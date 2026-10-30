Politycy, ludzie kultury, nauki i sportu. Oni odeszli w minionych 12 miesiącach
REKLAMA
REKLAMA
W ciągu minionych 12 miesięcy pożegnaliśmy wiele osób znanych z pierwszych stron gazet i nie tylko. W artykule przedstawiamy zmarłych z zagranicy.
- Listopad 2025
- Grudzień 2025
- Styczeń 2026
- Luty 2026
- Marzec 2026
- Kwiecień 2026
- Maj 2026
- Czerwiec 2026
- Lipiec 2026
- Sierpień 2026
- Wrzesień 2026
- Październik 2026
Listopad 2025
- 03.11 - Dick Cheney - polityk Partii Republikańskiej, 46. wiceprezydent USA, członek administracji prezydenta George’a W. Busha w latach 2001-2009; uznawany za najbardziej wpływowego wiceprezydenta w historii USA; miał 84 lata.
- 03.11 - Kim Jong Nam - wieloletni szef dyplomacji i nominalna głowa państwa Korei Północnej za rządów Kim Dzong Ila; miał 97 lat.
- 04.11 - Kardynał Dominik Duka OP - były prymas Czech, kluczowa postać czeskiego Kościoła katolickiego na przełomie XX i XXI wieku; miał 82 lata.
- 04.11 - Diane Ladd - amerykańska aktorka, trzykrotnie nominowana do Oscara za role drugoplanowe, m.in. w filmie Davida Lyncha „Dzikość serca”; miała 89 lat.
- 04.11 - Krystyna Adamowicz - litewska dziennikarka zasłużona dla polskości na Litwie, zdobywczyni tytułu „Polki Roku 2022”, odznaczona licznymi nagrodami państwowymi; miała 87 lat.
- 05.11 - Pauline Collins - brytyjska aktorka znana z tytułowej roli w filmie „Shirley Valentine”, za którą była nominowana m.in. do Oscara; miała 85 lat.
- 06.11 - James D. Watson - amerykański biolog uważany za jednego z najważniejszych naukowców XX wieku, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii/medycyny za odkrycie struktury DNA; miał 97 lat.
- 21.11 - Ornella Vanoni - włoska piosenkarka, jedna z najbardziej znaczących postaci włoskiej muzyki rozrywkowej; miała 91 lat.
- 23.11 - Udo Kier - niemiecki aktor, który zagrał w ponad 250 produkcjach filmowych i telewizyjnych, rozpoznawalność przyniosły mu role czarnych charakterów, m.in. Frankensteina i hrabiego Draculi; miał 81 lat.
- 24.11 - Dharmendra Deol - indyjski aktor uważany za jednego z najwybitniejszych w kinematografii tego kraju, zagrał w ponad 300 filmach w ciągu trwającej ponad 60 lat kariery; miał 89 lat.
- 27.11 - Abp Francisco Gil Hellin - hiszpański duchowny, arcybiskup Burgos, sekretarz Papieskiej Rady ds. Rodziny; miał 85 lat.
- 29.11 - Tom Stoppard - brytyjski dramaturg i scenarzysta, który zdobył Oscara i Złoty Glob za scenariusz do filmu „Zakochany Szekspir” z 1998 r.; miał 88 lat.
Grudzień 2025
- 03.12 - Steve Cropper - amerykański gitarzysta, autor tekstów i producent muzyczny, grał w zespole rhythm and bluesowym Booker T. & the M.G.’s, a także wystąpił w filmie „The Blues Brothers”, w którym zagrał przebój „Soul Man”; miał 84 lata.
- 04.12 - Cary-Hiroyuki Tagawa - japoński aktor i producent filmowy, znany z ról w filmach „Mortal Kombat” i „Wyznania gejszy”; miał 75 lat.
- 06.12 - Martin Parr - brytyjski fotografik, jeden z najbardziej znanych dokumentalistów życia codziennego Wielkiej Brytanii od lat 70. XX wieku; miał 73 lata.
- 10.12 - Sophie Kinsella - brytyjska pisarka, autorka bestsellerowego cyklu powieście „Zakupoholiczka”, jej książki sprzedały się w nakładzie ponad 50 mln egzemplarzy i zostały przetłumaczone na ponad 40 języków; miała 55 lat.
- 14.12 - Rob Reiner - amerykański aktor, reżyser i producent filmowy; zagrał m.in. w „Bezsenności w Seattle” i „Wilku z Wall Street” oraz był reżyserem filmów takich jak „Narzeczona dla księcia”, „Kiedy Harry poznał Sally” i „Ludzie honoru”; miał 78 lat.
- 14.12 - Michele Singer Reiner - amerykańska fotografka, aktywistka polityczna i producentka filmowa, żona Roba Reinera; miała 70 lat.
- 18.12 - Arnulf Rainer - austriacki artysta znany m.in. z serii prac Uebermalungen; miał 96 lat.
- 19.12 - Tatiana Radziwiłł - francuska arystokratka polskiego pochodzenia, bakteriolożka; miała 86 lat.
- 21.12 - Mikita Mielkaziorau - białoruski dziennikarz i opozycjonista; miał 37 lat.
- 22.12 - Chris Rea - brytyjski piosenkarz rockowy i bluesowy, znany z takich utworów jak „Driving Home For Christmas” i „The Road To Hell”; miał 74 lata.
- 25.12 - Perry Bamonte - gitarzysta i klawiszowiec brytyjskiego zespołu rockowego The Cure; miał 65 lat.
- 28.12 - Brigitte Bardot - francuska aktorka, symbol seksapilu w latach 50. i 60. XX wieku, jedna z największych gwiazd francuskiego kina, działaczka na rzecz praw zwierząt; miała 91 lat.
- 30.12 - Chaleda Zia - pierwsza kobieta na stanowisku premiera w historii Bangladeszu; miała 80 lat.
Styczeń 2026
- 03.01 - Eva Schloss - austriacka ocalała z Holokaustu, krzewicielka wiedzy o Holokauście, przybrana siostra Anne Frank; miała 96 lat.
- 05.01 - Aldrich H. Ames - funkcjonariusz Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), zdrajca i szpieg, uznawany za najbardziej szkodliwego zdrajcę w historii agencji; miał 84 lata.
- 10.01 - Bob Weir - amerykański gitarzysta, wokalista i współzałożyciel legendarnej grupy Grateful Dead; miał 78 lat.
- 13.01 - Claudette Colvin - amerykańska pionierka ruchu praw obywatelskich lat 50. XX wieku, jej aresztowanie za odmowę ustąpienia miejsca w autobusie w Montgomery w czasie obowiązującej segregacji rasowej pomogło zapoczątkować współczesny ruch na rzecz praw obywatelskich; miała 86 lat.
- 15.01 - Angelo Gugel - włoski kamerdyner trzech papieży: Jana Pawła I, Jana Pawła II i Benedykta XVI, po zamachu na Jana Pawła II to on podtrzymywał papieża w papamobile i pomagał mu w dotarciu do ambulatorium; miał 90 lat.
- 19.01 - Valentino Garavani - włoski projektant mody, założyciel domu mody Valentino; miał 93 lata.
- 30.01 - Catherine O'Hara - kanadyjsko-amerykańska aktorka, znana m.in. z filmów „Kevin sam w domu” i „Sok z żuka”; miała 71 lat.
Luty 2026
- 01.02 - Rita Suessmuth - niemiecka polityczka, była przewodnicząca Bundestagu, działaczka Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), orędowniczka porozumienia polsko-niemieckiego; miała 88 lat.
- 13.02 - Roj Miedwiediew - rosyjski filozof, historyk i publicysta, krytyk stalinizmu, autor m.in. „Ludzi Stalina”; miał 101 lat.
- 15.02 - Robert Duvall - amerykański aktor i reżyser, zdobywca Oscara, znany z ról w filmach takich jak „Ojciec chrzestny” i „Czas apokalipsy”; miał 95 lat.
- 16.02 - Semen Głuzman - ukraiński psychiatra, dysydent i więzień sowieckich łagrów, walczył przeciwko komunistycznej psychiatrii represyjnej; miał 79 lat.
- 17.02 - Jesse Jackson - amerykański pastor, polityk, ikona walki o prawa obywatelskie w USA i bliski współpracownik Martina Luthera Kinga; miał 84 lata.
- 27.02 - Neil Sedaka - amerykański piosenkarz, jeden z najbardziej znanych przedstawicieli początków rock and rolla, autor przebojów takich jak „Stupid Cupid” i „Happy Birthday Sweet Sixteen”; miał 86 lat.
- 28.02 - Ali Chamenei - najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu; miał 86 lat.
Marzec 2026
- 02.03 - Nikołaj Kolada - rosyjski aktor, reżyser i dramatopisarz, jedna z najważniejszych postaci współczesnego teatru rosyjskiego; miał 69 lat.
- 14.03 - Juergen Habermas - niemiecki filozof, socjolog i publicysta, uznawany za jednego z najwybitniejszych europejskich intelektualistów XX wieku; miał 96 lat.
- 17.03 - Eliasz II - gruziński duchowny prawosławny, patriarcha, zwierzchnik Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego; miał 93 lata.
- 19.03 - Umberto Bossi - włoski polityk, założyciel prawicowej partii Liga Północna, kluczowa postać współczesnej sceny politycznej we Włoszech; miał 84 lata.
- 19.03 - Chuck Norris - amerykański aktor filmów akcji i mistrz sztuk walki, sześciokrotny mistrz świata w karate; miał 86 lat.
- 20.03 - Filaret (Denysenko) - patriarchę prawosławia ukraińskiego, znany z walki o niezależność swego Kościoła od Moskwy; miał 97 lat.
- 20.03 - Robert Mueller - amerykański prawnik, były dyrektor Federalnego Biura Śledczego (FBI), prowadził śledztwo na temat rosyjskiej ingerencji w kampanię wyborczą w USA w 2016 r.; miał 81 lat.
- 22.03 - Lionel Jospin - francuski polityk, działacz Partii Socjalistycznej (PS), premier Francji w latach 1997-2002; miał 88 lat.
- 24.03 - Gino Paoli - włoski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, nazywany poetą piosenki, a jego utwory na stałe zapisały się w historii, w tym „Sapore di sale”; miał 91 lat.
Kwiecień 2026
- 03.04 - Vittorio Messori - włoski dziennikarz, pisarz i publicysta katolicki, autor opublikowanego w 1994 r. wywiadu z papieżem Janem Pawłem II „Przekroczyć próg nadziei”; miał 84 lata.
- 09.04 - Afrika Bambaataa (właśc. Lance Taylor) - amerykański muzyk, wokalista i kompozytor, uważany za jednego z „ojców chrzestnych” hip-hopu; miał 67 lat.
- 12.04 - Asha Bhosle - indyjska piosenkarka, legenda Bollywood; miała 92 lata.
- 17.04 - Nathalie Baye - francuska aktorka, jedna z najbardziej znanych gwiazd francuskiego kina, zdobywczyni czterech Cezarów; miała 77 lat.
- 29.04 - John Craig Venter - amerykański biolog, który walnie przyczynił się do odczytania ludzkiego genomu; miał 79 lat.
- 30.04 - Georg Baselitz - niemiecki rzeźbiarz i malarz, jego znakiem rozpoznawczym były odwrócone, malowane „do góry nogami” obrazy; miał 88 lat.
Maj 2026
- 06.05 - Ted Turner - amerykański przedsiębiorca, producent, magnat medialny, założyciel stacji CNN, która była pierwszą całodobową telewizją informacyjną na świecie; miał 87 lat.
- 10.05 - Abraham Foxman - amerykański prawnik, działacz społeczny, ocalały z Holokaustu, wieloletni dyrektor krajowy Ligi Przeciwko Zniesławieniom i jeden z najbardziej rozpoznawalnych działaczy zwalczających antysemityzm w USA; miał 86 lat.
- 12.05 - Nina Litwinowa - rosyjska obrończyni praw człowieka i dysydentka; miała 80 lat.
- 21.05 - Carlo Petrini - włoski aktywista, pisarz, założyciel ruchu Slow Food, promującego dobrą, czystą, bezpieczną i sprawiedliwą dla wszystkich żywność; miał 76 lat.
- 25.05 - Sonny Rollins - amerykański saksofonista i kompozytor jazzowy, nazywany „kolosem saksofonu”; miał 95 lat.
- 29.05 - Edgar Morin - francuski socjolog i filozof, uważany za jednego z najważniejszych współczesnych intelektualistów francuskich; miał 104 lata.
Czerwiec 2026
- 04.06 - Marjane Satrapi - francusko-irańska autorka komiksów i filmów animowanych, zdobyła międzynarodową sławę dzięki powieści graficznej „Persepolis”, przeniesionej później na ekran, o rewolucji islamskiej w Iranie; miała 56 lat.
- 05.06 - Bernadette Chirac - polityczka i aktywistka, pierwsza dama Francji w latach 1997-2005, żona prezydenta Jacques’a Chiraca; miała 93 lata.
- 11.06 - David Hockney - angielski malarz, rysownik, grafik, fotograf i scenograf, jeden z najważniejszych współczesnych brytyjskich artystów, czołowa postać pop artu w latach 60.; miał 88 lat.
- 16.06 - Camillo Ruini - włoski duchowny katolicki, jeden z najbardziej wpływowych kardynałów tego kraju, w latach 1991-2007 przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch; miał 95 lat.
- 21.06 - Ramiro Valdes - kubański polityk, bohater rewolucji kubańskiej i jeden z najbliższych współpracowników komunistycznego byłego dyktatora Kuby Fidela Castro oraz jego brata Raula; miał 94 lata.
- 22.06 - Alan Greenspan - amerykański ekonomista, wieloletni szef Rezerwy Federalnej; miał 100 lat.
- 22.06 - Clive Davis - amerykański producent muzyczny, odpowiedzialny za kariery m.in. Whitney Huston; miał 94 lata.
- 24.06 - David Clayton-Thomas - kanadyjski muzyk rockowy, wokalista zespołu Blood, Sweat & Tears; miał 84 lata.
Lipiec 2026
- 02.07 - Lam Wing-kee - hongkoński księgarz i symbol oporu wobec polityki Pekinu; miał 70 lat.
- 08.07 - Bonnie Tyler - walijska piosenkarka obdarzona charakterystycznym głosem, gwiazda lat 80. XX wieku, do jej największych przebojów należały „Total Eclipse of the Heart” i „It's a Heartache”; miała 75 lat.
- 11.07 - Lindsey Graham - wpływowy polityk Partii Republikańskiej w USA, reprezentował Karolinę Południową najpierw w Izbie Reprezentantów, a od 2003 r. w Senacie; miał 71 lat.
- 11.07 - Susumu Tonegawa - japoński naukowiec, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie zasad leżących u podstaw różnorodności przeciwciał; miał 86 lat.
- 12.07 - Hamad bin Chalifa as-Sani - były emir i premier Kataru, za jego czasów państwo przekształciło się w jedno z najbogatszych państw świata i wpływowego gracza na arenie międzynarodowej; miał 74 lata.
- 13.07 - Sam Neill - nowozelandzki aktor znany z ról w filmach takich jak „Park jurajski” i „Fortepian” oraz serialu „Peaky Blinders”; miał 78 lat.
- 24.07 - Gunther von Hagens - niemiecki preparator zwłok, wynalazca metody plastynacji i twórca popularnej na całym świecie sieci wystaw anatomii Body Worlds, prezentującej prawdziwe ludzkie ciała i narządy; miał 81 lat.
- 29.07 - Glen Hansard - irlandzki muzyk, wokalista zespołu rockowego The Frames, zdobywca Oscara w 2008 r. za utwór „Falling Slowly”; miał 56 lat.
- 30.07 - Kazimira Prunskiene - litweska polityczka, pierwsza premierka Litwy po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości w 1990 r.; miała 83 lata.
Sierpień 2026
- 12.08 - Zhu Rongji - były premier Chin, który zyskał reputację bezkompromisowego reformatora, zwalczał korupcję i wprowadził państwo do Światowej Organizacji Handlu (WTO); miał 97 lat.
- 14.08 - Yayoi Kusama - jedna z najbardziej cenionych japońskich artystek awangardowych, znana na całym świecie jako „królowa kropek”; miała 97 lat.
- 16.08 - Hayden Panettiere - amerykańska aktorka, znana z ról w serialach „Herosi” i „Nashville”; miała 36 lat.
- 17.08 - Frank Beard - amerykański muzyk, perkusista zespołu rockowego ZZ Top, współtwórca przebojów „Sharp Dressed Man” i „Gimme All Your Lovin”; miał 77 lat.
- 22.08 - Siim Kallas - były premier i szef MSZ Estonii, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej oraz ojciec Kai Kallas, obecnej wysokiej przedstawicielki UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa; miał 77 lat.
- 25.08 - Dolly Parton - amerykańska piosenkarka country, a także autorka tekstów, aktorka i filantropka, autorka ponad 3 tys. piosenek, w tym hitów „Jolene”, „Coat of Many Colors”, „9 to 5” i „I Will Always Love You”; miała 80 lat.
- 25.08 - Tim Curry - amerykański aktor, znany m.in. z ról w „Rocky Horror Picture Show” i „Kevin sam w Nowym Jorku”; miał 80 lat.
- 27.08 - Ratko Mladić - były dowódca Serbów bośniackich, zbrodniarz wojenny powszechnie określany mianem „rzeźnika Bałkanów”, który odpowiadał m.in. za ludobójstwo w Srebrenicy, skazany w Hadze m.in. za ludobójstwo; miał 83 lata.
- 28.08 - Harald V - król Norwegii od 1991 r.; miał 89 lat.
- 31.08 - Edouard Balladur - francuski polityk, były Premier Francji w latach 1993-1995, w trakcie 50-letniej kariery politycznej był też deputowanym, ministrem gospodarki i finansów, a także radnym Paryża; miał 97 lat.
Wrzesień 2026
- 01.09 - Cassandra Wilson - amerykańska wokalistka i producentka jazzowa, dwukrotnie wyróżniona nagrodą Grammy; miała 70 lat.
- 02.09 - Gloria Steinem - amerykańska aktywistka feministyczna i dziennikarka, uznawana za ikonę feminizmu, poświęciła większość swojego życia walce o równouprawnienie płci oraz prawa obywatelskie i reprodukcyjne kobiet; miała 92 lata.
- 05.09 - Michael Mendl - niemiecki aktor, znany z filmów „Upadek” i „Karol Wojtyła. Tajemnice papieża”, specjalizował się w rolach charakterystycznych, często grając postacie negatywne i uwikłane w konflikty; miał 82 lata.
- 08.09 - Tung Chee-hwa - chiński przedsiębiorca, pierwszy przywódca Hongkongu po powrocie tej brytyjskiej kolonii do Chin w 1997 roku; miał 89 lat.
- 14.09 - Bob Mackie - amerykański projektant mody i kostiumów, znany jako „sułtan cekinów”; miał 87 lat.
- 24.09 - Marina Vlady - francuska aktorka i piosenkarka; miała 88 lat.
- 30.09 - Margaret Hamilton - amerykańska informatyczka, wybitna programistka, przyczyniła się m.in. do sukcesu misji Apollo realizowanej przez NASA; miała 90 lat.
Październik 2026
- 01.10 - Biljana Plavszić - jugosłowiańska i serbska polityczka, była prezydentka Republiki Serbskiej wchodzącej w skład Bośni i Hercegowiny, skazana na 11 lat więzienia za zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny w BiH; miała 96 lat.
- 03.10 - Dennis Hastert - amerykański polityk, były przewodniczący Izby Reprezentantów USA w latach 1999-2007, najdłużej sprawujący tę funkcję Republikanin w historii Kongresu; miał 84 lata.
- 06.10 - Eva Marie Saint - amerykańska aktorka, jedna z ostatnich gwiazd Złotej Ery Hollywood, laureatka Oscara za „Na nabrzeżach”; miała 102 lata.
- 07.10 - Maricarmen Abascal - mieszkanka Madrytu, która stała się symbolem protestów przeciwko rosnącym czynszom w Hiszpanii; miała 87 lat.
- 10.10 - Pierre Joliot - francuski biochemik, wnuk polskiej chemiczki i noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, ceniony badacz uhonorowany wieloma wyróżnieniami we Francji i na świecie; miał 94 lata.
- 22.10 - Yasuo Fukuda - były premier Japonii w latach 2007-2008, doprowadził do ustabilizowania stosunków z Chinami; miał 90 lat.
- 28.10 - Patrick Stewart - brytyjski aktor związany z zespołem teatralnym Royal Shakespeare Company, znany z ról kapitana Picarda w serialach i filmach z uniwersum Star Trek oraz profesora Xaviera w uniwersum X-Men; miał 86 lat.
REKLAMA
REKLAMA