1 stycznia 2027 r. wchodzi w życie ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych. Nowa ustawa wprowadza nowy podatek od wartości aktywów. Stawka podatku będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej NBP. Jednak w 2027 r. stawka podatku wyniesie 0,85 proc.

Czym jest osobiste konto inwestycyjne (OKI)?

1 stycznia 2027 r. wejdzie w życie ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI). Ustawa reguluje zasady gromadzenia aktywów przez osoby fizyczne na OKI oraz opodatkowanie aktywów OKI zgromadzonych na OKI podatkiem od wartości aktywów.

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Osobiste konto inwestycyjne to według ustawy konto inwestycyjne będące wyodrębnionym:

rachunkiem bankowym w banku krajowym,

rachunkiem papierów wartościowych i rachunkiem pieniężnym,

rachunkiem w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,

zapisem w rejestrze uczestników, w tym w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,

rachunkiem w dobrowolnym funduszu emerytalnym.

Umowę o prowadzenie OKI będzie mogła zawrzeć wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Na OKI gromadzić aktywa OKI może wyłącznie jeden inwestujący.

Ustawa określa, że wartość aktywów OKI będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od wartości aktywów – i to niezależnie od państwa, w którym z aktywów OKI są dokonywane inwestycje kapitałowe. Podstawę obliczenia podatku od wartości aktywów będzie stanowić suma średnich wartości aktywów OKI zgromadzonych na wszystkich OKI posiadanych przez podatnika w roku podatkowym.

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Stawka podatku od wartości aktywów w roku podatkowym będzie wynosić 19 proc. wartości stopy referencyjnej NBP obowiązującej w dniu 31 października roku poprzedzającego rok podatkowy, niemniej niż 0,1 proc., przy czym stawkę podatku od wartości aktywów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku w dół. Jednak w okresie od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. stawka podatku od wartości aktywów wyniesie 0,85 proc.

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Aktywa znajdujące się na OKI będą zwolnione z opodatkowania do kwoty:

100000 zł - w przypadku aktywów o charakterze inwestycyjnym denominowanych w złotych (np. akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu, fundusze inwestycyjne),

- w przypadku aktywów o charakterze inwestycyjnym denominowanych w złotych (np. akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu, fundusze inwestycyjne), 25000 zł - w przypadku aktywów o charakterze oszczędnościowym denominowanych w złotych (np. lokaty pieniężne, obligacje oszczędnościowe).

Kwoty zwolnienia będą corocznie podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Podatek Belki to potoczna nazwa podatku od zysków kapitałowych od osób fizycznych. Podatek wynosi 19 proc. i jest stosowany do przychodów (zysków) od m.in.: depozytów bankowych, obligacji, papierów wartościowych czy dywidend.

Po wejściu w życie ustawy o OKI podatek Belki będzie nadal obowiązywać w dotychczasowej formie w odniesieniu do inwestycji i oszczędności znajdujących się poza OKI.

Podstawa prawna