Dzień Zaduszny (potocznie zwany Zaduszkami), który przypada 2 listopada, to w 2026 r. poniedziałek. Z tego powodu, że Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, w tym roku wypada w niedzielę – wiele szkół w Polsce zdecydowało się na odwołanie zajęć lekcyjnych w poniedziałek 2 listopada, aby zapewnić uczniom 3-dniowy weekend. Czy w tym dniu szkoły rzeczywiście mogą być zamknięte (tj. nie organizować dla uczniów ani zajęć dydaktycznych, ani wychowawczo-opiekuńczych) i co, w takiej sytuacji, z opieką nad dziećmi? To ważne informacje dla wszystkich pracujących rodziców, ponieważ praktyka jak i interpretacje przepisów (m.in. w zakresie prawa rodziców do zwolnienia od pracy, celem sprawowania opieki na dzieckiem) są niejednolite.

Dzień Zaduszny (Zaduszki), czyli poniedziałek 2 listopada 2026 r. – wiele szkół w Polsce zdecydowało się na odwołanie zajęć lekcyjnych

Dzień Zaduszny (potocznie zwany Zaduszkami), który przypada 2 listopada, to w 2026 r. poniedziałek. Z tego powodu, że Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada, w tym roku wypada w niedzielę – wiele szkół w Polsce zdecydowało się na odwołanie zajęć lekcyjnych w poniedziałek 2 listopada, aby zapewnić uczniom 3-dniowy weekend.

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O odwołaniu zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada br. szkoły informują uczniów i rodziców m.in. w komunikatach zamieszczanych na swoich stronach internetowych. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnej (w województwie podkarpackim) przekazała np.:

„2 listopada 2026 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dla uczniów, którym Rodzice nie mogą zapewnić w tym dniu opieki będzie czynna świetlica w godzinach 7.00 – 16.30. W takim przypadku prosimy rodziców o określenie czasu pobytu dziecka w szkole, w celu organizacji pracy szkoły.

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W tym dniu stołówka nieczynna.”

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Szkoły zamknięte w poniedziałek 2 listopada 2026 r. – na jakiej podstawie szkoła może odwołać zajęcia lekcyjne w Dzień Zaduszny (Zaduszki)?

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dzień Zaduszny, czyli 2 listopada, nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, tak jak Wszystkich Świętych, które przypada 1 listopada.

Jedyną „opcją” nieorganizowania w tym dniu (tj. 2 listopada, w Zaduszki) zajęć lekcyjnych – jest skorzystanie przez dyrektora szkoły z uprawnienia zawartego w par. 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego do ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych (tzw. dni dyrektorskich). Mogę one jednak zostać wyznaczone przez dyrektora szkoły wyłącznie po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada ta nie została powołana – rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samorządu uczniowskiego i to wymiarze nieprzekraczającym, w danym roku szkolnym, dla: szkół podstawowych – 8 dni, liceów ogólnokształcących – 10 dni i odpowiednio techników i szkół branżowych – 10 dni.

Takie dni dyrektorskie, ustalane są zazwyczaj w dni w których w szkole odbywają się egzaminy ósmoklasisty lub egzaminy maturalne, dlatego – w przypadku odwołania na tej podstawie zajęć lekcyjnych również 2 listopada – warto sprawdzić czy ww. limity nie zostały przekroczone. Ponadto – warunkiem ich ustalenia, zgodnie z przepisami – jest poinformowanie o nich nauczycieli, uczniów i rodziców, nie później niż do dnia 30 wrześnie danego roku szkolnego. Nie mogą zatem zostać ustalone np. na miesiąc albo jeszcze w krótszym terminie, przed wyznaczonym dniem, w który nie odbędą się zajęcia lekcyjne.

Szkoły zamknięte w poniedziałek 2 listopada 2026 r. (w Dzień Zaduszny) – zajęcia lekcyjne odwołane w Zaduszki, ale co z opieką nad uczniami, skoro dla rodziców nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy?

Należy podkreślić, że nawet ustalenie tzw. dnia dyrektorskiego (czyli – dnia, w którym, nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze) na Dzień Zaduszny, który przypada w poniedziałek 2 listopada 2026 r. – nie zwalnia szkoły z obowiązku pełnienia w tym czasie, wobec uczniów, funkcji opiekuńczej i wychowawczej. W tym czasie – szkoła nie może zatem „posłać” dzieci do domu, a zobowiązana jest co najmniej do organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych. Wynika to wprost z par. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego („W dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych”).

O możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, w które decyzją dyrektora szkoły, zostały odwołane zajęcia lekcyjne – szkoła zobowiązana jest poinformować rodziców.

W poniedziałek 2 listopada 2026 r. – jeżeli szkoła zdecydowała się na odwołanie w tym dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych – uczniowie powinni mieć zatem zapewnioną opiekę, choćby w postaci możliwości przebywania na świetlicy szkolnej. Niezgodną z prawem praktyką niektórych szkół jest całkowite zamykanie w tym dniu placówek.

Czy jeżeli szkoła jednak jest zamknięta 2 listopada 2026 r. (w Dzień Zaduszny, Zaduszki) – rodzicom przysługuje zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia bądź zasiłku opiekuńczego?

Jeżeli zdarzyłoby się, że pomimo, iż jest to niezgodne z przepisami – doszłoby do zamknięcia szkoły w Dzień Zaduszny i niezapewnienia w tym czasie opieki nad uczniami – czy wówczas, pracujący rodzice mogą liczyć na zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub zasiłku opiekuńczego?

W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (a konkretniej w jej art. 32 ust. 1 pkt 1 lit. a), zostało przewidziane prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat, m.in. w sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko. Zasiłek ten, przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli – w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy – za pełne miesiące kalendarzowe podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Można go przy tym otrzymać łącznie za nie więcej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Określona powyżej maksymalna pule dni zwolnienia, przysługuje przy tym łącznie:

na wszystkie dzieci ,

, na opiekę nad dzieckiem zdrowym, jak i dzieckiem chorym – czyli, jeżeli całe 60 dni zostanie wykorzystanych na opiekę nad dzieckiem chorym, nie pozostaną już do wykorzystania żadne dni opieki nad dzieckiem zdrowym,

– czyli, jeżeli całe 60 dni zostanie wykorzystanych na opiekę nad dzieckiem chorym, nie pozostaną już do wykorzystania żadne dni opieki nad dzieckiem zdrowym, na dzieci, jak i innych członków rodziny , na opiekę nad którymi – w przypadku ich choroby – również można uzyskać zwolnienie od pracy oraz

, na opiekę nad którymi – w przypadku ich choroby – również można uzyskać zwolnienie od pracy oraz obojgu rodzicom.

W celu otrzymania zasiłku opiekuńczego – należy złożyć u pracodawcy (płatnika składek ubezpieczeniowych) lub odpowiednio – bezpośrednio w ZUS – wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A. W zależności od okoliczności, które są przyczyną konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem – będą również potrzebne inne dokumenty. Z ich szczegółowym zestawieniem, można zapoznać się pod adresem: LINK.

Czy zamknięcie szkoły w Dzień Zaduszny, można jednak uznać za nieprzewidziane, co uprawniałoby rodziców do otrzymania zasiłku opiekuńczego na dziecko w wieku do ukończenia przez nie 8 roku życia? Może być to kwestia sporna. Z jednej bowiem strony – tak, ponieważ rodzic znający przepisy par. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, zgodnie z którymi, w tym dniu, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze mogą zostać odwołane przez dyrektora szkoły, ale szkoła ma obowiązek zapewnienia uczniom, na ten czas, opieki – miał prawo się tego nie spodziewać. Z drugiej jednak – jeżeli dyrektor placówki poinformował o tym rodziców z jakimś wyprzedzeniem – ciężko będzie mówić o „nieprzewidzianym” zamknięciu placówki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego1 i praktyką ZUS – o nieprzewidzianym zamknięciu szkoły, można powiedzieć, jeżeli rodzic został o nim powiadomiony w terminie krótszym niż 7 dni przed dniem jej zamknięcia. Wszystko zależy więc od okoliczności konkretnego przypadku, jednak – rodzice świadomi swoich praw (zwłaszcza jeżeli zostali „zawczasu”, tj. z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, powiadomieni przez szkołę o planie jej zamknięcia w Zaduszki) – powinni raczej domagać się od szkoły zorganizowania, w tym dniu, opieki nad dzieckiem, aniżeli – domagać się od pracodawcy zwolnienia od pracy, a od ZUS-u wypłaty, za ten dzień, zasiłku opiekuńczego. Chyba, że – w takiej sytuacji (tj. zamknięcia szkoły w Dzień Zaduszny) – rodzice nie zostaliby powiadomieni przez szkołę o jej planowanym zamknięciu ze wspomnianym, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, a decyzja dyrektora placówki o nieorganizowaniu w tym dniu zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci byłaby bardziej „spontaniczna”. Wówczas – „z powodzeniem” mogą oni domagać się zwolnienia od pracy w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, za czas którego przysługiwać im będzie zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli natomiast dojdzie do zamknięcia szkoły w Dzień Zaduszny (2 listopada), o czym rodzice zostali powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem (w związku z czym nie będą oni mogli skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem z zachowaniem prawa do zasiłku), a dyrektor nie zorganizuje na ten dzień zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci – jest jeszcze jedno rozwiązanie dla pracujących rodziców na ten dzień: możliwość skorzystania z tzw. dwóch dni opieki na dziecko w wieku do lat 14 (w tym przypadku oczywiście – z jednego dnia), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, które przysługują rodzicom w każdym roku kalendarzowym, na podstawie art. 188 kodeksu pracy.

Co istotne, zwolnienie to przysługuje łącznie:

na wszystkie dzieci w wieku do lat 14 w rodzinie – czyli, jeżeli w rodzinie jest np. troje dzieci w tym wieku – rodzicom nadal będą przysługiwały tylko 2, a nie 6 dni zwolnienia w danym roku oraz

– czyli, jeżeli w rodzinie jest np. troje dzieci w tym wieku – rodzicom nadal będą przysługiwały tylko 2, a nie 6 dni zwolnienia w danym roku oraz obojgu rodzicom i to bez względu na liczbę pracodawców, u których są zatrudnieni – czyli, w zakresie wykorzystanym przez matkę dziecka (w ramach jej wszystkich stosunków pracy w danym roku kalendarzowym), nie będzie mógł już skorzystać ze zwolnienia ojciec i odwrotnie.

W celu skorzystania ze zwolnienia – pracownik powinien złożyć pracodawcy wniosek o udzielenie zwolnienia. Jako, iż zwolnienie to może zostać udzielone w częściach (w trybie dniowym lub godzinowym) – w pierwszym wniosku w danym roku kalendarzowym (o ile oczywiście pracownik chce to zwolnienie podzielić) – decyduje on w jakim z ww. trybów będzie korzystał ze zwolnienia. Wniosku o udzielenie tego zwolnienia od pracy nie trzeba uzasadniać, a pracodawca nie może odmówić jego udzielenia. Przepisy nie określają również w jakim terminie pracownik powinien wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie zwolnienia. Biorąc jednak pod uwagę interes pracodawcy – należy przyjąć, że powinien to uczynić z możliwie jak największym wyprzedzeniem.

1 uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1979 r., sygn. akt II UZP 4/79

Podstawa prawna: