Nowe obiady w szkołach są niesmaczne? Poseł pisze o posiłkach wyrzucanych do kosza. Minister Zdrowia: To nie ma być rewolucja na talerzu lecz stopniowe poszerzanie różnorodności żywienia

Od 1 września 2026 roku w polskich szkołach i przedszkolach obowiązują nowe przepisy dot. żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, co wywołało falę dyskusji wśród rodziców i nauczycieli. Jeden z posłów skierował do resortu zdrowia interpelację, alarmując, że część dzieci „nie jest przyzwyczajona do proponowanych posiłków, nie akceptuje ich smaku lub formy i zwyczajnie ich nie zjada”, a posiłki trafiają do kosza. Ministerstwo Zdrowia odpowiada stanowczo: regulacje były konieczne ze względu na nadwagę u co trzeciego dziecka, ale przepisy prawne nie narzucają sztywnych przepisów kulinarnych i dają placówkom pełną swobodę w dostosowywaniu smaku potraw do potrzeb uczniów.

„Nie da się nakarmić dziecka rozporządzeniem”. Interpelacja poselska do Ministra Zdrowia

Kwestia funkcjonowania nowych wytycznych żywieniowych w szkolnej codzienności stała się tematem interpelacji poselskiej nr 20233, wniesionej 6 października 2026 r. przez posła Grzegorza Pudę. Parlamentarzysta zwrócił uwagę na narastający niepokój rodziców związany z wprowadzaniem zasad nawiązujących m.in. do założeń tzw. diety planetarnej.



W treści interpelacji poseł podkreślił, że wiele dzieci nie jest przyzwyczajonych do proponowanych dań, nie akceptuje ich smaku lub formy i w efekcie odmawia ich jedzenia. Sytuacja ta rodzi istotne konsekwencje dla rozwoju i codziennego funkcjonowania uczniów.



1) uczeń przebywający w szkole przez wiele godzin bez pełnowartościowego posiłku ma mniej siły, gorsze samopoczucie i trudniej skupia uwagę na zajęciach.



2) Gdy szkolny obiad ląduje w koszu, marnowana jest żywność, opłaty wnoszone przez rodziców oraz potencjał żywieniowy.



3) Głodne dzieci po lekcjach kupują łatwo dostępne słodkie lub słone przekąski, drożdżówk, chipsy - generalnie mało zdrowe produkty wysokoprzetworzone.



W interpelacji padło dobitne stwierdzenie: „Nie da się nakarmić dziecka rozporządzeniem”, po czym poseł sformułował szereg pytań do Ministra Zdrowia. Dopytywał m.in. o to, czy resort posiada dane o skali marnowanej żywności, liczbie rezygnacji z obiadów, czy przed wdrożeniem zmian przebadano poziom akceptacji dań przez dzieci oraz czy w przypadku potwierdzenia problemu ministerstwo jest gotowe zmienić przepisy.

REKLAMA

REKLAMA

Odpowiedź Ministra Zdrowia: Co trzecie dziecko ma nadwagę, zmiana nawyków jest konieczna

W odpowiedzi z 23 października 2026 r. (ZPN.050.56.2026.KM) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Katarzyna Kęcka wyjaśniła (w imieniu ministra zdrowia) powody wydania nowego rozporządzenia z 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2026 r. poz. 197).

Resort podkreślił, że ten akt prawny wypracowano we współpracy z ekspertami m.in. z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, Instytutu Matki i Dziecka, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, GIS oraz MEN. Potrzeba zmian wynika wprost z badań przeprowadzonych w ramach COSI (Childhood Obesity Surveillance Initiative). To międzynarodowy projekt badawczy koordynowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W Polsce jego realizacją zajmuje się Instytut Matki i Dziecka (IMiD) w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2026.

Według najnowszych wyników badania COSI nadmierna masa ciała dotyczy już 33% dzieci w wieku wczesnoszkolnym – czyli co trzeciego ucznia.

REKLAMA

W diecie dzieci odnotowuje się niewystarczające spożycie warzyw, owoców, produktów pełnoziarnistych i nasion roślin strączkowych, przy jednoczesnym częstym sięganiu po słodycze, słodzone napoje oraz żywność typu fast food.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedstawicielka ministerstwa zdrowia podkreśliła cel nowych przepisów:

„Nowe rozporządzenie dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach zostało wprowadzone z jednego zasadniczego powodu: chcemy, aby środowisko, w którym dzieci spędzają znaczną część dnia, wspierało ich zdrowie i pomagało w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych na przyszłość”.

Przepisy a praktyka: „To nie ma być rewolucja na talerzu, lecz stopniowe poszerzanie różnorodności”

Odpowiadając na zarzuty dotyczące wyrzucania obiadów, Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że należy wyraźnie rozgraniczyć same wymogi prawne od ich wykonania w konkretnej stołówce lub cateringu.

Rozporządzenie określa jedynie standardy jakości i różnorodności grup produktów, ale nie narzuca konkretnych receptur kulinarnych, wyglądu dań ani technologii ich przygotowania. Smak, wielkość porcji oraz sposób podania potraw są w pełni zależne od kucharzy w szkolnych stołówkach i dyrekcji danej placówki.

W piśmie resortu padł kluczowy argument: „Sama informacja, że dzieci nie zjadają przygotowanych posiłków, nie przesądza jeszcze o tym, że problem wynika z nowych wymagań”.



Ministerstwo wskazało, że jeśli uczniowie pozostawiają obiady, szkoła powinna najpierw ustalić konkretną przyczynę (np. smak, konsystencję, temperaturę, sposób podania czy samą nowość dania) i dostosować menu po konsultacji z dziećmi i rodzicami. Zamiast nagłych zmian zalecana jest ewolucja:



„Zmiany powinny być wprowadzane rozsądnie i stopniowo, bez gwałtownego odchodzenia od potraw, które dzieci znają i lubią. Nowe wymagania można realizować również poprzez modyfikowanie tradycyjnych dań. Jest to właśnie kierunek, do którego zachęcamy: nie rewolucja na talerzu, lecz stopniowe poszerzanie różnorodności żywienia” – pisze Katarzyna Kęcka w imieniu minister zdrowia.

Brak danych dot. marnowania żywności w Polsce

W odniesieniu do pytań posła o statystyki resort poinformował, że marnowanie żywności jest w Polsce wyzwaniem ogólnokrajowym (ok. 5 mln ton rocznie, z czego około 60% przypada na gospodarstwa domowe). Ponieważ przed 1 września 2026 r. nie prowadzono ewidencji żywności wyrzucanej w szkołach, brak jest punktu odniesienia pozwalającego ocenić, czy skala tego problemu wzrosła po wprowadzeniu przepisów.



Ministerstwo Zdrowia przyznało także, że nie prowadzi centralnego rejestru liczby dzieci rezygnujących z obiadów ani ilości niezjedzonych posiłków. Zapewniono jednocześnie, że realizatorzy żywienia od początku 2026 r. otrzymują stałe wsparcie ze strony Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) w postaci darmowych przepisów, poradników, szkoleń wideo i dedykowanej skrzynki kontaktowej.

Źródła:

- interpelacja poselska nr 20233 z 6 października 2026 r. do ministra zdrowia i

- odpowiedź z 23 października 2026 r. ministra zdrowia na ww. interpelację.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2026 r. poz. 197)