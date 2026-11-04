Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydała oficjalne komunikaty nr 50/2026 i 51/2026, które rewolucjonizują rozliczenia energii elektrycznej na 2027 rok. Podczas gdy gospodarstwa domowe mogą liczyć na całkowite zamrożenie stawek, sektor biznesu i przemysłu po raz pierwszy w historii zostanie objęty stawkami kwartalnymi. Co ważne dla przedsiębiorców, nowe opłaty w każdym kwartale będą niższe niż dotychczas. Sprawdź sztywne zasady naliczania i godziny szczytowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku.

Ważna wiadomość dla gospodarstw domowych: Prezes URE zamraża stawki opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych na cały 2027 rok – na rachunkach za prąd bez podwyżek w tej pozycji

W przypadku odbiorców ryczałtowych, do których zaliczają się przede wszystkim gospodarstwa domowe, wysokość stawek miesięcznych w poszczególnych progach rocznego zużycia energii elektrycznej na rok 2027 pozostaje na identycznym poziomie, jak w roku 2026. Decyzja ta została oficjalnie zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wydanej pod koniec października Informacji nr 51/2026 w sprawie stawek opłaty mocowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r.

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Dla tej grupy odbiorców system rozliczeń rynku mocy niezmiennie opiera się na formule stałego, miesięcznego ryczałtu. Oznacza to, że o ostatecznym wymiarze opłaty decyduje wyłącznie całkowite roczne zużycie energii elektrycznej przez dany punkt poboru, a nie pora dnia czy konkretne godziny, w których prąd jest faktycznie zużywany. Fakt, że regulator utrzymał te kwoty na niezmienionym poziomie, przynosi stabilizację i gwarantuje całkowity brak podwyżki tej konkretnej pozycji na rachunkach za prąd w nadchodzącym roku. Odbiorcy indywidualni przypisani do poszczególnych progów zużycia zapłacą w 2027 roku dokładnie tyle samo, ile wynosiły stawki zatwierdzone na rok 2026.

Rewolucja w rachunkach za prąd dla biznesu i przemysłu: Prezes URE wprowadza cztery różne stawki kwartalne w 2027 r. Nowo skalkulowane stawki są niższe niż stawka obowiązująca w 2026 r.

Dla odbiorców innych niż ryczałtowi, obejmujących sektor biznesowy, przedsiębiorstwa oraz przemysł, stawki opłaty mocowej po raz pierwszy w historii funkcjonowania rynku mocy w Polsce zostały skalkulowane w podziale na poszczególne kwartały. Oznacza to, że w każdym z czterech kwartałów 2027 roku stawka opłaty mocowej dla tej grupy odbiorców będzie przybierała zupełnie inną wartość.

Co kluczowe z punktu widzenia budżetów przedsiębiorstw, we wszystkich kwartałach 2027 roku nowo skalkulowane stawki kwartalne są niższe niż jednolita stawka roczna obowiązująca w 2026 roku, która wynosiła 0,2194 zł/kWh (czyli 219,40 zł/MWh). Zróżnicowanie to odzwierciedla realia systemu elektroenergetycznego i ma motywować biznes do optymalizacji poboru w godzinach szczytu.

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Sztywne zasady naliczania i ważne uwagi formalne: Prezes URE wyznacza 15 godzin szczytowych dla przedsiębiorstw w 2027 roku. Stawki na rachunku są kwotami netto

Wyznaczone na potrzeby rozliczeń godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie są całkowicie identyczne i jednakowe dla wszystkich czterech kwartałów roku 2027. Zgodnie z oficjalną decyzją regulatora, opłata mocowa dla odbiorców nieryczałtowych wyliczana jest dla energii elektrycznej pobranej w 15 kolejnych godzinach doby przypadających wyłącznie na dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyraźnym wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Przedział ten przypada niezmiennie na godziny od 7:00 do 22:00, przy czym piętnasta, ostatnia godzina rozliczeniowa rozpoczyna się dokładnie o godzinie 21:00. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określa odrębny dokument – Informacja Prezesa URE nr 50/2026 w sprawie wyznaczenia godzin szczytowego zapotrzebowania na moc w roku dostaw 2027.

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Wszystkie podane w komunikatach stawki są kwotami netto, co oznacza, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie doliczony do nich osobno, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy również pamiętać, że ogłoszone stawki dotyczą wyłącznie opłaty mocowej, czyli jednego z wielu komponentów dystrybucyjnych, a nie całościowych taryf za obrót czy dystrybucję energii elektrycznej.

Podstawa prawna Informacja Prezesa URE nr 51/2026 z dnia 30 października 2026 r. w sprawie w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2027: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/13506,Informacja-nr-512026.html Informacja Prezesa URE nr 50/2026 w sprawie wyznaczenia godzin szczytowego zapotrzebowania na moc w roku dostaw 2027: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/13505,Informacja-nr-502026.html