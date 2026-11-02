Skrócony czas pracy - pilotaż trwa nadal. Firmy nie odnotowały negatywnych zmian
REKLAMA
REKLAMA
Trwa pilotaż skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Rozwiązania, które obejmują niemal 5 tysięcy pracowników, testuje 78 podmiotów. Według MRPiPS krótszy czas pracy można pogodzić ze sprawnym funkcjonowaniem firm i instytucji, choć wymaga to zmian w organizacji.
- MRPiPS: Pilotaż skróconego czasu pracy trwa nadal!
- Różne modele skracania czasu pracy
- Cel – opracowanie narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy
- Etapy programu pilotażowego skrócenia czasu pracy
MRPiPS: Pilotaż skróconego czasu pracy trwa nadal!
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podsumowano kolejny etap rządowego pilotażu skróconego czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia. Posiedzenie Zespołu ds. Skróconego Czasu Pracy odbyło się 27 października 2026 r.
REKLAMA
REKLAMA
W trakcie spotkania przedstawiono informacje na temat realizacji projektów pilotażowych, a także wyniki badania pracodawców i pracowników uczestniczących w pilotażu w II kwartale 2026 roku. Przedstawiciele firm i organizacji biorących udział w pilotażu podzielili się swoimi doświadczeniami z realizacji pilotażu.
Różne modele skracania czasu pracy
W pierwszym półroczu 2026 r. uczestnicy pilotażu skracali czas pracy o 10 proc., a w drugim o 20 proc. Realizowane są różne modele skracania czasu pracy. Większość pracodawców stopniowo zmniejsza liczbę godzin pracy w tygodniu, część zdecydowała się na skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, a niektórzy – na udzielenie pracownikom dodatkowych dni wolnych od pracy.
Jedną z podstawowych zasad programu jest zachowanie dotychczasowego wynagrodzenia przy skróceniu czasu pracy. Pracodawcy uczestniczący w pilotażu zobowiązani są również do utrzymania zatrudnienia na warunkach określonych w programie.
REKLAMA
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że projekty realizowane są zgodnie z harmonogramem, a firmy nie odnotowały negatywnych zmian w funkcjonowaniu, zachowują stabilną sytuację finansową i terminowość. Zwracają natomiast uwagę na obiektywne wyzwania związane z organizacją czasu pracy w nowej formule.
Cel – opracowanie narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy
Celem głównym projektu jest opracowanie pakietu narzędzi wspierających wdrażanie skróconego czasu pracy. Powyższy cel osiągnięty zostanie dzięki dwóm celom szczegółowym.
Pierwszy z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania fakultatywne podejmowane przez podmioty z sektora prywatnego i publicznego poprzez zmniejszenie obaw pracodawców – w szczególności tych z sektora publicznego – związanych z obniżeniem czasu pracy.
Drugi z nich to opracowanie narzędzi wspierających działania w zakresie polityki zatrudnienia na rzecz promowania skróconego czasu pracy jako fakultatywnego działania prowadzonego przez podmioty sektora prywatnego i publicznego oraz na rzecz wdrożenia skróconego czasu pracy jako działania władz publicznych interwencyjnego (czasowego) albo obligatoryjnego (trwałego).
W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
- analiza konsekwencji skracania czasu pracy – społecznych, ekonomicznych, prawnych i psychologicznych,
- identyfikacja obaw pracodawców, m.in. w zakresie zasobów kadrowych, kosztów, dostępu do wiedzy i przykładów praktycznych,
- zbadanie oczekiwań pracowników względem różnych modeli organizacyjnych skróconego czasu pracy – z uwzględnieniem m.in. płci, czy ról społecznych.
- identyfikacja i analiza istniejących dobrych praktyk w organizacjach sektora publicznego i prywatnego, w procesach legislacyjnych i instytucjonalnych krajów, które już wdrożyły skrócenie czasu pracy,
- opracowanie inwentarza dobrych praktyk odpowiadających na obawy pracodawców i oczekiwania pracowników,
- działania edukacyjne i promocyjne, w tym szkolenia dla pracodawców i Państwowej Inspekcji Pracy,
- kampania informacyjna zachęcająca podmioty sektora publicznego do wdrażania krótszego czasu pracy jako sposobu na zwiększenie ich atrakcyjności zatrudnienia,
- opracowanie rekomendacji wspierających wdrożenie skróconego czasu pracy.
Etapy programu pilotażowego skrócenia czasu pracy
W pilotażu uczestniczy 38 podmiotów prywatnych i 40 publicznych, reprezentujących różne branże i rodzaje działalności. W naborze przeprowadzonym od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku złożono 1994 wnioski. Program obejmuje zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i instytucje publiczne, reprezentujące różne branże i rodzaje działalności.
Realizacja projektu pilotażowego podzielona jest na trzy etapy:
- I etap: Przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy – zakończył się 31 grudnia 2025 r.
- II etap: Testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy – zaczyna się 1 stycznia 2026 r. i trwa do 31 grudnia 2026 r.
- III etap: Podsumowanie realizacji projektu pilotażowego – kończy się najpóźniej 15 maja 2027 r. (do tego terminu Realizator projektu musi złożyć sprawozdanie końcowe oraz ankiety pracodawcy i pracowników).
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA