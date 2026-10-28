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Znalazły się miliony złotych na opiekę nad seniorami: Bochnia, Końskie, Sejny, Hajnówka i wiele innych

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28 października 2026, 09:49
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik piszący o m.in.: problemach osób niepełnosprawnych, ZUS, pracy, cywilistyce, administracji, przedsiębiorcach, podatkach
Znalazły się miliony złotych na opiekę nad seniorami: Bochnia, Włoszczowa, Staszów, Łódź, Radomsko, Ostrów Wielkopolski, Stalowa Wola, Międzyrzec Podlaski
Znalazły się miliony złotych na opiekę nad seniorami: Bochnia, Końskie, Sejny, Hajnówka i wiele innych
Shutterstock
Shutterstock

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Zapewnienie odpowiedniej opieki osobom starszym staje się jednym z największych wyzwań polskiej ochrony zdrowia. Społeczeństwo się starzeje, przybywa osób z chorobami przewlekłymi i seniorów wymagających stałej pomocy, a dostęp do: 1) specjalistycznej opieki geriatrycznej i 2) długoterminowej pozostaje ograniczony. Problem mają nie tylko pacjencie, ale również ich rodziny, które często muszą samodzielnie organizować opiekę nad niesamodzielnymi bliskimi. Przykładem działań mających poprawić tę sytuację jest Małopolska, gdzie na rozwój geriatrii i opieki długoterminowej przeznaczono 83,5 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy. Podobne inwestycje realizowane są również w innych województwach. Być może za kilka lat będziemy mogli napisać: "W całej Polsce powstają i są modernizowane miejsca opieki nad seniorami".

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Czym zajmuje się geriatria

To dziedzina medycyny zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem osób starszych, u których często jednocześnie występuje kilka chorób przewlekłych. Opieka geriatryczna obejmuje nie tylko leczenie poszczególnych schorzeń, ale również ocenę sprawności pacjenta, jego samodzielności oraz ryzyka dalszego pogorszenia stanu zdrowia.

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Z kolei opieka długoterminowa jest przeznaczona dla pacjentów, którzy nie wymagają już intensywnego leczenia szpitalnego, ale nadal potrzebują regularnej opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Rozwój takiej opieki ma znaczenie zarówno dla samych pacjentów, jak i ich rodzin, które często przejmują obowiązki związane z pielęgnacją niesamodzielnych bliskich.

Inwestycje w Bochni z KPO

83,5 mln zł zainwestowano w zwiększenie dostępności i jakości opieki geriatrycznej i długoterminowej. Te pieniądze trafiły m. in. do Szpitala Powiatowego w Bochni, gdzie powstał 20-łóżkowy oddział geriatrii, a placówka została dodatkowo wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny.

Nowa infrastruktura zwiększa możliwości zapewnienia specjalistycznej opieki starszym pacjentom wymagającym kompleksowej diagnostyki i leczenia geriatrycznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób cierpiących jednocześnie na kilka chorób, przyjmujących wiele leków lub doświadczających pogorszenia sprawności.

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źródło: link

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Małopolska nie jest jedynym regionem, w którym rozwijana jest infrastruktura przeznaczona dla osób starszych i niesamodzielnych. Podobne inwestycje realizowano w 2026 r. między innymi w województwach podlaskim, mazowieckim i świętokrzyskim.

Zyskają też Sejny

W Sejnach (województwo podlaskie) we wrześniu 2026 r. otwarto rozbudowany i zmodernizowany Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy przy szpitalu powiatowym. Inwestycja objęła zwiększenie liczby miejsc dla pacjentów oraz modernizację infrastruktury. Powstały sale wyposażone w łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, gabinety zabiegowe, pomieszczenia rehabilitacyjne i przestrzenie do terapii zajęciowej. Koszt przedsięwzięcia przekroczył 9 mln zł.

Według komunikatu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego liczba łóżek wzrosła z 20 do 40. W innych informacjach o inwestycji pojawiają się dane o zwiększeniu liczby miejsc z 30 do 45, dlatego dokładna liczba wymaga potwierdzenia.

Źródło: "W Sejnach działa nowy zakład opiekuńczy. Region dostał 161 mln zł" link

Hajnówka

W Hajnówce (województwo podlaskie) w lipcu 2026 r. otwarto nowy budynek Zakładu Opieki Długoterminowej. Przygotowano w nim 74 łóżka, w tym 52 dla pacjentów zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i 22 w części opiekuńczo-leczniczej. Wartość inwestycji wyniosła około 24,1 mln zł, z czego 19,9 mln zł pochodziło z KPO. Placówka została wyposażona między innymi w łóżka z materacami przeciwodleżynowymi i pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością.

Źródło: "Dwa zakłady opieki długoterminowej przy szpitalu w Hajnówce dzięki dofinansowaniu z KPO" link

Zambrowie

W Zambrowie (województwo podlaskie) 31 sierpnia 2026 r. oficjalnie otwarto Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy szpitalu powiatowym. Placówka dysponuje 33 miejscami dla pacjentów wymagających całodobowej opieki medycznej, pielęgnacji i rehabilitacji. Koszt inwestycji przekroczył 23 mln zł, w tym 20 mln zł stanowiło dofinansowanie z KPO. Według informacji samorządu wcześniej w powiecie brakowało placówki tego rodzaju.

źródło: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Szpitalu Powiatowym w Zambrowie oficjalnie otwarty

Otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Sierpcu

W Sierpcu (województwo mazowieckie) w maju 2026 r. otwarto Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z 35 łóżkami. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 7 mln zł, a dofinansowanie z KPO wyniosło ponad 6,2 mln zł. Oprócz przygotowania miejsc dla pacjentów zakupiono między innymi specjalistyczne łóżka, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparaty EKG oraz wyposażenie do rehabilitacji i terapii zajęciowej.

źródło: link

W Końskich (województwo świętokrzyskie) w sierpniu 2026 r. otwarto Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przeznaczony dla seniorów i osób niesamodzielnych.

Inwestycja kosztowała 15 mln zł, z czego ponad 12 mln zł pochodziło z KPO. W województwie świętokrzyskim na rozwój opieki geriatrycznej i długoterminowej pozyskano łącznie ponad 150 mln zł. Nowe ośrodki otwarto również między innymi w Staszowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Włoszczowie i Opatowie.

źródło: link

Schemat działań

Przykłady te pokazują dwa kierunki zmian. Pierwszym jest tworzenie nowych placówek tam, gdzie dostęp do opieki długoterminowej był ograniczony. Drugim – modernizacja istniejących zakładów i zwiększanie liczby miejsc dla pacjentów. Nie wszystkie inwestycje oznaczają jednak powstanie całkowicie nowych łóżek. Część polega na przeniesieniu dotychczasowych miejsc do nowoczesnych budynków i poprawie warunków leczenia.

Ponad 3,2 tys. miejsc w opiece geriatrycznej i długoterminowej. Jakie są efekty KPO?

Inwestycje w opiekę nad osobami starszymi mają charakter ogólnopolski. Szacuje się, że w ramach KPO wykazano 3267 miejsc w opiece długoterminowej lub geriatrycznej.

Ministerstwo Zdrowia przewidziało w ramach KPO możliwość modernizacji infrastruktury szpitali powiatowych, wykonywania prac budowlanych i remontowych oraz zakupu sprzętu. Jednym z założeń programu jest przekształcanie części dotychczasowych łóżek szpitalnych w miejsca opieki długoterminowej lub geriatrycznej.

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Źródło: INFOR
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