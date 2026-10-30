Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśniła, czy wynagrodzenie za realizację projektów unijnych uwzględnia się przy naliczaniu odprawy emerytalnej nauczyciela. RIO wskazała, że wynagrodzenie za realizację projektów unijnych nie stanowi podstawy obliczenia wysokości takiej odprawy.

Uwzględnianie składników wynagrodzenia przy naliczaniu odprawy emerytalnej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśniła zasady uwzględniania składników wynagrodzenia przy naliczaniu odprawy emerytalnej. Była to odpowiedź na pytanie starosty sandomierskiego, czy do podstawy naliczenia odprawy emerytalnej należy wliczyć wynagrodzenie przysługujące za zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

REKLAMA

REKLAMA

W odpowiedzi zastępca prezesa RIO w Kielcach Zbigniew Rękas wskazał, że wynagrodzenie za realizację projektów unijnych nie powinno być wliczane do średniej urlopowej z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, nie stanowi zatem podstawy obliczenia wysokości odprawy emerytalnej.

Rękas wyjaśnił, że wynagrodzenie za realizację projektu unijnego nie stanowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, tylko za zajęcia dodatkowe. Jedynie jego wysokość jest obliczana z zastosowaniem reguł dotyczących wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Rękas podkreślił, że przysługującego za takie zajęcia wynagrodzenia, niebędącego wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, nie wlicza się do tzw. średniej za godziny ponadwymiarowe, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Realizacja zajęć finansowanych z programów unijnych

Zastępca prezesa RIO przypomniał, że obowiązujące przepisy przewidują dwie możliwości zatrudnienia i wynagrodzenia nauczyciela realizującego zajęcia finansowane z programów unijnych. Zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej bezpośrednio z uczniami lub wychowankami szkoły albo na ich rzecz, za każdą godzinę przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w taki sposób jak dla godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.

REKLAMA

Zajęcia te nie są jednak wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz. To oznacza, że godziny te nie są traktowane jak godziny ponadwymiarowe i nie podlegają wliczeniu do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z kolei z art. 16 ustawy - Prawo oświatowe wynika, że w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków unijnych prowadzonymi bezpośrednio z uczniami, w szkole może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole pensum.

Za każdą godzinę zajęć nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

Obliczanie odprawy emerytalnej dla nauczyciela

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje prawo do odprawy emerytalnej, którą oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, do którego wlicza się wszystkie składniki uwzględniane do wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczycieli, uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę w święto, jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. Uwzględnia się również dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy.

Zgodnie obowiązującymi przepisami, przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Podstawa prawna