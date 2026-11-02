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Kontrola plecaków, odzieży i szatni w szkołach i przedszkolach – będzie nowelizacja przepisów

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02 listopada 2026, 14:21
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
uczeń plecak szkoła kontrola bezpieczeństwo
Kontrola plecaków, odzieży i szatni w szkołach i przedszkolach – będzie nowelizacja przepisów
Shutterstock

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Po październikowych wydarzeniach w szkołach rząd planuje zwiększyć bezpieczeństwo w placówkach oświatowych. Rozszerzone zostaną uprawnienia dyrektorów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę.

Projekt nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i pracowników przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) nowelizacja jest konsekwencją wydarzeń, które miały miejsce na terenie szkół w Polsce w październiku 2026 r. (w trakcie jednego z nich doszło do zabójstwa pracownika szkoły z użyciem niebezpiecznego narzędzia). Wydarzenia te wskazują na pilną potrzebę wzmocnienia stanu bezpieczeństwa na terenie jednostek systemu oświaty.

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MEN podkreśla, że chodzi m.in. o rozszerzenie zakresu uprawnień dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz osoby kierującej publiczną lub niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego - w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę. Resort zwrócił uwagę, że obecne przepisy oświatowe nie przewidują np. możliwości kontrolowania bagaży i odzieży wierzchniej wnoszonej przez uczniów i innych osób wchodzących na teren szkoły lub placówki, co jego zdaniem może prowadzić do wniesienia przedmiotu zagrażającego życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu.

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Kontrole z wykorzystaniem urządzeń wykrywających metal

Zgodnie z założeniami projektu, dyrektorzy lub upoważnieni przez dyrektora pracownicy, mieliby prawo do przeprowadzania takich kontroli, także z wykorzystaniem urządzeń wykrywających metal. Możliwe byłoby też kontrolowanie miejsc, w których uczniowie zostawiają podręczniki i przybory szkolne lub bagaże i odzież wierzchnią.

Projekt opisywałby też sposób postępowania w przypadku ujawnienia: materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, których posiadanie zagraża bezpieczeństwu ucznia lub innych osób lub narusza zasady bezpieczeństwa obowiązujące w tej szkole lub placówce. Dyrektor szkoły lub placówki (lub inny upoważniony pracownik) będzie miał obowiązek odebrania tych przedmiotów i złożenia w miejscu uniemożliwiającym ich użycie i zapewniającym ich nienaruszalność. Dyrektor miałby powiadomić policję i przekazać funkcjonariuszom odebrane przedmioty. W przypadku ucznia niepełnoletniego powiadamiani byliby również rodzice i sąd rodzinny. W sytuacji odmowy poddania się kontroli dyrektor miałby obowiązek powiadomienia policji.

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Każda szkoła określi zasady wstępu i przebywania w placówce

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało, by - z uwagi na zróżnicowanie organizacyjne szkół i placówek, a także możliwości finansowe organów prowadzących i potrzeby społeczności lokalnej - zasady wstępu i przebywania były obowiązkowo określone w każdej szkole i placówce, jednak szczegóły regulowałby statut szkoły. Chodzi o zapewnienie swobody w przyjmowaniu konkretnych rozwiązań.

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W przypadku przedszkoli aktualne przepisy nie przewidują obowiązku określenia w statucie zasad wstępu i przebywania w przedszkolu osób niebędących pracownikami przedszkola. Zdaniem MEN, by wzmocnić bezpieczeństwo, niezbędne jest wprowadzenie takiego obowiązku. Ma to pozwolić na uregulowanie w statucie przedszkola w sposób kompleksowy zasad wejścia i przebywania na terenie przedszkola nie tylko dzieci, ale również innych osób niebędących pracownikami przedszkola.

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Zwiększenie bezpieczeństwa w szkołach niepublicznych

Projekt ustawy zawiera także rozwiązania umożliwiające wzmocnienie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami niepublicznymi, co również ma związek ze zwiększeniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tych szkołach i placówkach. Obecnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić niezwłoczne umożliwienie wykonania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce jedynie osobie prowadzącej niepubliczną szkołę lub placówkę. W przypadku utrudnionego kontaktu lub braku kontaktu z osobą prowadzącą organy sprawujące nadzór pedagogiczny miały wątpliwość, czy jest możliwe prowadzenie czynności wobec szkoły lub placówki.

W celu zapewnienia realizacji wykonywania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego konieczne jest więc rozszerzenie katalogu osób, którym organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydać takie polecenie. Zasadne jest również skrócenie okresu umożliwienia wykonania w szkole lub placówce czynności kontrolnych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po otrzymaniu stosownego polecenia od tego organu. Takie działanie pozwoli na szybsze podjęcie działań nadzorczych w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w działalności szkoły lub placówki niepublicznej.

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Źródło: INFOR
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