyjął ustawę, która sankcjonuje wypłatę z NFZ zwrotu kosztów leczenia w innym państwie UE, EFTA i Wielkiej Brytanni - na konto pośredników. Okuliści obawiają się wzrostu turystyki medycznej, m.in. na operacje zaćmy. Narodowy Fundusz Zdrowia zmiany określa jako doprecyzowujące. - Nie tworzą nowego mechanizmu finansowania ani nowej ścieżki wypłat - powiedział PAP rzecznik NFZ Jakub Gołąb.
Renta wdowia nie dla wszystkich. Czy będzie podwyżka świadczenia?
29 paź 2026

Czy renta wdowia obejmie także osoby, które owdowiały przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat? Młodsze wdowy i wdowcy również powinni mieć prawo do łączenia świadczeń, nawet jeśli stracili współmałżonka przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja w sprawie renty wdowiej.

REKLAMA

Nawet 200 tys. zł z konta zmarłego bez postępowania spadkowego. Bank wypłaci pieniądze, ale pod jednym warunkiem
28 paź 2026

Po śmierci właściciela konta bankowego rodzina nie zawsze musi czekać na zakończenie formalności spadkowych, żeby otrzymać zgromadzone tam oszczędności. Jest jednak warunek. Właściciel rachunku musi wcześniej dopełnić określonej formalności. Wyjaśniamy, kto może otrzymać pieniądze i jakie ograniczenia przewiduje Prawo bankowe.
Przywileje seniora. Jakie zniżki i świadczenia dla osób 60+? [LISTA]
29 paź 2026

Niektóre ulgi są dostępne dla seniorów dopiero, gdy ukończą oni 70 lub 75 lat. Jakie zatem przywileje mają seniorzy w wieku 60+ czy 65+? Prezentujemy aktualną listę przykładowych zniżek i świadczeń.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA