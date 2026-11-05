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OKI i nowy podatek. Jaka będzie stawka podatku od wartości aktywów w 2027 roku?

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05 listopada 2026, 14:41
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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OKI i nowy podatek. Jaka będzie stawka podatku od wartości aktywów w 2027 roku?
Shutterstock

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1 stycznia 2027 r. wchodzi w życie ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych. Nowa ustawa wprowadza nowy podatek od wartości aktywów. Stawka podatku będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej NBP. Jednak w 2027 r. stawka podatku wyniesie 0,85 proc.

Czym jest osobiste konto inwestycyjne?

1 stycznia 2027 r. wejdzie w życie ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI). Ustawa reguluje zasady gromadzenia aktywów przez osoby fizyczne na OKI oraz opodatkowanie aktywów OKI zgromadzonych na OKI podatkiem od wartości aktywów.

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Osobiste konto inwestycyjne to według ustawy konto inwestycyjne będące wyodrębnionym:

  • rachunkiem bankowym w banku krajowym,
  • rachunkiem papierów wartościowych i rachunkiem pieniężnym,
  • rachunkiem w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
  • zapisem w rejestrze uczestników, w tym w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,
  • rachunkiem w dobrowolnym funduszu emerytalnym.

Umowę o prowadzenie OKI będzie mogła zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Na OKI gromadzić aktywa OKI może wyłącznie jeden inwestujący.

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Nowy podatek od wartości aktywów

Ustawa określa, że wartość aktywów OKI będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od wartości aktywów – i to niezależnie od państwa, w którym z aktywów OKI są dokonywane inwestycje kapitałowe. Podstawę obliczenia podatku od wartości aktywów będzie stanowić suma średnich wartości aktywów OKI zgromadzonych na wszystkich OKI posiadanych przez podatnika w roku podatkowym.

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Stawka podatku od wartości aktywów w roku podatkowym będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej NBP obowiązującej w dniu 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy, niemniej niż 0,1 proc., przy czym stawkę podatku od wartości aktywów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku w dół. Jednak w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. stawka podatku od wartości aktywów wyniesie 0,85 proc.

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Aktywa znajdujące się na OKI będą zwolnione z opodatkowania do kwoty:

  • 100000 zł - w przypadku aktywów o charakterze inwestycyjnym denominowanych w złotych (np. akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu, fundusze inwestycyjne),
  • 25000 zł - w przypadku aktywów o charakterze oszczędnościowym denominowanych w złotych (np. lokaty pieniężne, obligacje oszczędnościowe).

Kwoty zwolnienia będą corocznie podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podatek Belki nie będzie zlikwidowany

Podatek Belki to potoczna nazwa podatku od zysków kapitałowych od osób fizycznych. Podatek wynosi 19 proc. i jest stosowany do przychodów (zysków) od m.in.: depozytów bankowych, obligacji, papierów wartościowych czy dywidend.

Po wejściu w życie ustawy o OKI podatek Belki będzie nadal obowiązywać w dotychczasowej formie w odniesieniu do inwestycji i oszczędności znajdujących się poza OKI.

Podstawa prawna

  • ustawa z 3 lipca 2026 r. o osobistych kontach inwestycyjnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 1098)
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Źródło: INFOR
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