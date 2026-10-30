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Te urzędy będą zamknięte 2 listopada. Pracownicy będą mieli wolne, a petenci nie załatwią żadnych spraw

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30 października 2026, 07:38
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Te urzędy będą zamknięte 2 listopada
Te urzędy będą zamknięte 2 listopada. Pracownicy będą mieli wolne, a petenci nie załatwią żadnych spraw
Shutterstock

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Jak wynika z doniesień prasowych, 2 listopada, czyli w Dzień Zaduszny przypadający w 2026 roku w poniedziałek, wiele urzędów pozostanie zamkniętych. Dlaczego tak będzie, skoro święto 1 listopada wypada w niedzielę, a pracodawcy nie muszą za ten dzień wyznaczyć pracownikom innego wolnego?

Dzień wolny za święto w sobotę

Na gruncie obowiązujących przepisów obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:|
1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Przepis nakazujący pracodawcy udzielenie pracownikom dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę od lat wzbudza wątpliwości. Pracownicy pytają, w czym niedziela jest gorsza od soboty i dlaczego za przypadające w tym dniu święto nie dostają wolnego? Te pytania szczególnie często padały na początku 2026 roku, który pod tym względem układa się dla pracowników wyjątkowo niekorzystnie - dni 3 maja i 1 listopada wypadają bowiem w niedzielę, a więc te święta nie wpłynęły na czas jaki pracownicy są zobowiązani przepracować w poszczególnych miesiącach. Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby przypadły one w sobotę – większość pracowników mogłaby wówczas odebrać w danym okresie rozliczeniowym dzień wolny, co często miało miejsce w ostatnich latach.

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Te urzędy będą zamknięte 2 listopada

W kontekście przedstawionych regulacji wiele osób jest zaskoczonych doniesieniami prasowymi o tym, że dzień 2 listopada dla wielu urzędów będzie dniem wolnym od pracy, a zatrudnieni w nich pracownicy będą mogli skorzystać w Dzień Zaduszny z wolnego i dzięki przedłużonemu weekendowi mieć więcej czasu na odwiedzenie grobów najbliższych.
Wśród urzędów, które dzięki decyzji lokalnych władz będą zamknięte 2 listopada można wskazać m.in.: Urząd Miasta Olsztyna, Urząd Miasta Torunia, urzędy miejskie w Gostyniu i Elblągu, a także Urząd Gminy Zabierzów, Urząd Miasta i Gminy Buk, Urząd Gminy Zielonki, Urząd Miasta i Gminy Piaseczno i Urząd Miejski w Bytomiu. Mieszkańcy, którzy planują załatwienie w tych lokalizacjach spraw urzędowych, powinni więc wziąć to pod uwagę planując swoją aktywność na najbliższe dni.
Oczywiście jak zwykle w tego rodzaju przypadkach, informacje o dniu wolnym dla urzędników budzą mieszane emocje. Warto jednak pamiętać, że dzień wolny, z którego będą korzystali wskazani pracownicy nie jest dodatkowym dniem wolnym. Bo choć 1 listopada przypada w tym roku w niedzielę i inny dzień wolny w zamian nie przysługuje pracownikom, to należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z kalendarzem święto przypada w sobotę przypada 26 grudnia 2026 r. To właśnie za ten dzień urzędnicy będą korzystali z dnia wolnego w dniu 2 listopada.

Podstawa prawna

art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t Dz. U. z 2026 r. poz. 1245)

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Źródło: INFOR
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