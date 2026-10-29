NFZ szybko zwraca koszty leczenia za granicą. Polskie szpitale czekają na pieniądze nawet rok. PTO: nowe przepisy zagrażają polskiej okulistyce

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Na czym polega zmiana przepisów dot. refundacji kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych w innych krajach UE, EFTA i Wielkiej Brytanii

W dniu 22 października 2026 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta zawiera m.in. zmiany przepisów dotyczących wydawania zgody na leczenie winnych państwach Unii Europejskiej (UE) lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK) oraz nowe przepisy regulujące refundację kosztów niezbędnych świadczeń udzielonych w tych państwach.



W art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…) wprowadzono szereg zmian dostosowujących.



Pierwsza zmiana polega na modyfikacji tego przepisu, tak aby nie można było odmówić zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej w sytuacji, gdy wnioskodawca nie złożył wniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przed udaniem się na leczenie do innego państwa EOG lub UE, jeżeli było to uzasadnione stanem zdrowia wnioskodawcy, tj. wynikało to z konieczności bezzwłocznego poddania się leczeniu. Takie rozwiązanie jest niezbędne zdaniem rządu w celu dostosowania polskiego prawa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 września 2020 r. w sprawie C-777/18.

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Kolejna zmiana, w ust. 4 pkt 10, polega na uwzględnieniu możliwości przelania kwoty zwrotu kosztów na rachunek nienależący do osoby fizycznej. Jest ona uzasadniona ze względu na występujące w praktyce sytuacje korzystania przez pacjentów z pośrednictwa wyspecjalizowanych podmiotów, które organizują ich wyjazd w celu uzyskania określonej usługi medycznej w innym państwie UE lub EOG i finansują koszty takiej usługi, w zamian za scedowanie przez pacjenta na ich rzecz roszczenia o zwrot kosztów wobec NFZ.

Zmiana w ust. 5 pkt 3 jest związana z wprowadzeniem e-recepty, e-skierowania oraz zleceń na wyroby medyczne w formie elektronicznej, co oznacza, że w przypadku wystawienia tego rodzaju dokumentów od osoby wnioskującej o zwrot kosztów nie można oczekiwać przedstawienia ich papierowej wersji. Z tą zmianą wiąże się również konieczność dodania ust. 4a stanowiącego, że w przypadku posiadania przez wnioskodawcę e-skierowania we wniosku o zwrot kosztów należy podać jego identyfikator. W ust. 17 zawarto doprecyzowanie, iż 7-dniowy termin na dokonanie zwrotu kosztów biegnie od dnia powzięcia przez NFZ wiadomości o tym, że decyzja o jego przyznaniu została doręczona, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego NFZ albo dzień nadania przekazu pocztowego. Uchylenie ust. 25 jest konsekwencją przeniesienia upoważnienia do określenia wzoru wniosku do nowego art. 42ia.

Zmiany w art. 42f i art. 42i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…) (zmiany w art. 1 pkt 10 i 12 projektu) mają na celu dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawa unijnego, w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 października 2021r. w sprawie C-538/19. W opinii Trybunału prawidłowe stosowanie przez państwa członkowskie art. 20rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 883/2004 zdnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.) wymaga, aby odpowiednie regulacje prawne państwa ubezpieczenia dopuszczały możliwość wydania zgody na leczenie w innym państwie członkowskim UE lub EFTA - w przypadku spełnienia przesłanek zawartych w ww. przepisie – również na podstawie wniosku, do którego dołączona została odpowiednia opinia lekarza wykonującego zawód w innym ww. państwie członkowskim, w szczególności w państwie wnioskowanego leczenia. W związku z powyższym w art. 42i ww. ustawy dodano odpowiednie przepisy przewidujące możliwość załączenia do wniosku o wydanie zgody Prezesa NFZ na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim, na zasadach obowiązujących w ramach unijnych przepisów o koordynacji (tj. przepisów, o których mowa w art. 5 pkt 32 ustawy), odpowiedniej opinii lekarza wykonującego zawód w innym państwie członkowskim UE lub EFTA, która zastąpi wypełnienie odpowiedniej części wniosku przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie proponuje się dodanie analogicznych regulacji także w art. 42f ustawy, mając na uwadze, iż wydanie uprzedniej zgody będącej warunkiem zwrotu kosztów niektórych świadczeń opieki zdrowotnej, przewidzianego w art.42b ustawy, następuje w oparciu o podobne przesłanki, jak w przypadku wydawania zgód na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami o koordynacji.

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Nowy art. 42ia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…) ma na celu uregulowanie na poziomie ustawowym procedury refundacji niezbędnych świadczeń zdrowotnych udzielonych w innym państwie członkowskim UE, EFTA lub UK, zgodnie z unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (a konkretnie z art.25 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 987/2009 zdnia 16września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z30.10.2009, str. 1, zpóźn. zm.). Dotyczy to sytuacji, gdy świadczeniobiorca z różnych powodów musiał pokryć koszty niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych podczas pobytu w innym państwie członkowskim i po powrocie do kraju występuje o zwrot takich kosztów do NFZ, lecz nie w oparciu o art. 42b–42d ustawy, czyli przepisy dotyczące zwrotu kosztów tzw. transgranicznej opieki zdrowotnej, a na podstawie przepisów o koordynacji. Obecnie taka procedura jest regulowana jedynie na poziomie zarządzenia Prezesa NFZ. Nowe przepisy przyjmują reguły analogiczne do tych, które funkcjonują w odniesieniu do zwrotu kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej, w szczególności przez odpowiednie stosowanie wskazanych przepisów art. 42d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (…). Jednocześnie w projektowanych przepisach art. 42ia ust. 3–5 ustawy zawarto dodatkowe regulacje niezbędne w związku z pewnymi odrębnościami postępowania w sprawie refundacji w stosunku do postępowania w sprawie zwrotu kosztów, wynikającymi z przepisów o koordynacji. W szczególności w odniesieniu do wniosków obejmujących refundację leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wprowadzono wymóg dołączania do wniosku kopii recepty, zlecenia lub dokumentacji medycznej, z których wynika, że dany lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny został zaordynowany przez osobę uprawnioną w państwie pobytu w związku z udzieleniem świadczenia opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek o refundację, a więc takiego świadczenia, które podlega refundacji zgodnie z przepisami o koordynacji. W art. 42ia ust. 7 ustawy wprowadzono upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru wniosku o zwrot kosztów oraz wzoru wniosku o refundację. Ze względu na podobieństwo obu postępowań, w szczególności daleko idącą zbieżność pod względem zakresu informacji i dokumentów wymaganych od wnioskodawców, jest uzasadnione zastosowanie jednego wzoru formularza.

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W nowych przepisach nie określono przesłanek wydania decyzji o przyznaniu bądź o odmowie refundacji kosztów, bowiem wynikają one wprost z unijnych przepisów o koordynacji, a konkretnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które są stosowane bezpośrednio.

W odniesieniu do terminu załatwienia wniosku należy zauważyć, że ten termin co do zasady nie został określony w przepisach dotyczących postępowania administracyjnego uregulowanego w rozdziale 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (art. 42f, art. 42i, art.42j). Do tych postępowań stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i powinno to dotyczyć także postępowania w sprawie wniosku o refundację kosztów. Odrębne, szczegółowe uregulowanie terminów w postępowaniu w sprawie wniosku o zwrot kosztów, zawarte w art. 42d ust. 13–15, stanowiło wyjątek od reguły i miało na celu zapewnienie zgodności przepisów tego artykułu z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.



Jednocześnie zostanie uchylone upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia tylko wzoru wniosku o zwrot kosztów (zmiana w art. 1 pkt 9 lit. g projektu).

Polskiego Towarzystwo Okulistyczne: obawiamy się wzrostu wyjazdów za granicę na operacje zaćmy

Profesor Ewa Mrukwa-Kominek, prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i profesor badawczo-dydaktyczny w Katedrze Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego powiedziała PAP, że okuliści z dużym niepokojem zwracają uwagę na ryzyko wzrostu skali organizowanych komercyjnych wyjazdów w ramach opieki transgranicznej na operacje usunięcia zaćmy. Chodzi o zwrot kosztów przez NFZ za te zabiegi za granicą.



Profesor powiedziała, że operacje zaćmy poza Polską miały uzasadnienie, gdy w kraju były długie kolejki, co miało miejsce 8-10 lat temu. Obecnie w większości ośrodków czas oczekiwania wynosi kilka tygodni. Mrukwa-Kominek zaznaczyła, że w klinice, w której pracuje, pacjent czeka na taki zabieg od 2 do 4 tygodni. - W dodatku mamy wolne moce — moglibyśmy operować znacznie więcej pacjentów niż obecnie — wskazała.

W przypadku komplikacji po zabiegu wykonanym za granicą pacjenci zgłaszają się do polskich szpitali

Zaznaczyła, że na niską liczbę operacji w polskich szpitalach wpływają organizowane przez podmioty zewnętrzne wyjazdy na zabiegi za granicą. - To jest ze szkodą przede wszystkim dla pacjentów, ale także dla szpitali, bo w przypadku komplikacji po zabiegu pacjenci nie mają zagwarantowanej kontynuacji leczenia w ośrodku operującym. Gdy są powikłania, pacjent trafia wtedy do naszych publicznych szpitali — powiedziała Profesor Mrukwa-Kominek.



Wskazała, że nie ma raportów dotyczących skali powikłań po zagranicznych operacjach, ale tylko do Uniwersyteckie Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego trafia nawet pięciu pacjentów miesięcznie.



- To są zapalenia wnętrza gałki ocznej, torbielowaty obrzęk plamki, ale także pacjenci niezadowoleni z wykonania zabiegu — wymieniała profesor. Powiedziała, że pacjentów z powikłaniami po operacjach w Czechach przyjmują także inne ośrodki na Śląsku, a po operacjach na Litwie – szpitale na Podlasiu i Mazowszu.

Dlaczego pieniądze mają trafiać do pośredników - zmiana przepisów idzie za daleko

Profesor Mrukwa-Kominek powiedziała, że najbardziej niepokojący zapis w ustawie dotyczy przesyłania pieniędzy przez NFZ za zabiegi wykonane za granicą pośrednikowi organizującemu wyjazdy. Zauważyła, że leczenie transgraniczne jest regulowane przez Unię Europejską, ale zapisy przyjęte w procedowanej ustawie idą dalej, niż wymaga tego UE.



- Niektóre państwa doprecyzowały zasady dokumentowania, weryfikacji leczenia i wprowadziły ograniczenia dotyczące wypłaty na rachunki podmiotów trzecich. To pozwala bardziej kontrolować odbiorcę i podstawy rozliczenia — powiedziała.

Procedury polskich szpitali są dokładniejsze. Pacjent powinien wiedzieć, jaka soczewka jest mu wszczepiana, świadomie się zgodzić

Profesor powiedziała, że zorganizowane wyjazdy na operacje za granicą cieszą się popularnością m.in. ze względów logistycznych, bo zwykle z operacji zaćmy korzystają osoby starsze, mające np. problem ze swobodnym poruszaniem się.



- W Polsce pacjent musi przyjść na kwalifikację do zabiegu, drugi raz na zabieg, potem na kontrolę. W przypadku wyjazdów zorganizowanych, według relacji pacjentów często jest taka sytuacja, że pod dom pacjenta podjeżdża bus, rodzina nie musi być zaangażowana, potem bus pacjenta odwozi i nie ma ponownego wyjazdu na kontrolę — powiedziała.



Profesor wskazała, że procedura skrócona do jednego dnia nie jest prawidłowa, bo nie powinna ograniczać się do samej operacji. W Polsce uwzględniona jest kwalifikacja pozwalająca na dobór właściwej soczewki, która jest zamawiana z wyprzedzeniem.



- Pacjent powinien wiedzieć, jaka soczewka jest mu wszczepiana, świadomie się zgodzić. W modelu zorganizowanych wyjazdów zdarza się, że tak nie jest. Pacjenci też nie zawsze wiedzą, kto zapewni im dalszą opiekę po powrocie do Polski i jakie koszty obejmuje usługa — powiedziała okulistka.

Szybki zwrot pieniędzy dla szpitali zagranicznych - polskie szpitale czekają nawet rok

Poza skutkami dla pacjentów prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego zwróciła też uwagę na konsekwencje dla całej okulistyki w kraju. - Liczba refundowanych operacji za granicą wzrasta. Zgodnie z przepisami NFZ musi zapłacić za transgraniczne zabiegi w krótkim czasie. Jednocześnie szpitale w Polsce czekają czasem ponad rok na rozliczenie nadwykonań w zabiegach limitowanych. Jest ryzyko, że te placówki będą nierentowne — powiedziała profesor.



Zwróciła też uwagę, że szpitale, które nie będą w stanie wykonać wymaganej przez NFZ liczby zabiegów, wpadają w niższy pułap refundacyjny, czyli w perspektywie dostaną mniejsze finansowanie. Ponadto, jeżeli nie zrobią w placówce 700 operacji usunięcia zaćm, jako ośrodek akredytacyjny mogą stracić rezydentów. Czyli zmniejszy się liczba miejsc szkolących okulistów.



- Szpitale nie są w stanie tego zapewnić, ponieważ jeśli część pacjentów wyjeżdża, to my zostajemy z wolnymi miejscami — wskazała profesor.

Dopłata do soczewki „premium”

Profesor Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich także sprzeciwia się zmianom w prawie, które ułatwią działanie pośredników.



Rejdak zauważył, że tym, co różni zabieg w Polsce na NFZ od zabiegu w Czechach, jest możliwość dopłaty do soczewki „premium”. W Polsce, jeśli pacjent chce mieć inną soczewkę niż ta, która jest refundowana, musi zrezygnować z zabiegu na NFZ i całość wykonać w klinice komercyjnej. W Czechach dopłaca różnicę. Specjalista zaznaczył jednak, że owa soczewka „premium”, do której pacjenci dopłacają, niejednokrotnie w Polsce jest soczewką standardową.



- Na przykład soczewki z filtrem światła niebieskiego, za które część ośrodków zagranicznych pobiera dopłatę, w wielu polskich szpitalach są wszczepiane w ramach NFZ — tłumaczył.

Kolejki do zabiegu zmniejszyły się z 2 lat do 2-4 tygodni

Prof. Marek Rękas, konsultant krajowy ds. okulistyki przypomniał, że do operacji usunięcia zaćmy były ponad dwuletnie kolejki jeszcze w 2018 r. Jako konsultant krajowy brał udział w pracach nad zmianą tej sytuacji.

- Pracowałem nad reformą nie po to, żebyśmy teraz szli w przeciwnym kierunku — powiedział.



Zmiany dotyczyły kilku elementów. Po pierwsze, zabiegi usunięcia zaćmy zostały zakwalifikowane jako świadczenia nielimitowane, czyli NFZ płaci za każdą operację. Po drugie są wykonywane w trybie jednego dnia. Po trzecie ośrodek, który wykonuje zabieg, opiekuje się potem pacjentem.



- To, co teraz proceduje ustawodawca, idzie w przeciwnym kierunku do tego, co wypracowaliśmy. Bo nie do przyjęcia jest sytuacja, w której pacjent jest wożony na operację za granicę, a opieka pooperacyjna odbywa się w zupełnie innym miejscu. Pacjent nie ma ciągłości opieki — podkreślił profesor. Rękas zauważył, że większość zabiegów usunięcia zaćmy to operacje planowe, pilne stanowią niewielki odsetek.



- Rozumiem sytuację pilną, w której natychmiast potrzebny jest jakiś zabieg i wtedy wykonuje się go za granicą, bo np. akurat tam przebywa pacjent. Ale dlaczego tak mają być wykonywane zabiegi planowe, kiedy u nas nie ma kolejek? - powiedział Rękas.



Także uważa, że tworzenie prawa, które jest ułatwieniem dla działalności pośredników organizujących wyjazdy, jest ze szkodą zarówno dla pacjentów, jak i polskich szpitali.



- Robi się z tego biznes na coraz większą skalę. Pieniądze Narodowego Funduszu Zdrowia, który i tak jest w słabej kondycji, wypływają z kraju, a nasze szpitale czekają na płatności — powiedział profesor.

NFZ: to zmiany tylko doprecyzowujące i techniczne

Procedowane w parlamencie zmiany rzecznik NFZ Jakub Gołąb określił jako doprecyzowujące i techniczne, bo już wcześniej funkcjonował model wypłaty za świadczenie wykonane za granicą na konto pośrednika.

- Regulacja nie tworzy nowego mechanizmu finansowania ani nowej ścieżki wypłat — powiedział.

Rzecznik zaznaczył, że NFZ nie prowadzi odrębnej statystyki wskazującej, w ilu przypadkach przelew trafił na konto samego pacjenta, a w ilu na konto podmiotu organizującego leczenie.

- Z danych Funduszu wynika jednak, że ponad 90 proc. wniosków wpływa za pośrednictwem pełnomocników pacjentów. Zdecydowaną większość z nich stanowią osoby działające w imieniu podmiotów organizujących procedury medyczne. Wskazywanie rachunków tych podmiotów — za zgodą i na wniosek samego ubezpieczonego — jest więc praktyką powszechną od lat, a projektowane przepisy jedynie porządkują stan prawny — wskazał Gołąb.

Jednocześnie zaznaczył, że NFZ nie spodziewa się, by procedowane zmiany spowodowały wzrost komercyjnej turystyki medycznej. Wskazał, że leczenie transgraniczne ma dziś charakter niszowy i stabilny oraz stanowi promil całkowitych wydatków Funduszu na leczenie szpitalne i ambulatoryjne.



W ramach świadczeń rozliczanych transgranicznie w 2025 r. wpłynęło do Funduszu 15,6 tys. wniosków na łączną kwotę 45,93 mln zł. Rok wcześniej do oddziałów wojewódzkich NFZ wpłynęło 14,19 tys. wniosków, a łączna kwota wypłaconych refundacji wyniosła 40,52 mln zł. W większości są to operacje usunięcia zaćmy przeprowadzone w Republice Czeskiej.



Liczba zabiegów przeprowadzonych za granicą odpowiada ich liczbie w trzech dużych ośrodkach okulistycznych w Polsce. Wojskowy Instytut Medyczny, w którym pracuje prof. Rękas, rocznie wykonuje 4,5 tys. operacji usunięcia zaćmy, z kolei Śląski Uniwersytet Medyczny — ponad 4 tys., podobnie jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Lublinie.



Aneta Pawłowska-Krać (PAP)

kra/ akar/



Podstawa prawna: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie