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Zaświadczenie z ZUS bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić?

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02 listopada 2026, 13:52
oprac. Paweł Huczko
Zaświadczenie z ZUS bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić?
Zaświadczenie z ZUS bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić?
Shutterstock

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że ponad 500 tys. zaświadczeń o zatrudnieniu, świadczeniach czy składkach trafiło już do urzędów i banków bez udziału urzędników ZUS. Klienci chętnie korzystają z możliwości samodzielnego pobierania dokumentów przez portal eZUS oraz aplikację mZUS lub mZUS dla Płatnika, co pozwala załatwić formalności w kilka chwil i bez wychodzenia z domu.

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Dlaczego instytucje wymagają zaświadczeń z ZUS?

Wiele instytucji, takich jak banki, urzędy czy podmioty przyznające różnego typu dotacje bądź świadczenia socjalne, wymaga od firm i obywateli potwierdzenia stanu faktycznego , np. w zakresie ich finansów, zatrudnienia czy pobieranych świadczeń. Ponieważ ZUS dysponuje szerokim zakresem takich danych, osoby prywatne i przedsiębiorcy często zwracają się z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia, aby przedstawić je w innej instytucji.

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Szybki dokument bez składania wniosku

Klienci ZUS mogą wystąpić o dokument na wiele różnych sposobów (podczas wizyty w placówce ZUS, elektronicznie za pośrednictwem portalu eZUS lub przesyłając wniosek pocztą tradycyjną), ale istnieje też możliwość samodzielnego załatwienia sprawy. Na portalu eZUS, w aplikacji mZUS (dla klientów indywidualnych) oraz mZUS dla Płatnika można samodzielnie – bez składania wniosku – tworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi danymi z konta w ZUS.

Szeroki zakres dostępnych danych

Różne grupy klientów (ubezpieczeni, świadczeniobiorcy, płatnicy składek) mają odmienne możliwości w zależności od tego, jakie informacje na ich temat gromadzi ZUS. W taki sposób można utworzyć zaświadczenie z informacją o saldzie na koncie płatnika składek, o stanie rozliczeń za ostatnie 12 miesięcy, o liczbie ubezpieczonych, o wysokości podstawy wymiaru składek czy o wysokości pobieranego z ZUS świadczenia. Dokument jest gotowy w ciągu kilku minut. Samodzielnie utworzone zaświadczenia mają moc prawną zrównaną z dokumentami tradycyjnie wystawianymi przez ZUS.

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Ubezpieczeni i przedsiębiorcy liderami e-usług

Wykorzystanie tej usługi stale rośnie. Najczęściej korzystają z niej ubezpieczeni, którzy utworzyli już ponad 350 tys. zaświadczeń. Płatnicy składek skorzystali z możliwości samodzielnego wygenerowania dokumentu z danymi z ZUS prawie 163 tys. razy, a świadczeniobiorcy wystawili sobie blisko 24 tys. takich elektronicznych pism.

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Jak samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS

Aby samodzielnie utworzyć zaświadczenie z danymi z ZUS, należy:
1) mieć konto w portalu eZUS lub być do niego upoważnionym,
2) opcjonalnie pobrać ze sklepu Google Play lub App Store aplikację mobilną mZUS bądź mZUS dla Płatnika i połączyć ją z kontem eZUS,
3) zalogować się do swojego konta w portalu eZUS i przejść do odpowiedniej części serwisu (ubezpieczeni znajdą tę funkcję w zakładce „Ubezpieczony”, w menu „Zaświadczenia – ubezpieczenia”; świadczeniobiorcy powinni wybrać zakładkę „Świadczeniobiorca”, a następnie „Moje dane – zaświadczenia”, natomiast płatnicy składek skorzystają z „Katalogu usług”) lub użyć odpowiedniej funkcji w aplikacji mobilnej.

Formaty zapisu i wysyłka dokumentu

Następnie trzeba wskazać dane, które mają znaleźć się w zaświadczeniu. Na podstawie tego wyboru – w trybie online – tworzy się dokument, który można zapisać jako plik PDF lub XML, a także wysłać mailowo na dowolnie wskazany adres (załącznik z zaświadczeniem jest szyfrowany hasłem). Można go również wydrukować.

Elektroniczny dokument z pieczęcią ZUS

Samodzielnie utworzone zaświadczenia z danymi z ZUS są opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. Jest to dowód na to, że dokument został wygenerowany w systemie informatycznym Zakładu. Ważność pieczęci można sprawdzić, klikając jej ikonę. Podczas weryfikacji pojawia się również informacja, czy dokument nią opatrzony nie został zmodyfikowany.

Weryfikacja autentyczności przez instytucje

Dodatkowo pracownik banku czy urzędu, do którego trafi zaświadczenie, może zweryfikować jego autentyczność w wyszukiwarce udostępnionej na stronie zus.pl. Każdy dokument zawiera dane pozwalające na jego jednoznaczną identyfikację: unikalny numer (znak) i datę utworzenia. Aby potwierdzić autentyczność dokumentu, należy podać te informacje. Po wyszukaniu dokumentu system wyświetli jego zawartość.

Krzysztof Cieszyński, Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego

Źródło: INFOR
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