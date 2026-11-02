Trwa pilotaż skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Rozwiązania, które obejmują niemal 5 tysięcy pracowników, testuje 78 podmiotów. Według MRPiPS krótszy czas pracy można pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem firm i instytucji, choć wymaga to zmian w organizacji.

MRPiPS: Pilotaż skróconego czasu pracy trwa nadal!

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podsumowano kolejny etap rządowego pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Posiedzenie Zespołu ds. Skróconego Czasu Pracy odbyło się 27 października 2026 r.

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W trakcie spotkania przedstawiono informacje na temat realizacji projektów pilotażowych, a także wyniki badania pracodawców i pracowników uczestniczących w pilotażu w II kwartale 2026 roku. Przedstawiciele firm i organizacji biorących udział w pilotażu podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji pilotażu.

Różne modele skracania czasu pracy

W pierwszym półroczu 2026 r. uczestnicy pilotażu skracali czas pracy o 10 proc., a w drugim o 20 proc. Realizowane są różne modele skracania czasu pracy. Większość pracodawców stopniowo zmniejsza liczbę godzin pracy w tygodniu, część zdecydowała się na skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, a niektórzy – na udzielenie pracownikom dodatkowych dni wolnych od pracy.

Jedną z podstawowych zasad programu jest zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia przy skróceniu czasu pracy. Pracodawcy uczestniczący w pilotażu zobowiązani są również do utrzymania zatrudnienia na warunkach określonych w programie.

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Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, a firmy nie odnotowały negatywnych zmian w funkcjonowaniu, zachowują stabilną sytuację finansową i terminowość. Zwracają natomiast uwagę na obiektywne wyzwania związane z organizacją czasu pracy w nowej formule.

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Cel – opracowanie narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy

Celem głównym projektu jest opracowanie pakietu narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy. Powyższy cel osiągnięty zostanie dzięki dwóm celom szczegółowym.

Pierwszy z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania fakultatywne podejmowane przez podmioty z sektora prywatnego i publicznego poprzez zmniejszenie obaw pracodawców – w szczególności tych z sektora publicznego – związanych z obniżeniem czasu pracy.

Drugi z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania w zakresie polityki zatrudnienia na rzecz promowania skróconego czasu pracy jako fakultatywnego działania prowadzonego przez podmioty sektora prywatnego i publicznego oraz na rzecz wdrożenia skróconego czasu pracy jako działania władz publicznych interwencyjnego (czasowego) albo obligatoryjnego (trwałego).

Ważne W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań: analiza konsekwencji skracania czasu pracy – społecznych, ekonomicznych, prawnych i psychologicznych,

identyfikacja obaw pracodawców, m.in. w zakresie zasobów kadrowych, kosztów, dostępu do wiedzy i przykładów praktycznych,

zbadanie oczekiwań pracowników względem różnych modeli organizacyjnych skróconego czasu pracy – z uwzględnieniem m.in. płci, czy ról społecznych.

identyfikacja i analiza istniejących dobrych praktyk w organizacjach sektora publicznego i prywatnego, w procesach legislacyjnych i instytucjonalnych krajów, które już wdrożyły skrócenie czasu pracy,

opracowanie inwentarza dobrych praktyk odpowiadających na obawy pracodawców i oczekiwania pracowników,

działania edukacyjne i promocyjne, w tym szkolenia dla pracodawców i Państwowej Inspekcji Pracy,

kampania informacyjna zachęcająca podmioty sektora publicznego do wdrażania krótszego czasu pracy jako sposobu na zwiększenie ich atrakcyjności zatrudnienia,

opracowanie rekomendacji wspierających wdrożenie skróconego czasu pracy.

Etapy programu pilotażowego skrócenia czasu pracy

W pilotażu uczestniczy 38 podmiotów prywatnych i 40 publicznych, reprezentujących różne branże i rodzaje działalności. W naborze przeprowadzonym od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku złożono 1994 wnioski. Program obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne, reprezentujące różne branże i rodzaje działalności.

Realizacja projektu pilotażowego podzielona jest na trzy etapy: