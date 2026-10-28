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Premiery gier paraliżują plany Polaków. Gracze masowo biorą urlopy

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28 października 2026, 08:20
oprac. Adam Kuchta
Granie w gry, Premiera GTA 6 w listopadzie
Premiery gier paraliżują plany Polaków. Gracze masowo biorą urlopy. Nadchodzi premiera GTA 6. Kiedy?
Shutterstock

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Premiera GTA 6 nadchodzi wielkimi krokami, a polscy gracze już teraz planują, jak wygospodarować czas na wielogodzinną rozgrywkę. Okazuje się, że debiut tego megahitu stał się na tyle ważnym wydarzeniem popkulturowym, że fani masowo zamierzają brać urlopy w pracy, a giganci rynku spożywczego ruszają z nietypowymi kampaniami, by im to ułatwić.

Okazuje się, że w gry wideo gra blisko 16 mln osób w Polsce. Dla części graczy premiery najbardziej wyczekiwanych tytułów, takich jak GTA 6, są na tyle ważnymi wydarzeniami, że dostosowują do nich swoje plany, a nawet terminy urlopów. Zainteresowanie takimi premierami wykorzystują również marki spoza branży gamingowej. Jedna z nich daje szansę na wygranie pomocy profesjonalnego dublera, który wyręczy zwycięzcę w części codziennych obowiązków, aby ten mógł poświęcić więcej czasu na granie. „Dla wielu graczy premiera długo wyczekiwanej gry to wydarzenie, wokół którego zaczynają układać swoje plany. Chcą mieć czas, żeby spokojnie odkrywać nowy świat, bez zerkania na zegarek” – mówi agencji Newseria Dominika Hauerland, portfolio & activation manager w TWIX & Ice Cream.

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Polacy oszaleli na punkcie listopadowej premiery GTA 6: miliony wyświetleń i potężne poruszenie w sieci

Według analizy Weber Shandwick, przeprowadzonej na zlecenie TWIX, materiały medialne dotyczące zaplanowanej na 19 listopada jednej z najbardziej wyczekiwanych premier gier wideo, czyli GTA 6, osiągnęły w polskim internecie łącznie 77,1 mln szacowanych wyświetleń. Posty i komentarze na jej temat zebrały ponad 354 tys. interakcji. Analiza obejmuje wzmianki dotyczące brania urlopu przez fanów gamingu, opublikowane od 1 grudnia 2023 roku do 18 września 2026 roku.

„W internetowych rozmowach pojawiają się żarty o rezerwowaniu urlopu i planowaniu wolnego na premierę. Nie pozwala to policzyć, ile osób rzeczywiście skorzysta z urlopu, ale pokazuje, jak ważna jest ta data dla fanów” – mówi Dominika Hauerland. Według prognoz Newzoo globalne przychody z gier wideo osiągną w 2026 roku 213,9 mld dol., o 6,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Liczba graczy na świecie ma wzrosnąć do 3,7 mld.

Gorączka urlopowa w pracy i symulowanie chorób, czyli jak pokolenie Z oraz milenialsi czyszczą kalendarze dla gier

Z badania BambooHR, opublikowanego w październiku 2026 roku, wynika, że 18 proc. ankietowanych pracowników w USA deklarowało zamiar wzięcia urlopu z okazji premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier. Wśród przedstawicieli pokolenia Z taki zamiar deklarowało 32 proc. badanych, a wśród milenialsów – 27 proc. Połowa osób planujących wolne z tej okazji zamierza zgłosić nieobecność z powodu choroby, zamiast korzystać z wcześniej zaplanowanego urlopu. Autorzy badania wskazują, że podobne zachowania mogą towarzyszyć także innym wydarzeniom popkulturowym, m.in. premierom albumów muzycznych.

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W Polsce większość graczy stanowią osoby dorosłe. Z raportu „GameTrack Insight Report 2025”, opublikowanego przez Video Games Poland, wynika, że 74 proc. polskich graczy ma co najmniej 18 lat, a 52 proc. mieści się w przedziale wiekowym 25–54 lata. Poświęcają na tę rozrywkę średnio 8 godzin i 38 minut tygodniowo.

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Ważne

Rynek gier video warty jest miliardy dolarów i stale rośnie. Przeciętny polski gracz ma co najmniej 18 lat i spędza przed ekranem niemal cały dzień roboczy.

Ktoś zrobi za Ciebie zakupy, gdy Ty będziesz grać w GTA 6: nietypowa akcja z pomocą asystentów

„Wolne w pracy nie oznacza wolnego od zakupów, sprawunków i innych zobowiązań. Dlatego w konkursie Doppelgamer można wygrać dzień ze wsparciem profesjonalnego dublera, który pomoże w osobistych obowiązkach. Nie może natomiast zastępować uczestnika w pracy” – podkreśla Dominika Hauerland. „Biznes przekłada swoją ideę „dwa to więcej niż jeden” na świat graczy: jedna osoba gra, a jej Doppelgamer pomaga się uporać z codziennymi obowiązkami.”

W konkursie Doppelgamer uczestnicy mają za zadanie opisać obowiązki, które chcieliby powierzyć swojej „drugiej wersji”. Jury oceni oryginalność pomysłów, poczucie humoru i możliwość wykonania zaproponowanych zadań. Zwycięzca będzie mógł skorzystać z pomocy profesjonalnego dublera 19 listopada. Otrzyma również konsolę, dwa pady i fotel gamingowy. Zgłoszenia można przesyłać do 30 października przez formularz na stronie internetowej marki lub w komentarzach pod wskazanymi postami na Instagramie i Facebooku.

źródło: Agencja Newseria

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