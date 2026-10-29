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Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?

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29 października 2026, 16:01
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
Shutterstock

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Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!

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Urlop bezpłatny zawiesza prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy

Na wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu tego urlopu nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Chodzi tu o przyczyny, które powstały po rozpoczęciu urlopu bezpłatnego i które wcześniej nie mogły być przewidziane.

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Kodeks pracy nie określa, w jakich sytuacjach pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego. Oznacza to, że urlop ten jest wykorzystywany w różnych okolicznościach, np. w razie remontu mieszkania, opieki nad bliską osobą, wyjazdu na wypoczynek.

Urlop bezpłatny nie jest urlopem wypoczynkowym i nie należy go z nim mylić. Urlop bezpłatny jest przerwą w stosunku pracy – podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu, chociaż sam stosunek pracy trwa nadal. Ma to poważne konsekwencje dla pracownika, bowiem za czas trwania urlopu bezpłatnego nie otrzymuje on wynagrodzenia. Ponadto urlopu bezpłatnego nie wlicza się do jego stażu pracy, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze, takie jak odprawy pieniężne, urlop wypoczynkowy czy nagrody jubileuszowe.

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Urlop bezpłatny wpływa na urlop wypoczynkowy

Urlop bezpłatny może mieć wpływ na urlop wypoczynkowy. Pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego, po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie urlopu bezpłatnego, przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu:

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  • pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego albo
  • zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Powyższa zasada ma zastosowanie, gdy pracownik w danym roku nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego. Natomiast w przypadku gdy okres urlopu bezpłatnego przypada już po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego w danym roku kalendarzowym, to wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Pracodawca nie może jednak obniżyć urlopu wypoczynkowego, gdy przed rozpoczęciem urlopu bezpłatnego pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

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Należy pamiętać, że jeśli okresy nieobecności w pracy z powodu urlopu bezpłatnego obejmują części miesięcy kalendarzowych, przy proporcjonalnym obniżeniu wymiaru urlopu wypoczynkowego za miesiąc uważa się łącznie 30 dni.

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Urlop bezpłatny a wynagrodzenie pracownika

Za czas trwania urlopu bezpłatnego pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z powodu urlopu bezpłatnego i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
  • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
  • tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.
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Utrata prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik korzystający z urlopu bezpłatnego przez dłuższy okres musi liczyć się z utratą prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do świadczeń przepada po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu. Po tym okresie pracownik nie będzie miał dostępu do opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ, chyba że zdecyduje się na skorzystanie z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto za okresy niezdolności do pracy, które przypadają w czasie urlopu bezpłatnego, nie przysługuje zasiłek chorobowy.

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Jak udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego

Kodeks pracy bardzo ogólnie reguluje sposób, w jaki należy udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego. W praktyce całą procedurę można podzielić na kilka etapów:

  • złożenie wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego. Wniosek powinien być złożony w postaci papierowej lub elektronicznej,
  • ocena formalna wniosku przez pracodawcę,
  • podjęcie decyzji w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego.

Decyzję w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego pracodawca podejmuje samodzielnie – wniosek pracownika nie ma dla niego charakteru wiążącego. Należy pamiętać, że udzielenie urlopu bezpłatnego z inicjatywy pracodawcy i bez wniosku pracownika jest bezskuteczne. Kodeks pracy przewiduje obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego w przypadku pracowników młodocianych. Ponadto jest sporo przepisów szczególnych dotyczących m. in. posłów, senatorów czy pracowników powołanych do służby wojskowej.

Dokumenty związane z urlopem bezpłatnym należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

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Urlop bezpłatny w celu pracy u innego pracodawcy

Kodeks pracy przewiduje też szczególną formę urlopu bezpłatnego. Za zgodą pracownika, wyrażoną w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami.

Okres takiego urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u dotychczasowego pracodawcy.

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Powrót do pracy po zakończonym urlopie bezpłatnym

Po powrocie pracownika z urlopu bezpłatnego pracodawca jest zobowiązany zatrudnić go na tych samych warunkach jak przed rozpoczęciem urlopu. Jeżeli jednak pracownik nie stawi się w miejscu pracy po wykorzystaniu urlopu, pracodawca ma prawo zakończyć z nim umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia, z winy pracownika.

Podstawa prawna:

• art. 174 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 1245 z późn. zm.)

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Źródło: INFOR
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