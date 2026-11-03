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Opłata mocowa 2027: firmy pierwszy raz z czterema stawkami. Co z rachunkami domów?

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03 listopada 2026, 18:51
Adam Kuchta
Adam Kuchta
pieniądze prąd rachunki
Rachunki za prąd w 2027 roku. Prezes URE zamraża stawki opłaty mocowej
Shutterstock

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Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wydała oficjalne komunikaty nr 50/2026 i 51/2026, które rewolucjonizują rozliczenia energii elektrycznej na 2027 rok. Podczas gdy gospodarstwa domowe mogą liczyć na całkowite zamrożenie stawek, sektor biznesu i przemysłu po raz pierwszy w historii zostanie objęty stawkami kwartalnymi. Co ważne dla przedsiębiorców, nowe opłaty w każdym kwartale będą niższe niż dotychczas. Sprawdź sztywne zasady naliczania i godziny szczytowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 roku.

Ważna wiadomość dla gospodarstw domowych: Prezes URE zamraża stawki opłaty mocowej dla odbiorców ryczałtowych na cały 2027 rok – na rachunkach za prąd bez podwyżek w tej pozycji

W przypadku odbiorców ryczałtowych, do których zaliczają się przede wszystkim gospodarstwa domowe, wysokość stawek miesięcznych w poszczególnych progach rocznego zużycia energii elektrycznej na rok 2027 pozostaje na identycznym poziomie, jak w roku 2026. Decyzja ta została oficjalnie zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wydanej pod koniec października Informacji nr 51/2026 w sprawie stawek opłaty mocowej, które będą obowiązywały od 1 stycznia do 31 grudnia 2027 r.

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opłata mocowa 2027 odbiorcy ryczałtowi gospodarstwa domowe

opłata mocowa 2027 odbiorcy ryczałtowi gospodarstwa domowe

gov.pl

Dla tej grupy odbiorców system rozliczeń rynku mocy niezmiennie opiera się na formule stałego, miesięcznego ryczałtu. Oznacza to, że o ostatecznym wymiarze opłaty decyduje wyłącznie całkowite roczne zużycie energii elektrycznej przez dany punkt poboru, a nie pora dnia czy konkretne godziny, w których prąd jest faktycznie zużywany. Fakt, że regulator utrzymał te kwoty na niezmienionym poziomie, przynosi stabilizację i gwarantuje całkowity brak podwyżki tej konkretnej pozycji na rachunkach za prąd w nadchodzącym roku. Odbiorcy indywidualni przypisani do poszczególnych progów zużycia zapłacą w 2027 roku dokładnie tyle samo, ile wynosiły stawki zatwierdzone na rok 2026.

Rewolucja w rachunkach za prąd dla biznesu i przemysłu: Prezes URE wprowadza cztery różne stawki kwartalne w 2027 r. Nowo skalkulowane stawki są niższe niż stawka obowiązująca w 2026 r.

Dla odbiorców innych niż ryczałtowi, obejmujących sektor biznesowy, przedsiębiorstwa oraz przemysł, stawki opłaty mocowej po raz pierwszy w historii funkcjonowania rynku mocy w Polsce zostały skalkulowane w podziale na poszczególne kwartały. Oznacza to, że w każdym z czterech kwartałów 2027 roku stawka opłaty mocowej dla tej grupy odbiorców będzie przybierała zupełnie inną wartość.

Co kluczowe z punktu widzenia budżetów przedsiębiorstw, we wszystkich kwartałach 2027 roku nowo skalkulowane stawki kwartalne są niższe niż jednolita stawka roczna obowiązująca w 2026 roku, która wynosiła 0,2194 zł/kWh (czyli 219,40 zł/MWh). Zróżnicowanie to odzwierciedla realia systemu elektroenergetycznego i ma motywować biznes do optymalizacji poboru w godzinach szczytu.

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opłata mocowa 2027 odbiorcy biznes i przemysł

opłata mocowa 2027 odbiorcy biznes i przemysł

gov.pl

Sztywne zasady naliczania i ważne uwagi formalne: Prezes URE wyznacza 15 godzin szczytowych dla przedsiębiorstw w 2027 roku. Stawki na rachunku są kwotami netto

Wyznaczone na potrzeby rozliczeń godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie są całkowicie identyczne i jednakowe dla wszystkich czterech kwartałów roku 2027. Zgodnie z oficjalną decyzją regulatora, opłata mocowa dla odbiorców nieryczałtowych wyliczana jest dla energii elektrycznej pobranej w 15 kolejnych godzinach doby przypadających wyłącznie na dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyraźnym wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Przedział ten przypada niezmiennie na godziny od 7:00 do 22:00, przy czym piętnasta, ostatnia godzina rozliczeniowa rozpoczyna się dokładnie o godzinie 21:00. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie określa odrębny dokument – Informacja Prezesa URE nr 50/2026 w sprawie wyznaczenia godzin szczytowego zapotrzebowania na moc w roku dostaw 2027.

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Wszystkie podane w komunikatach stawki są kwotami netto, co oznacza, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie doliczony do nich osobno, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Należy również pamiętać, że ogłoszone stawki dotyczą wyłącznie opłaty mocowej, czyli jednego z wielu komponentów dystrybucyjnych, a nie całościowych taryf za obrót czy dystrybucję energii elektrycznej.

Podstawa prawna

Informacja Prezesa URE nr 51/2026 z dnia 30 października 2026 r. w sprawie w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2027: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/13506,Informacja-nr-512026.html

Informacja Prezesa URE nr 50/2026 w sprawie wyznaczenia godzin szczytowego zapotrzebowania na moc w roku dostaw 2027: https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/13505,Informacja-nr-502026.html

Opłata mocowa to obowiązkowy element rachunku za prąd w Polsce (wprowadzony 1 stycznia 2021 roku), który służy do finansowania tzw. rynku mocy.

Definicja i cel opłaty mocowej

Mówiąc najprościej, jest to opłata za gotowość elektrowni do produkcji energii i utrzymywanie rezerw mocy w systemie. Pieniądze z tej opłaty nie trafiają za faktycznie zużyty przez nas prąd, lecz są przeznaczane na finansowanie stałych dostaw energii i bezpieczeństwa energetycznego kraju. Ich celem jest zapewnienie, że w momentach szczytowego zapotrzebowania (np. podczas upałów latem czy mrozów zimą) elektrownie będą w stanie wyprodukować odpowiednią ilość prądu, co zapobiega awariom systemu i blackoutom.

Kto i jak płaci opłatę mocową?

Sposób naliczania opłaty jest podzielony na dwie główne grupy odbiorców:

  1. Odbiorcy ryczałtowi (gospodarstwa domowe):
    • Płacą stałą stawkę miesięczną, której wysokość zależy wyłącznie od tego, w którym z czterech progów rocznego zużycia energii (wyrażonego w kWh) się znajdują.
    • Dla tej grupy pora dnia ani godziny, w których zużywają prąd, nie mają wpływu na wysokość opłaty mocowej.
  3. Odbiorcy nieryczałtowi (biznes, przedsiębiorstwa i przemysł):
    • Płacą opłatę naliczaną za każdą kilowatogodzinę (kWh) energii pobranej w tzw. godzinach szczytowego zapotrzebowania wyznaczonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
    • Godziny te obowiązują wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Przykładowo, w latach 2026–2027 szczyt ten został wyznaczony na 15 kolejnych godzin doby – od 7:00 do 22:00.

Wysokość stawek na każdy rok dostaw jest kalkulowana i oficjalnie ogłaszana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do końca października roku poprzedzającego.

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Źródło: INFOR
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