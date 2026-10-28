Czy renta wdowia obejmie także osoby, które owdowiały przed osiągnięciem wieku 60 lub 65 lat? Młodsze wdowy i wdowcy również powinni mieć prawo do łączenia świadczeń, nawet jeśli stracili współmałżonka przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Do prezydenta Karola Nawrockiego trafiła petycja w sprawie renty wdowiej.

Warunki uzyskania renty wdowiej

Renta wdowia pozwala łączyć pobieranie własnego świadczenia (emerytury lub renty) z rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie obowiązujące przepisy określają warunki, jakie muszą być spełnione w celu uzyskania świadczenia:

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odpowiedni wiek - kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

- kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, a mężczyzna 65 lat, pozostawanie we wspólności majątkowej do dnia śmierci małżonka,

nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę,

po zmarłym małżonku nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę, nie można pozostawać w związku małżeńskim.

Świadczenia mogą być łączone na dwa sposoby – albo 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia, albo 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Petycja do prezydenta Karola Nawrockiego

Do kancelarii prezydenta RP Karola Nawrockiego została złożona petycja w sprawie renty wdowiej. Autorzy wnoszą o:

modyfikację harmonogramu wzrostu drugiego świadczenia i rezygnację z planowanego na 1 stycznia 2027 roku podwyższenia wskaźnika zbiegu świadczeń z obecnych 15 proc. do 25 proc. dla osób, które obecnie kwalifikują się i pobierają rentę wdowią,

drugiego świadczenia i rezygnację z planowanego na 1 stycznia 2027 roku podwyższenia wskaźnika zbiegu świadczeń dla osób, które obecnie kwalifikują się i pobierają rentę wdowią, obniżenie kryteriów wiekowych i przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób środków budżetowych na rozszerzenie kręgu uprawnionych o osoby, które owdowiały znacznie wcześniej przed osiągnięciem wieku emerytalnego, np. w wieku 40 – 50 lat.

Autorzy petycji podkreślają, że obecnie obowiązujące przepisy o rencie wdowiej są społecznie niesprawiedliwe i tworzą tzw. „pułapkę wieku owdowienia”. Młodsze wdowy i wdowcy zostają pozbawieni prawa do korzystania z mechanizmu łączenia świadczeń w przyszłości, mimo że długi czas samotnie ponoszą ciężar utrzymywania gospodarstwa domowego i opłacania składek.

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Dlaczego należy zmienić przepisy o rencie wdowiej?

Swoje postulaty autorzy petycji uzasadnili argumentami ekonomicznymi. Przede wszystkim zwrócili uwagę na brak elastyczności kosztów stałych. Podkreślili, że prowadzenie jednoosobowego gospodarstwa domowego jest najdroższą formą egzystencji. Koszty stałe (takie jak czynsz, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną, wywóz nieczystości, ubezpieczenia czy fundusz remontowy) są niemal identyczne dla jednej jak i dwóch osób. Po śmierci współmałżonka dochód gospodarstwa spada nagle o 50 proc., podczas gdy koszty stałe maleją zaledwie o 10 – 15 proc.

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Drugim argumentem jest długotrwałość obciążenia finansowego. Autorzy petycji podają, że osoba, która owdowiała w wieku 40 – 50 lat, musi samotnie stawiać czoła tym kosztom przez 15 – 20 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Obecne przepisy nagradzają wyłącznie osoby, które straciły partnera w starszym wieku, całkowicie ignorując długoletni i ogromny wysiłek finansowy młodszych wdów i wdowców.

Zachować 15 proc. świadczenia zamiast 25 proc.

Według autorów petycji, ich propozycja nie wymaga generowania nowych, nieprzewidzianych wydatków z budżetu państwa ani destabilizacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uważają, że proponują sprawiedliwy podział środków. Zamrożenie wskaźnika zbiegu na poziomie 15 proc. dla obecnych beneficjentów pozwoli na objęcie programem osób dotychczas wykluczonych ze względu na wiek.

Autorzy postulują, aby zamiast kumulować dodatkowe wsparcie finansowe dla osób, które już nabyły uprawnienia i mają zapewnione bezpieczeństwo socjalne, należy kierować się zasadą solidaryzmu społecznego. Państwo powinno pozostawić wskaźnik na poziomie 15 proc., co pozwoli na sfinansowanie młodszych wdów i wdowców.